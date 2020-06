Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Aktuell noch drei Erkrankte im Kreis Nordhausen

Seit der zuletzt festgestellten Corona-Infektion vom vergangenen Freitag seien bei den weiteren Tests keine neuen Infektionsfälle im Kreis Nordhausen festgestellt worden, teilt das Landratsamt mit. Aktuell seien damit nur noch drei Personen akut erkrankt, von denen eine stationär behandelt wird. Zwei Erkrankte befinden sich in häuslicher Quarantäne, ebenso wie 16 ermittelte Kontaktpersonen. „Zurzeit muss in unseren Kliniken in Nordhausen und Neustadt niemand mehr intensivmedizinisch behandelt werden, das ist für mich ein positives Signal“, betont Landrat Matthias Jendricke (SPD). In der Fachklinik in Neustadt wird weiterhin ein Patient aus Frankreich auf Normalstation behandelt.

Jendricke meint, dass die Corona-Warn-App ein wichtiges Instrument in der Pandemiebekämpfung ist. Wie er selbst haben sich bereits mehr als 12 Millionen Bundesbürger die App heruntergeladen. Daher hofft er, dass in den nächsten Wochen noch mehr Menschen zu dieser digitalen Unterstützung greifen werden.

