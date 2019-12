Der Busbahnhof in Dingelstädt ist saniert und nimmt am 23. Dezember wieder seine Arbeit auf.

Busbahnhof in Dingelstädt ist wieder betriebsbereit

Still und leise, ohne großes Tamtam, wird am Montag, 23. Dezember, der Dingelstädter Busbahnhof wieder seine Arbeit aufnehmen. Er ist in den vergangenen Wochen saniert worden. „Grund war die Gefahr, dass der Bahnhof bei zu hoher Dachlast zuzusagen in sich zusammenstürzt“, erklärt Michael Groß von der Stadtverwaltung Dingelstädt. „Tja, darum hat sich dieses wichtige und dringende Projekt ergeben, was so in diesem Jahr nicht geplant war.“

Die Stadt musste handeln und tat es auch. Die beauftragte Holzbaufirma hat 23 Kubikmeter Leimholzbinder und 62 Kubikmeter Holz für die Koppelfetten verbaut, zählt Groß auf. Die Dachfläche betrage etwa 550 Quadratmeter und bestehe aus einer Dachhaut mit Reinzink-Stehpfalzblechen. „Das alte ,Zirkuszelt’ ist somit Geschichte“, lächelt Groß. Hinzu kam noch eine neue LED-Strahler-Beleuchtung. Ein großer Dank gehe von der Stadt Dingelstädt an alle beteiligten Firmen, Architekten und auch die Fördermittelstelle, die das unerwartete Projekt somit in kurzer Zeit ermöglicht und dann auch noch termingerecht umgesetzt hätten. „Das war bei dem wirklich strammen Zeitplan nicht selbstverständlich“, sagt der Dingelstädter Verwaltungsleiter voller Respekt. Damit ist die Einsturzgefahr bei höherer Belastung der alten Dachhaut durch möglicherweise heftigen Schneefall gebannt. Die darunterliegenden Holzbalken, so habe es sich herausgestellt, waren wegen falscher Abdichtung der Plane morsch. Mit der neuen Zinkblechabdeckung könne das nicht mehr passieren. Die Eichsfeldwerketochter EW Bus nutzt jetzt ein rechnergestütztes Leitsystem, das die Ankunfts- und Abfahrtszeit minutengenau darstellt. „Also ähnlich wie bei der Deutschen Bahn.“ Busse „kalibrieren“ sich bei jedem Halt neu und übermitteln in Echtzeit die entsprechende Ankunftszeit an den Busbahnhof.