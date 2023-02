Bulgarien: 18 Migranten tot in Lastwagen entdeckt

Sofia. In Bulgarien sind in einem Lastwagen 18 tote Migranten und mehrere Verletzte entdeckt worden. Offenbar sind die Menschen erstickt.

Insgesamt 18 Migranten sind in Bulgarien in einem Lastwagen ums Leben gekommen. Berichten der Deutschen Presse-Agentur dpa zufolge sind sie im Fahrzeug vermutlich erstickt. Die Migranten sind am Freitag nahe des westbulgarischen Dorfs Lokorsko tot aufgefunden worden. Zuvor hatten schon Medien in Sofia über das Unglück berichtet. Insgesamt sollen sich rund 40 Migranten im Lkw versteckt haben – dieser war mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs. Elf Verletzte wurden in drei Kliniken der Hauptstadt Sofia gebracht. Lesen Sie mehr: Debatte um Abschiebungen: Mehr Ehrlichkeit, bitte!

Bulgarien: 18 Migranten in Lastwagen vermutlich erstickt – das ist bekannt

Mittlerweile hat sich auch der bulgarische Gesundheitsminister Assen Medschidiew zum Unglück nahe Lokorsko geäußert: Offenbar hätten die Migranten lange ohne Wasser und Nahrung ausharren müssen. Die Opfer sollen ersten Erkenntnissen zufolge aus Afghanistan stammen – das zumindest berichtet das bulgarische Staatsradio. Zunächst unklar: Wie lange die Migranten im Lastwagen unterwegs waren. Einen Verkehrsunfall soll es nicht gegeben haben, so das Innenministerium. Die Polizei habe lediglich einen Hinweis über einen verlassenen Lastwagen bekommen. (jsn/dpa)