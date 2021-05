Corona kann Seniorenarbeit in Bleicherode nicht ausbremsen

Bleicherode. Weiterhin gibt es viele Angebote für betagte Bürger in Bleicherode. Aber der Tod von Kalle Panterodt reißt eine große Lücke.

Trotz Corona-Krise kommt die Seniorenarbeit in der Landgemeinde Bleicherode nicht zum Erliegen. Auch wenn man jetzt zusätzlich zu den pandemiebedingten Einschränkungen noch einen schweren Verlust verkraften muss. Der plötzliche Tod von Karl-Heinz Panterodt hinterlässt im Seniorenbeirat und in der Löwentor-Begegnungsstätte eine große Lücke, war doch der agile Bleicheröder in vielen Bereichen eine große Stütze und vor allem ein guter Freund.

„Es wird schwer, diese Lücke zu füllen, und wir müssen einige Dinge neu organisieren. Aber unsere Arbeit geht weiter“, erklärt René Fiedler. „Doch ohne Ehrenamtliche funktioniert nichts“, betont der Initiator des kommunalen Seniorenbeirates in Bleicherode. „Auch wenn es derzeit ruhig ist bei den Veranstaltungen, so bricht der Kontakt untereinander und zu den Senioren nicht ab. Es wird geredet – virtuell, aber auch persönlich.“

Die Mehrheit der Mitglieder trifft sich mittlerweile regelmäßig auf einer Internetplattform. Und für die Senioren gibt es den sogenannten digitalen Kaffeeplausch zu diversen Themen. Aber auch wer nicht die Möglichkeit der Nutzung des Internets hat, wird nicht vergessen. So erhält jedes Geburtstagskind eine selbst gestaltete Karte zu seinem Ehrentag. Und im seniorengerechten Wohnblock in der Löwentorstraße wurden zu Weihnachten und Ostern kleine Geschenke im gesamten Haus verteilt. „So fördern wir auch den familiären Zusammenhalt zwischen den Bewohnern“, erklärt René Fiedler.

Zusätzlich erhalten die Bewohner alle vier Wochen ein Informationsblatt mit aktuellen Mitteilungen und Hilfsangeboten. „Wir haben zwar eine Vielzahl von digitalen Angebote, aber diese ersetzen niemals ein persönliches Gespräch. Aus diesem Grund möchten wir beispielsweise unseren Flurplausch fortsetzen, bei dem coronakonforme Gespräche angeboten werden. Wer doch lieber telefoniert, für den haben wir eine sogenannte Telefonkette ins Leben gerufen.“

Auch für die Leute, die sehnsüchtig auf die Fortführung der diversen Kurse warten, gibt es einen kleinen Ausgleich. Petra Guder, die normalerweise die Gymnastikgruppe in der Begegnungsstätte leitet, bietet Spaziergänge oder Bewegungsübungen unter Beachtung aller Hygiene-Regeln im Bleichpark an. Besonders glücklich ist René Fiedler darüber, dass die Zusammenarbeit mit Soweno, der Bereich Altenhilfe und Pflege des Nordhäuser Jugendsozialwerkes, so gut funktioniert. Soweno ist seit Januar 2020 Kooperationspartner im Objekt „Seniorenwohnen am Löwentor“ und löste damit die Volkssolidarität ab.

Für eine Verbesserung der Arbeit des Seniorenbeirats sorgen neue iPads. „Wir hatten Fördermittel beantragt, und diese wurden auch bewilligt. Nun sind die iPads eingetroffen, und jedem Mitglied des Beirats steht ab sofort ein Gerät zur Verfügung“, berichtet René Fiedler.

Um die Senioren in der Landgemeinde zu erreichen, erscheint zweimal im Jahr das Magazin „Vor Ort“. Nach intensiver Arbeit soll der „Sozialkompass“ als reine Adressen-Sammlung aller relevanten Ansprechpartner für Senioren und Familien im Juni erscheinen.