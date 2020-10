Nordhausen. Allein am Freitag hat das Gesundheitsamt in Nordhausen mit mehr als 100 betroffenen Eltern Kontakt aufgenommen.

Corona im Kreis Nordhausen: 25 Infektionsfälle in einer Woche, 600 Menschen in Quarantäne

Mit mehr als 100 Eltern, die aktuell von den Corona-Infektionen in einem Kindergarten oder in einer Grundschule betroffen sind, habe die Kreisverwaltung am Freitag Kontakt aufgenommen, berichtet das Landratsamt am Abend. Dabei sei auch ermittelt worden, inwieweit eine direkte Kontaktsituation bestand. Die Quarantäne sei veranlasst worden.

Bis 18 Uhr habe das Gesundheitsamt des Landkreises Nordhausen elf Neuinfektionen registriert. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts recherchieren derzeit die Hintergründe und ermitteln bis in den Abend und auch am Wochenende die Kontaktpersonen.

Insgesamt habe das Nordhäuser Landratsamt damit seit dem vergangenen Freitag 25 Infektionsfälle festgestellt, von denen auch zwei Schulen und zwei Kindergärten betroffen sind. Dadurch ergibt sich eine hohe Anzahl von Kontaktpersonen. Mehr als 600 Menschen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.