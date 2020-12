Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchststand erreicht

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat Kritik an einer schleppenden Umsetzung von Corona-Finanzhilfen für Unternehmen zurückgewiesen und vor Missbrauch gewarnt

Wegen der geschlossenen Grenze zu Frankreich stauen sich Tausende Lastwagen am Ärmelkanal

Wegen der geschlossenen Grenze zu Frankreich stauen sich Tausende Lastwagen am Ärmelkanal

Wegen des Demonstrationsverbots an Silvester wollen 22.500 "Querdenker" nun einen Tag vorher in Berlin auf die Straße

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) befürchtet eine dritte Corona-Welle

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 24.740 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.716.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 28.000 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs soll Deutschland die erste Lieferung von Impfdosen der Firma Biontech am 26. Dezember bekommen. Erwartet würden 151.125 Impfdosen, teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung am Montag mit. Demnach hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuvor die Gesundheitsministerkonferenz informiert.

Der künftige US-Präsident Joe Biden macht den Amerikanern angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie keine Hoffnung auf eine rasche Besserung der Lage - im Gegenteil. "Hier ist die einfache Wahrheit: Die dunkelsten Tage im Kampf gegen Covid liegen noch vor uns, nicht hinter uns", sagte Biden in einer Ansprache vor den Feiertagen.

Corona-News des Tages: RKI meldet mehr als 19.528 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind 24.740 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle lag bei 962. Das sind so viele Tote wie noch nie.

Mittwoch, 23. Dezember: Joe Biden warnt eindringlich vor Corona

6.37 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Kritik an einer schleppenden Umsetzung von Corona-Finanzhilfen für Unternehmen zurückgewiesen und vor Missbrauch gewarnt. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Noch nie wurden Hilfszahlungen in dieser Größenordnung innerhalb so kurzer Zeit beschlossen und bewilligt. Aber es muss sichergestellt sein, dass das Geld der Steuerzahler bei denen ankommt, die es wirklich brauchen, nicht bei solchen, die als Betrüger oder Abzocker unterwegs sind.“

6.31 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden macht den Amerikanern angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie keine Hoffnung auf eine rasche Besserung der Lage - im Gegenteil. "Hier ist die einfache Wahrheit: Die dunkelsten Tage im Kampf gegen Covid liegen noch vor uns, nicht hinter uns", sagte Biden in einer Ansprache vor den Feiertagen. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, unser Rückgrat zu stärken. So frustrierend das ist, wir werden Geduld brauchen, Durchhaltevermögen und Entschlossenheit, um das Virus zu besiegen", sagte Biden.

Der gewählte Präsident verwies darauf, dass es noch viele Monate dauern werde, bis die rund 330 Millionen Menschen in Amerika gegen das Coronavirus geimpft werden könnten. Daher sei es wichtig, über die Feiertage und darüber hinaus weiter die bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Dazu gehöre auch, Weihnachten in diesem Jahr nicht wie üblich mit vielen Familienmitgliedern zu feiern, mahnte Biden. In diesem Jahr sei es ein Zeichen wirklicher Zuneigung, nicht zusammen zu feiern.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump lehnt die Unterzeichnung der rund 900 Milliarden schweren Corona-Hilfen indes offenbar ab. "Das Gesetz, das jetzt auf meinem Schreibtisch liegt, ist ganz anders als erwartet", sagte Trump in einem auf Twitter geposteten Video. "Es ist wirklich eine Schande." Er forderte Nachbesserungen. Unter anderem soll die Einmalhilfe für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar angehoben werden.

6.14 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 962 neue Todesfälle. Außerdem wurden 24.740 Neuinfektionen gemeldet. Vergangenen Mittwoch waren 27.728 Neuinfektionen und der bisherige Höchststand von 952 Todesfällen verzeichnet worden. Den Höchstwert mit 33-777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohner sank leicht auf 195,1. Tags zuvor war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden. Den mit Abstand höchsten Wert erreicht Sachsen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 414,1, also mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

Dienstag, 22. Dezember: Spahn warnt vor Corona-Risiko durch Rückkehrer aus Süd- und Osteuropa

21.22 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einem Corona-Risiko durch heim- und zurückreisende Menschen aus ost- und südosteuropäischen Ländern gewarnt. "Nach allem was ich sehe, finden wieder sehr viele Heimat- und auch Verwandtschaftsbesuche statt in Osteuropa, Balkan, Türkei", sagte der CDU-Politiker in einem am Dienstagabend ausgestrahlten Interview von RTL/ntv. Man müsse miteinander sehr aufpassen, dass durch die Rückreise nicht "gleich eine neue Welle, ein neuer Impuls entsteht".

"Deswegen bin ich dankbar, dass etwa Bayern heute auch sehr klar noch mal gesagt hat: Die Testpflicht wird auch durch- und umgesetzt", sagte Spahn. Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten unterliegen ab Mittwoch in Bayern einer Corona-Testpflicht. Dies hat am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen.

Lettland finanziert Quarantäne-Aufenthalt in Hotels

20.48 Uhr: In Lettland sollen künftig Hotels zur Unterbringung von Menschen genutzt werden, die wegen einer Corona-Erkrankung oder als enge Kontaktperson in Quarantäne müssen. Auf Beschluss der Regierung in Riga vom Dienstag wird der Staat 80 Prozent der Kosten für die Selbstisolierung von Privatpersonen in aufnahmebereiten Hotels übernehmen - mit einem Betrag von maximal 35 Euro pro Tag und für eine Quarantänedauer von zwei Wochen. Mit der freiwilligen Maßnahme sollen in dem baltischen EU-Land die Infektionen im häuslichen Umfeld reduziert werden.

Lettland registriert seit dem Herbst einen klaren Anstieg der Zahl an Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung in dem Ostseestaat aktuell schlechter als in Deutschland. Die neuen Corona-Fälle überstiegen am Dienstag mit 1004 zum dritten Mal die 1000er-Marke. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 32.000 bestätigte Coronavirus-Infektionen verzeichnet.

Paris will Sperre für Reisende aus Großbritannien lockern

20.26 Uhr: Frankreich will seine coronabedingte Sperre für Reisende aus Großbritannien lockern. Flugzeuge, Schiffe und der von London aus fahrende Eurostar-Zug könnten vom Mittwochmorgen an wieder verkehren, teilte der Beigeordnete Minister für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, via Twitter mit. Französische Staatsbürger, Menschen mit Wohnsitz in Frankreich und andere autorisierte Reisende müssten einen negativen Corona-Test haben.

Zwei Kardinäle aus Umfeld des Papstes mit Corona infiziert

20.19 Uhr: Papst Franziskus hat seine Planungen für Weihnachten nach zwei Corona-Fällen in seinem Umfeld angepasst. Seine traditionelle Weihnachtsbotschaft am 25. Dezember wird der Papst in diesem Jahr nicht von der Loggia des Petersdoms aus vortragen, wie der Vatikan mitteilte. Stattdessen werde er die Ansprache in der Benediktionsaula des Petersdoms halten und dort auch den Papstsegen „Urbi et Orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“) spenden.

Tausende Lastwagen stauen sich in England nahe Ärmelkanal

20.10 Uhr: Wegen der geschlossenen Grenze zu Frankreich stauen sich Tausende Lastwagen in der Nähe des wichtigen Hafens Dover am Ärmelkanal. 2180 Fahrzeuge seien auf dem still gelegten Flughafen Manston geparkt worden, sagte eine Sprecherin der Kommunalverwaltung der südostenglischen Grafschaft Kent am Dienstagabend. Etwa 630 weitere Lastwagen parkten auf mehreren Spuren der Autobahn M20 zwischen London und dem Hafen Dover. Handelsverbände gingen sogar von 4000 Lastwagen aus, die derzeit auf Ausreise warten.

Die Grenze ist seit der Nacht zum Montag geschlossen. Damit reagierte Frankreich auf die rasche Ausbreitung einer in Großbritannien entdeckten neuen Variante des Coronavirus.

Intensivmediziner: Lage in Kliniken wird sich erst im Frühjahr beruhigen

18.05 Uhr: Auf Deutschlands Intensivstationen wird die Lage in der Corona-Pandemie ungeachtet des derzeitigen Lockdowns in den kommenden Wochen extrem angespannt bleiben. Es werde bis in den Januar hinein eine „fortgesetzte Grenzsituation auf den Intensivstationen“ geben, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz. Die Intensivmediziner zeigten sich besorgt, wie sich die Situation nach Weihnachten entwickelt.

Die Zahlen auf den Intensivstationen würden weiter steigen – „egal, wie gut der Lockdown funktioniert“, sagte der Sprecher des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis. Sie rechneten mit etwa 6000 Patienten – und damit etwa 1000 Menschen mehr als momentan. Er bereitete die Bevölkerung zudem auf eine anhaltend angespannte Situation im gesamten Winter vor. Die nächsten drei bis vier Monate würden in den Krankenhäusern „extrem hart“ sein. Er gehe davon aus, dass die Kliniken erst im Frühjahr von dem derzeit hohen Niveau herunterkämen.

Seehofer erlässt bundesweites Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk

18.00 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Verkauf von Silvesterfeuerwerk bundesweit untersagt. Von dem Verbot betroffen sind nach Angaben des Ministeriums vom Dienstag „typische“ Feuerwerksartikel wie Silvesterknaller und Raketen. „Wir müssen darauf achten, dass wir nicht Böller anzünden und die Infektionszahlen explodieren“, erklärte Seehofer. „Das Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk schützt unsere Krankenhäuser vor Überlastung.“

Laut dem Verbot dürften auch bereits zuvor etwa über den Online-Handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden, teilte das Innenministerium mit. Mit der Verordnung, die am Dienstag in Kraft trat, setzte Seehofer einen Beschluss der Spitzenrunde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten vom 13. Dezember um.

Beschränkungen schützen laut Drosten vor Corona-Mutation

16.29 Uhr: Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hatte die Corona-Mutation in Großbritannien mit "das sieht leider nicht gut aus" kommentiert.

Am Dienstag sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Ich glaube nicht, dass wir da bald ein größeres Problem kriegen". Bei den aktuellen Beschränkungen dürfte diese Variante hierzulande eher schwer Fuß fassen, so der Virologe.

Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten

15.50 Uhr: Das Bundesland Bayern führt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten ab Mittwoch eine Testpflicht ein. Sie sollen bis spätestens 72 Stunden nach Einreise bei den Gesundheitsämtern ein Testergebnis vorlegen.

Außerdem gilt für die Reiserückkehrer eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Sie kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden.

"Querdenker"-Demo einen Tag vor Silvester geplant

15.25 Uhr: Wegen des Demonstrationsverbots an Silvester in Berlin will die Initiative "Querdenken" nun bereits am 30. Dezember gegen die Corona-Verordnungen protestieren. Bei der Polizei ist die Demo am Mittwoch kommender Woche ab 15 Uhr auf der Straße des 17. Juni mit 22.500 Teilnehmern angemeldet.

Vertreter von "Querdenken30", dem Berliner Ableger der Initiative, sagten in einem online veröffentlichten Video, man hoffe zwar, dass man noch mit Rechtsanwälten gegen das Demonstrationsverbot am 31. Dezember vorgehen könne.

Ansonsten halte man sich aber an die Gesetze und lade zu keiner verbotenen Demonstration ein. Berlin sei dann aber gerade am 30. Dezember eine Reise wert. "Kommt nach Berlin", riefen die drei Vertreter.

Kretschmer warnt vor dritter Corona-Welle

14.54 Uhr: Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, warnt vor einer dritten Infektionswelle mit dem neuartigen Coronavirus nach den Feiertagen. "Es wird eine dritte Welle geben. Die Frage ist, wie hoch sie ist", sagte Kretschmer bei einer Pressekonferenz.

Experten würden davon ausgehen, dass sich die dritte Welle vom 10. bis 15. Januar in Deutschland zeigt, so der Ministerpräsident. Wie sich die Lage entwickele, liege in der Hand der Menschen.

Corona-Situation auf deutschen Intensivstationen

14.31 Uhr: Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat einen Einblick in die Corona-Lage der Kliniken gegeben.

"Sollten sich die Infektionszahlen weiter auf diesem sehr hohen Niveau von derzeit deutlich über 25.000 Neuinfektionen pro Tag bewegen, werden wir in den kommenden Tagen und auch Wochen eine fortgesetzte Grenzsituation auf den Intensivstationen sehen", sagte Divi-Präsident Uwe Janssens bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Der Mediziner sprach sich für eine gesetzliche Regelung zum Umgang mit knappen Ressourcen auf Intensivstationen aus.

Prozess wegen Betrugs mit einer Million Masken

12.51 Uhr: Ein 26 Jahre alter Mann steht wegen mutmaßlichen Betrugs mit rund einer Million Corona-Schutzmasken seit Dienstag vor dem Landgericht Koblenz.

Der Anklage zufolge war der 26-Jährige im April mit zwei Komplizen am Abschluss von Kaufverträgen über die Lieferung von FFP2-Masken für mehr als drei Millionen Euro beteiligt.

Er soll gewusst haben, dass die Masken den hohen FFP2-Standard nicht erfüllten. Der Angeklagte soll sich außerdem mit falschen Angaben eine Corona-Soforthilfe von 9000 Euro erschlichen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Hotline informiert über Corona-Impfungen

12.21 Uhr: Die Krankenkasse Barmer informiert ab sofort in ihrer Corona-Hotline auch über Covid-19-Impfungen, und zwar nicht nur die eigenen Versicherten.

"Anrufende können ab sofort alle zentralen Informationen zur Immunisierung und dem verfügbaren Impfstoff bei den Medizinexpertinnen und -experten erfragen", teilte die Krankenkasse am Dienstag mit.

Unter der Telefonnummer 0800 84 84 111 wird allen Interessierten kostenfrei erklärt, wer wann und wo geimpft wird, wie sicher die Impfung ist oder wer die Kosten übernimmt.

Schweiz sucht 10.000 eingereiste Briten

12.01 Uhr: In der Schweiz werden 10.000 vor Kurzem eingereiste Briten gesucht. Am Montag hatten die Behörden rückwirkend Quarantäne angeordnet, um die Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Variante in der Schweiz möglichst zu verhindern.

Jeder, der seit dem 14. Dezember aus Großbritannien eingereist ist, muss bis zum zehnten Tag nach der Ankunft in Quarantäne. Das betrifft auch Tausende Skiurlauber.

Gesundheitsminister Spahn gesteht Versäumnisse ein

11.37 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in einem Interview mit der "Zeit" über Versäumnisse im Umgang mit dem neuartigen Coronavirus gesprochen. "Wir hätten als Bundesregierung früher beginnen sollen, Masken zu besorgen", sagte der CDU-Politiker.

Spahn hätte dies als Gesundheitsminister früher anstoßen müssen. Er würde heute auch nicht mehr, wie zu Beginn der Pandemie, zu "aufmerksamer Gelassenheit" aufrufen, sondern zu "aufmerksamer Besonnenheit".

EU-Kommission: Grenzen offen halten

11.30 Uhr: Trotz der in England entdeckten Mutation des Coronavirus will die EU-Kommission empfehlen, die Grenzen in der Europäischen Union offen zu halten.

Der Güterverkehr solle nicht beschränkt werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus EU-Kreisen. Im Personenverkehr bleibe die Empfehlung, Reisen so weit wie irgend möglich zu vermeiden, aber ohne Grenzschließung.

Corona-Mutation beunruhigt Drosten nun doch

11.15 Uhr: Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, scheint mit Blick auf das mutierte Coronavirus aus Großbritannien nun doch beunruhigt zu sein. Beim Nachrichtendienst Twitter schrieb er in der Nacht auf Dienstag: "Neue Daten zur Mutante. Das sieht leider nicht gut aus."

Gestern noch hatte Drosten im "Deutschlandfunk" gesagt, er sei "alles andere als beunruhigt." Die Erkenntnisse über die Mutation seien "lückenhaft". Die Frage, ob es tatsächlich stärker übertragbar sei, noch gar nicht sicher geklärt. Die neuen Daten scheinen seine Meinung nun geändert zu haben.

Impfstoff könnte für Mutation umgearbeitet werden

10.55 Uhr: Der Chef der Mainzer Firma Biontech geht davon aus, dass auch die Mutation des Coronavirus mit dem von seinem Unternehmen entwickelten Impfstoff in den Griff zu bekommen ist.

Der bestehende Impfstoff gegen das Virus könnte falls erforderlich binnen sechs Wochen "umgearbeitet" und speziell auf die Mutation zugeschnitten werden, sagte Ugur Sahin am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Dies wäre "technisch innerhalb kürzester Zeit" möglich, allerdings müsste ein neuer Impfstoff noch einmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen.

Forderung: Bundesweit alle Gottesdienste absagen

10.31 Uhr: Der nordrhein-westfälische Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat die Kirchen in Deutschland zur Absage aller Präsenzgottesdienste zu Weihnachten aufgerufen.

"Die völlig unabsehbare Entwicklung der Pandemie und die Nöte auf den Intensivstationen in vielen Teilen Deutschlands" machten dies seiner Meinung nach unausweichlich, sagte Stamp der Deutschen Presse-Agentur.

RKI-Präsident richtet eindringlichen Appell an Bevölkerung

10.09 Uhr: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat in einem eindringlichen Appell die Bevölkerung dazu aufgerufen, Kontakte auch über die Feiertage auf ein Minimum zu reduzieren und nicht zu verreisen. Man solle sich nur mit wenigen treffen und wenn dann immer nur mit denselben.

"Uns stehen schwere Wochen bevor, wir sollten sie nicht noch schwieriger machen", sagte Wieler am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Das Virus lebe von unseren Kontakten", erklärte der RKI-Präsident.

Rotes Kreuz bekommt mehr Spenden

9.31 Uhr: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnet im Corona-Jahr einen Spendenzuwachs. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt sagte der Saarbrücker Zeitung: "Die Spendenbereitschaft ist dieses Jahr noch größer geworden."

Das DRK rechnet mit knapp 50 Millionen Euro an Spenden für 2020. 2019 waren es noch etwas über 30 Millionen Euro. "Das ist ein großer Sprung", so Hasselfeldt. "Viele Menschen wollen anderen helfen. Das erfreut mich sehr."

Mehr als 190.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

8.47 Uhr: In den USA haben sich mehr als 190.000 Menschen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Für Montag wurden 190.519 Neuinfektionen gemeldet, etwas mehr als am Vortag. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervor.

Der bislang höchste Wert war am Freitag mit 249.709 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Die Zahl der erfassten infizierten Toten binnen 24 Stunden lag am Montag bei 1696 nach 1509 am Vortag.

Angst vor einer Corona-Infektion nimmt zu

8.14 Uhr: Die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen verunsichern die Bürger nach einer Umfrage zunehmend. Mitte Dezember sagten 48 Prozent, dass sie "sehr große Angst" oder "eher große Angst" vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hätten. Das waren vier Prozentpunkte mehr als noch Mitte November, wie die Online-Erhebung des Instituts YouGov Deutschland ergab.

Zugleich sank im Vergleichszeitraum die Zahl derjenigen, die "überhaupt keine Angst" und "eher keine Angst" vor einer Ansteckung haben, von 51 Prozent auf 48 Prozent. Damit liegt die Zahl jener, die Angst haben, erstmals seit Ende März 2020 gleichauf mit der derer, die keine Angst haben, wie die Meinungsforscher mitteilten. Dabei nähern sich beide Kurven vor allem seit Anfang Dezember steil an.

Ifo-Chef befürwortet den Corona-Lockdown

7.47 Uhr: Ifo-Präsident Clemens Fuest spricht sich für einen Lockdown aus, solange die Ansteckungszahlen hoch sind. „Es hilft nichts“, sagte der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung im Deutschlandfunk. Die Infektionszahlen müssten „entschlossen“ gesenkt werden. Solange die Infektionen nicht heruntergebracht würden, werde sich die Wirtschaft nicht erholen.

Niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Juli in Indien

7.35 Uhr: Indien verzeichnet die niedrigste Zahl an Neuinfektionen seit dem 3. Juli. Binnen 24 Stunden seien 19 556 Ansteckungsfälle gemeldet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt sind damit einer Reuters-Zählung zufolge rund 10,08 Millionen Fälle nachgewiesen worden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 301 und 146 111. Indien ist weltweit eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder.

Dieses Grafitti in Mumbai, Indien, macht auf das Tragen von Mund-Nasen-Masken aufmerksam. Foto: Ashish Vaishnav / dpa

Mutation – Großbritannien und Frankreich einigen sich auf Maßnahmen

7.28 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich einem BBC-Bericht zufolge auf Maßnahmen zur Öffnung der Grenze für Frachttransporte verständigt. Sie sollen später dargelegt werden und am Mittwoch in Kraft treten, berichtet der Sender unter Berufung auf den französischen Europa-Minister Clement Beaune. Frankreich hat wegen der in Großbritannien aufgetretenen ansteckenderen Corona-Mutation die Grenze geschlossen.

Pandemie: Impfstoff-Lieferungen von Biontech werden sofort beginnen

6.28 Uhr: Nach der bedingten Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union wollen die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer sofort die ersten Lieferungen des Präparats in die EU-Mitgliedsstaaten veranlassen.

„Die Lieferungen werden sofort beginnen und schrittweise im Laufe der Jahre 2020 und 2021 erfolgen, um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe entsprechend der Vertragsbedingungen in der EU zu gewährleisten“, teilten die Unternehmen mit. Die Impfstoffdosen für Europa werden den Angaben zufolge in den Biontech-Produktionsstätten in Deutschland sowie im Pfizer-Werk im belgischen Puurs hergestellt.

Kretschmer: Leugnung von Corona-Pandemie nur schwer auszuhalten

5.31 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist wegen der wachsenden Polarisierung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie in Sorge. Bei der ersten Infektionswelle habe noch Respekt vor einer unbekannten Erkrankung die Bevölkerung zusammengeschweißt, sagte er. Mit sinkenden Fallzahlen habe dann eine gewisser Leichtsinn Einzug gehalten.

Bestimmte Kreise hätten bewusst Fehlinformationen betrieben: „Es gab Beiträge im Internet, die die Gesellschaft bewusst spalten, verunsichern und destabilisieren sollten“, so der Regierungschef. Es gebe Krankenhäuser, in denen das Personal bis zur Erschöpfung arbeitet – und zwei Straßen weiter demonstrieren Menschen, die die Existenz des Coronavirus leugnen: „Das ist nur schwer auszuhalten“, sagte Kretschmer.

Corona: Intensivmediziner für „ganz ruhiges Weihnachtsfest“

5.15 Uhr: Die Intensivmediziner in Deutschland appellieren angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen an die Bürger, an Weihnachten auf Treffen im größeren Kreis zu verzichten. „Wir würden uns wünschen, dass die Menschen sich dieses Jahr auf sich selber zurückbesinnen, ein ganz ruhiges Weihnachtsfest im aller-, allerengsten Familienkreis feiern“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, der Nachrichtenagentur dpa. Das wäre eine große Hilfe für alle Pflegekräfte auf den Intensivstationen, die an Weihnachten arbeiten würden und Angst hätten, dass 14 Tage später alles noch schlimmer werde.

In einer Ausgabestelle der Leipziger Tafel bekommen die Kinder vom Weihnachtsmann liebevoll ausgesuchte Geschenke. Die Intensivmediziner in Deutschland appellieren angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen an die Bürger, an Weihnachten auf Treffen im größeren Kreis zu verzichten. Foto: Waltraud Grubitzsch / dpa

Polizei will Corona-Beschränkungen an Feiertagen scharf kontrollieren

4.30 Uhr: Die Polizei will die Einhaltung der Corona-Beschränkungen an Weihnachten und Silvester scharf kontrollieren. „Wir erhöhen gerade die Präsenz im öffentlichen Raum“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, der „Süddeutschen Zeitung“. Jedoch werde die Polizei nicht „anlasslos von Haus zu Haus gehen und nachzählen, wie viele Leute am Tisch sitzen“. Wegen des Grundrechts auf Unversehrtheit der Wohnung sei dies auch gar nicht möglich. „Aber wenn wir Hinweise bekommen, dass irgendwo Regeln verletzt werden, dann gehen wir dem nach“, sagte Radek.

An die Bürger appellierte er zugleich, während der Feiertage nicht vorschnell die Polizei zu rufen. Wenn etwa die Nachbarn zu viele Menschen eingeladen hätten, sollten sie zunächst gebeten werden, sich an die Regeln zu halten. „Diese Pandemie erfordert von uns allen auch ein Stück Zivilcourage“, betonte der GdP-Vizechef. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer hatten im Rahmen des derzeitigen harten Lockdowns strenge Regeln auch für die Feiertage beschlossen. In Bayern etwa darf sich ein Hausstand nur mit vier weiteren engen Verwandten treffen. Für Silvester gilt ein Versammlungsverbot in der Öffentlichkeit. Die Polizei werde dieses Verbot durchsetzen, kündigte Radek an.

Montag, 21. Dezember: Erste Menschen in den USA bekommen Moderna-Impfstoff

21.25 Uhr: In den USA haben am Montag die ersten Menschen den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna verabreicht bekommen. Der Fernsehsender CNN zeigte, wie Impfdosen in einem Krankenhauses in Houston im Bundesstaat Texas verabreicht wurden. Beim Kurznachrichtendienst Twitter posteten unter anderem Krankenhäuser in Ohio und Connecticut Fotos von Ärzten und Pflegern, die den Impfstoff bekamen. Die Vereinigten Staaten sind das weltweit erste Land, in dem der Stoff abseits von Tests regulär zum Einsatz kommt. In Europa ist die Sitzung zu einer möglichen Zulassung für den 6. Januar angesetzt.

Biontech-Impstoff dürfte bei neuer Variante greifen

20.37 Uhr: Biontech-Chef Ugur Sahin zeigt sich zuversichtlich, dass der Impfstoff seiner Firma auch mit der Großbritannien nachgewiesenen neuen Virus-Variante funktionieren wird. Man werde dies in den kommenden Tagen prüfen, sagt er „Bild Live“. Er selbst habe sich noch nicht impfen lassen, würde dies jedoch gerne tun.

Schweden schließt wegen Coronavirus-Ausbreitung Grenze zu Dänemark

19.29 Uhr: Unter anderem wegen der Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Mutation in Dänemark hat Schweden am Montag die Grenze zum Nachbarland geschlossen. Zudem habe die Verbreitung des Coronavirus in Dänemark generell zugenommen, begründete der schwedische Innenminister Mikael Damberg die Maßnahme gegenüber Reportern. Dänemark habe über die Weihnachtsferien außerdem Einkaufszentren geschlossen. Dies könnte Dänen dazu verleiten, zum Weihnachtseinkauf ins benachbarte Schweden zu reisen, fügte Damberg hinzu. Dies solle mit der Grenzschließung verhindert werden.

Die Öresundbrücke verbindet Schweden und Dänemark. Schweden schließt nun die Grenze wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Dänemark. Foto: JOHAN NILSSON / AFP

Neue Corona-Variante auch in fünf weiteren Ländern gefunden

19.26 Uhr: Die neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 ist außer in Großbritannien auch in Australien, Island, Italien, den Niederlanden und Dänemark gefunden worden. Abgesehen von Dänemark seien es Einzelfälle gewesen, berichtete die Coronavirus-Expertin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Maria van Kerkhove, am Montag in Genf.

Forscher: Neue Variante infiziert Kinder möglicherweise leichter

19.12 Uhr: Die neue Variante des Virus ist britischen Wissenschaftlern zufolge möglicherweise für Kinder ansteckender als bisherige. „Es gibt einen Anhaltspunkt, dass sie eine höhere Neigung hat, Kinder zu infizieren“, sagt Neil Ferguson vom Imperial College London, ein Mitglied der Expertengruppe Nervtag, die die Regierung berät. Zwar sei der genaue Mechanismus noch unklar. „Aber wir sehen es anhand der Daten.“ Seine Kollegin Wendy Barclay zufolge betreffen einige Mutationen die Art, wie das Virus in eine Zelle eindringt. Dies könnte bedeuten, dass „Kinder möglicherweise genauso anfällig sind für dieses Virus wie Erwachsene“.

EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff

18.34 Uhr: In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag sagte. Somit können die Impfungen gegen das Coronavirus jetzt auch in der EU beginnen.

Vatikan akzeptiert Corona-Impfung trotz Einsatz abgetriebener Föten

17.11 Uhr: Der Vatikan hat den Einsatz von Corona-Impfstoffen trotz Hinweisen auf die Verwendung von Zell-Linien zweier abgetriebener Föten für die Entwicklung als moralisch vertretbar bestätigt. Wenn ethisch einwandfreie Impfstoffe gegen Covid-19 nicht verfügbar seien, sei es akzeptabel, eine Corona-Impfung zu erhalten, bei der Zell-Linien abgetriebener Föten für die Forschung und Entwicklung der Stoffe verwendet worden seien, schrieb die Glaubenskongregation des Heiligen Stuhls am Montag.

Mit der Note unterstützte der Vatikan eine Impfung. Sie schütze die Allgemeinheit und vor allem die Alten und Verwundbaren. Er betonte aber, dass das Impfen keine moralische Verpflichtung sei und freiwillig bleiben solle. Außerdem bedeute die Verwendung solche Impfstoffe nicht, dass es der Vatikan befürworte, Zell-Linien abgetriebener Föten einzusetzen.

Erstmals Ausgangssperre in Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim

16.55 Uhr: Erstmals in Niedersachsen erlässt ein Kreis wegen der Corona-Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre. Wegen hoher Infektionszahlen ordnete der Landkreis Grafschaft Bentheim eine nächtliche Ausgangssperre von Mittwochabend an, wie der Kreis am Montag mitteilte - nach Angaben des Sozialministeriums ist es die erste Ausgangssperre in Niedersachsen.

Ministerium: Neue Virusvariante in NRW bislang nicht nachgewiesen

16.39 Uhr: Die in Großbritannien entdeckte neue Corona-Variante ist nach Kenntnis des Landesgesundheitsministeriums bislang noch nicht in NRW nachgewiesen worden. Dies teilte ein Behördensprecher am Montag in Düsseldorf mit. Er verwies auf eine Mitteilung des Robert Koch-Instituts vom gleichen Tag, wonach es in Deutschland bislang noch keinen Nachweis dieser Virusvariante gegeben habe. „Ein Vorkommen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden“, hieß es dort weiter.

Arabische Länder begrenzen wegen neuer Corona-Variante Luftverkehr

16.20 Uhr: Als Reaktion auf die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus haben mehrere Länder der arabischen Welt den internationalen Luftverkehr beschränkt. Saudi-Arabien setzt eine Woche lang alle internationalen Passagierflüge aus. Auch die Einreise über Land und über See werde vorübergehend gestoppt, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Sonntagabend. Mit der Maßnahme solle die Gesundheit der Bürger geschützt werden. Sie könne bei Bedarf verlängert werden.

Zudem ordnete die Regierung eine zweiwöchige Quarantäne für alle an, die aus Europa oder einem anderen betroffen Land eingereist sind, hieß es weiter. Tunesien stoppte bis auf weiteres alle Flugverbindungen mit Großbritannien, Südafrika und Australien. Ausländer, die sich in einem der drei Länder aufgehalten hätten, dürften nicht einreisen, teilte das tunesische Transportministerium am Montag mit.

Kuwait setzt bis zum 1. Januar alle kommerziellen Flüge vom Internationalen Flughafen in Kuwait-Stadt aus, wie die Luftfahrtbehörde mitteilte. Der Oman schließe von Dienstag an für eine Woche alle Luft-, Land- und Seeverbindungen mit dem Ausland, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des Golfstaates.

Biontech: Wir stehen zur Impfstoff-Auslieferung bereit

15.55 Uhr: Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe in die EU in den Startlöchern. „Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten“, sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin am Montag. Kurz zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU empfohlen.

„Die heutige Entscheidung ist eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei Biontech“, erklärte Sahin. „Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern.“

Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Biontech. Sahin hat sich noch nicht mit dem von seinem Unternehmen entwickelten Corona-Impfstoff impfen lassen. Für seine Mitarbeiter und ihn gälten keine Ausnahmen. "Auch wir halten uns an die Vorgaben, für welche Personengruppen der Impfstoff zuerst vorgesehen ist, da machen wir bei uns selbst keine Ausnahme.“ Foto: Andreas Arnold / dpa

EU-Behörde gibt grünes Licht für Biontech-Impfstoff

15.11 Uhr: Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat über die Zulassung des Vakzins der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer entschieden. Ein Expertenausschuss der EMA habe eine bedingte Marktzulassung des Impfstoffs in der EU empfohlen, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Montag. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die endgültige Entscheidung mit den Mitgliedstaaten nun binnen zwei Tagen zu treffen. Die Impfungen sollen in Deutschland direkt nach Weihnachten beginnen.

Nach Corona-Infektion seines Ministers muss Söder in Quarantäne

15.02 Uhr: Nach der Corona-Infektion von Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hat sich Ministerpräsident Markus Söder als Kontaktperson eins über Weihnachten in Quarantäne begeben. „Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen“, schrieb der CSU-Chef am Montagmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Er wünsche Herrmann einen milden Verlauf und gute Besserung.

Herrmann, der seit Monaten die Corona-Politik in der Staatskanzlei koordiniert, hatte wenige Minuten zuvor ebenfalls per Twitter mitgeteilt, positiv getestet worden zu sein. „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich habe mich umgehend in Quarantäne begeben.“

Stiko-Vorsitzender: Prüfung der Wirksamkeit des Biontech-Impfstoff bei britischer Virus-Variante wird drei bis vier Wochen dauern

14.59 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut rechnet damit, dass frühestens im Januar klar sein wird, ob der Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Großbritannien verbreitete Mutation wirksam ist: „Mit den vorliegenden Daten lässt sich noch nicht abschließend beurteilen, ob der Biontech-Impfstoff genauso gut gegen die mutierte Virusvariante wirkt wie bei den bisher bekannten Varianten“, sagte der Virologe Thomas Mertens unserer Redaktion.

„Eine erste Prüfung der Antikörper-Wirksamkeit im Labor wird voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern.“ Bei dieser Prüfung gehe es darum, zu schauen, ob der vorliegende Impfstoff Antikörper hervorrufe, die gegen die neue Variante genauso wirksam sind. Bisherige Analysen des Genoms der neuen Virusmutante ließen allerdings vermuten, dass der Impfstoff weiter wirksam bleibe.

Für hochwirksames Corona-Vakzin: Russen und Briten arbeiten zusammen

14.32 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus soll eine Kombination aus dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ und dem Vakzin des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca zu einem hochwirksamen Schutz vor dem Erreger führen. Das teilten beide Seiten am Montag bei der Unterzeichnung eines Memorandums für eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen mit.

Eine Kombination verschiedener Vakzine kann Astrazeneca zufolge womöglich zu einem besseren Schutz gegen das Virus führen. Der Chef des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie, Alexander Ginzburg, sagte in Moskau, dass beide Impfstoffe zusammenpassten. Die klinischen Studien könnten sofort beginnen.

Ein medizinischer Mitarbeiter bereitet eine Spritze mit dem in Russland entwickelten Corona-Impfstoff "Sputnik V" vor. Foto: Pavel Golovkin / dpa

Paketdienste nehmen keine Sendungen nach Großbritannien mehr an

14.11 Uhr: Die Deutsche Post DHL nimmt wegen der unterbrochenen Verkehrswege keine Paketsendungen nach Großbritannien und Irland mehr an. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit. Der Eurotunnel für den Reise- und Güterverkehr sei derzeit geschlossen und werde das für voraussichtlich mindestens 48 Stunden bleiben. Gleiches gelte für die Fährhäfen.

Von der Unterbrechung der Verkehrsverbindungen seien auch die Transportwege nach Irland, auf die Kanalinseln und auf die Isle of Man betroffen, sagte der Sprecher. Frankreich und andere EU-Staaten haben wegen der raschen Ausbreitung der neuen Corona-Variante die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit können Lastwagen nicht mehr über den Ärmelkanal setzen. Briefe und Postkarten nach Großbritannien und Irland seien von dieser Maßnahme bis auf weiteres nicht betroffen.

Flugpassagiere aus London gestoppt – acht positive Tests

14.05 Uhr: Von den am Sonntag am Hamburger Flughafen getesteten Passagieren aus Großbritannien sind sieben Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem Fluggast in Hannover hat sich ebenfalls eine Infektion bestätigt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob die Passagiere sich mit der neuen, möglicherweise besonders ansteckenden Virus-Variante infiziert haben, teilte die Region Hannover am Montag mit.

Coronavirus-Variante in mindestens drei weiteren Ländern

13.20 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Blick auf die geplante Impfstoffzulassung und den Start von Corona-Impfungen von einem „Tag der Hoffnung“ gesprochen. „Jeder Impfvorgang ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, die wir uns alle wieder wünschen“, sagte Steinmeier beim Besuch des größten geplanten Impfzentrums in Berlin.

Es sei ein „Licht am Ende des Tunnels“ erkennbar. Zugleich betonte der Bundespräsident, dass der Beginn des Impfens noch nicht das Ende der Pandemie sei. Dies zeige die aktuell hohe Zahl der Corona-Infektionen. Weiterhin müssten die gebotenen Mindestabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Steinmeier unterstrich, dass eine große Zahl von Impfungen nötig ist, um eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Eine Corona-Impfung sei somit auch „ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität“. Menschen, die beim Impfen noch größeren Aufklärungsbedarf sehen, könnten sich in den Impfzentren umfassend beraten lassen, sagte Steinmeier: „Es gibt eine allgemeine Aufklärung.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender tragen sich nach der Aufzeichnung der ZDF-Sendung Weihnachten mit dem Bundespräsidenten in das Goldene Buch der Stadt Bernau ein. Steinmeier hofft auf einen raschen Impfstart. Foto: imago images/Future Image

Corona: Regierung ruft dringend zu Kontaktvermeidung über Weihnachten auf

13.08 Uhr: Die Bundesregierung hat angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen erneut eindringlich dazu aufgerufen, über Weihnachten auf Kontakte zu verzichten. „Vermeiden Sie zu reisen. Vermeiden Sie, so es irgendwie geht, auch den Besuch bei Verwandten und Freunden“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, in Berlin. „Wenn Weihnachten nicht zu einer weiteren Verschlimmerung der Lage beitragen soll, dann gilt, dass wir am besten alle zu Hause bleiben.“ Nach wie vor steckten sich viel zu viele Menschen an. Große Vorsicht und Umsicht seien weiter geboten.

Coronavirus-Variante in mindestens drei weiteren Ländern

12.47 Uhr: Die in Großbritannien ermittelte Variante des Coronavirus ist dem Europäischen Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle zufolge bereits in mindestens drei weiteren Ländern in Europa gemeldet worden. Es habe Berichte über einige Fälle mit der neuen Version von Island, Dänemark und den Niederlanden gegeben, teilte das Zentrum mit Sitz in Stockholm mit. Es verwies auch auf Medienberichte, dass es Fälle in Belgien und in Italien gegeben habe.

Die neue Variante des Coronavirus ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland noch nicht nachgewiesen worden.

Corona-Mutation – Stopp für Flüge aus Südafrika ab morgen?

12.13 Uhr: Auch in Südafrika treibt die neue Variante des Coronavirus die Fallzahlen nach oben. Das teilte der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Regierung, Professor Salim Abdool Karim, auf einer Pressekonferenz mit. „Es ist noch immer sehr früh in dieser Phase“, erklärte er. „Vorläufige Daten legen nahe, dass (das mutierte) Virus, das nun die zweite Welle dominiert, sich schneller verbreitet als die erste Welle.“

Der Sieben-Tage-Durchschnitt an Neuinfektionen hatte sich bis zum Sonntag in Südafrika in den vergangenen zwei Wochen von 6,47 auf 100.000 Einwohner auf 14,68 mehr als verdoppelt. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 912.000 Fälle aufgezeichnet, darunter fast 25.000 Todesfälle mit dem Virus.

Nun soll in Deutschland offenbar auch der Flugverkehr mit Südafrika eingeschränkt werden. Nach Informationen des ARD-Hautstadtstudios werden voraussichtlich ab morgen auch Flüge aus Südafrika verboten. Zuvor hatten mehrere Länder, darunter auch Deutschland, Flüge aus Großbritannien gestoppt.

Patienten, die sich mit dem Virus Covid-19 infiziert haben, werden im Tshwane District Hospital in Pretoria, Südafrika, mit Sauerstoff behandelt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Südafrika mehr als 912.000 Fälle aufgezeichnet, darunter fast 25.000 Todesfälle. Foto: Jerome Delay / dpa

Südkorea verschärft Corona-Maßnahmen in Hauptstadt Seoul

11.01 Uhr:Südkorea hat nach einem Höchststand bei den Sterbefällen die Corona-Maßnahmen in Seoul verschärft. In der Hauptstadt und Umgebung dürfen sich ab Mittwoch nur noch vier Menschen treffen. Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden hatten am Montag 926 Neuinfektionen und 24 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. In Südkorea wurden seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie so viele Tote registriert.

Befürchtet wird vor allem eine Überlastung der Krankenhäuser. In und um Seoul sind bereits die Intensivbetten knapp. Nach Angaben von Interims-Bürgermeister Seo Jung Hyup gab es zuletzt nur noch vier freie Betten. Mindestens zwei Hauptstadtbewohner starben, während sie auf eine Aufnahme ins Krankenhaus warteten. Die Regionalregierung in Seoul hatte bereits Anfang Dezember strengere Maßnahmen verhängt, darunter ein Verbot von Versammlungen von mehr als 50 Menschen.

Rund 120 Passagiere aus Großbritannien übernachten auf Frankfurter Flughafen

10.50 Uhr: Rund 120 Passagiere aus Großbritannien mussten die Nacht zum Montag im Transitbereich des Frankfurter Flughafens verbringen. Grund dafür waren die seit diesem Montag geltenden Landeverbote für aus Großbritannien kommenden Flugzeuge wegen einer besonders ansteckenden Variante desCoronavirus, die in Großbritannien aufgetreten ist. Die Einreise für Passagiere aus Großbritannien wurde bereits am Sonntagabend gestoppt. Betroffen waren nach Angaben des Flughafens insgesamt fünf Flüge.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete, wurden mehrere hundert ankommende Passagiere seit Sonntagabend zunächst am Gate separiert. In einem im Transitbereich gelegenen Testzentrum mussten sie zunächst einen Corona-Test machen. Obwohl mit dem Betreiber längere Öffnungszeiten vereinbart worden waren, konnten nicht alle Reisenden getestet werden beziehungsweise ihr Ergebnis erfahren und mussten die Nacht daher auf dem Flughafen verbringen.

In München mussten rund 50 Passagiere aus Großbritannien nach Angaben der Bundespolizei die Nacht zum Montag im Transitbereich des Flughafens verbringen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, mussten die betroffenen Passagiere ihr Testergebnis abwarten, bevor sie nach Deutschland einreisen durften. „Ein Großteil“ der 50 Fluggäste habe aber bis zum Montagvormittag das Ergebnis erhalten und den Transitbereich verlassen können, betonte der Sprecher.

Passagier aus Großbritannien am Flughafen Hannover positiv auf Corona getestet

10.07 Uhr: Nach einem Zwangsaufenthalt auf dem Flughafen Hannover für 62 Passagiere aus Großbritannien hat sich ein Fluggast als Covid-19-positiv herausgestellt. Weitere Labortests sollten nun klären, ob der Passagier sich mit der neuen, besonders ansteckenden Variante des Coronavirus infiziert habe, teilte die Region Hannover am Montag mit. Der betroffene Fluggast und die Begleitpersonen würden nun in einem Quarantäne-Transport zu ihrem Zielort gebracht. Dort müssten sie „separiert“ werden.

In Dortmund landete um 21.07 Uhr das letzte Flugzeug aus London. Alle Passagiere wurden noch vor Ort am Flughafen auf den Corona Virus getestet. Foto: imago images/Oliver Schaper

Frankreich startet Corona-Impfkampagne am Sonntag

10.04 Uhr: Frankreich will am kommenden Sonntag mit Impfungen beginnen. Die ersten Einheiten sollten Risikogruppen wie der der älteren Bevölkerung verabreicht werden, schreibt Gesundheitsminister Olivier Veran auf Twitter.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wird heute voraussichtlich über die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer entscheiden, der bereits in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern zum Einsatz kommt. Noch vor Weihnachten wird damit gerechnet, dass auch die EU-Kommission grünes Licht gibt.

Johnson beruft wegen neuer Corona-Variante Krisensitzung ein

10.00 Uhr: Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante in Südostengland hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson eine Krisensitzung seines Kabinetts einberufen. Bei dem Treffen werde es um die „Situation bezüglich des internationalen Verkehrs“, insbesondere des Frachtverkehrs, gehen, sagte ein Regierungssprecher in London.

EU-Ratspräsidentschaft – Treffen wegen Virus-Mutation

9.36 Uhr: Wegen der neuen Variante des Coronavirus beruft die deutsche EU-Ratspräsidentschaft für Montag ein Notfalltreffen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten ein. Berlin rufe im Rahmen des Krisenreaktionsmechanismus der Staatengemeinschaft (IPCR) nationale Experten zusammen, wie ein Sprecher der deutschen Ratspräsidentschaft am Sonntag mitteilte. Auf der Tagesordnung stehe die Koordination der Europäischen Union in Bezug auf die neue Virusvariante.

Nordische Länder und Türkei stoppen Flüge aus Großbritannien

9.16 Uhr: Auch Dänemark, Schweden und Finnland wollen keine Flugzeuge aus Großbritannien mehr landen lassen. Norwegen wollte im Laufe des Montagvormittags entscheiden. Auch in Schweden sollte der formelle Beschluss im Laufe des Tages gefasst werden. Das teilten die Behörden der Länder mit.

Die Türkei stoppte ebenfalls alle Großbritannien-Flüge. Außerdem sei wegen des Auftauchens ansteckenderer Virusvarianten der Flugverkehr mit Südafrika und den Niederlanden vorerst eingestellt worden, twitterte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntagabend.

Coronavirus – Charité fährt auf Notfallprogramm zurück

8.32 Uhr: Die FDP und Patientenschützer haben gefordert, zur Unterstützung von Pflegeheimen bei Corona-Testungen die Bundeswehr heranzuziehen. Zur Anwendung von Schnelltests müssten „auch die Kapazitäten der Bundeswehr im Wege der Amtshilfe“ genutzt werden, sagte FDP-Chef Christian Lindner der „Bild“-Zeitung. Laut dem Chef der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, brauchen 12.000 Pflegeheime „sofort Unterstützung für dringend notwendige tägliche Schnelltests“.

Lindner forderte auch rasche Unterweisungen für Freiwillige, „ebenfalls Schnelltests einsetzen zu können“. Für ein Standardverfahren während der Pandemie könnten die Qualifikationsanforderungen „zeitweise auf das Notwendige reduziert werden“, sagte der FDP-Chef. Brysch appellierte an die Ministerpräsidenten der Bundesländer, „Bundeswehr und Hilfsorganisationen sofort in Marsch zu setzen“. Tausende Pflegeheime seien auf externe Unterstützung angewiesen.

Unter Berufung auf das Bundesverteidigungsministerium berichtete die „Bild“-Zeitung, dass derzeit 463 Soldaten in zehn Bundesländern Amtshilfe leisteten. Sie unterstützen demnach insgesamt 63 Alten- und Pflegeheime. In Bezug auf mobile Abstrich-Teams zu konkreten Pflegeheimen habe es aber bislang erst vier Hilfeleistungsanträge gegeben, je zwei aus Bayern und aus Thüringen.

Soldaten unterstützen im Landratsamt Vorpommern-Greifswald das Gesundheitsamt bei der Corona-Kontaktnachverfolgung. Die FDP und Patientenschützer haben gefordert, auch zur Unterstützung von Pflegeheimen bei Corona-Testungen die Bundeswehr heranzuziehen. Foto: Stefan Sauer / dpa

Coronavirus – Charité fährt auf Notfallprogramm zurück

8.04: Die Berliner Charité, fährt von heute an für zunächst zwei Wochen den Betrieb auf ein Notfallprogramm zurück. Auf diese Weise soll Personal zusammengezogen werden, um weitere Covid-19-Intensivkapazitäten aufzubauen. Planbare Eingriffe werden damit über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gemacht, wie die Klinik vergangene Woche ankündigt hatte. Notfälle werden aber weiter behandelt und Tumoroperationen vorgenommen. Auch der Betrieb in den Rettungsstellen geht weiter. Die Charité rechnet mit einer weiteren Zunahme von Corona-Patienten.

7.52 Uhr: Die Diakonie Deutschland fordert eine schnelle Impfung pflegender Angehöriger gegen das Coronavirus. „Es ist richtig, die vulnerablen Gruppen, deren behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflegerinnen und Pfleger zuerst zu impfen“, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der „Augsburger Allgemeinen“ und fügte hinzu: „Man muss aber wissen, dass 70 Prozent der zu pflegenden Menschen von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden. Diese Menschen müssen wir auch impfen.“

Virologe Christian Drosten – Coronavirus-Mutation wohl schon in Deutschland

7.30 Uhr: Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die mutierte Version des Coronavirus aus Großbritannien bereits in Deutschland angekommen ist. Dennoch zeigte sich Drosten nicht allzu besorgt über die Coronavirus-Mutation.

Derzeit gebe es noch eine unklare Informationslage. „Wir müssen zumindest noch einige Ergebnisse abwarten um überhaupt zu sagen, dass sich die Vermutung bewahrheitet“, sagte Drosten dem „Deutschlandfunk.“ Es könne durchaus auch sein, dass sich das Virus in der jeweiligen Region aus anderen Gründen schneller ausbreitete.

Einigung auf neues Corona-Hilfspaket im US-Kongress erzielt

7.14 Uhr: Nach monatelangem Ringen ist im US-Kongress eine parteiübergreifende Einigung auf ein neues gigantisches Hilfspaket gegen die Corona-Krise erzielt worden. „Der Kongress hat gerade eine Einigung erreicht. Wir werden ein weiteres Hilfspaket so rasch wie möglich verabschieden“, schrieb der Anführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, am Sonntag im Nachrichtendienst Twitter.

Nach seinen Angaben wurde die Einigung zwischen den vier Chefs der Republikaner und der Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus erzielt. Das Hilfspaket habe ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar (rund 740 Milliarden Euro) und enthalte unter anderem weitere Arbeitslosenhilfen, sagte McConnell im Senat.

BREAKING: As the American people continue battling the coronavirus this holiday season, they will not be on their own.



Congress has just reached an agreement. We will pass another rescue package ASAP. More help is on the way. — Leader McConnell (@senatemajldr) December 20, 2020

Der US-Kongress hatte bereits im März wegen der historischen Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie das mit einem Umfang von 2,2 Billionen Dollar größte Hilfspaket der US-Geschichte beschlossen. Dieses Programm sah unter anderem Hilfen für in Not geratene Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen vor, außerdem Direktzahlungen von 1200 Dollar an die Bürger und ausgeweitete Arbeitslosenhilfen. Die Finanzmittel wurden im April mit einem weiteren Hilfsprogramm aufgestockt.

In der Folge konnten sich die Regierung von Präsident Donald Trump, seine Republikaner im Kongress und die oppositionellen Demokraten, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen, aber monatelang nicht auf ein neues Hilfspaket einigen. Die Corona-Pandemie hatte die US-Wirtschaft im Frühjahr in eine massive Krise gestürzt, Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. Zwar begann nach dem Lockdown eine rasche wirtschaftliche Erholung; diese ist angesichts einer erneuten Verschärfung der Pandemie aber ins Stocken geraten.

Britische Corona-Variante auch in Australien entdeckt

7.11 Uhr: Der Bundesstaat New South Wales in Australien bestätigt, dass der sich schnell ausbreitende neue Coronavirus-Stamm aus Großbritannien bei einem Cluster im Norden Sydneys entdeckt wurde. Die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Region „Northern Beaches“ steigt nach Angaben der Regierung in Australien auf 83.

Lauterbach kritisiert Beitrag der Kirchen zum Anti-Corona-Kampf

6.15 Uhr: Kurz vor Weihnachten hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach den Beitrag der Kirchen zur Bekämpfung des Coronavirus als unzureichend kritisiert. „Ich habe leider den Eindruck, dass von den Konfessionen bisher nicht so viele praktische Vorschläge gekommen sind, wie sie zur Eindämmung des Virus beitragen können“, sagte der Epidemiologe unserer Redaktion. „Da habe ich von den Kirchen leider wenig Hilfreiches gehört.“

Lauterbach appellierte an die Kirchen, „an Weihnachten an den Eingängen zu den Gotteshäusern FFP2-Masken“ zu verteilen. Dann müssten die älteren Leute nicht zu den Apotheken laufen. Dort bekommen Menschen über 60 sowie Risikopatienten derzeit drei FFP2-Masken unentgeltlich.

Der Medizinier und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert von den Kirchen vor und an Weihnachten mehr Einsatz im Anti-Corona-Kampf. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Der Gesundheitspolitiker rief die Bürger dazu auf, an den Festtagen „allergrößte Vorsicht“ walten zu lassen. „Wir müssen jetzt schon mit sehr vollen Krankenhäusern rechnen. Daher appelliere ich dringend, mit einer möglichst kleinen Gruppe zu feiern und dabei die Maske aufzusetzen – so unangenehm das ist“, sagte er. „Ich weiß, dass sich viele Leute daran nicht halten werden, aber das ist falsch.“

RKI meldet höchste Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland

5.23 Uhr: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des RKI in Deutschland bundesweit auf 197,1 gestiegen. Während der Wert in einzelnen Städten und Kreisen schon deutlich höher lag, ist das der höchste Wert fürs ganze Land, der seit Beginn der Pandemie erhoben worden ist.

Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken.

Großbritannien durch Coronavirus-Variante isoliert - Landeverbote

5.03 Uhr: Wegen der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus schottet sich Europa zum Wochenbeginn zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Zum Schutz vor der Mutation dürfen in Deutschland seit Montag bis zunächst 31. Dezember keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Das hatte das Bundesverkehrsministerium am Sonntag verfügt. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge. Weitere Beschränkungen sollen folgen.

Sonntag, 20. Dezember: Dänemark will vier Millionen gekeulte Nerze wieder ausgraben

Großbritannien wird wegen der raschen Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus immer weiter vom Festland abgeschnitten. Weil Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich dicht gemacht hat, wurden der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel geschlossen . Frachtverkehr als auch Passagiere würden gebeten, nicht mehr anzureisen, teilte der Hafen am Sonntagabend bei Twitter mit

am Ärmelkanal sowie der . Frachtverkehr als auch Passagiere würden gebeten, nicht mehr anzureisen, teilte der Hafen am Sonntagabend bei Twitter mit Die neue Corona-Variante hat Italien erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet

erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet Man muss dem Coronavirus den Weg abschneiden. Wichtig sind strenge Regeln für Reisende, meint Politik-Korrespondent Miguel Sanches zur neuen Corona-Variante in Großbritannien. Lesen Sie den Kommentar hier: Reaktion auf mutiertes Virus: Grenzkontrollen – was sonst?

Reaktion auf mutiertes Virus: Grenzkontrollen – was sonst? Auch Frankreich, Bulgarien und Irland verhängen wegen der neuen Variante des Coronavirus ein Verbot von Flügen aus Großbritannien. Das teilen die zuständigen Behörden in den drei Ländern mit. Die Regelung gelte ab Mitternacht zunächst bis zum 31. Dezember

aus Großbritannien. Das teilen die zuständigen Behörden in den drei Ländern mit. Die Regelung gelte ab Mitternacht zunächst bis zum 31. Dezember Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt. Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht – Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über entsprechende Pläne.

nach Deutschland weitgehend gestoppt. Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht – Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über entsprechende Pläne. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben wegen der neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien mit den Spitzen der EU beraten

Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten der deutschen maßgeblich zu Gunsten des Onlinehandels verschoben. Der Einzelhandel hingegen leidet unter teils deutlichen Einsatzbußen. Daher plant die Unionsfraktion im Bundestag laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ eine Besteuerung von Paketen im Online-Handel. Das eingenommene Geld soll zum Aufbau eines „Innenstadtfonds“ dienen, der dem Einzelhandel zugute kommt.

Belgien hat aufgrund der mutierten Version des Coronavirus in Großbritannien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt

Die Mutation des Corona-Virus in Großbritannien stellt nach Einschätzung von Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery die bisherige Impfstrategie nicht in Frage

in Großbritannien stellt nach Einschätzung von Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery die bisherige Impfstrategie nicht in Frage In Deutschland ist die neue Coronavirus-Variante , die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben von Christian Drosten bisher nicht aufgetaucht

, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben von bisher nicht aufgetaucht Um die Ausbreitung einer in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus zu verhindern, dürfen aus dem Königreich kommende Passagiermaschinen vorerst nicht mehr in den Niederlanden landen

Samstag, 19. Dezember: US-Gesundheitsbehörde meldet über 400.000 Neuinfektionen

Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hat die Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten in London

hat die Regierung einen neuen für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte am Samstag vor Journalisten in London Die Italiener müssen Weihnachten und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen

und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen Deutschland soll sich noch einmal 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs auf nationaler Ebene gesichert haben, wie die Bild am Sonntag berichtet. Lesen Sie dazu: Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach

Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach In Südafrika ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize

ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize Die Schweiz hat dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt

Über 300 Wissenschaftler fordern in einem offenen Brief ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gegen das neuartige Coronavirus. Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien unabdingbar. Lesen Sie mehr dazu: Wissenschaftler schlagen Drei-Stufen-Plan gegen Corona vor

Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien unabdingbar. Wissenschaftler schlagen Drei-Stufen-Plan gegen Corona vor Der Corona-Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit

hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit Finanzminister Olaf Scholz hat Corona-Hilfen auf lange Sicht zugesagt. Lesen Sie hier:Olaf Scholz: „Wir können den Lockdown lange durchhalten“

Freitag, 18. Dezember: Gewählter US-Präsident Biden lässt sich am Montag öffentlich gegen Corona impfen

Donnerstag, 17. Dezember: EU-Behörde beschleunigt Zulassung von US-Impfstoff