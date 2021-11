Corona-Krise: Landkreis Nordhausen hebt verschärfende Allgemeinverfügung auf

Landrat Matthias Jendricke (SPD) in seinem Büro im Landratsamt von Nordhausen.

Nordhausen. Landrat Matthias Jendricke will den Südharzern einen mehrfachen Wechsel der Rechtslage ersparen und jetzt erst einmal auf die neuen Landesvorgaben warten.

Vor dem Hintergrund der für kommende Woche angekündigten Änderungen der Coronaregeln auf der gesamten Landesebene hebt der Landkreis Nordhausen seine verschärfende Allgemeinverfügung, die ab Montag eigentlich gelten sollte, wieder auf.

Die bisherige Allgemeinverfügung bleibe damit weiterhin erhalten, erklärt Landrat Matthias Jendricke (SPD). Auch wenn sie nun aus formellen Gründen erneut veröffentlicht werden musste. Die entsprechende Veröffentlichung sei am Samstag im Amtsblatt bereits erfolgt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jendricke habe mit diesem Schritt die Notbremse aus dem wechselhaften Vorgehen des Thüringer Sozialministeriums gezogen, betont er. Das Sozialministerium hatte eigentlich erst neue Landesvorgaben für den 24. November in Aussicht gestellt, nun aber aufgrund der dramatischen Lage in Thüringen die neuen Regelungen bereits für nächste Woche angekündigt.

„Aus meiner Sicht ist unsere Vorgehensweise so erforderlich, um den Einwohnern, Unternehmen und weiteren Einrichtungen einen mehrfachen Wechsel der Rechtslage im Laufe der nächsten Woche zu ersparen“, meint Jendricke. „Deshalb habe ich am Freitag dem Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass wir die neue verschärfte Allgemeinverfügung gar nicht erst in Kraft treten lassen und es damit beim Status quo belassen, bis die neuen vorgezogenen Landesvorgaben gelten. Aufgrund der im Thüringen-Vergleich niedrigsten Inzidenzlage hier im Landkreis Nordhausen ist diese Verfahrensweise auch verhältnismäßig. Da es mein Ziel ist, die Menschen bei der Pandemiebekämpfung immer als Partner zum Mitmachen zu gewinnen, wäre ein mehrfacher Wechsel der Rechtslage binnen weniger Tage andernfalls sehr kontraproduktiv.“

Damit bleibe es bei der schon laufenden 3G-Regel für Gaststätten (außer Mitnahme- oder Lieferdienste, betriebsinterne Kantine und Hochschulmensa), öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, Schwimmbäder, Saunen, Fitnessstudios und Sporthallen sowie vergleichbare Einrichtungen sowie Beherbergung.

Aus Sicht von Landrat Jendricke wäre die fortschreitende schlechte Pandemieentwicklung in Thüringen vermeidbar gewesen, wenn das Thüringer Sozialministerium auch in anderen Regionen des Bundeslandes, neben immer neuen Verordnungslagen, auch deren Vollzug mit der Vor-Ort-Kontrolle angeordnet hätte. Der Landkreis Nordhausen war meist, außer den kreisfreien Städten, der einzige Landkreis der seinen Vollzugsdienst mit laufenden Kontrollmaßnahmen sogar im Schichtdienst beauftragte und somit auch immer niedrigere Inzidenzwerte hatte.