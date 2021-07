Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage für eine berufsbezogene Impfpflicht. Das RKI meldet steigende Zahlen. Mehr im Blog.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag erneut eine steigende Inzidenz

Eine Mehrheit der Deutschen ist für eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich

Die Deltavariante sorgt in der Niederlande für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnt Ungeimpfte vor Urlaubsreisen

Schon bald könnte eine Entscheidung über die Corona-Reisebeschränkungen für Europäer in den USA fallen

In Deutschland sind inzwischen 44,6 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland bleibt besorgniserregend. So breitet sich die ansteckendere Delta-Variante weiter aus und eine weitere gefährliche Mutation des Coronavirus wurde bereits in Europa nachgewiesen. Deutschland könnte mit dem Ende der Sommerferien in die nächste Welle der Corona-Pandemie schlittern.

Immerhin sind immer mehr Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Doch die Anzahl der Geimpften reicht längst nicht aus, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Derzeit wird über eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich diskutiert.





Spanien und die Niederlande mussten wegen rasant steigender Corona-Zahlen bereits Lockerungen zurücknehmen. In anderen Ländern, wie Griechenland oder Malta, soll es Freiheiten nur noch für Geimpfte geben. Auch Kanzlerin Angela Merkel warb am Dienstag mit Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für das Impfen. Eine Impfpflicht lehnt die Kanzlerin hingegen derzeit ab.

RKI meldet Zahlen zu Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen und liegt am Freitag bei 8,6 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Vor einem Tag lag sie noch bei 8,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1456 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 18 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 49 Tote gewesen. Mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Freitag, 16. Juli: Niederlande - Infektionszahlen steigen weiter

11.57 Uhr: Die Deltavariante sorgt in der Niederlande für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen. Nachdem fast alle Maßnahmen aufgehoben worden waren, stieg die Zahl der Neuinfektionen um 500 Prozent. In den gesamten Niederlanden liegt die Inzidenz bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage.

Nach nur zwei Wochen zog die Regierung die Notbremse. Discos und Nachtclubs sind wieder geschlossen, und auch Festivals sind untersagt. Die Infektionen sind laut der Regierung besonders auf junge Menschen zurückzuführen.

Bürger werden dringend gemahnt, den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Doch das öffentliche Leben läuft weitgehend normal. Museen, Theater, Zoos und Kinos sind geöffnet. Das gilt auch für Restaurants und Geschäfte. Gaststätten müssen aber um Mitternacht schließen. Maskenpflicht gilt nur für Busse und Bahnen und Flughäfen.

Männer stoßen auf einer Café-Terrasse in Utrecht an. Nach Lockerungen steigen die Corona-Zahlen in den Niederlanden. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

11.09 Uhr: Neben dem Impfstoff gelten Masken als das schärfste Schwert im Kampf gegen das Coronavirus. Im Frühjahr 2020 waren sie Mangelware und Gesundheitsminister Jens Spahn kaufte damals alles, was irgendwie zu bekommen war. Doch nun werden deutsche Hersteller ihre FFP2-Masken nicht mehr los - und sind enttäuscht vom Staat.

Mehrheit für Impfpflicht in Gesundheit und Bildung

10.54 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich aus. Im aktuellen ZDF-"Politbarometer" sprachen sich 60 Prozent dafür im Gesundheits- und Pflegebereich aus, 55 Prozent befürworteten dies für Beschäftigte an Schulen und Kitas. Mit 84 Prozent sprach sich dagegen eine große Mehrheit gegen finanzielle Anreize aus, um mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen.

Fast sechs von zehn Befragten bezweifelten zugleich, dass bis Ende des Sommers ein Großteil der Menschen geimpft sein wird. Insgesamt wird die Lage dennoch aktuell nicht mehr als so schlimm eingeschätzt wie bei vorherigen Corona-Wellen: Nur knapp ein Viertel der Befragten glaubt, dass die Belastungen in den Krankenhäusern bei einer neuen Welle ähnlich stark wären wie bei bisherigen Wellen. 70 Prozent gehen davon aus, dass diese weniger heftig ausfallen würden.

Die Forschungsgruppe befragte von Dienstag bis Donnerstag 1224 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Wert von 40 Prozent rund drei Prozentpunkte, bei zehn Prozent rund zwei Punkte.

Eine Mehrheit der Deutschen ist für eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich. (Symbolbild) Foto: Frank Molter / dpa

Weniger Babys im Corona-Jahr geboren

10.18 Uhr: Das Corona-Jahr 2020 hat den Trend zu rückläufigen Geburtenziffern in Deutschland nicht gebrochen. Es wurden mit 773.144 Neugeborenen rund 5000 Babys weniger geboren als 2019, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die zusammengefasste Geburtenziffer war mit 1,53 Kindern je Frau somit geringfügig niedriger als im Vorjahr mit damals 1,54. Sie sank bereits das vierte Jahr in Folge.

Die Geburtenziffer in Westdeutschland lag 2020 bei 1,55 Kindern je Frau. In Ostdeutschland (ohne Berlin) betrug sie 1,54 und war damit zum ersten Mal seit 2008 niedriger als im Westen.

2020 war die zusammengefasste #Geburtenziffer mit 1,53 Kindern je Frau geringfügig niedriger als im Jahr 2019 (1,54 Kinder je Frau). Damit sank sie das vierte Jahr in Folge. Mehr dazu: https://t.co/56uCjUzVMc #Geburten pic.twitter.com/r0ZCil1PHY — Statistisches Bundesamt (@destatis) July 16, 2021

Johnson-Berater erwartet "beängstigende" Anzahl von Corona-Patienten

9.42 Uhr: Wenige Tage vor dem Ende fast aller Corona-Regeln in England werden die Warnungen vor den Folgen lauter. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen könne innerhalb weniger Wochen ein "ziemlich beängstigendes" Niveau erreichen, sagte der medizinische Berater der britischen Regierung, Chris Whitty. "Wir sollten nicht unterschätzen, dass wir überraschend schnell wieder in Schwierigkeiten geraten könnten." Auch wegen des Impfprogramms stehe Großbritannien zwar gut da. Aber: "Wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus", sagte Whitty.

Zuvor hatte Premierminister Boris Johnson davor gewarnt, jede Vorsicht über Bord zu werfen, wenn am kommenden Montag Abstandsregeln und Maskenpflicht enden, Nachtclubs öffnen und bei Veranstaltungen keine Obergrenze für Teilnehmer mehr gilt. Whitty zeigte sich überzeugt, dass die meisten Menschen sich weiterhin rücksichtsvoll verhalten würden. Landesweit sind Neuinfektionen, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle wegen der Ausbreitung der Delta-Variante zuletzt deutlich gestiegen.

Britische Regierung stärkt Pubs und Restaurants

9.03 Uhr: Mit einem Bündel von Maßnahmen will die britische Regierung die gebeutelte Gastro-Branche bei der Erholung nach der Corona-Pandemie unterstützen. So sollen Lizenzen für den Betrieb von Außengastronomie auf Bürgersteigen verlängert und dauerhaft gemacht werden, damit mehr Kunden im Freien bedient werden können. Zudem sollen Pubs und Bars in England und Wales für zwölf weitere Monate Bier zum Mitnehmen ausschenken dürfen, um den Verkauf anzukurbeln.

Die Gastronomie hat während der Pandemie nach Angaben des Branchenverbands fast 10.000 Lokale und mehr als 87 Milliarden Pfund Umsatz verloren. Das entspricht ungefähr 102 Mrd. Euro.

Eiffelturm öffnet nach monatelanger Schließung wieder

8.35 Uhr: Der Eiffelturm öffnet nach monatelanger Corona-Pause wieder für Besucherinnen und Besucher. Online waren die Tickets für den Tag der Wiedereröffnung am Freitag bereits im Vorhinein ausverkauft. Das Pariser Wahrzeichen war wegen der Corona-Krise knapp ein Dreivierteljahr geschlossen. Schon im vergangenen Frühjahr hatte es wegen der Pandemie zeitweise schließen müssen.

Für den Besuch des Eiffelturms gelten nun erst einmal Maskenpflicht und Abstand halten. Ab dem 21. Juli müssen Erwachsene dann einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Von dem Tag an gilt in Frankreich eine Ausweitung der Testpflicht. Kinder und Jugendliche sind davon aber vorerst ausgenommen. Der über 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde bisher jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Im vergangenen Jahr kamen aber wegen der Corona-Zwangspausen und fehlendem internationalen Besuch deutlich weniger Touristinnen und Touristen.

Der Eifelturm in Paris war seit Herbst 2020 für Besuch gesperrt. Foto: Getty Images/iStockphoto

8.16 Uhr: Immer mehr beliebten Urlaubszielen droht eine Einstufung als „Hochrisikogebiet“. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich die Lust aufs Reisen zunutze machen – als Impfanreiz. Zum Ende des Monats will er die Reiseauflagen vereinfachen, ein Korrekturmanöver mit doppelter Stoßrichtung. Lesen Sie hier: Steigende Inzidenzen - Wie gefährlich wird jetzt das Reisen?

Japans Regierung verspricht "sichere Spiele"

8.00 Uhr: Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga seinen Entschluss bekräftigt, "sichere" Spiele zu realisieren. "Um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, werden gründliche Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ergriffen", versicherte Suga auf einer Sitzung der mit Olympia beauftragten Mitglieder seiner Regierung.

Die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele sollen am 23. Juli eröffnen. Die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun", einer der Sponsoren der Spiele, berichtete unterdessen von "Chaos" auf Flughäfen unter den Mitarbeitern, die versuchten, olympische Delegationen zu führen. Auch in Hotels gebe es Probleme bei der Durchsetzung der Verhaltensregeln für Olympia-Teilnehmer.

Es sei bereits eine Woche vor Beginn der Spiele "offensichtlich" geworden, dass die Pläne der Organisatoren zur Trennung von Olympia-Teilnehmern und der allgemeinen Bevölkerung "kläglich gescheitert" seien. Die "Blase", in der sich die Athleten und ihre Bezugspersonen eigentlich befinden sollen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sei "bereits geplatzt", hieß es.

US-Präsident lässt Corona-Beschränkungen für Europäer überprüfen

7.28 Uhr: US-Präsident Joe Biden will sich voraussichtlich in den kommenden Tagen zu den coronabedingten Einreisebeschränkungen für Menschen aus Deutschland und anderen europäischen Schengen-Staaten äußern. Seine Experten würden prüfen, "wie bald" die Beschränkungen aufgehoben werden könnten, sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel im Weißen Haus. "Ich werde in der Lage sein, in den kommenden Tagen die Frage zu beantworten, was passieren wird."

In den USA gilt nach wie vor ein grundsätzliches Einreiseverbot für Menschen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor Einreise in Deutschland oder einem anderen Land des Schengen-Raums aufgehalten haben. Washington hatte die umfassenden Reisebeschränkungen im März 2020 wegen der Corona-Pandemie verhängt. Die EU hob entsprechende Einreisebeschränkungen für US-Bürger im Juni auf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Joe Biden bei ihrem Besuch im Weißen Haus. Foto: Saul Loeb / AFP

Mehrheit der Deutschen gegen Urlaub in Corona-Risikogebieten

7.12 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen halten es nicht für vertretbar, in einer von der Bundesregierung als Corona-Risikogebiet eingestuften Region wie beispielsweise Spanien Urlaub zu machen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur lehnten 67 Prozent touristische Reisen in solche Gebiete ab. Nur 25 Prozent sagten, dass sie Urlaub in Risikogebieten für vertretbar halten. 8 Prozent machten keine Angaben.

Die Bundesregierung führt derzeit 122 Länder ganz oder teilweise in einer drei Corona-Risikokategorien. Unter den einfachen Risikogebieten sind Urlaubsregionen wie Spanien und die Türkei. Portugal und Zypern sind sogar als Hochinzidenzgebiete mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft. Rückkehrer aus diesen beiden Ländern, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen für 5 bis 10 Tage in Quarantäne.

Wer aus den elf Ländern mit einer starken Verbreitung besonders gefährlicher Virusvariantengebieten außerhalb Europas zurückkehrt, muss sogar für 14 Tage in Quarantäne. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Laut YouGov-Umfrage unterstützt eine große Mehrheit von 73 Prozent die Quarantänepflichten. 39 sind dafür, dass sie so beibehalten werden, wie sie sind. Weitere 34 Prozent sind sogar für eine Verschärfung. Nur 22 Prozent sind für einen Lockerung oder Abschaffung der Quarantänepflicht.

Spanien gilt aktuell als Corona-Risikogebiet. Foto: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/dpa

Japan will Corona-Kontaktregeln für Olympia-Athleten erleichtern

7.00 Uhr: Japan will Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio nach Medienberichten auch dann die Starterlaubnis geben, wenn sie engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, sofern sie kurz vorher negativ auf das Virus getestet werden. Wie japanische Medien am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, planten die Regierung und die Olympia-Organisatoren zu diesem Zweck PCR-Tests bei betroffenen Athleten rund sechs Stunden vor dem Start bei Wettkämpfen.

Das "Playbook" für Athleten und Offizielle mit Vorschriften für sichere Spiele sieht eigentlich vor, dass sich Athleten, die engen Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten, in einem Privatraum im Olympischen Dorf und fern von anderen aufhalten. Tokio befindet sich auch für die gesamte Dauer der Spiele erneut in einem Notstand, da die Corona-Infektionen wieder deutlich steigen. Am Donnerstag meldete die Hauptstadt des Landes 1308 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, der höchste Stand seit einem halben Jahr.

Studie: Pandemie verfestigt traditionelle Rollenbilder

6.32 Uhr: Die Corona-Krise hat den Druck auf Familien erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine neue Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die dieser Redaktion exklusiv vorliegt. Dreimal wurden für sie Bürger und Bürgerinnen repräsentativ telefonisch befragt – zum ersten Mal vor der Pandemie von Oktober bis Dezember 2019, dann von August bis September 2020 und schließlich von März bis April 2021.

63 Prozent der Befragten glauben inzwischen, dass die Pandemie auch langfristig ihr Leben verändern wird; 2020 waren es noch 50 Prozent gewesen. Vor allem Frauen (70 Prozent) rechnen damit, dass die Folgen noch lange zu spüren sein werden, Männer, Ostdeutsche und Nichterziehungsberechtigte sind insgesamt etwas optimistischer. Insgesamt gab in der dritten Befragung fast jeder Zweite an, durch die Pandemie starken privaten und familiären Belastungen ausgesetzt zu sein.

Verändert hat sich auch die Arbeitsteilung in den Familien. Fast alle Tätigkeiten werden – so die Befragten - seltener partnerschaftlich übernommen. Besonders um die Kinderbetreuung, das Waschen der Wäsche, das Besorgen und Zubereiten der Mahlzeiten mussten sich Frauen ihrer Einschätzung nach deutlich häufiger kümmern als vor der Pandemie. Nur 11 Prozent der Männer gaben an, sie hätten stets oder meistens die Kinder betreut. Am zufriedensten mit der Aufgabenteilung bei der Kinderbetreuung waren jene Befragte, deren Partner oder Partnerin zum Zeitpunkt der Befragung komplett von zuhause arbeiteten.

Lauterbach warnt Ungeimpfte vor Urlaubsreisen

1.30 Uhr: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Ungeimpfte vor Urlaubsreisen gewarnt. „Reisen sind in diesen Zeiten ein Risiko, definitiv gilt das für Ungeimpfte“, sagte er unserer Redaktion. „Wir werden im Herbst deutlich mehr Fälle haben. Das wäre auch so gekommen, wird durch das Reisen aber etwas beschleunigt.“

Der Herbst werde geprägt sein durch eine Zwei-Klassen-Situation, fügte Lauterbach hinzu. „Hier die Geimpften, die sind relativ sicher. Dort die Ungeimpften, die werden ein großes Risiko eingehen.“

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der SPD. Foto: dpa

Corona-News von Donnerstag, 15. Juli: US-Regierung - Facebook muss mehr gegen Falschinfos über Corona tun

21.42 Uhr: Soziale Netzwerke wie Facebook müssen nach Ansicht der US-Regierung mehr gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit Corona und der Impfung gegen das Virus tun. Facebook müsse schneller Beiträge entfernen, die gegen die Richtlinien verstießen und falsch seien, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Donnerstag. Einige Beiträge würden tagelang online bleiben. "Das ist zu lange, Informationen verbreiten sich zu schnell", so Psaki. Auch in den USA sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder angestiegen. Gleichzeitig stockt der Impffortschritt im Land.

"Millionen von Amerikanern sind immer noch nicht gegen Covid-19 geschützt, und wir sehen mehr Infektionen unter den Ungeimpften", warnte der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vivek Murthy. "Wir leben heute in einer Welt, in der Fehlinformationen eine unmittelbare und heimtückische Bedrohung für die Gesundheit unserer Nation darstellen." Während der Pandemie hätten Falschinformationen etwa dazu geführt, dass Menschen keine Masken getragen hätten. Nun würden sich Menschen aufgrund dessen entscheiden, sich nicht impfen zu lassen. Moderne Technologieunternehmen hätten es ermöglicht, dass "Fehlinformationen unsere Informationsumgebung vergiften".

Zahl der Corona-Toten in Afrika steigt innerhalb einer Woche um 43 Prozent

20.49 Uhr: Im Zusammenhang mit der verheerenden Pandemie-Lage auf dem afrikanischen Kontinent ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Toten innerhalb einer Woche um 43 Prozent gestiegen. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle lag in der vergangenen Woche bei 6273, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mitteilte. In der Woche davor meldeten die Behörden mehr als 4300 Tote.

Kinderärzte fordern Erwachsene zur Corona-Impfung auf

WHO-Regionaldirektorin Matshidiso Moeti nannte den Anstieg „ein klares Warnzeichen, dass die Krankenhäuser in den am stärksten betroffenen Ländern an ihre Grenzen stoßen“. In den Staaten fehlt es an Intensivbetten und Sauerstoff, um die Patienten zu behandeln. Außerdem fehlt es in Afrika an Impfstoffen.

19.11 Uhr: Kinder- und Jugendärzte appellieren an Erwachsene, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Da sich Kinder mangels einer Impfstoffzulassung meist noch nicht gegen immunisieren lassen könnten, seien Millionen von ihnen in Deutschland auf das Verantwortungsbewusstsein Erwachsener angewiesen, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) und der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin (DGKJ).

Der Impfappell ziele insbesondere auf Erwachsene, die beruflich mit jüngeren Kindern zusammenkommen, aber auch an die, „die über ihren eigenen Impfschutz zum Schutz der Jüngsten beitragen möchten“.

Merkel: Das Virus ist noch nicht aus der Welt

18.07 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise weiter wachsam zu bleiben. Das Virus sei noch nicht aus der Welt, sagte Merkel am Donnerstag in Washington. Die Kanzlerin wurde dort mit der Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität ausgezeichnet.

Merkel sagte zur Pandemie, viele sehnten ein Ende des Schreckens herbei. "Wir wollen unsere Normalität zurück." Man dürfe gerade jetzt aber nicht nachlassen und müsse wie am ersten Tag Zahlen, Daten und Fakten auswerten und analysieren. Merkel dankte der Johns-Hopkins-Universität, die viele Daten zur Pandemie geliefert habe.

WHO-Notfallausschuss warnt vor vorschnellen Corona-Lockerungen

17.45 Uhr: Vor einem zu frühen Ende wichtiger Corona-Schutzmaßnahmen hat der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewarnt. "Der Gebrauch von Masken, das Abstandhalten, Handhygiene und besondere Lüftung von Innenräumen bleiben die Schlüssel, um die Übertragung des Coronavirus Sars-CoV-2 zu reduzieren", teilte der Ausschuss am Donnerstag in Genf mit. Auch mit Blick auf Großveranstaltungen warnte der Ausschuss vor vorschnellen Entscheidungen. Dabei müsse das lokale Infektionsgeschehen und die Ausbreitung von Virusvarianten immer berücksichtigt werden.

Der Ausschuss empfahl, die von der WHO am 30. Januar 2020 ausgerufene "Notlage von Internationaler Tragweite" beizubehalten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus folgte dem Rat. Damit verbunden ist eine erhöhte Überwachung des Infektionsgeschehens weltweit und leichterer Zugang zu Hilfen für ärmere Länder. Der Ausschuss kommt etwa alle drei Monate zusammen, um die Lage neu zu beurteilen. Dieses war das 8. Treffen seit Bekanntwerden der ersten Infektionen in China.

Astrazeneca: Warnhinweis für Guillain-Barré-Syndrom

17.19 Uhr: Der europäische Ausschuss für Risikobewertung hat einen Warnhinweis für eine sehr seltene Nervenkrankheit in die Produktinformationen des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca aufgenommen. Das geht aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, der am Donnerstag in Langen (Hessen) veröffentlicht wurde. Beim Guillain-Barré-Syndroms (GBS) werden durch eine überschießende Autoimmunreaktion Nerven geschädigt, so dass sie keine Reize mehr übertragen können.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte einen entsprechenden Hinweis Anfang der Woche bereits in die Produktinformation zum Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson aufgenommen. Sie verwies jedoch darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, die Nervenerkrankung zu bekommen, insgesamt sehr gering sei. Dem PEI-Bericht zufolge hat der Ausschuss für Risikobewertung (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA nun beschlossen, einen solchen Hinweis auch für den Impfstoff von Astrazeneca, Vaxzevria, herauszugeben. "Es sind mehrere Fälle eines Guillain-Barré-Syndroms (GBS) nach Vaxzevria in Deutschland gemeldet worden, als aufgrund der Anzahl geimpfter Personen zufällig erwartet würde, was auf ein Risikosignal hinweist", heißt es in dem Bericht.

Astrazeneca wird wegen einer sehr seltenen Nervenkrankheit mit einem Warnhinweis versehen. Foto: Gerardo Vieyra

Balearen melden Rekord an Neuinfektionen binnen 24 Stunden

17.02 Uhr: Die Balearen mit Mallorca als liebster Urlaubsinsel der Deutschen haben so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 795 Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden der spanischen Mittelmeerinseln am Donnerstag in Palma mit. Es waren 115 Fälle mehr als am Vortag. Die bisher höchste Zahl war zuvor am 19. Januar mit 776 registriert worden. Die Region mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern hatte im Winter bezogen auf die Bevölkerungszahl zeitweilig die höchsten Werte ganz Spaniens.

Die Regionalregierung betonte, obwohl schon seit vielen Tagen ein Anstieg der Infektionszahlen registriert werde, sei "die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle". Da auf den Balearen wie in ganz Spanien sich derzeit vor allem jüngere Menschen anstecken und die Krankheitsverläufe auch deshalb zumeist milder sind, war die Lage relativ entspannt: Nur 26 Patienten lagen auf den vier Inseln mit Covid-19 auf Intensivstationen. Die Auslastung der Intensivbetten lag weiterhin bei zwölf Prozent. Zudem sind schon rund 50 Prozent der Bewohner der Balearen vollständig geimpft.

Thailands beliebteste Inseln starten Urlaub für Geimpfte

16.21 Uhr: Nach Phuket hat auch Thailands zweitgrößte Insel Ko Samui ein Modellprojekt für geimpfte Touristen gestartet. Seit Donnerstag dürfen vollständig Geimpfte aus 69 Ländern quarantänefrei auf der beliebten Insel Urlaub machen, darunter auch aus Deutschland. Jedoch gelten noch strengere Regeln als auf Phuket. So sei am ersten Tag lediglich eine Maschine mit neun ausländischen Journalisten gelandet, die über die Initiative "Samui Plus" berichten wollten, teilte das Fremdenverkehrsamt mit. Bis zum 15. August erwarten die Behörden aber rund 1000 Touristen, hieß es in einer Mitteilung.

Teilnehmer an dem Projekt müssen sich in den letzten 21 Tagen vor ihrer Abreise in ihren Heimatländern aufgehalten haben. Zudem müssen Touristen einen negativen PCR-Test vorweisen und sich auch während des Urlaubs mehrfach testen lassen. Auch der Nachweis einer speziellen Krankenversicherung ist Pflicht.

Flughafenmitarbeiter stehen vor dem ersten Flugzeug, das am 15.07.2021 auf der Insel gelandet ist. Nach Phuket hat auch Thailands zweitgrößte Insel Ko Samui ein Modellprojekt für geimpfte Touristen gestartet. Foto: handout / dpa

Spahn kündigt weitere Hilfen im internationalen Kampf gegen Corona an

15.24 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bei einem Besuch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf weitere finanzielle Hilfen und Impstofflieferungen für den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Deutschland stelle zusätzlich 260 Millionen Euro sowie 30 Millionen Corona-Impfdosen zur Verfügung, sagte Spahn am Donnerstag in Genf.

Es sei in Deutschlands Interesse, dass die Corona-Impfkampagnen auf der ganzen Welt vorankämen, hob Spahn hervor. Schließlich sei die Pandemie nicht vorbei, solange sie "nicht überall vorbei" sei. Deutschland nehme seine Zusage, sich an diesem Kampf zu beteiligen, "sehr ernst" und ermuntere auch andere Länder, die WHO dabei auch finanziell stärker zu unterstützen.

"Ein Virus ist immer nur international und gemeinsam gut zu bekämpfen", sagte Spahn. "Dafür steht die Weltgesundheitsorganisation." Sie benötige daher eine "nachhaltige und dauerhaft gute finanzielle Ausstattung". Deutschland ist derzeit der größte Geldgeber der WHO, wie Spahn und WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hervorhoben.

Nur relativ wenige Corona-Infektionen bei EM-Partien in Kopenhagen

15.02 Uhr: Die vier in Kopenhagen ausgetragenen Begegnungen der Fußball-Europameisterschaft sind entgegen der Befürchtungen keine Veranstaltungen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen gewesen. Wie der Rundfunksender DR am Donnerstag unter Berufung auf die dänische Behörde für Patientensicherheit berichtete, ist bei insgesamt nur 152 Menschen im Zusammenhang mit dem Stadionbesuch bei den vier Partien das Coronavirus nachgewiesen worden.

Wie die Behörde der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, gab es acht Infektionen unter den Zuschauern des Auftaktspiels von Dänemark gegen Finnland. 41 beziehungsweise 62 ließen sich auf die weiteren dänischen Vorrundenspiele gegen Belgien und Russland zurückführen. 41 weitere traten im Zusammenhang mit dem Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien auf. Beim Auftakt gegen die Finnen waren knapp 14.000 Zuschauer im Kopenhagener Stadion Parken dabei gewesen, bei den drei weiteren Spielen jeweils etwa 23.000. Öffentliche Übertragungen auf Großbildschirmen oder Zusammenkünfte vor dem privaten Fernseher flossen in die Berechnung nicht mit ein.

Trauerfeier: Spanien gedenkt seiner mehr als 81.000 Corona-Toten

13.41 Uhr: Mit einer bewegenden Trauerfeier hat Spanien am Donnerstag seiner mehr als 81.000 Corona-Toten gedacht. An der von König Felipe VI. geleiteten Zeremonie im Hof des Palasts von Madrid nahmen über 700 Menschen teil, darunter die Königsfamilie, Regierungsvertreter, Opferangehörige sowie Vertreter der Ärzteschaft und des Pflegepersonals.

"Heute bin ich hier, weil mein Vater nicht mehr hier ist", sagte María Díaz Diñeiro, die Tochter des im April 2020 gestorbenen Leiters der Allgemeinchirurgie des Madrider Universitätklinik La Paz in einer emotionalen Rede. "Wir waren nicht in der Lage, ihn ein letztes Mal zu umarmen". Doch nun machten die Impfungen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. König Felipe zeichnete posthum Sanitäter, Pfleger und Ärzte, die an Covid-19 starben, mit dem Großkreuz des Zivilverdienstordens aus.

Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die Krise noch nicht vorüber sei und ihr Ende vom Verhalten aller abhänge. Unter anderem wegen der rasanten Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus kämpft Spanien derzeit gegen eine neue Infektionswelle, mehrere Regionen haben ihre Beschränkungen wieder verschärft.

An der von König Felipe VI. geleiteten Zeremonie zum Gedenken an die spanischen Opfer der Corona-Pandemie über 700 Menschen teil. Foto: Chema Moya

Neuer Lockdown in Melbourne in Australien

13.09 Uhr: Im Kampf gegen einen neuen Corona-Ausbruch müssen die Einwohner von Australiens zweitgrößter Metropole Melbourne zum fünften Mal seit Beginn der Pandemie in den Lockdown. Die Maßnahme gelte ab Mitternacht (Ortszeit) und zunächst für fünf Tage, teilte der Regierungschef des Bundesstaats, Dan Andrews, am Donnerstag mit. Nach seinen Angaben gelten die massiven Beschränkungen auch für den Rest des Bundesstaats.

Er habe die Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen, sagte Andrews. Aber es sei ihm angesichts einer drohenden massiven Ausbreitung des Virus nichts anderes übriggeblieben. Demnach hatten 18 Infizierte in dem Bundesstaat Victoria tausende Kontakte, die nun alle aufgespürt und getestet werden müssen.

Australien hat die Corona-Pandemie bislang mit der Schließung seiner Grenzen, der schnellen Verhängung von Lockdowns bei Ausbrüchen und intensiver Kontaktverfolgung weitgehend eindämmen können. Allerdings sind nur rund neun Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, und seit einem Monat steigt aufgrund der hochansteckenden Delta-Variante die Zahl der Infektionen.

Argentinien meldet 100.000 Corona-Tote

11.37 Uhr: Argentinien hat trotz seiner bisweilen strengen Ausgangsbeschränkungen die Marke von 100 000 Corona-Toten überschritten. Im Vergleich zum Vortag waren nach Daten des Gesundheitsministeriums in Buenos Aires vom Mittwochabend (Ortszeit) 614 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzugekommen, womit die Gesamtzahl seit dem Ausbruch der Pandemie auf 100 250 stieg.

Mehr als 4,7 Millionen Menschen in dem südamerikanischen Land haben sich demnach mit dem Coronavirus infiziert. Argentinien hat rund 45 Millionen Einwohner, von denen mehr als ein Drittel im Großraum Buenos Aires leben.

Neue Varianten erwartet

10.12 Uhr: Was kommt nach Delta - wie kann es aus virologischer Sicht weitergehen? Die Antwort auf diese Frage gleicht einem Blick in die Glaskugel. Dennoch wagen einige Forscher Prognosen und sind sich vor allem in einem Punkt sicher: Das Coronavirus wird sich weiter verändern. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, davon aus, dass die Zahl der Varianten „überschaubar“ bleibt. Man könne jedoch noch nicht sicher sagen, ob noch relevante Mutanten folgen.

Im Vergleich zu anderen Viren mutiere Sars-CoV-2 langsam, sagt der Professor für Molekulare Virologie an der Uni Heidelberg. Das liege am relativ großen Genom. „Wenn das Genom lang und länger wird, kann man sich nicht mehr viele Fehler erlauben“, so Bartenschlager. Die Enzyme des Virus müssten sehr genau arbeiten, viele Fehler würden repariert.

Auch Richard Neher von der Uni Basel ist sicher: „Das Virus wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, wie wir das von anderen Coronaviren des Menschen oder von Grippe auch kennen.“

Klaus Überla vom Virologischen Institut am Universitätsklinikum Erlangen erklärt, auch Mutationen anderer viraler Proteine könnten die Übertragbarkeit erhöhen. „Stellen Sie sich vor, eine Mutation hilft dem Virus der Erkennung durch das angeborene Immunsystem zu entgehen. Die Folge könnte eine höhere Virusbeladung und damit eine höhere Übertragbarkeit sein.“ Dieser Teil des Immunsystems reagiert rasch und recht unspezifisch auf Erreger und Fremdstoffe.

Wie gefährlich zukünftige Mutanten sind, ist Überla zufolge nicht vorhersagbar. „Der wesentliche Selektionsdruck ist die Übertragbarkeit“, erläutert er. „Eine bessere Übertragbarkeit kann mit harmloseren oder schweren Krankheitsverläufen einhergehen.“ Bartenschlager sagt immerhin: „Je besser sich Viren an den Wirt anpassen, desto geringer ist in der Regel der Schaden für den Wirt.“ Die Regel gelte aber auch nicht immer, betont der Fachmann.

Neher geht davon aus, dass in den kommenden Jahren die sogenannte Immunevasion die relevantere Komponente wird. Dabei führen Mutationen dazu, dass die Viren dem Immunsystem leichter entkommen.

Impfen im Urlaub? Vorpommern macht ungewöhnliches Angebot

8.00 Uhr: In Vorpommern können sich jetzt auch Urlauber und Besucher gegen Corona impfen lassen. Wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Donnerstag erläuterte, bietet der Landkreis solche Impfungen in Zinnowitz und Heringsdorf auf der Ostseeinsel Usedom sowie in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk an.

Voraussetzung für das Spritzen von Auswärtigen sei, dass sie in Deutschland privat oder gesetzlich krankenversichert und auch amtlich gemeldet sind. Dazu zähle auch eine berufliche Tätigkeit in Deutschland. Geimpft werden könne mit dem Präparat von Biontech/Pfizer, aber auch mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werde. Für diesen Stoff gebe es in Heringsdorf an diesem Freitag und Samstag Extra-Impfaktionen.

Aiwanger: Nichtimpfen ist Freiheitsrecht - "Apartheidsdiskussion"

6.09 Uhr: Der impfskeptische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lehnt jeden Impfzwang ab. "Wir dürfen nicht unter dem Eindruck von Corona von Grundrechten abweichen", sagte der Freie-Wähler-Chef am Dienstagabend in München. "Eine Impfung ist ein medizinischer Eingriff, die Entscheidung darüber ist ein elementares bürgerliches Freiheitsrecht."

Aiwanger hat sich bislang nicht impfen lassen und will sich dabei auch nicht von der CSU unter Druck setzen lassen, obwohl Ministerpräsident Markus Söder und die CSU nach Kräften für Impfungen werben. "Für mich wäre der Druck nur gerechtfertigt, wenn ein Geimpfter sagen könnte, der Ungeimpfte schadet mir unzumutbar", betonte Aiwanger. "Wir müssen aufpassen, dass

wir nicht in eine Apartheidsdiskussion kommen", sagte der Minister der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Ärztepräsident fordert Abschaffung von kostenlosen Corona-Tests für Ungeimpfte

5.33 Uhr: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich dafür ausgesprochen, Impfverweigerern ab dem Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten. "Wenn bis zum Ende des Sommers alle die Chance für eine vollständige Impfung bekommen haben, ist es angemessen, dass Ungeimpfte Schnell- oder PCR-Tests selbst bezahlen müssen, wenn sie in den Urlaub fahren, ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen", sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag). "Es darf eben am Ende nicht so sein, dass die Gemeinschaft für den Impfunwillen Einzelner aufkommen muss", sagte Reinhardt. Die Politik solle schon jetzt klarstellen, "dass es auf Dauer immer mehr Nachteile für Ungeimpfte geben wird", so der Ärztepräsident.

Trotz Heldenleistung: Finanzielle Situation von Pflegenden kaum verbessert

1.00 Uhr: Die Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die während der Corona-Krise als Helden gefeiert wurden, haben sich in der Pandemie finanziell nur wenig verbessert. Je nach Einstufung in Lohnklassen verdienen die Beschäftigten nur maximal bis zu 68 Euro monatlich brutto mehr Geld. Dies hat das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion ermittelt, die unserer Redaktion vorliegt.

Im ersten Quartal 2021 erhielten demnach Pflegekräfte in Krankenhäusern der Leistungsgruppe 5 insgesamt 45 Euro brutto mehr als im Vorjahresquartal, die Beschäftigten der Gruppe 4 bekamen 55 Euro und die Gruppe 3 insgesamt 68 Euro brutto mehr. In den Heimen verdienten Mitarbeiter der Gruppe 5 insgesamt 65 Euro mehr Lohn, in der Leistungsgruppe 4 waren es 24 Euro und in der Leistungsgruppe 3 lag das Plus bei 61 Euro mehr brutto im Monat, so das Statistische Bundesamt.

"Nur etwa 50 Euro brutto mehr im Monat für Pflegekräfte ist kein Dank für die Corona-Zeit, sondern eine Unverschämtheit", sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch unserer Redaktion. "Unsere Kranken- und Altenpfleger leisten Herausragendes, aber ihre Bezahlung steht in einem krassen Missverhältnis dazu." Bartsch forderte: "Wir müssen unsere Pflegekräfte zu Gutverdienern machen. Das wäre leistungsgerecht und würde den Personalmangel beheben, weil laut Studien Zehntausende Aussteiger zurück in den Beruf kämen."

Corona-News von Mittwoch, 14. Juli: Nächtliche Ausgehsperre für Barcelona geplant

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen will die katalanische Regionalregierung eine nächtliche Ausgehsperre für die Touristenmetropole Barcelona und andere Städte der Region anordnen

Zahlreiche Organisationen und Fachleute haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrem Besuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington aufgefordert, sich für eine Aufweichung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe auszusprechen

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Nach Einschätzungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wird sie bis Ende August 90 Prozent der in der Europäischen Union im Umlauf befindlichen Stämme ausmachen.

Corona-News von Dienstag, 13. Juli: Doch keine Grenzschließungen für nicht Geimpfte in Malta

Malta will die angekündigten Grenzschließungen für nicht vollständig Geimpfte doch nicht umsetzen.

für nicht vollständig Geimpfte doch nicht umsetzen. In Berlin startet an diesem Samstag der erste Drive-in für Corona-Impfungen . Lesen Sie auch: So kämpfen andere EU-Länder gegen die Impfmüdigkeit

. So kämpfen andere EU-Länder gegen die Impfmüdigkeit Zur Steigerung der Impfbereitschaft hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Öffnung von Clubs und Diskotheken für vollständig gegen Corona Geimpfte in Aussicht gestellt

hat Bayerns Ministerpräsident die Öffnung von für vollständig gegen Corona Geimpfte in Aussicht gestellt Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für Corona-Impfungen geworben. Lesen Sie hier: So lief die Pressekonferenz mit Merkel und Spahn zum Impfen

und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für Corona-Impfungen geworben. So lief die Pressekonferenz mit Merkel und Spahn zum Impfen Die Bundesregierung will die Reiseauflagen vereinfachen und die bisherige Ausweisung von "einfachen Risikogebieten" aufgeben. Nach Informationen dieser Redaktion sieht ein Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums nur noch zwei Kategorien von Risikogebieten vor: Hochrisiko- und Virusvariantengebiete

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem "erhöhten Risiko" einer seltenen Nervenerkrankung bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt

bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier macht sich Sorgen wegen einer aus seiner Sicht manchmal nachlassenden Disziplin bei den Corona-Maßnahmen

Corona-News von Montag, 12. Juli: Frankreich führt Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

