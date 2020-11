Corona-Leugner planen Aktionen an Schulen – Ministerium sieht Grenze überschritten

Offensichtlich planen Akteure der sogenannten Querdenker am kommenden Montag Aktionen im Umfeld von Schulen, die sich gegen das Tragen von Schutzmasken richten. Dabei sollen gezielt Schüler angesprochen werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Man habe Hinweise, aber keine Kenntnis über konkrete Pläne an Thüringer Schulen, so das Bildungsministerium. Es überschreite jede Grenze, wenn Kinder und Jugendliche in die Auseinandersetzungen der Corona-Leugner einbezogen würden, so ein Ministeriumssprecher. Aktionen dürften auf keinen Fall auf dem Schulgelände stattfinden, gegebenenfalls müssten Schulleiter vom Hausrecht Gebrauch machen.