Berlin. Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass der Großteil der Bundesbürger im Herbst keine dritte Impfung gegen Covid-19 benötigt.

Virologe Christian Drosten hält Corona-Auffrischungsimpfung im Herbst bei den meisten Menschen für unnötig. „Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet er nicht.

Lediglich in besonderen Umfeldern wie Seniorenheimen erscheine ihm eine Auffrischung bereits in diesem Herbst als sinnvoll. „Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter.“

Auch in Deutschland waren Pflegeheime zeitweise schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Für die Bevölkerung werde deshalb irgendwann vielleicht ein Altersniveau definiert werden, ab dem eine Auffrischungsimpfung nötig werde. „In diesem Herbst kommt es aber darauf an, überhaupt erst einmal die Impflücken bei den über 60-Jährigen zu schließen.“ Die dafür benötigten Dosen nicht ins Ausland abzugeben, sei trotz der internationalen Impfstoff-Knappheit vertretbar, so der Virologe.

Corona: WHO kritisiert Auffrischungsimpfungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert die Pläne für Auffrischimpfungen bei gesunden Menschen. Bislang sei nicht einmal klar, ob sie nötig seien, sagte die Chef-Wissenschaftlerin Soumya Swaminathan.

Während in reichen Ländern jede Menge Impfstoff vorhanden ist, warten weltweit in Dutzenden Ländern viele Millionen Menschen noch auf die Chance einer Impfung. Der WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan sagte, Menschen eine Auffrischimpfung anzubieten sei so, als gebe man Menschen mit Rettungswesten noch eine weitere Weste dazu, während Millionen andere ohne jeglichen Schutz bleiben müssten.

In den USA, weiteren Ländern und vereinzelt auch in Deutschland werden für bestimmte Gruppen bereits Auffrischungsimpfungen vorgenommen.

Impfung: Biontech/Pfizer beantragen Zulassung für Auffrischungsimpfung

Das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Montag erste Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. Auch interessant: Darum erkranken Kinder weniger schwer an Covid-19

In den kommenden Wochen sollten die Daten einer Phase-1-Studie auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und weiteren Behörden eingereicht werden. Die Teilnehmer hätten acht bis neun Monate nach der zweiten Dosis eine Auffrischungsimpfung erhalten, hieß es. Im Vergleich zu einer zweifachen Impfung hätten bei den Menschen mit Auffrischungsimpfung „signifikant höhere neutralisierende Antikörpertiter“ nachgewiesen werden können.

(amw/dpa)