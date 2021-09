Cantamus-Chor in Nordhausen beendet seine Zwangspause

Nordhausen. Ensemble möchte sich verstärken, sucht vor allem gesangsbegeisterte Männer.

Nach gerade einmal sechs Proben im vergangenen Herbst mussten die Mitglieder des Nordhäuser Chor-Ensembles Cantamus ihre Notenblätter erneut zur Seite legen, blickt Chormitglied Gerald Schütze zurück. Das letzte Konzert fand im Advent 2019 statt. Das ist eine Ewigkeit her.

Doch die Corona-Zwangspause ist jetzt beendet. In diesem September plant der Chor seinen Neustart. Alle Sänger hoffen, dass nicht wieder „etwas dazwischen kommt“.

Cantamus ist ein gemischter Chor, in dem die Männerstimmen etwas unterrepräsentiert sind. Da der Neustart ein idealer Zeitpunkt für neue Interessenten bietet, geht der Aufruf zum Mitmachen daher diesmal speziell an gesangsbegeisterte Herren. Die wöchentlichen Proben finden immer mittwochs ab 19 Uhr statt. Vom eigentlichen Standort in der Kreismusikschule wird zur Wahrung der Hygieneregeln vorerst noch auf die Aula des Herder-Gymnasiums an der Nordhäuser Wiedigsburg ausgewichen. Das Repertoire von Cantamus ist „bunt wie die Welt“. Das heißt: von klassisch bis modern und auch international. Interessierte Herren müssen keine Notenkenntnisse vorweisen. Wichtig sind der Spaß am Singen und ein natürliches Gesangstalent.

Los geht es am 8. September um 19 Uhr. Chorleiterin Susanne Walther freut sich schon wie alle Mitglieder auf personelle Verstärkung.