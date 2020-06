So funktioniert die Corona-App

Gütersloh. In der Tönnies-Fleischfabrik haben sich 400 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Der Schlachtbetrieb ist nun eingestellt worden.

Schlachtbetrieb Corona-Ausbruch bei Tönnies in NRW: Schlachtbetrieb gestoppt

Nach einem massiven Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) ist der Schlachtbetrieb nun gestoppt worden. Die Schlachtungen seien bereits am Mittwochmittag eingestellt worden, nun würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit.

Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden. Von den bislang 500 am Mittwoch vorliegenden Testergebnissen der Mitarbeiter in dem Schlachthof und Fleisch-Zerlegebetrieb im Kreis Gütersloh seien 400 positiv auf das Virus getestet worden. Weitere Ergebnisse stünden aber auch noch aus.

Kreis Güterslohn will alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien schließen

Nun kündigte der Kreis Gütersloh an, alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien zu schließen. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch.

Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ unter Berufung auf das zuständige Gesundheitsamt berichtet. Die Tönnies Holding ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine. Eigentümer ist Clemens Tönnies, der auch Aufsichtsratvorsitzender beim Fußballverein FC Schalke 04 ist.

Corona-Ausbruch bei Tönnies: Droht neuer Lockdown im Landkreis?

Der zuständige Landrat sagte der Zeitung, dem Landkreis drohe ein erneuter Lockdown. Denn der in einer Bund-Länder-Vereinbarung festgelegte Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sei bereits überschritten. „Die Firma muss ihre Produktion runterfahren, soweit es eben geht“, sagte der Politiker. Jetzt gelte es zu schauen, wo die Betroffenen und ihre Kinder untergebracht seien.

Am Dienstagnachmittag hatte das Unternehmen selbst noch von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Maßnahmen zugesagt, um die Ausbreitung einzudämmen.

