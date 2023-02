Berlin Burt Bacharach ist mit 94 Jahren in Los Angeles gestorben. Er komponierte Melodien wie "Walk on By" oder "I Say a Little Prayer".

Der legendäre US-Songwriter Burt Bacharach ist tot. Der Komponist von Liedern wie "Raindrops Keep Fallin' On My Head" und "I Say a Little Prayer" starb im Alter von 94 Jahren, wie US-Medien am Donnerstag berichteten. Seine von Stars wie Aretha Franklin oder Frank Sinatra gesungenen Songs hatten immer wieder die Charts gestürmt.

Burt Bacharach komponierte einige Welthits

Burt Bacharach wurde am 12. Mai 1928 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri geboren. Er wuchs in New York City auf. Ende der Fünfzigerjahre lernte Bacharach den Songtexter Hal David (1921-2012) kennen, mit dem er eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit begann. Ihren ersten gemeinsamen Song erarbeitete das Duo mit "The Story of My Life", mit dem Marty Robbins 1957 die Spitze der US-Countrymusic-Charts erreichte. Es folgten weitere Hits wie "Magic Moments" (1958) und "With Open Arms" (1959). In den Sechzigerjahren schrieb das Duo Bacharach/David zahlreiche Songs für Dionne Warwick, die mit ihrer Interpretation von Liedern wie »"Walk On By", "I'll Never Fall in Love Again" oder "Make it Easy on Yourself" über 30 Chart-Einträge verbuchen konnte.

Burt Bacharach wurde mit fünf Grammys sowie zwei zusätzlichen Preisen fürs Lebenswerk ausgezeichnet. Zweimal bekam er den Oscar für den besten Originalsong in einem Film, einmal für die beste Filmmusik. 2018 gab Burt Bacharach sein erstes eigenes Konzert in Deutschland, im Berliner Admiralspalast. (AFP/bef)