Bei einem Grubenunglück in China werden noch über 50 Arbeiter vermisst (Symbolbild).

Schwerer Bergwerksunfall Grubenunglück in China: Über 50 Vermisste – das ist bekannt

Peking. Nach einem Grubenunglück in China werden noch über 50 Arbeiter vermisst. Auch Präsident Xi Jinping hat sich mittlerweile geäußert.

In China werden nach einem Grubenunglück mehr als 50 Arbeiter vermisst. Drei Menschen konnten mittlerweile aus den Trümmern gezogen und gerettet werden – das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Behörden. Zwei von ihnen zeigten jedoch keine Lebenszeichen mehr.

Das Unglück ereignete sich am Mittwochnachmittag in der chinesischen Gemeinde Alxa in der inneren Mongolei. Auch Chinas Präsident Xi Jinping hat sich mittlerweile zum Unglück geäußert.

China: Xi Jinping äußert sich zum Unglück

Xi Jinping rief dazu aus, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die noch vermissten Arbeiter zu retten. In China kommt es immer wieder zu teils schweren Unfällen in Bergwerken mit vielen Toten. Der Hauptgrund: schlechte Sicherheitsmaßnahmen.

2013 etwa sind bei einer . 2008 starben ebenfalls . Immer wieder werden daher die Rufe nach besseren Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeiter laut. (jsn/dpa)