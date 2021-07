Palma. Die Balearen melden einen traurigen Rekord: In 24 Stunden gab es so viele Corona-Infektionen wie nie. So ist die Lage auf Mallorca.

Die Corona-Lage auf Mallorca verschärft sich: Auf den Balearen gab es so viele Neuinfektionen wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Wie die örtlichen Gesundheitsbehörden am Donnerstag in Palma mitteilten, haben sich binnen 24 Stunden 795 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben der Behörden bei 265.

Damit registrierten die Balearen am Donnerstag 115 Fälle mehr als am Vortag. Die bisher höchste Infektionszahl war zuvor am 19. Januar mit 776 registriert worden. Die Mittelmeerinseln mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern hatten im Winter zeitweise die höchsten Werte ganz Spaniens, gemessen an der Bevölkerungszahl, vermeldet.

Mallorca wie ganz Spanien Corona-Risikogebiet

Die Bundesregierung hat Mallorca - wie ganz Spanien - bereits am Sonntag als Risikogebiet eingestuft. Urlauber können aber trotzdem noch relativ unkompliziert einreisen.

Nach dem Rückflug müssen sie wie schon zuvor einen vollständigen Impfschutz bzw. eine Genesung nachweisen oder einen negativen Corona-Test vorzeigen. Können sie das nicht, so müssen sie sich für zehn Tage in Selbstisolation begeben.

Mallorca-Touristen müssen bei der Einreise keinen Corona-Test mehr vorlegen

Einreisen können deutsche Mallorca-Touristen sogar ohne Impfnachweis und Test, weil Spanien Deutschland umgekehrt nicht mehr als Risikogebiet einstuft. Sie müssen aber ein digitales Formular ausfüllen und bei der Einreise vorlegen.

Die relativ lockeren Bedingungen könnten jedoch verschärft werden, wenn die Bundesregierung Mallorca als Hochinzidenzgebiet einstufen würde. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Voraussetzung dafür, dass es in einem Land "in sieben Tagen mehr als 200 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab". Das trifft auf aktuell Mallorca zu.

Ob die deutschen Behörden die Balearen in die Kategorie einorden, ist aber trotzdem unklar. Die balearische Regionalregierung betonte, trotz der vielen Neuansteckungen sei „die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle“.

Vor allem junge Menschen stecken sich auf Balearen an

Auf den Balearen stecken sich wie in ganz Spanien momentan vor allem jüngere Menschen an. Deshalb verlaufen die Covid-19-Erkankungen eher milder. Auf den vier Inseln mussten insgesamt nur 26 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. Die Auslastung der Intensivbetten lag bei zwölf Prozent. Rund 50 Prozent der Bewohner der Balearen haben bereits den vollständigen Impfschutz erhalten.

Auf Mallorca sind die Corona-Regeln noch relativ locker. Eine Ausgangssperre gibt es nicht mehr, Restaurants und Bars haben bis 2 Uhr morgens geöffnet. Die Maskenpflicht im Freien gilt nur noch, wenn es nicht möglich ist, 1,5 Meter Abstand zu halten. Für private Treffen gibt es keine Beschränkungen mehr. (kat/dpa)