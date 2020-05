Mehrere Regionalbuslinien sind von den Bauarbeiten in Bleicherode betroffen.

Bleicherode. Eine Baustelle in Bleicherode wirkt sich auf mehrere Regionalbuslinien aus.

Busse fahren anders wegen Bauarbeiten in Bleicherode

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse fahren anders wegen Bauarbeiten in Bleicherode

Aufgrund von Bauarbeiten in der Gartenstraße in Bleicherode (zwischen Seniorenheim und Niedergebraer Straße) kommt es vom 18. Mai bis voraussichtlich 20. Mai zu einer geänderten Linienführung auf den Regionalbuslinien 27, 271, 272, 28, 281, 29 und 293, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle Bleicherode/Gymnasium nicht bedient werden. Die Haltestelle wird beidseitig in die Naumannstraße nähe Gartenstraße verlegt“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. Er bittet die Fahrgäste um Verständnis.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter unter Telefon 03631 / 63 92 15.