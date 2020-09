Berlin. Mehrere Kreise und Bezirke in Deutschland haben in den letzten Tagen die kritische Zahl für Neuinfizierte überschritten. Die Übersicht.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) listet zahlreiche Regionen in zwölf EU-Ländern als Corona-Risikogebiete, das Auswärtige Amt warnt sogar vor Reisen nach ganz Luxemburg, Spanien und Tschechien (Stand: 29. September). Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Neuinfiziertenzahl.

Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage in der betroffenen Region durch das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium – und eine mögliche Einstufung als Risikogebiet. Lesen Sie hier: Diese neuen Corona-Regeln gibt es.

Aber auch in Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mancherorts zuletzt stark gestiegen. Zurzeit gibt es vier deutsche Gebiete, die das Kriterium eines Risikogebiets erfüllen. Eine Übersicht (Stand: 29. September):

1. Corona-Hotspot Hamm, Nordrhein-Westfalen: 98,26 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Die Corona-Welle in der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm ist auf eine Großhochzeit Anfang September zurückzuführen. Nach Angaben der Stadtverwaltung vom Montag sind derzeit 229 Menschen infiziert, darunter 40 Schüler. 17 Menschen liegen laut Stadt im Krankenhaus, einer davon auf der Intensivstation. Fast 2800 Menschen befinden sich in Quarantäne. Zwölf Schulen sind betroffen, zwei Kitas geschlossen.

„Insgesamt stehen rund 170 Corona-Infektionen in Hamm im Zusammenhang mit der Hochzeit“, sagte ein Stadtsprecher. Insgesamt seien mehr als 300 Hochzeitsgäste aus Hamm identifiziert worden. Sie seien in Quarantäne gesetzt und verpflichtend getestet worden. Wie viele Menschen genau bei den Feierlichkeiten – auch in anderen Städten – dabei waren, sei aber nach wie vor nicht bekannt.

Seit einigen Tagen gilt in Hamm für private Feiern mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht.

mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht. Feiern mit 25 bis 50 Teilnehmern müssen angezeigt werden.

Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, haben die Behörden neben der Anzeige- und Genehmigungspflicht für Feiern noch weitere Maßnahmen angeordnet wie etwa eine erneute Maskenpflicht im Unterricht.

2. Remscheid, Nordrhein-Westfalen: 65,77 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Der überwiegende Teil der Neuinfektionen in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) gehe nach wie vor auf Reiserückkehrer zurück, sagte eine Stadtsprecherin bereits am Freitag. Bei den Infizierten handele es sich „in weiten Teilen“ um junge Menschen ohne Symptome – anders als zu Beginn der Krise, betonte die Sprecherin.

Auch in Remscheid gelten Einschränkungen ähnlich denen in Hamm. Die Stadt hat außerdem eine stadtweite Plakatierungsaktion gestartet. Auf den Plakaten werden die wichtigsten Corona-Verhaltensregeln dargestellt.

Eine Gesamtschule in der Innenstadt schloss komplett und will vor den Herbstferien nicht mehr öffnen. 1200 Schüler und 100 Lehrer sind betroffen.

Die Stadt erwartet zudem „zeitnah“ zehn Helfer der Bundeswehr. Sie werden das Gesundheitsamt bei der Kontakt-Nachverfolgung unterstützen und Abstriche für Corona-Tests nehmen, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstag.

Angesichts der seit Tagen steigenden Zahlen sollten die Helfer kurzfristig eintreffen, das genaue Prozedere sei noch unklar.

3. Dingolfing-Landau, Bayern: 57,16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Im bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau wurde der Corona-Ausbruch durch eine Reihentestung bei einem Logistikdienstleister des Autokonzerns BMW entdeckt. Knapp 40 Mitarbeiter seien dort positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtet der Bayerische Rundfunk (BR). Mehrere hundert Mitarbeiter des Unternehmens, weiterer Dienstleister und zahlreiche Logistik-Mitarbeiter der BMW-Group seien getestet worden. Die Produktion laufe normal weiter.

Das Landratsamt Dingolfing-Landau hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen treffen.

erlassen. Demnach dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen treffen. Die zulässige Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen wurde auf 25 Personen in geschlossenen Räumen und 50 Personen unter freiem Himmel beschränkt.

An fast allen Schulen – außer an Grundschulen und der Grundstufe der Förderschule – gilt zudem eine Maskenpflicht .

. Auch auf stark besuchten öffentlichen Plätzen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

4. Berlin-Mitte, Berlin: 54,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Der Bezirk Berlin-Mitte ist im Stadtvergleich am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Als Infektionsherde machten die Behörden nicht zuletzt illegale Partys und private Feiern mit reichlich Alkoholkonsum aus. In den vergangenen Wochen war die Polizei immer wieder in Parks oder Waldstücken im Einsatz, in denen oft mehrere Hundert Menschen zum Feiern zusammenkamen.

Verstöße etwa gegen Abstandsregeln waren dabei an der Tagesordnung. Erst am vergangenen Wochenende hatte die Polizei zwei solcher Ansammlungen aufgelöst. Angesichts gestiegener Infektionszahlen fordert Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine konsequentere Umsetzung von Corona-Regeln. „Es muss in Berlin was passieren“, wurde auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag von Teilnehmern einer Videoschalte des CDU-Präsidiums zitiert. Was sie damit genau meinte, blieb unklar.

Am Dienstag berät der Senat zudem über strengere Regeln zur Eindämmung der Pandemie und will nach einer Schaltkonferenz der Länderchefs mit Merkel, die um 14.00 Uhr beginnen sollte, voraussichtlich auch Beschlüsse fassen. Zur Debatte stehen unter anderem neue Obergrenzen für private Feiern von 25 Personen in Innenräumen und 50 Personen unter freiem Himmel. (mbr/dpa/afp)

