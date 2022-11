Buntes Treiben vor weihnachtlicher Kulisse in Meerane

Meerane. Der Teichplatz wird in Lichterglanz getaucht und es gibt eine Weihnachtsmann-Sprechstunde für die Jüngsten.

An diesem Wochenende lädt die Stadt Meerane zum Weihnachtsmarkt ein. Am 26. und 27. November ist der Teichplatz in Lichterglanz getaucht, es erklingen Weihnachtslieder und es duftet nach Leckereien. Geöffnet ist der Markt täglich ab 14 Uhr. Vor der Kulisse der Italienischen Treppe und der Kirche St. Martin laden die Weihnachtsmarkt-Stände zum Bummeln und zum Verweilen ein. Neben Kulinarischem zur Adventszeit werden hier auch wieder Geschenk- und Dekoartikel zum Fest angeboten. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für kleine und große Besucher ist vorbereitet und natürlich gibt es an jedem Weihnachtsmarkt-Tag eine Weihnachtsmann-Sprechstunde für alle Mädchen und Jungen, die dem Weihnachtsmann ihre Wünsche verraten möchten.