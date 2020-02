Modellbaumesse in Erfurt: Comeback der Eisenbahnplatte

Winterferien und kein Schnee weit und breit. Was tun, um den Nachwuchs zu bespaßen? Antwort: Auf zur 8. Thüringer Modellbaumesse. In zwei Hallen summte, brummte, sirrte und blinkerte es, feierte die gute alte Eisenbahnplatte ihr viel beachtetes Comeback, staunte das Publikum – ganze Familien, vielfach auch nur Vater und Sohn – was die Bastler und Freaks sich mit Fingerspitzengefühl, Detailtreue und Herzenslust in insgesamt sechs Themenwelten hatten einfallen lassen. Schiffsmodell, Kriegsspielzeug, Landwirtschaftsmaschinen, Rennwagen, Flugzeuge – es gab unglaublich viel zu sehen und man konnte getrost den ganzen Tag in der Erfurter Messe verbringen. Wer braucht da schon Schnee?

In 28 Jahren Legosteine inzwischen millionenfach verbaut

Einer dieser Freaks unter den 96 Ausstellern ist Tibor Hoffmann aus Karlsruhe, der mit einer riesigen Legostadt angereist war. 1993 hat er sich von seinen Kindern verleiten lassen und ist diese Passion bis zum heutigen Tage nicht mehr losgeworden. „Ich habe meine Kindheit mit meinen Kindern nachgeholt“, sagt er und lächelt. Heute hat er zwei „Baubüros“. 40 Quadratmeter in Gera, 25 in Karlsruhe. Drinnen: Lego. Was sonst. Zig Millionen dieser Steine hat Hoffmann in den 28 Jahren seiner Leidenschaft verbaut. 3,5 Millionen waren in Erfurt am Wochenende zu sehen.

Hoffmann räumt allerdings ein, dass sich Lego stark in Richtung der Erwachsenen verschoben habe. Man könnte arm werden, wenn man das wollte. Das teuerste Modell, ein Raumschiff aus Star Wars, kostet im Geschäft 800 Euro. Manch einer packt das Teil gar nicht erst aus, sondern wartet. Wartet, dass der Preis steigt und steigt. Lego als Geldanlage. Das läuft der Grundidee dieses Kreativspielzeugs total zuwider. Damit will Hoffmann nichts zu tun haben. Er hatte zur Modellbaumesse auch nichts zu verkaufen. Vielmehr ging es ihm darum, bei Kindern und Jugendlichen einen Impuls zu setzen, um die stark in die Jahre gekommene Modellbauszene zu verjüngen. Bei dem einen oder anderen könnte das geklappt haben, wie an den glänzenden Augen zu beobachten war.

Vier Millionen Modellbahnen deutschlandweit

Einer der Betagten unter diesen „positiv Verrückten“, die nach Erfurt gekommen waren, ist Karl-Friedrich Ebe. Der 64-Jährige ist Chef im Modellbahnverband. 1962 hat er seine erste Eisenbahnplatte bekommen. Heute steht natürlich auch eine bei ihm zu Hause, in Hemer, im Sauerland. 10,8 mal 3,85 Meter groß. Ebe hat zu seiner Freude beobachtet, dass eine elektrische Modelleisenbahn so etwas wie eine Renaissance feiert. Computerspiele hatten ihren Freizeitwert in den letzten 30 Jahren fast zum Erliegen gebracht. Vier Millionen Modellbahnanlagen sollen geschätzt in Deutschland stehen. Nun geht es aufwärts, wenn man die Verkaufszahlen zurate zieht.

In der Regel ist es ein Männerhobby. Einstiegsalter: 5 Jahre. Ein gutes Starterset ist schon für 300 Euro zu haben. Aber neben dem Geld für dieses kostspielige Hobby braucht man viel Zeit. Ein Faktor, der bei vielen die gerade aufgekommene Begeisterung schnell wieder dämpft. Wie dem auch sei, der eine oder andere kleine Besucher weiß nach diesem Wochenende nun schon, was er sich zum Geburtstag oder zu Weihnachten wünscht.