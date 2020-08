Berlin. Das Robert Koch-Institut meldet so viele Corona-Neuinfektionen wie seit Wochen nicht mehr. Die Experten appellieren an die Bevölkerung.

955 Corona-Neuinfektionen am Samstag – RKI schlägt Alarm

Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert eine deutliche Steigerung der Corona-Neuinfektionen in Detuschland – am Samstag wurden 955 neue Fälle gemeldet

RKI-Präsident Lothar Wieler sagte: „Die neueste Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland macht mir große Sorgen“

Das Institut appelliert mit deutlichen Worten an die Bevölkerung

Wochenlang hatte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland die Marke von 600 nicht überschritten, nun jedoch zeugt die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen von einem besorgniserregenden Trend. Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 955 neue Corona-Fälle, am Donnerstag und am Freitag waren es bereits jeweils deutlich mehr als 800 gewesen. Die Angst vor der zweiten Welle in Deutschland wächst.

Corona-Zahlen steigen – RKI appelliert an die Bevölkerung

Aufgrund der steigenden Fallzahlen fürchtet das RKI eine Trendumkehr. „Die Anzahl der neu übermittelten Fälle war in Deutschland seit etwa Mitte März bis Anfang Juli rückläufig, seitdem nimmt die Fallzahl stetig zu“, berichtet das Institut. In seinem Corona-Situationsbericht vom Freitag ordnet das RKI die Lage als „sehr beunruhigend“ ein. Lesen Sie hier: RKI meldet neue Corona-Fallzahlen und Reproduktionszahl

Den Grund für die Entwicklung sieht das RKI nicht zuletzt in Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln. Die Experten appellieren an die Bevölkerung: „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden. Das gelingt nur, wenn sich die gesamte Bevölkerung weiterhin engagiert, z.B. indem sie Abstands- und Hygieneregeln konsequent einhält – auch im Freien –, Innenräume lüftet und, wo geboten, eine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt trägt.“ Lesen Sie hier: Zweite Corona-Welle? Behörden kommen nicht hinterher

Bundesweit gebe es viele kleinere „Geschehen“ in verschiedenen Landkreisen: So hätten sich Menschen bei größeren Feiern im Familien- und im Freundeskreis, bei Freizeitaktivitäten, an Arbeitsplätzen, aber auch in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen angesteckt. Hinzu kämen zunehmende Fälle unter Reiserückkehrern, heißt es seitens des RKI. Lesen Sie hier: Corona in Deutschland: Angst vor dem zweiten Lockdown wächst

RKI-Präsident machen Corona-Zahlen „große Sorgen“

RKI-Präsident Lothar Wieler hatte bereits vor einigen Tagen bei einer Pressekonferenz eingeräumt, dass ihm die Entwicklung „große Sorgen“ bereite. „Wir müssen verhindern, dass sich das Virus wieder rasant, wieder unkontrolliert ausbreitet.“

„Die Akzeptanz der Maßnahmen in Deutschland ist gesunken. Ich will noch einmal klarmachen: Wir haben es in Deutschland in der Hand, wie sich die Pandemie entwickelt”, sagte Wieler. Er rief dazu auf, die sogenannte AHA-Regel weiter zu befolgen.

Dies bedeute, einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten, die Hygieneregel umzusetzen und immer dann, wenn der Abstand nicht eingehalten werden könne, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gelte auch im Freien, appellierte Wieler. Dies gelte auch im Urlaub, so der RKI-Chef.

RKI-Präsident Lothar Wieler zeigt sich besorgt angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Deutschland. Foto: Tobias Schwarz / dpa

