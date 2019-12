Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busunternehmen gutes Wirtschaften bescheinigt

Fast 73.000 Euro Überschuss hat die Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda mbH im vergangenen Jahr erwirtschaftet. 1,542 Millionen Euro wurden in den Öffentlichen Personennahverkehr investiert, insbesondere in den Fuhrpark und einen Hallenneubau. Auch die Personal- und Fachkräftesituation in dem Unternehmen ist positiv – die Wirtschaftsprüfer erteilten dem Jahresabschluss 2018 des Betriebs einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und informierten den Kreistag in dessen letzter Sitzung des Jahres über die Ergebnisse ihrer Prüfung.

Ob das Unternehmen stabil sei, wollte Siegmar Schmidt, Vorsitzender der Fraktion CDU/FDP, vom Prüfer wissen. Zum Stand Mitte des Jahres, als die Prüfung stattfand, habe es nichts gegeben, das den Fortbestand des Unternehmens gefährden würde, so die Antwort. Nach turbulentem Jahr 2019 kein positives Ergebnis Wolfgang Kunz, Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH, räumte ein, dass man das Jahr 2019 allerdings nicht mit einem positiven Ergebnis abschließen werde. Das Jahr sei sehr turbulent gewesen, es habe viele Ereignisse und Sondervorkommnisse (also nicht geplante Leistungen) gegeben. Jedoch begründe dies keine Sorge, das Jahr 2020 gestalte sich voraussichtlich wieder positiver. Die Kreistagsmitglieder stimmten der Feststellung des Jahresabschlusses einstimmig zu und beauftragten Landrat Harald Henning (CDU) zu veranlassen, dass vom erwirtschafteten Überschuss 21.796,96 Euro als Rücklagen eingestellt und die restlichen 50.859,56 Euro auf zukünftige Rechnungen vorgetragen werden. Beim Beschluss zur Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung für 2018 gab es vier Stimmenthaltungen. Busse werden in Zukunft erheblich teurer In Zukunft wird die Situation für die Verwaltungsgesellschaft nicht einfach. Es sei bereits absehbar, dass ab 2025 ein Bus nicht mehr gut 200.000 Euro, sondern um die eine Million kosten werde. Derzeit verfügt die VWG über eine Flotte von insgesamt 44 Bussen. Drei neue voll klimatisierte, niederflurige Busse sollen im Frühjahr 2020 im Landkreis zum Einsatz kommen, der Auftrag dafür wurde europaweit ausgeschrieben. Ältere Fahrzeuge gehen dann dafür in den Reservebetrieb über. 2018 waren bereits zwei Niederflurbusse erworben worden.