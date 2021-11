Pandemie Corona-Regeln in Bussen und Bahnen: Was die Ampel plant

Berlin SPD, Grüne und FDP planen wegen steigender Corona-Zahlen strenge Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie die Regeln aussehen.

Die Corona-Zahlen schnellen in Deutschland rasant in die Höhe - gleichzeitig ist die Impfquote zu niedrig. Die Ampel-Parteien wollen daher schärfere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und die 3G-Regel in Bussen und Bahnen durchsetzen. Wie sieht diese Regel von SPD, Grünen und FDP konkret aus?

3G in Bussen und Bahnen: Was ist geplant?

Die 3G-Regel für den Fernverkehr und den öffentlichen Nahverkehr soll festlegen, dass Ungeimpfte einen negativen Test vorlegen müssen, um Busse und Bahnen benutzen zu können, wie der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" sagte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, muss [...] entweder geimpft, genesen oder getestet sein", heißt es dazu in einer Vereinbarung der Ampelparteien zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der unserer Redaktion vorliegt. Wie die 3G-Regel in Bussen und Bahnen kontrolliert werden soll, geht daraus nicht hervor.

"Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird", kommentierte Wiese die Pläne. Die einzelnen Länder sollten darüber hinaus bei Bedarf auch wieder die Möglichkeit bekommen, zusätzliche schärfere Maßnahmen zu beschließen.

Soll 3G auch bei der Deutschen Bahn gelten?

Die Deutschen Bahn hat bereits Unterstützung für die geplante Einführung der 3G-Regel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr signalisiert. Die Bahn werde alles unternehmen, um in der sich zunehmend zuspitzenden Corona-Lage bei der Eindämmung der Pandemie konstruktiv mitzuwirken, hieß es am Montag aus Unternehmenskreisen. Dabei käme es aber auf einheitliche Regeln in der Branche und möglichst auch für die übrigen Verkehrsträger an. Die Kontrolle von 3G müsse durch die zuständigen Behörden geregelt werden.

Wann soll 3G in Bussen und Bahnen kommen?

Am Montag erörtert der Hauptausschuss des Bundestages bei einer Anhörung mit Experten das neue Gesetz, danach setzen beraten erneut die Fachpolitiker aus den Fraktionen darüber. Über den Entwurf soll am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat abgestimmt werden.

Das neue Gesetz könnte dann noch vor dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November in Kraft treten, die bislang Grundlage für die Maßnahmen ist. Gelten sollen sie bis zum 19. März 2022. Allerdings können sie mit Beschluss der Mehrheit des Deutschen Bundestags einmalig um drei Monate verlängert werden, heißt es in der Ampel-Vereinbarung.

(raer/afp/dpa)