Tel Aviv. Der Schauspieler Chaim Topol ist tot. Bekannt wurde er durch "Anatevka" sowie seine Rollen in "James Bond – In tödlicher Mission".

Chaim Topol ist tot. Der israelische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Milchmann Tewje im Musikfilm "Anatevka" (1971) bekannt geworden war, starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in seiner Geburtsstadt Tel Aviv. Das bestätigte eine Sprecherin des israelischen Kulturministeriums. Topol verkörperte seine Paraderolle auch auf der Bühne – für seine Darbietung in der Filmversion erhielt er den Golden Globe.

Chaim Topol: Israelischer Schauspieler mit internationalem Erfolg

Topol war vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren einer der wenigen israelischen Schauspieler, die auch international großen Erfolg hatten. Seine Schauspielkarriere begann er bereits während seiner Zeit in der israelischen Armee – als Teil einer Theatertruppe. Der Durchbruch in seinem Heimatland gelang ihm schließlich mit der Hauptrolle in dem Film "Sallach Schabati" von Efraim Kischon, der 1964 auch für einen Oscar nominiert war. Der Film handelt von den Schwierigkeiten jüdischer Einwanderer aus arabischen Ländern in Israel.

Israels Staatspräsident Izchak Herzog würdigte Topol bei Twitter: "Vom Fiedler auf dem Dach auf das Dach der Welt, Chaim Topol, der von uns gegangen ist, war einer der bekanntesten Bühnenkünstler in Israel und im Ausland. Mit seiner Präsenz hat er die Kinoleinwände ausgefüllt und vor allem haben wir ihn tief in unser Herz geschlossen."

Insgesamt wirkte Topol in mehr als 30 Filmen mit, darunter auch "James Bond 007 – In tödlicher Mission" (1981) mit Roger Moore. Der Künstler hatte auch als Schriftsteller und Illustrator Erfolg und erhielt im Jahr 2015 den Israel-Preis – die höchste Auszeichnung des Landes.

Bildergalerie: Diese Promis sind 2023 gestorben

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der Schauspieler Chaim Topol ist am 8. März 2023 im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Future Image International/Imago

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der Schlagersänger Tony Marshall ist am 16. Februar mit 85 Jahren gestorben. Foto: Uli Deck/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Leinwandstar Raquel Welch ist Mitte Februar gestorben.

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der frühere DDR-Regierungschef Hans Modrow ist mit 95 Jahren gestorben. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner Burt Bacharach starb am 8. Februar im Alter von 94 Jahren. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der Schriftsteller Gerhard Wolf starb am 7. Februar im Alter von 94 Jahren in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der Regisseur und Intendant Jürgen Flimm ist am 4. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Foto: picture alliance / dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne starb am 3. Februar mit 88 Jahren. Foto: Nathaniel Goldberg/Puig/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Der Holocaust-Überlebende Sally Perel verstarb am 2. Februar mit 97 Jahren in seinem Haus in Israel. Bekannt wurde er als "Hitlerjunge Salomon". Foto: Marijan Murat/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Schauspielerin Annie Wersching ist mit 45 Jahren an Krebs gestorben. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Die aus der Serie "Die Addams Family" bekannte US-Schauspielerin Lisa Loring verstarb am 28. Januar im Alter von 64 Jahren. Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben US-Singer-Songwriter David Crosby ist mit 81 "nach langer Krankheit" gestorben. Foto: Martial Trezzini/epa/Keystone/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Schwester André, geborene Lucile Randon, betet am Vorabend ihres damals 117. Geburtstags. Mit der französischen Ordensfrau ist der älteste Mensch der Welt am 17. Januar mit 118 Jahren gestorben. Foto: Nicolas Tucat/AFP/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida starb im Januar 2023 im Alter von 95 Jahren. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Lisa Marie Presley: Die einzige Tochter von US-Rocklegende Elvis Presley starb am 12. Januar 2023 in Kalifornien. Sie hinterlässt 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter. Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben. Foto: Frank Micelotta/Invision/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Jeff Beck beim Louisiana Jazz and Heritage Festival im Jahr 2011. Der britische Gitarrist galt als "Gitarrengott". Er starb am 12. Januar 2023 im Alter von 78 Jahren. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Das ehemalige Supermodel Tatjana Patitz bei einer Veranstaltung im Oktober 2022. Die gebürtige Hamburgerin starb am 11. Januar 2023. Foto: Imago/Future Image

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Die zweifache Olympiasiegerin Rosi Mittermaier ist am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Sie hinterlässt ihre zwei Kinder Ameli und Felix Neureuther sowie ihren Mann Christian Neureuther (73). Auch Sohn Felix war Slalomspezialist und fuhr mehrere WM-Medaillen ein.

Diese Prominenten sind 2023 gestorben Fred White (ganz links) Verdine White, Al McKay, Philip Bailey und Ralph Johnson in New York (Archivbild). Der ehemalige Schlagzeuger von Earth, Wind & Fire starb am 2. Januar im Alter von 67 Jahren. Foto: IMAGO / MediaPunch



Bekannt für sein strahlendes Lächeln: Chaim Topol ist tot

Topol war bekannt für sein charakteristisches strahlendes Lächeln und die Grübchen am Kinn. Trotz seiner großen Karriere galt er als zugänglich und bescheiden. In seinen letzten Jahren konnte man ihn oft bei Spaziergängen am Strand von Tel Aviv sehen. Topol hinterlässt seine Frau Galia, mit der er mehr als 60 Jahre lang verheiratet war, sowie drei Kinder und mehrere Enkelkinder. (fmg/dpa)