Wir befinden uns mittlerweile in der vierten Corona-Welle. Aufgrund der zu niedrigen Impfquote steigen die Zahlen enorm an. Die Stiko spricht deshalb eine neue Empfehlung aus.

Bund und Länder kommen zu einem Corona-Gipfel zusammen. Welche neuen Maßnahmen und Regeln laut Beschlussvorlage nun kommen könnten.

Nach über anderthalb Jahren Corona-Pandemie wird in diesem Herbst die Lage auf den Intensivstationen dramatisch. Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen und Inzidenzen in Deutschland, kommen am Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zu einem erneuten Corona-Gipfel zusammen.

Welche Maßnahmen und Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen werden könnten, wird in der Beschlussvorlage des Gipfels festgehalten, der unserer Redaktion vorliegt. An der Beschlussvorlage wird jedoch nach wie vor gearbeitet. Die Punkte können sich im Laufe der nächsten Stunden noch verändern. Wir haben die wichtigsten möglichen Beschlüsse für Sie zusammengefasst.

Vorläufige Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel: Das fordern Bund und Länder