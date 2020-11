Corona-Infektion: Pößnecker Bürgermeister berichtet über relativ harmlosen Krankheitsverlauf

Nach einer letztlich dreiwöchigen Zwangspause in der Folge eines positiven Corona-Tests und der tatsächlichen Erkrankung an Covid-19 ist der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) seit dem Montagmorgen wieder im Amt. Das bestätigte er in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Ich bin wieder gesund, Gott sei Dank“, erklärte das Stadtoberhaupt. „Aber man merkt schon, dass da was war.“ So sei er beim ersten Treppensteigen im Rathaus beinahe außer Atem geraten.

Die gesundheitsamtlich angeordnete Quarantäne habe er „gut überstanden“, sagte Modde. Er wisse gar nicht, wie viele Jahre es zurück liege, dass sein Leben mal drei Wochen am Stück nicht von einem Terminplan vorbestimmt gewesen sei. Insofern sei die Vollbremsung nicht schlecht gewesen.

Den Kopf mit dem Lesen von

Büchern freibekommen

Irgendwie eingesperrt habe er sich nicht gefühlt, stellte er auf Nachfrage klar. „Ich habe ja genug Bücher im Haus“, sagte Modde. Seine Lektüre habe sich von klassischen Werken (etwa von Stefan Zweig) über Romane zeitgenössischer Autorinnen (zum Beispiel von Sabine Ebert) bis zu politischen Sachbüchern (etwa des Publizisten Alexander Kissler) erstreckt.

Sein Fall sei allerdings nicht mit jedem vergleichbar, betonte Modde. „Wenn man keine Kinder zu versorgen hat, die Wohnung groß genug ist und man seine Arbeit auch von zu Hause aus erledigen kann, kommt man sicher besser klar als sonst“, sagte er. So sei er mit seinen engsten Mitarbeitern und wichtigsten Kollegen per Mail, Telefon und Whatsapp im ständigen Kontakt gewesen, um beispielsweise einen Entscheidungs-Stau zu vermeiden und Positionen der Stadt zu vertreten.

„Ich leugne Corona nicht“, sagt Modde. „Bei mir ist die Krankheit zum Glück relativ harmlos verlaufen und ich wünsche von Herzen keinem, dass er so etwas durchmachen muss. Meine Frau hat es leider etwas härter erwischt, deshalb kann sie noch nicht wieder ihrer Arbeit nachgehen. Ich kann individuelle Infektionsschutzmaßnahmen wie Quarantäne und Mund-Nasen-Schutz nachvollziehen. Das macht schon Sinn. An der Angemessenheit einiger zentraler Entscheidungen haben ich nach wie vor meine Zweifel.“ An welchen denn? „Zum Beispiel an der Schließung der Gaststätten“, antwortete Modde. „Die Gastwirte haben viel gegen die Corona-Verbreitung getan. Diese Leistung wird meines Erachtens nicht anerkannt.“ Hier treffe der Staat die falschen Leute.

„Ich mache mir Sorgen um den Zustand unserer Gesellschaft nach Corona“, so der Pößnecker Bürgermeister. Man müsse sicher nicht jedem hinterherlaufen, der dieser Tage auf die Straßen rufe. Modde findet aber, dass zu viele Corona-Kritiker zu pauschal etwa als „Schwurbler“ herabgewürdigt werden.

„Ich finde, dass es nicht das richtige Mittel ist, Corona mit der Verbreitung von Angst zu bekämpfen“, resümierte Modde. Gegen übergeordnete Entscheidungen habe die Stadt kaum oder gar keine Handhabe. Dennoch wolle er im Sinne eines entspannteren Durchschreitens des Corona-Tales prüfen, ob und inwiefern sich noch ein Adventsmarkt in Pößneck organisieren ließe und was die Stadt etwa gegen die Corona-Angst in den Pflegeheimen unternehmen könne.