Die Gelder aus der kommunalen Investitionsoffensive sollten laut Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt in den Ausbau der Infrastruktur fließen, wie hier in den Kanalbau.

Bürgermeister von Werther möchte „Monster“ des Finanzausgleiches aufbrechen

Nach dem jetzigen Stand der Dinge scheint Rot-Rot-Grün in Thüringen wieder eine Zukunft zu haben. Die ehemalige und wahrscheinlich auch zukünftige Landesregierung will wichtige Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen. Zum Beispiel die kommunale Investitionsoffensive 2024. Bis zu jenem Jahr sollen insgesamt 500 Millionen Euro als Investitionspauschale durch das Land ausgereicht werden. Geplant ist die Verteilung von 100 Millionen Euro in jedem Jahr, und zwar 60 Millionen Euro an die Kommunen, 40 Millionen Euro an die Landkreise, so sieht es der vorliegende Gesetzentwurf vor.

„Grundsätzlich begrüße ich dieses Vorhaben“, sagt Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl). Priorität habe für ihn aber die Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ergebnis, die Kommunen ohne die jährlichen „Almosen“ finanziell auf gesunde Füße zu stellen. „Ich begrüße auch, dass in diesem Entwurf keine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Stadt und Land aufgebaut wird“, führt Weidt aus. So werde die Unterstützung auf die Einwohner heruntergebrochen. Im Endeffekt sind es 43,28 Euro pro Kopf. „Das bedeutet für die Gemeinde Werther mit seinen 3200 Einwohnern gut 138.000 Euro“, erläutert der Bürgermeister. Diese Investitionshilfe sei jedoch zweckgebunden und auf einige Bereiche reglementiert. So soll das Geld für Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Kultur, Mobilität oder digitale Infrastruktur genommen werden. „Wir dürfen es leider nicht für den grundhaften Straßenausbau, Radwegebau und Verbesserung der schlechten Infrastruktur verwenden“, gibt Weidt zu bedenken. Er hatte gehofft, das Geld als Überbrückung für die fehlenden Straßenausbaubeiträge einzusetzen. Das sei aber nicht möglich. „Mein Vorschlag ist: Wir nehmen die Mittel der kommunalen Finanzoffensive und stecken sie in den kommunalen Finanzausgleich. Dadurch könnte dieses ‘Monster’ aufgebrochen und an die heutigen finanziellen Anforderungen einer modernen Kommune angepasst werden“, zeigt er eine Alternative auf.