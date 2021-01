Biontech vs. Moderna: zwei Corona-Impfstoffe und was sie unterscheidet

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Moderna angekündigt und Bürger aufgerufen, sich auch im Privaten an die schärferen Corona-Regeln zu halten

Unterdessen fordert Boris Palmer (Grüne) ein Ende der strikten Corona-Regeln

Die verschärften Lockdown-Regeln sind seit diesem Montag bundesweit in Kraft getreten

Familienministerin Giffey (SPD) fordert bundesweit einheitliche Regeln zum Schulunterricht

Die Adler-Modekette hat einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 12.497 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden beträgt 343

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher mehr als 1.933.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 40.900 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Von diesem Montag an gelten die schärferen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in ganz Deutschland. Nun setzen auch Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein die am vergangenen Dienstag in einer Bund-Länder-Schalte beschlossenen Regeln um.

In Hamburg gelten sie bereits seit Freitag, in Brandenburg seit Samstag. Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern hatten sie am Sonntag in Kraft gesetzt. Lesen Sie dazu: Lockdown - Das sind die Beschlüsse des Corona-Gipfels

Bund und Länder hatten Dienstag eine Verschärfung des Lockdowns bis Ende Januar beschlossen.

Demnach gelten etwa strengere Kontaktbeschränkungen: Der eigene Haushalt darf sich noch mit einer weiteren Person treffen.

Auch Kinder gelten meist nicht als Ausnahme.

Neu ist auch die Regel für extreme Corona-Hostspots, wonach sich Menschen in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen dürfen.

Dabei gehen die Länder unterschiedliche Wege und überlassen das teils den Kommunen oder empfehlen die Maßnahme nur. Baden-Württemberg etwa plant derzeit keine entsprechende Regel. Mehr dazu: Corona-Lockdown: Das bedeutet die 15-Kilometer-Regel

Derweil spitzt sich der Impfstreit in der großen Koalition zu. Der Impfstart in Deutschland ist aus Sicht der SPD zu schleppend verlaufen. Mehrere Sozialdemokraten, darunter Lars Klingbeil, hatten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dafür verantwortlich gemacht, dass einige andere Länder beim Impfen weiter sind als Deutschland.

Corona-News des Tages: RKI meldet 12.497 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Am Montagmorgen haben die deutschen Gesundheitsämter 12.497 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 343 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag bekanntgab. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Der Höchststand von 1188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Lesen Sie dazu: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Corona-News vom 11. Januar: China lässt WHO-Delegation einreisen

12.01 Uhr: Mit einiger Verzögerung kann ein internationales Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China mit der Untersuchung der Ursprünge des Coronavirus beginnen. Die Volksrepublik genehmigte nach einem Hin und Her die Einreise der zehnköpfigen Delegation. Diese solle nun am 14. Januar eintreffen, teilte die Nationale Gesundheitsbehörde in Peking mit. Ursprünglich sollte das Team bereits Anfang Januar nach China reisen, doch die Ankunft verzögerte sich, weil die Behörden keine Einreisegenehmigung erteilten. Nach chinesischer Darstellung handelte es sich um ein Missverständnis.

Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt im Dezember stark an

9.48 Uhr: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Dezember stark gestiegen. Im letzten Monat des vergangenen Jahres nahmen die Insolvenzen im Vergleich zum Vormonat um 18 Prozent zu, wie die Behörde am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im November hatte die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzen bereits um fünf Prozent zugelegt.

Die Bundesregierung hatte wegen der Corona-Krise die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt; die Regelung wurde bis Ende Januar verlängert. Seit Oktober 2020 gilt die Insolvenzantragspflicht aber wieder für zahlungsunfähige Unternehmen.

Im Oktober wurden laut Statistik 1084 Unternehmensinsolvenzen gemeldet, knapp ein Drittel weniger als im Oktober 2019. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegele sich somit nicht in einem Anstieg der gemeldeten Unternehmensinsolvenzen wider, erklärte das Statistische Bundesamt. Auch im Dezember lag die Zahl der Pleiten den vorläufigen Angaben zufolge noch neun Prozent unter dem Vorjahreswert.

Tübinger OB Palmer will Ende des Lockdowns Anfang Februar

9.12 Uhr: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) fordert ein Ende der strikten Corona-Maßnahmen. „Es reicht jetzt“, sagte er am Sonntagabend in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“. Anfang Februar müsse kontrolliert wieder geöffnet werden. Nach den Worten Palmers steigen die Schäden an der Wirtschaft und Gesellschaft expotenziell.

„Der Innenstadthandel ist schon auf der Intensivstation, der fällt bald ins Koma. Die Insolvenzen werden anrollen. Ich meine, wir halten das nicht durch“, so der Grünen-Politiker. Es sei der falsche Weg, die Zahl der Neuinfektionen zuerst auf unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu drücken. Unter diesen Umständen werde der Lockdown noch mehrere Monate dauern.

England erhöht das Tempo beim Impfen - verschärfter Lockdown möglich

9.10 Uhr: Im Kampf gegen eskalierende Corona-Fallzahlen will die britische Regierung das Tempo beim Impfen erhöhen. In England nahmen am Montag sieben große Impfzentren ihren Betrieb auf, weitere sollten im Laufe der Woche folgen, wie der staatliche Gesundheitsdienst NHS ankündigte. Bis Mitte Februar sollen die 13 Millionen gefährdetsten Bürger in England eine Impfung angeboten bekommen haben.

Weil die Fallzahlen trotz des derzeitigen harten Lockdowns bislang nicht sinken, wird in Regierungskreisen über eine Verschärfung der Regeln diskutiert. So könnten Berichten zufolge etwa die Maskenpflicht ausgeweitet oder Kindertagesstätten geschlossen werden. Außerdem soll die Polizei schärfer gegen Regelbrecher vorgehen.

Krankenwagen vor dem Royal London Hospital. Teilweise müssen Krankenwagen stundenlang warten, bis Patienten ein Bett bekommen. Foto: dpa

Der medizinische Berater der britischen Regierung, Chris Whitty, sagte im BBC-Interview, die nächsten Wochen würden die „schlimmsten Wochen“ der Pandemie werden. Die Krankenhäuser - insbesondere in London - geraten an ihre Belastungsgrenzen, Krankenwagen müssten teilweise stundenlang warten, bis Patienten ein Bett bekommen.

„Tatort“-Schauspieler Riebeling über Covid-19: „Das war wie Demenz“

8.52 Uhr: „Tatort“-Schauspieler Roland Riebeling hat nach eigenen Worten eine Covid-Erkrankung mit schweren Symptomen überstanden. „Ich hatte die normale Atemnot und ein Stechen in der Brust. Aber dazu kamen extreme Konzentrationsschwächen und Wissenslücken. Das war wie Demenz“, sagte Riebeling der „Bild“-Zeitung.

Ihm seien manchmal bestimmte Worte oder Adressen nicht mehr eingefallen. „Ich wusste nicht mal mehr, wo ich wohne. Dazu kam so eine wahnsinnige Abgeschlagenheit. So krank war ich wirklich noch nie.“ Dem Bericht zufolge erkrankte der Schauspieler Anfang Dezember an Covid-19. Im Kölner „Tatort“ war Riebeling am Sonntag wieder als Assistent Norbert Jütte zu sehen, der von einer Verdächtigen entführt und eingesperrt wurde.

Spahn mahnt Bürger zur Einhaltung der Corona-Regeln im Privaten

8:44 Uhr: Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bürger aufgerufen, auch im privaten Bereich die Corona-Einschränkungen einzuhalten. „Es macht wenig Sinn, Geschäfte, Schulen, das öffentliche Leben herunterzufahren und zu schließen, wenn gleichzeitig im Privaten zahlreiche Kontakte, zahlreiche Treffen stattfinden“, sagte Spahn am Montag dem ZDF-„Morgenmagazin“. Derzeit verbreite sich das Virus vor allem im privaten Bereich, begründete Spahn seine Mahnung.

„Ich weiß, dass das schwer fällt“, führte Spahn aus. Aber in den nächsten Wochen sei es „sehr sehr wichtig, auch im privaten Bereich die Kontakte zu reduzieren“. Wenn dennoch ein Treffen mit einem Menschen aus einem anderen Haushalt stattfinde, sollte dies im Freien oder bei geöffnetem Fenster geschehen.

Spahn kündigt Lieferung von Moderna-Impfstoff an Bundesländer an

7.49 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, der vor wenigen Tagen von der EU zugelassene Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna werde am Montag nach Deutschland geliefert und solle am Dienstag an die Bundesländer weitergereicht werden. Spahn betonte, dass Empfängerinnen und Empfänger der Impfung nicht wählen könnten, ob sie das Vakzin von Biontech/Pfizer oder von Moderna bekommen.

Giffey fordert bundesweit einheitliche Corona-Regeln für Kitas und Schulen

6.31 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat die Bundesländer dazu aufgerufen, sich auf möglichst einheitliche Corona-Regelungen für Schulen und Kitas zu verständigen. Eltern wünschten sich bei allen Maßnahmen „ein möglichst bundesweit einheitliches und verlässliches Vorgehen“, sagte Giffey der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Auch sie selbst setze sich für einen gemeinsamen Rahmen ein, „wie es in den Ländern nach den harten Einschränkungen perspektivisch weitergehen kann“.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Foto: imago images / photothek

Giffey plädierte für die Wiederauflage eines klaren Stufenplans zur Rückkehr in den Regelbetrieb von Kitas und Schulen. Im vergangenen Jahr seien mit dem von Bund und Ländern erarbeiteten Stufenplan zur Rückkehr in den Regelbetrieb gute Erfahrungen gemacht worden. Das damalige abgestimmte Vorgehen habe „Klarheit und Perspektive“ gegeben. Im derzeitigen harten Lockdown, der noch bis mindestens zum 31. Januar dauern wird, bleiben Schulen und Kitas in ganz Deutschland weitgehend geschlossen.

Betrugsprozess um Corona-Soforthilfen beginnt

5.45 Uhr: Tausende Verdachtsfälle auf Betrug mit Corona-Hilfen beschäftigen die Behörden in ganz Deutschland. Jetzt kommt das Phänomen im Gerichtssaal an. Um mutmaßlich erschlichene Coronahilfen geht es am Montag vor dem Landgericht München I. Ein 31 Jahre alter Mann ist angeklagt, in mindestens 91 Fällen unberechtigterweise Corona-Soforthilfe beantragt zu haben - und zwar auch gleich in mehreren Bundesländern. Es geht um Fälle in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin. Der gebürtige Gelsenkirchener, der zuletzt in London lebte, soll mit Scheinidentitäten mehr als 2,5 Millionen Euro beantragt haben. Knapp 68.000 davon wurden ausgezahlt.

Laschet: Wahlkampf nicht über Fragen der Pandemie-Bekämpfung führen

4.22 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat davor gewarnt, den Streit über das Corona-Management in den Wahlkampf zu ziehen. „Einen Bundestagswahlkampf über ernste Fragen wie die Bekämpfung der Pandemie parteitaktisch und polemisch zu führen, würde bei der Bevölkerung viel Vertrauen in die Maßnahmen zerstören“, sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Zum derzeitigen Lockdown sagte Laschet: „Wenn man zu früh lockert, läuft man Gefahr, dass es danach wieder steil nach oben geht. Wir brauchen Geduld und Umsicht.“ Sein Hoffnung sei, dass sich die Lage durch den Lockdown und die fortschreitenden Impfungen entspanne. „Aber wenn sich das in Großbritannien entdeckte, mutierte Virus noch weiter ausbreitet, werden die Zeiten noch ernster.“

Merz für rasches Lockdown-Ende für kleine Firmen

1.33 Uhr: Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich für ein schnelles Ende des Lockdowns vor allem für kleine und mittlere Unternehmen ausgesprochen. „Für viele kleine Firmen ist der Punkt jetzt schon erreicht, wo es nicht weitergeht. Mir machen vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen Sorgen. Die müssen möglichst schnell raus aus dem Lockdown, möglichst schnell zurück zu normalem Wirtschaften mit Hygienekonzept“, sagte er „Bild“.

Für viele Menschen sei die Isolation im Lockdown nur schwer zu verkraften, sagte Merz weiter. „Das ist für eine offene Gesellschaft nicht lange zu verkraften. Vielen Menschen fällt jetzt schon zu Hause die Decke auf den Kopf. Sie wollen raus. Es ist für alle psychologisch eine schwierige Situation. Vor allem die Bildungs- und Entwicklungsrückstände bei unseren Kindern werden immer schwerer aufzuholen.“

10. Januar: Textilhändler Adler stellt Antrag auf Insolvenzverfahren

22.31: Seit Mitte Dezember musste ein Großteil der Geschäfte der Adler Modekette wegen des zweiten Corona-Lockdowns schließen. Die Umsatzeinbußen hat das zugehörige Unternehmen Adler Modemärkte AG laut eigener Aussage nicht kompensieren können. Wie aus einer Mitteilung der AG hervorgeht, hat der Vorstand beschlossen wegen Überschuldung der Gesellschaft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren zu stellen.

Die Adler Modemärkte AG hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Grund dafür sollen Umsatzeinbuße in Folge des zweiten Corona-Lockdowns sein. Foto: Frank Leonhardt/dpa

England will Corona-Pandemie mit massenhaft Schnelltest bekämpfen

21.27 Uhr: In England sollen ab kommenden Freitag flächendeckend Menschen ohne Symptome im Schnellverfahren auf das Coronavirus getestet werden. Zwei Millionen Antigen-Tests seien dafür bei einem britischen Hersteller bestellt worden, teilte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag mit. Millionen weitere Tests könnten in den kommenden Monaten hinzukommen. Damit will die Regierung asymptomatische Fälle aufspüren und so Übertragungsketten durchbrechen. Getestet werden sollen zunächst vor allem Menschen, die nicht von zuhause aus arbeiten können.

Kritiker sind jedoch nicht überzeugt, dass die Maßnahme wirklich hilft. Bei den sogenannten Lateral Flow Tests würden bis zu 60 Prozent der positiven Fälle nicht erkannt, sagte ein Experte von der Liverpool School of Tropical Medicine der „Financial Times“. Das habe die vorläufige Auswertung eines Pilotversuchs in Liverpool gezeigt.

Scholz sieht Impfstoff als einzigen Ausweg aus der Corona-Krise

20.27 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht Impfen der einzige Weg aus der Corona-Pandemie ist. „Es gibt den Impfstoff als den Ausweg aus der Krise. Und ansonsten gibt es keine Möglichkeit sicherzustellen, dass wir das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Was wir jetzt machen können, ist dafür zu sorgen, dass sich das Virus nicht zu schnell verbreitet“, sagte der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

„Es muss jetzt dafür gesorgt werden, dass genügend Impfstoff rechtzeitig zur Verfügung steht. Das wird ja Stück für Stück der Fall sein. Und wir haben uns fest vorgenommen, das noch mal zu beschleunigen.“ Aus seiner Sicht sei es wichtig, dass jetzt alles dafür getan werde, dass genügend Impfstoff beschafft wird.

Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen, sieht den Impfstoff als einzigen Weg, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Foto: dpa

Frankreich in Sorge wegen Mutation

19.12 Uhr: In der südfranzösischen Hafenmetropole Marseille wächst die Sorge vor der in Großbritannien verstärkt aufgetretenen mutierten Form des Coronavirus. Zuletzt seien sieben Fälle der britischen Variante entdeckt worden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Zuvor war ein Cluster um einen Patienten entdeckt worden, der mit der mutierten Form des Virus infiziert war. Der Patient gehört zu einer französischen Familie, die in Großbritannien lebt und sich während der Ferien zum Jahresende in Frankreich aufgehalten hatte.

Dutzende Kontaktfälle wurden schließlich identifiziert, mehr als 20 Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Bei sieben von ihnen konnte nun die mutierte Form nachgewiesen werden. Marseilles Bürgermeister Benoît Payan nannte die Situation in der Hafenmetropole „beunruhigend“ und forderte stärkere Kontrollen an den Flughäfen.

In Marseille gilt seit Sonntag wie in anderen schwer von der Pandemie getroffen Regionen Frankreichs eine abendliche Ausgangssperre ab 18 Uhr. Im Rest des Landes, so auch in Paris, beginnt diese um 20 Uhr.

Frankreich mit seinen 67 Millionen Einwohnern ist von der Pandemie schwer getroffen.

Mehr als 67.000 Menschen sind bisher gestorben.

Der Impfstart im Land verlief zunächst extrem schleppend, die Regierung in Paris geriet massiv in die Kritik.

Gesundheitsminister Olivier Véran hatte zuletzt angekündigt, dass mit Ende des Wochenendes rund 100.000 Menschen in Frankreich geimpft sein sollten.

Proteste am Haus von Sachsen Ministerpräsident Kretschmer

17 Uhr: Eine Gruppe von etwa 30 Menschen hat am Sonntagmorgen vor dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Großschönau gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Polizeiangaben sprach der CDU-Politiker mit den etwa 30 Menschen am Gartenzaun. Nach etwa 15 Minuten endete die Debatte und alle Personen verließen den Ort.

„Es war für mich keine bedrohliche Situation. Es ist mir wichtig mit den Menschen zu reden, in der Hoffnung, sie zu überzeugen“, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. Als jedoch eine Frau demonstrativ ein Halstuch in den Farben der Reichskriegsflagge über ihren Mund zog, sei für ihn eine Grenze erreicht gewesen. „Dann habe ich das Gespräch abgebrochen. Das ging zu weit“, sagte der 45-Jährige. Betroffen habe ihn bei dem Gespräch gemacht, dass die protestierenden Menschen vor seinem Haus, einen „derartigen Unwillen zeigen, Realitäten zur Kenntnis zu nehmen.“

Widerstand gegen schärfere Maßnahmen gegen Wirtschaft

15.11 Uhr: In der Debatte über weitere Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gibt es Widerstand gegen schärfere Auflagen für die Wirtschaft. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnte in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) vor weiteren Einschränkungen für Unternehmen. Nachdem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag einen Lockdown für die Wirtschaft gefordert hatte, mahnten unterdessen auch die Grünen, Betriebe stärker in den Blick zu nehmen.

Bodo Ramelow (Linke) nimmt seinen Mund-Nasen-Schutz ab. Foto: dpa

„Wir müssen die Menschen pandemiegeschützt so gut es geht in Brot und Arbeit halten“, sagte Dulger. Nur mit Wertschöpfung könnten die Sozialsysteme am Leben gehalten werden, die im Moment alle versorgten. Die Forderung nach flächendeckenden Schließungen bezeichnete er als „absurd“. „Sie können doch nicht alle Betriebe schließen“, sagte er der „FAS“.

Ramelow hatte sich am Freitag im MDR hingegen dafür ausgesprochen, auch die Wirtschaft in Deutschland in den Lockdown zu schicken. „Wir müssen jetzt einfach einmal komplett eine Pause machen“, sagte er. „Der Fehler, den wir in ganz Deutschland gemacht haben, war, dass wir den Dezember nicht genutzt haben, um tatsächlich auch die allgemeine Wirtschaft in eine Pause zu schicken.“ Die Last des Lockdowns hätten bisher Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Kinder getragen.

Streit um Corona-Hilfen spitzt sich in Italien zu

13.38 Uhr: Im brodelnden Streit um die Verwendung milliardenschwerer EU-Hilfen spitzt sich die Regierungskrise in Italien zu. Der Chef der mitregierenden Kleinpartei Italia Viva, Matteo Renzi, kritisierte das Verhalten von Ministerpräsident Giuseppe Conte im Streit um die Verteilung von rund 209 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Conte solle keine rhetorischen Posts auf Facebook verbreiten, sondern Tatsachen schaffen, sagte Renzi im Interview der Zeitung „La Repubblica“ (Sonntag).

Conte hatte auf Facebook am Samstag von „der schwierigsten Zeit“ gesprochen, die Italien erlebe. Er bestätigte in seinem Beitrag, seinen Entwurf zur Verteilung der Gelder im Ministerrat vorlegen zu wollen, um ihn anschließend im Parlament zur Diskussion zu stellen. Conte scheine wohl überzeugt zu sein, die Stimmen dafür zu haben, wenn er den Plan einbringe, kritisierte Renzi. Das scheine ihm ein „politischer Fehler“ zu sein.

Italien verliert damit Zeit, um sich endgültig auf einen Verteilungsplan zu einigen. Im schlimmsten Fall könnte das Land die EU-Milliarden verlieren. Conte hatte gesagt, im Januar und Februar müssten die Pläne abgestimmt sein. Die seit Wochen wabernde Krise stellt die Mitte-Links-Regierung vor eine Zerreißprobe.

Britischer Experte: Kliniken könnten in wenigen Wochen kollabieren

11.16 Uhr: Der medizinische Chefberater der britischen Regierung hat vor einem Kollaps des Gesundheitssystems innerhalb weniger Wochen gewarnt. Großbritannien verzeichnet derzeit immer neue Rekorde bei Corona-Neuinfektionen und Todesfällen. „Wenn das Virus so weitermacht, werden Krankenhäuser in echten Schwierigkeiten sein, und zwar bald“, schrieb Chris Whitty in einem Gastbeitrag in der „Sunday Times“. Das könne schon in weniger als drei Wochen der Fall sein.

Die Wartezeit für eine Behandlung der Patienten werde sich auf ein potenziell gefährliches Niveau erhöhen, so der Medizinprofessor. Das Verhältnis von Krankenhauspersonal zu Patienten werde inakzeptabel werden. Der Gesundheitsdienst sei in manchen Teilen des Landes derzeit der gefährlichsten Lage seit Menschengedenken ausgesetzt. „Es wird Todesfälle geben, die vermeidbar gewesen wären.“

Verantwortlich für die rasche Ausbreitung machen die Regierung und Mediziner unter anderem eine neue, wohl noch ansteckendere Virus-Variante, die in Teilen des Landes grassiert. Doch auch die Einhaltung der Regeln zur Eindämmung des Virus hat nachgelassen. Whitty rief die Menschen daher dringend auf, zu Hause zu bleiben. „Jede unnötige Interaktion, die sie haben, könnte das Glied in einer Kette von Übertragungen sein, an deren Ende eine gefährdete Person steht“, erklärte der Mediziner.

Besonders schlimm ist die Situation in London. Dort hatte Bürgermeister Sadiq Khan am Freitag den Katastrophenfall ausgelöst. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt dort inzwischen bei mehr als 1000. Das ist die Anzahl der Ansteckungen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Bericht: Regelung zu Corona-Kinderkrankengeld nimmt Gestalt an

11.04 Uhr: Die geplante Ausweitung des Kinderkrankengelds nimmt einem Medienbericht zufolge Form an. Eltern, die wegen des Lockdowns die Leistung in Anspruch nehmen, sollen ihrer Krankenkasse eine Bescheinigung vorlegen müssen, dass Schule oder Kita geschlossen sind, berichtete das Nachrichtenportal „ThePioneer“ (Montag) unter Berufung auf eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen. Die Regelung werde derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und solle am kommenden Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Bleiben Schule oder Kita geschlossen, sollen Eltern Anspruch auf Corona-Kinderkrankengeld haben. Foto: Stefan Puchner/dpa

Das Kinderkrankengeld beläuft sich auf bis zu 90 Prozent des entfallenen Nettoarbeitslohns. Laut dem Beschluss des Corona-Gipfels von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder vom vergangenen Dienstag sollen Schulen und Kindergärten im gesamten Januar weitgehend geschlossen bleiben. Eltern sollen deshalb bis zu zehn zusätzliche Tage und Alleinerziehende bis zu 20 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen können. Dies soll ausdrücklich auch dann gelten, wenn wegen der Schließung von Schulen und Kitas eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird.

Laut dem „ThePioneer“-Bericht soll „die Betreuungsnotwendigkeit durch ein Elternteil der Krankenkasse auf geeignete Weise, ggf. durch Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung nachzuweisen“ sein. Bestätigt werden müsse, „dass das Kind auf Grund der Empfehlung von behördlicher Seite die Einrichtung nicht besucht hat“.

Israel hat bereits 20 Prozent seiner Bürger gegen Corona geimpft

8.54 Uhr: Drei Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel sind bereits 20 Prozent der Bürger gegen das Coronavirus geimpft worden. Gesundheitsminister Juli Edelstein teilte am Sonntag auf Twitter mit, rund 1,8 Millionen Israelis hätten die erste Impfdosis erhalten. Insgesamt hat das kleine Mittelmeerland mehr als neun Millionen Einwohner.

Am Sonntag begann die Impfung des medizinischen Personals mit der zweiten Dosis. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (71) hatte am Samstagabend seine zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Regierung will bis Ende März alle Bewohner des Landes impfen, die älter als 16 Jahre sind.

Nach Medienberichten hat Israel eine Vereinbarung mit dem Hersteller Pfizer geschlossen, die dies ermöglichen soll. Insgesamt solle Israel zehn Millionen Dosen des Pfizer-Biontech-Impfstoffs erhalten. Israel werde das erste Land sein, das die Corona-Krise hinter sich lasse, sagte Netanjahu am Donnerstag. Es solle als Modell-Land für die rasche Impfung eines ganzen Staates dienen. Im Gegenzug sollen dem Unternehmen demnach Impfdaten zur Verfügung gestellt werden.

Schärfere Corona-Regeln in weiteren Ländern in Kraft

4.04 Uhr: In weiteren Bundesländern treten an diesem Sonntag schärfere Corona-Regeln in Kraft. Nachdem sie in Hamburg bereits seit Freitag gelten, ziehen nun Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nach. Weitere Bundesländer folgen am Montag. Bund und Länder hatten am Dienstag eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar mit verschärften Kontaktbeschränkungen beschlossen.

In mehreren Bundesländern treten die schärferen Corona-Regeln bereits an diesem Sonntag in Kraft, unter anderem auch in Niedersachsen. Foto: imago images / Jan Huebner

Umfrage: Deutliche Mehrheit der Deutschen hält Corona-Lockdown für richtig

1.33 Uhr: Der aktuelle Corona-Lockdown ist aus Sicht einer deutlichen Mehrheit der Deutschen notwendig. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ halten 81 Prozent der Menschen in Deutschland die Maßnahmen für genau richtig oder sogar zu lasch. Nur 16 Prozent finden die Regelungen zu streng.

56 Prozent der Befragten gaben an, die jüngst beschlossenen Maßnahmen für „genau richtig“ zu halten. 25 Prozent der Befragten gingen die Maßnahmen nicht weit genug. In einer Umfrage Anfang November hatten noch 28 Prozent der Befragten angegeben, die Lockdown-Maßnahmen für zu streng zu halten.

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar befragte am 6. und 7. Januar im Auftrag der „Bild am Sonntag“ 1011 repräsentativ ausgewählte Menschen. Gestellt wurde die Frage: „Halten Sie die aktuellen Corona-Maßnahmen für zu streng, nicht streng genug oder genau richtig?“

Göring-Eckardt fordert mehr Corona-Regeln für die Wirtschaft

1.12 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen und des Auftretens einer Virusmutation gefordert, stärker die Wirtschaft bei der Bekämpfung der Pandemie in den Fokus zu nehmen. „Millionen Beschäftigte sind täglich von Infektionen bedroht, weil Schutzmaßnahmen in Unternehmen nicht ausreichen, ohne Not Präsenzpflicht eingefordert wird oder Risiken durch die Anfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mitgedacht werden“, sagte Göring-Eckardt dem „Tagesspiegel“ (Sonntag). „Beim Kampf gegen das Virus gehören Wirtschaft und Arbeitswelt ins Zentrum.“ Lesen Sie dazu: Corona und Homeoffice: Was Arbeitnehmer in Büros erleben

Bund und Länder hätten bei Einzelhandel, Kultur und Schulen zwar harte Maßnahmen ergriffen. Für große Bereiche der Wirtschaft und der Arbeitswelt gebe es aber kaum verpflichtende Regeln. Das sei nicht nachvollziehbar und unverantwortlich.

„Bei vielen Verantwortlichen ist noch nicht angekommen, wie bedrohlich die Lage durch das mutierte Virus und zu wenig greifende Maßnahmen geworden ist“, sagte Göring-Eckardt weiter. Sie warnte: „Wenn wir nicht rasch mehr tun, um Kontakte und Infektionszahlen massiv zu reduzieren, ist der Ausblick nicht nur düster, sondern katastrophal.“

Angehörigen-Pflege während Corona: Grünen-Spitze will drei Monate Jobauszeit mit Lohnersatz

1.00 Uhr: Die Grünen wollen Arbeitnehmer, die sich in der Corona-Pandemie verstärkt um pflegebedürftige Angehörige zu Hause kümmern, künftig noch stärker mit staatlich bezahlten Auszeiten unterstützen. Dazu soll pflegenden Angehörigen ermöglicht werden, „drei Monate bei Lohnersatz freigestellt zu werden, ähnlich wie beim Elterngeld, damit sie ihre Erwerbstätigkeit nicht aufgeben müssen“.

Dies geht aus einem dieser Redaktion in Auszügen vorliegenden Strategiepapier hervor, das der Grünen-Vorstand um die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck an diesem Montag verabschieden und vorstellen will.

Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock will gemeinsam mit Robert Habeck ein Strategiepapier unterzeichnen, demzufolge pflegende Angehörige stärker unterstützt werden sollen. Foto: imago images/photothek

Zur genauen Höhe der geforderten neuen staatlichen Leistung findet sich in dem Papier nichts. Beim beispielhaft erwähnten Elterngeld gibt es für Mütter und Väter, die für Betreuung ihres Neugeborenen beruflich aussetzen, im Regelfall als Lohnersatzleistung für zwölf Monate zwischen 300 und 1800 Euro pro Monat vom Staat.

Nach Angaben der Bundesregierung pflegen etwa 2,5 Millionen Berufstätige Angehörige zu Hause. Etwa noch einmal so viele Bürger, davon sehr viele Frauen ohne Arbeit, pflegen eine Freundin, einen Nachbarn, den eigenen Vater oder die Großmutter. „Ohne ihre Arbeit stünde das pflegerische System in Deutschland vor dem Zusammenbruch“, warnen die Grünen.

In der Corona-Krise seien gerade Frauen als pflegende Angehörige besonders unter Druck geraten, weil Betreuungsangebote weggefallen seien oder Pflegefälle aus Angst vor Ansteckung zu Hause versorgt würden. Gleichzeitig wollen die Grünen ambulante Pflege- und Wohnformen stark ausbauen. Dafür sollen Kommunen über ein Bundesprogramm die nötige Anschubfinanzierung erhalten.

Aus Sicht der Grünen sind in der Pflege bessere Arbeitsbedingungen und die Einführung der 35-Stunden-Woche überfällig. Auch sollte es für Beschäftigte nicht nur Applaus, sondern mehr Geld geben: „Wertschätzung braucht angemessene Löhne – in der Altenpflege am besten über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag“, schreiben Baerbock und Habeck. Wenn dieser nicht zustande komme, „wollen wir die soziale Pflegeversicherung verpflichten, nur noch mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die nach Tarif bezahlen“.

Frauen- und Seniorenministerin Franziska Giffey (SPD) war bei der Pflege im Mai bereits aktiv geworden. Wer coronabedingt Angehörige pflegt oder die Pflege neu organisieren muss, kann jetzt bis zu 20 Arbeitstage und damit doppelt so lange wie bisher in Akutfällen zu Hause jemanden pflegen. Dafür wird ein Pflegeunterstützungsgeld gezahlt, das bis zu 90 Prozent des ausgefallenen Nettolohns beträgt. Zudem können pflegende Angehörige eine Freistellung von sechs Monaten (Pflegezeit) beziehungsweise 24 Monaten (Familienpflegezeit) in Anspruch nehmen.

Söder fordert schnellere Zulassung von Corona-Impfstoffen

0.02 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert mehr Schnelligkeit bei der Zulassung von neuen Corona-Impfstoffen. „Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, rasch Impfstoff zu bekommen“, sagte der CSU-Chef der „Welt am Sonntag“. Die verlässliche Zulassung sei wichtig, aber jeder Impfstoff rette Leben. „Deshalb sollte man nicht die typischen bürokratischen Verfahren wählen, sondern sich in der Tat offensiv um eine Zulassung bemühen. Ein Impfstoff, der in einem Land schon zugelassen ist, könnte auch in der EU schnell zur Zulassung gebracht werden.“

Markus Söder (CSU) fordert mehr Schnelligkeit bei der Corona-Impfstoff-Zulassung. Foto: dpa

Söder kritisierte ferner die mangelnde Bereitschaft beim Pflegepersonal, sich impfen zu lassen. Sollte der Ethikrat eine Impfpflicht für diese Gruppe empfehlen, könnte dies erwogen werden. Zur Erhöhung der allgemeinen Impfbereitschaft regte Söder an, Vorbilder des öffentlichen Lebens impfen zu lassen.

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley (SPD), warnt unterdessen angesichts des „schleppenden Impfstarts“ in der EU vor wachsender Skepsis gegenüber der Staatengemeinschaft. Die EU-Kommission müsse sich aktiv in die Diskussion einbringen, schreibt Barley in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Es braucht proaktive Kommunikation, Transparenz, etwaiges Eingeständnis von Fehlern und vor allem den Mut der Kommission, die Rolle der Mitgliedsstaaten offenzulegen.“

9. Januar: Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm in Jordanien zugelassen

23.56 Uhr: Jordanien hat dem Impfstoff des chinesischen Pharma-Giganten Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt. Dies sagte der Chef der Aufsichtsbehörde JFDA, Nisar Mheidat, am Samstag im Staatsfernsehen. Nach Angaben des Herstellers hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 79 Prozent gegen das neuartige Coronavirus. Mheidat erinnerte daran, dass der Impfstoff von Pfizer und Biontech bereits im Dezember zugelassen worden sei.

Gesundheitsminister Nasir Obeidat kündigte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Petra den Beginn der Impfkampagne für Mittwoch an. Das Vakzin werde werde sowohl jordanischen als auch dort lebenden ausländischen Staatsbürgern kostenlos verabreicht. In dem Elf-Millionen-Einwohner-Land wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 305.000 Infektionen registriert, fast 4000 Menschen starben.

Drei der vier von chinesischen Laboren entwickelten Impfstoffkandidaten verwenden inaktivierte Viren - darunter auch jener von Sinopharm. Das bedeutet, dass sie nicht so stark gekühlt werden müssen wie die Impfstoffe von Pfizer und Biontech sowie Moderna und damit leichter transportiert und gelagert werden können.

Impfstreit spitzt sich weiter zu - Söder verteidigt Lockdown bis Ende Januar

21.20 Uhr: Trotz Fortschritten bei der schleppenden Impfkampagne geht der Streit darüber innerhalb der großen Koalition weiter. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erneuerte die Kritik seiner Partei an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Es war von Anfang an klar, dass Impfen unser Ausweg aus der Pandemie ist und deswegen im Detail vorbereitet werden muss. Das hat Spahn nicht getan“, sagte Klingbeil der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bescheinigte der SPD in der „Saarbrücker Zeitung“ (Samstag), „anscheinend den Weg der Vernunft verlassen“ zu haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte derweil die verschärften Corona-Beschränkungen bis 31. Januar.

Der Impfstart in Deutschland ist aus Sicht der SPD zu schleppend verlaufen. Mehrere Sozialdemokraten, darunter Klingbeil, hatten Bundesgesundheitsminister Spahn dafür verantwortlich gemacht, dass einige andere Länder beim Impfen weiter sind als Deutschland. Die SPD-geführten Bundesländer hatten zudem einen Fragenkatalog zu den Problemen bei der Impfung an Spahn geschickt.

Bereits 532.878 Deutsche gegen Corona geimpft

20.31 Uhr: Seit dem Beginn der Impfkampagne Ende Dezember sind in Deutschland mehr als eine halbe Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Bis Samstagvormittag wurden 532 878 Impfungen am Robert Koch-Institut erfasst, wie aus einer RKI-Statistik vom Samstag (Stand: 11.00 Uhr) hervorgeht. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der gemeldeten Impfungen demnach um mehr als 50 000 gestiegen.

Ausgangsperre in Frankreich wegen Corona-Mutation vorgezogen

19.45 Uhr: In weiteren französischen Départements ist die abendliche Ausgangssperre wegen der Corona-Situation auf 18 Uhr vorgezogen worden. Dazu zählen etwa die an Deutschland grenzenden Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin sowie Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence oder Bouches-du-Rhône. Sorge bereitet den Behörden vor allem die in Großbritannien verstärkt aufgetretene mutierte Form des Coronavirus. So wurde in Bouches-du-Rhône an der Mittelmeerküste ein Cluster entdeckt, das auf eine Familie zurückgeht. In Bagneux bei Paris gab es am Samstag eine großangelegte Testaktion, nachdem die mutierte Form dort aufgetreten war.

Bereits zu Beginn des Jahres hatten einige stark betroffene Regionen die Ausgangssperre auf 18 Uhr vorgezogen. In allen anderen Départements des Landes gilt eine abendliche Ausgangssperre ab 20 Uhr - darunter auch Paris. Den Menschen ist es dann nicht mehr gestattet, an der frischen Luft spazieren zu gehen, Sport zu machen oder einzukaufen. Frankreich ist schwer von der Covid-19-Pandemie getroffen, mehr als 67 000 Menschen sind bisher im Land gestorben.

Droht Chaos bei Gutscheinversand für FFP2-Masken?

18.39 Uhr: Ab Mittwoch sollen erneut FFP2-Masken an Risikopatienten verteilt werden. Lesen Sie hier: Warum es Probleme beim FFP2-Masken-Gutscheinversand geben könnte.

Corona-Impfstoff: Deutsche sehen Versäumnisse bei Regierung

18.03 Uhr: Die Kritik an der Strategie der Bundesregierung bei der Bestellung der Corona-Imfpstoffe dauert an. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey finden 50,3 Prozent der Befragten, dass der Bundesregierung bei der Beschaffung des Corona-Vakzins deutliche Versäumnisse vorzuwerfen sind. An der Befragung, die im Auftrag unserer Redaktion durchgeführt wurde, nahmen 5049 Menschen teil.

12 Prozent der Befragten gaben an, unentschieden zu sein, 37,7 Prozent sagten, der Bundesregierung seien keine Vorwürfe zu machen.

Besonders groß war der Anteil derer, die die Beschaffungsstrategie kritisieren, unter Anhängern der FDP (73,7 Prozent) und der AfD (81,8 Prozent).

Eine Mehrheit der Unions- und der Grünenwähler gab dagegen an, dass die Bundesregierung keine deutlichen Versäumnisse gemacht hätte.

Nur 39 Prozent (Union) beziehungsweise 34,9 Prozent (Grüne) werfen der Regierung vor, für die Probleme bei der Impfstoffbeschaffung verantwortlich zu sein.

Die Impfkampagne ist in Deutschland eher schleppend angelaufen. Zum einen hielten sich einige Impfberechtigte zurück, zum anderen wurde über zu wenig verfügbaren Impfstoff geklagt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte immer wieder, dass der Impfstoff über Wochen und Monate hinweg knapp sein werde – vor allem, da am Anfang die Produktionskapazitäten noch begrenzt seien. Insbesondere der Koalitionspartner SPD hatte Spahn dafür verantwortlich gemacht, dass einige andere Länder beim Impfen weiter sind als Deutschland. Bislang wurden in Deutschland bereits mehr als 500.000 Menschen in Deutschland geimpft. In den letzten Tagen hatte es mit Blick auf die Impfkampagne vor allem gute Nachrichten gegeben: Seit Freitag darf aus den Ampullen des Biontech-Vakzins eine Dosis mehr entnommen werden als bisher. Mengensteigerungen um bis zu 20 Prozent sollen so möglich sein. EU-weit gibt es zudem eine neue Vereinbarung über bis zu 300 Millionen weitere Biontech-Dosen. Zudem soll der zweite in Europa zugelassene Impfstoff, der des US-Herstellers Moderna, ab Dienstag an die Bundesländer geliefert werden.

Bürger können sich Corona-Impfstoff nicht aussuchen

17.18 Uhr: Wer vom Staat eine Impfung gegen Covid-19 angeboten bekommt, wird sich den verabreichten Impfstoff vorerst nicht aussuchen können. Eine solche Auswahl zu treffen, sei aufgrund der derzeit noch herrschenden Knappheit „im Moment und auch absehbar“ nicht möglich, betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag in einer Online-Diskussionsrunde.

Zu Berichten über überschüssigen, bereits aus der Kühlung genommenen Impfstoff an einzelnen Standorten sagte der Minister, an der festgelegten Priorisierung bestimmter Gruppen müsse unbedingt festgehalten werden. Dennoch müsse im konkreten Fall auch pragmatisch entschieden werden - beispielsweise könnten dann Mitglieder des Impfteams das Vakzin erhalten. „Im Zweifel ist alles besser als etwas wegwerfen“, sagte Spahn.

Göring-Eckardt fordert Recht auf Homeoffice

15.52 Uhr: Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt fordert ein Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer samt Bußgeldern für uneinsichtige Firmen. „Wir brauchen eine Corona-Arbeitsschutzverordnung, die Unternehmen verpflichtet, überall dort, wo es möglich ist, Homeoffice jetzt auch anzubieten“, sagte Göring-Eckardt der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Wo Arbeitgeber uneinsichtig seien und ohne Grund Präsenz am Arbeitsplatz einforderten, müsse „mit Bußgeldern Druck gemacht“ werden. Die Bundesregierung habe eine klare Verantwortung und die rechtliche Möglichkeit, bundeseinheitliche Regeln zu erlassen.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Eine halbe Million Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft

14.45 Uhr: In Deutschland sind nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bislang mehr als 500.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. "Es klappt Zug um Zug immer besser", sagt Spahn in einer Diskussionsrunde im Bundesgesundheitsministerium. RKI-Chef Lothar Wieler ergänzt, trotzdem müssten die Kontaktbeschränkungen weiter konsequent befolgt werden.

Corona-Mutation aus Südafrika nun auch in Israel

14.30 Uhr: In Israel sind erste Infektionen mit der in Südafrika aufgetretenen Coronavirus-Variante nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um vier Fälle. Es seien zwei Infektionsketten festgestellt worden. Ein Test sei bei einer eingereisten Person positiv gewesen, zudem sei eine Familie positiv auf die Variante getestet worden, die sich bei einem Eingereisten angesteckt habe.

Die Einreise aus Südafrika nach Israel ist nur in Ausnahmefällen möglich. Israel steckt inmitten einer dritten Corona-Welle mit hohen Infektionszahlen. Seit Freitag gilt erneut ein landesweiter, harter Lockdown. Parallel dazu läuft eine massive Impfkampagne.

Französischer Bischof tritt nach Corona-Infektion zurück

14.15 Uhr: Weil er sich nach einer Corona-Infektion kraftlos fühlt, ist Creteils Bischof Michel Santier (73) von seinem Amt zurückgetreten. Wie der Vatikan bestätigte, nahm Papst Franziskus ein entsprechendes Gesuch des Franzosen an. Eigentlich sind Bischöfe vom Kirchenrecht erst mit Vollendung ihres 75. Lebensjahres gehalten, dem Papst ihren Amtsverzicht anzubieten.

Santier war im April am Coronavirus erkrankt und wurde wochenlang im Krankenhaus behandelt. Seit 2007 leitete er das im Großraum Paris gelegene Bistum Creteil. Als Nachfolger ernannte der Papst den Vizepräsidenten der Französischen Bischofskonferenz, Dominique Blanchet (54). Dieser amtierte bisher als Leiter des ostfranzösischen Bistums Belfort-Montbeliard.

Söder fordert noch längeren Corona-Lockdown

13.20 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert einen noch längeren Lockdown. "Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern, an einigen Stellen auch noch vertiefen", sagt er auf dem Neujahrsempfang der CDU Nordrhein-Westfalens. Es sei nicht seriös, jetzt zu sagen, im Februar sei alles vorbei. Die Pandemie werde das Land "noch Monate beschäftigen". Söder warnt vor allem vor der Gefahr, dass sich Virus-Mutationen ausbreiten.

Bayerns Ministerpräsident kritisierte außerdem die Auszahlung der Finanzhilfen des Bundes an die von der Corona-Krise betroffenen Firmen als zu schleppend. "Wir müssen weiter Druck machen, dass die Wirtschaftshilfen kommen", sagt er. "Das dauert schon sehr lange", fügt der CSU-Chef hinzu und verweist auf Auszahlungen kommende Woche für Umsatzausfälle im November.

Die Geschwindigkeit der Verwaltung sei in Deutschland zu langsam, sagt er mit Blick auf die von Bundeswirtschafts- und Finanzministerium beschlossenen Entschädigungen für Umsatzausfälle etwa für die Gastronomie. "Daran hängen übrigens auch Akzeptanz und Verständnis", unterstrich Söder.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert einen längeren Lockdown. „Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern, an einigen Stellen auch noch vertiefen.“

Elsass führt Corona-Ausgangssperre ab 18 Uhr ein

13.00 Uhr: Im Elsass gilt ab Sonntag wegen des Coronavirus eine verschärfte abendliche Ausgangssperre. In den an Deutschland grenzenden französischen Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin wird das sogenannte couvre-feu auf 18 Uhr vorgezogen. Die Corona-Lage in dem Département Bas-Rhin mit der Elsass-Metropole Straßburg gebe Anlass zu großer Sorge, teilte die zuständige Präfektur mit. Daher werde die Ausgangssperre von 20 auf 18 Uhr vorverlegt. Ähnlich äußerte sich das Département Haut-Rhin.

Die Menschen dürfen zu dieser Zeit weiterhin zur Arbeit fahren oder wegen zwingender familiärer Gründe das Haus verlassen. Spaziergänge, Einkäufe oder Sport an der frischen Luft sind aber untersagt. Bereits seit Anfang Januar gilt diese Regelung auch in dem an Deutschland grenzenden Département Moselle. Die Ausgangssperre ab 18 Uhr gilt in besonders schwer von der Pandemie getroffen Regionen vor allem im Osten und Süden Frankreichs. Im restlichen Teil des Landes, darunter auch Paris, gilt eine abendliche Ausgangssperre ab 20 Uhr.

Brigitte Macron: Frankreichs First Lady war mit Corona infiziert

12.30 Uhr: Frankreichs First Lady Brigitte Macron ist an Weihnachten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 67-Jährige habe am 24. Dezember ein positives Testergebnis erhalten, teilte ihr Büro der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mit. Ihr Ehemann, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, war eine Woche zuvor Mitte Dezember positiv getestet worden. Brigitte Macron wurde danach als Kontaktfall eingestuft. Sechs Tage nach Weihnachten sei ihr Testergebnis dann negativ gewesen, so das Büro weiter.

Emmanuel Macron litt nach seiner Infektion mit dem Coronavirus unter Husten, Fieber und Müdigkeit. Er hatte sich zunächst in der Präsidentenresidenz La Lanterne isoliert. Brigitte Macron wurde damals negativ getestet und blieb im Pariser Élyséepalast. Nach Ende einer siebentägigen Isolierung konnte Macron dann vor Weihnachten die Residenz am Rande des Schlossparks von Versailles wieder verlassen. Das Ehepaar reise zur Urlaubsresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer.

Medienberichten nach litt Brigitte Macron nicht unter schweren Symptomen. Während die Erkrankung der First Lady erst jetzt bekannt wurde, kommunizierte der Élyséepalast damals regelmäßig über den Gesundheitszustand des Präsidenten.

Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, und seine Frau Brigitte Macron lernten sich in der Schule kennen. Sie war seine Lehrerin.

Studie - Noch nach sechs Monaten Corona-Symptome

11.53 Uhr: Ein Großteil der Corona-Kranken leidet laut einer Studie noch ein halbes Jahr später unter mindestens einem Symptom der Virusinfektion. 76 Prozent der Corona-Patienten, die zwischen Januar und Mai in der chinesischen Stadt Wuhan im Krankenhaus behandelt wurden, hätten die Symptome der Krankheit auch sechs Monate nach ihrer Entlassung nicht vollständig überwunden, heißt es in einer Untersuchung, die in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde.

Es handelt sich um eine der ersten Langzeitstudien über die Folgen einer Corona-Erkrankung. Insgesamt 1655 ehemalige Patienten wurden dafür Monate nach ihrer Behandlung im Krankenhaus erneut untersucht. 1265 von ihnen klagten demnach weiter über mindestens ein Corona-Symptom. Am häufigsten nannten sie demnach Müdigkeit und Muskelschwäche, aber auch Schlafstörungen.

Pandemie: Ansturm auf Flughäfen in Russland

11.30 Uhr: Inmitten der Corona-Pandemie ist es an mindestens zwei Flughäfen in Russland zu einem regelrechten Ansturm von Flugreisenden gekommen. In Sotschi und in Murmansk hätten die Flughäfen das hohe Passagieraufkommen nicht bewältigen können, berichtete der Radiosender Echo Moskwy. Viele Menschen hätten dicht gedrängt teils ohne Mund-Nasen-Schutz stehen müssen. In Murmansk leitete die Staatsanwaltschaft laut Agentur Interfax eine Untersuchung ein. In den vergangenen Tagen kehrten viele Russen von Urlauben oder Besuchen bei der Familie zurück in ihre Wohnorte. Neujahr ist ein wichtiges Familienfest in Russland.

Heute meldeten die russischen Behörden landesweit 23.300 Corona-Neuinfektionen - deutlich weniger als zu Beginn der Neujahrsfeiertage vor mehr als einer Woche. Mehr als 3,3 Millionen Menschen in Russland haben sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr nach offiziellen Angaben infiziert. Mehr als 61.300 starben demnach mit dem Virus.

Kretschmer räumt Fehler in Corona-Politik ein

11.00 Uhr: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Fehler in der Corona-Politik vom Herbst eingeräumt. Die Landespolitik sei damals aufgrund der allgemeinen Stimmung zu zögerlich mit harten Maßnahmen gegen die Pandemie gewesen, sagte Kretschmer der in Chemnitz erscheinenden "Freien Presse". In der Rückschau wäre es besser gewesen, das Land deutlich früher herunterzufahren, "auch wenn das bestimmt viel Unverständnis in der Bevölkerung ergeben hätte", sagte er.

Sachsen und Thüringen haben derzeit die bundesweit höchsten Inzidenzwerte. In Sachsen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Samstag bei 339, in Thüringen bei 289.



Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Fehler in der Corona-Politik vom Herbst eingeräumt. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Merkel in Podcast - "Besonnenheit und Rücksicht werden sich auszahlen"

10.35 Uhr: In ihrem ersten Video-Podcast im neuen Jahr betont Bundeskanzlerin Merkel, dass die kommenden Winterwochen die wohl schwierigsten der Pandemie sein werden. Die von Bund und Länder nun verlängerten und zum Teil verschärften Maßnahmen seien "einschneidend", sagt die Kanzlerin. Die Einschränkungen seien "hart, aber auch zwingend erforderlich."

Die Kanzlerin betont, was auch die Wissenschaft sage: "Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen." Besonnenheit und Rücksicht aufeinander würden sich auszahlen. Hoffnung auf Besserung mache der Impfstart. Das Tempo beim Impfen werde zunehmen, so Merkel. Und es werde genügend Impfstoff geben, um schließlich jedem in Deutschland ein Impfangebot machen zu können.

10.30 Uhr: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz musste mit einer Corona-Infektion beatmet werden. An eine Pandemie glaubt er dennoch nicht. Lesen Sie dazu: Corona: AfD-Abgeordneter Thomas Seitz überlebt Infektion

Göring-Eckardt nennt Forderungen nach Untersuchungsausschuss „unverantwortlich“

9.45 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss zur Beschaffung von Corona-Impfstoffen als „unverantwortlich“ zurückgewiesen. Zwar habe Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch Fehler gemacht, sagte sie unserer Redaktion.

„Aber wenn wir jetzt einen Untersuchungsausschuss einrichten, bindet das Kräfte, denn genau diejenigen, die das Impfen organisieren sollen, müssten sich stattdessen in Bereitstellung von Akten vertiefen.“ Göring-Eckardt fügte hinzu: „Ich bin total dafür, dass wir uns anschauen, was schiefgelaufen ist - aber bitte erst, wenn wir es leichter haben, was die pandemische Lage angeht.“ Einen Untersuchungsausschuss hatte zuletzt die FDP verlangt.

Die Grünen-Politikerin nannte die politische Auseinandersetzung um die Impfstoff-Beschaffung absurd. „Die SPD als Teil der Bundesregierung schickt Gesundheitsminister Spahn einen Fragenkatalog. Wie reden die eigentlich sonst miteinander?“, fragte sie. „Durch ein solches Hickhack beschädigt man auch Vertrauen bei den Menschen in die Impfungen. Es ist wichtig, dass die Produktionskapazitäten und die Impfstoffmengen rasch erhöht werden, das geht nicht auf Knopfdruck, aber ich bin sicher: Wir werden in wenigen Monaten sehr viel Impfstoff zur Verfügung haben.“

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss zur Beschaffung von Corona-Impfstoffen als „unverantwortlich“ zurückgewiesen.

Japan erwägt Ausweitung des Corona-Notstands

9.30 Uhr: Die japanische Regierung erwägt die Ausweitung des bereits für Tokio geltenden Notstands auf weitere Großstädte. Die Lage unter anderem in Osaka und Kyoto sei ernst, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Beide Städte hätten dies beantragt. In Tokio wurden den dritten Tag in Folge mehr als 2000 Neuinfektionen gemeldet, wie der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtet.

Zweifel an britischer Strategie zur Covid-Behandlung

9.00 Uhr: Der Experte für die Behandlung von Covid-19-Patienten, Stefan Kluge, hat Zweifel an der Entscheidung Großbritanniens, neue Medikamente gegen die Krankheit einzusetzen. „Das überrascht mich schon ein bisschen, dass der britische Premierminister den Einsatz der Medikamente schon empfiehlt“, sagte der Intensivmediziner Kluge, der in Deutschland die Leitlinien für die stationäre Behandlung von Covid-Patienten mitentwickelt hat, der Deutschen Presse-Agentur.

Premier Boris Johnson hatte zuvor angekündigt, der britische Gesundheitsdienst NHS werde ab sofort die Medikamente Tocilizumab und Sarilumab gegen Covid-19 einsetzen. Diese kommen normalerweise bei rheumatischer Arthritis zum Einsatz.

Corona-Krise - Handwerk fordert mehr Hilfen

8.30 Uhr: Das deutsche Handwerk appelliert an die Bundesregierung, die Staatshilfen für Betriebe in der Corona-Krise schneller auszuzahlen, nochmals zu erhöhen und weiter zu entbürokratisieren. "Das Geld aus den November-, Dezemberhilfen und der Überbrückungshilfe III muss endlich fließen, und zwar nach Vorschriften, die nachvollziehbar und eindeutig sind", sagt Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der "Rheinischen Post".

Die Abschlagszahlungen seien zwar von 10.000 auf maximal 50.000 Euro pro Antrag erhöht worden. "Aber sie bleiben auf höchstens 50 Prozent des insgesamt beantragten Zuschusses begrenzt. Das reicht in sehr vielen Fällen nicht aus - auch deshalb nicht, weil die gesamte Novemberhilfe erst ab dem 10. Januar ausgezahlt werden soll."

Corona-Impfungen: China hat bereits neun Millionen Dosen verimpft

8.15 Uhr: Die Volksrepublik China hat offiziellen Angaben zufolge bislang mehr als neun Millionen Einheiten Corona-Vakzin verimpft. Die Impfung sei trotz Herstellungs- und Transportkosten für Einzelpersonen kostenfrei, sobald sie für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werde, sagt Zheng Zhongwei von der nationalen Gesundheitskommission.

Lauterbach fordert Änderung der deutschen Corona-Impfstrategie

7.45 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert eine Veränderung der aktuellen Corona-Impfstrategie in Deutschland. „Ich plädiere dafür, dass wir die Impfintervalle auf zwölf Wochen strecken, um Todesfälle zu vermeiden“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. Er betonte, bei einem solchen Vorgehen könne man „in diesen drei Monaten die am stärksten gefährdete Gruppe komplett impfen, nämlich die Menschen in Pflegeheimen und die Über-80-Jährigen“.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt dagegen zwei Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen, um einen verlässlichen Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung zu erzielen. Dadurch reicht der Impfstoff für deutlich weniger Impfungen.

Lauterbach begründete seinen Vorstoß auch mit Blick auf mutierte und offenbar deutlich ansteckendere Corona-Viren, wie sie derzeit vor allem in Großbritannien und Irland grassieren. „Wenn die Mutation nach Deutschland kommt, können wir in dieser Zeit über die Impfungen nicht wesentlich auf das Infektionsgeschehen eingreifen“, sagte der SPD-Politiker. Grund hierfür sei, dass es nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, um rasch zu reagieren.

Der Medizinier und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert eine Veränderung der aktuellen Corona-Impfstrategie in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Corona: China erwartet WHO Expertenteam

6.00 Uhr: China ist nach Aussage der Nationalen Gesundheitskommission "bereit" für die Ankunft eines Expertenteams der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das die Ursprünge des Coronavirus erforschen soll. "Der genaue Zeitpunkt" für das Eintreffen der Experten werde derzeit festgelegt, sagte der Vize-Chef der Gesundheitskommission, Zeng Yixin.

Am Dienstag hatte die WHO Verzögerungen beim Start der Mission bekannt gegeben. Sie machte dafür China verantwortlich. "Wir warten derzeit auf die Ankunft der WHO-Experten und haben Vorbereitungen getroffen, damit sie von relevanten Expertengruppen empfangen werden", sagte Zeng. Er hoffe, dass die WHO-Untersuchung weitere Aufklärung über die Herkunft des Coronavirus bringen werde, sagte er weiter.

Corona-Neuinfektionen: Höchststand in den USA

5.20 Uhr: In den USA ist ein neuer Höchststand bei der Zahl der Corona-Infektionen verzeichnet worden. Wie aus einer Zählung der Johns Hopkins University hervorging, wurden binnen 24 Stunden fast 290.000 neue Ansteckungen ermittelt. Mehr als 3670 Menschen in den USA starben im selben Zeitraum im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Trotz Lockdown: Wintersportorte rechnen mit neuem Ansturm

4.30 Uhr: Nach zum Teil chaotischen Zuständen in den Wintersportgebieten in der Eifel sowie dem Sauer- und dem Bergischen Land zum Jahreswechsel rechnen die Behörden an diesem Wochenende erneut mit einem Ansturm. Viele Tagestouristen zieht es voraussichtlich wieder in die mit Schnee bedeckten Gebiete rund um Winterberg im Sauerland oder Hellenthal in der Eifel.

In der Corona-Pandemie sind viele Hänge, Skilifte und Rodelpisten aber wegen der Hygienevorschriften gesperrt. Auch die nötige Infrastruktur für Tagestouristen wie Parkplätze oder Toiletten sind gesperrt. So kündigte die Polizei des Hochsauerlandkreises am Freitag erneut verstärkte Kontrollen an. Unterstützt werden die Beamten dabei durch Hundertschaften der Bereitschaftspolizei und einer Reiterstaffel.

Das Tief Ahmet sorgt in Deutschland für Schnee. Trotz Corona-Lockdown zieht es die Menschen gruppenweise raus ins Freie. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

8. Januar: In Brasilien werden Tausende neue Gräber angelegt

21.26 Uhr: Um einen Zusammenbruch des Bestattungswesens angesichts eines neuen Anstiegs der Corona-Fälle zu verhindern, will die brasilianische Amazonas-Metropole Manaus 22.000 vertikale Gräber ausheben. Die Konstruktion würde „in den kommenden Tagen“ beginnen, sagte David Almeida, Bürgermeister der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, dem regionalen Fernsehsender „Bom Dia Amazônia“ am Freitag. „Wir müssen den Platz, den wir haben, ausnutzen und werden den Tarumã-Friedhof vertikalisieren.“ Der Cemitério do Tarumã ist einer der Friedhöfe, auf denen in Brasilien während der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Massengräber angelegt wurden.

Impfkommission - Zweite Dosis des Corona-Impfstoffes nicht aufschieben

20.16 Uhr: Der Abstand zwischen der ersten und zweiten Corona-Impfung soll nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) nicht vergrößert werden. Das teilte die Stiko in einer Aktualisierung ihrer Impfempfehlung mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Behörde prüfen lassen, ob ein solches Vorgehen sinnvoll ist, um mit den derzeit begrenzten Impfstoff-Mengen möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen zu können. Hintergrund ist, dass ein gewisser Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bereits nach der ersten Impfung gegeben ist.

Biden will Corona-Impfstoff an mehr Leute bringen

19.26 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den verfügbaren Impfstoff im Land an mehr Leute bringen. Die Verteilung müsse beschleunigt werden, teilte sein Büro am Freitag mit. Biden sei dafür, die dem Land zur Verfügung stehenden Impfdosen sofort zu verteilen und mehr Menschen zu impfen. Die scheidende Regierung müsse aufhören, Impfstoff für die nötigen zweiten Dosen zurückzuhalten.

Für einen vollen Impfschutz der Mittel von Pfizer/Biontech und Moderna sind jeweils zwei Spritzen im Abstand von etwa drei Wochen nötig. Daher ist der Ansatz der Regierung von US-Präsident Donald Trump, einen Teil der gelieferten Dosen nicht auf den Markt zu geben, so dass bereits einmal Geimpfte auch die zweite Dosis bekommen können.

Erstmals hochansteckende Virus-Mutation in Berlin festgestellt

19.16 Uhr: In Berlin ist erstmals die hochansteckende Virus-Mutation festgestellt worden. Die infizierte Person habe sich in Großbritannien aufgehalten und sei mittlerweile wieder genesen, teilt die Senatsverwaltung mit. Es werde dem Verdacht nachgegangen, dass sie vor ihrer Isolierung mit zwei Menschen Kontakt gehabt haben könnte.

Rekordzahl an Corona-Todesfällen in Großbritannien

18.22 Uhr: In Großbritannien wurden am Freitag mehr als 68.000 neue Corona-Fälle gemeldet - ein neuer Tagesrekord. Einen weiteren Höchstwert stellte das Land bei den Todesfällen innerhalb eines Tages auf: 1325 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Die Krankenhäuser in London sind bereits weitgehend ausgelastet.

Griechenland verlängert seinen Lockdown

18.15 Uhr: In Griechenland werden die Corona-Maßnahmen vorerst um eine Woche verlängert. Sie sollten am Montag enden, laufen nun aber bis mindestens zum 18. Januar. Begründet wird die Entscheidung mit der Angst vor einer dritten Infektionswelle.

Nach den leichten Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage sei ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen verzeichnet worden, teilte die griechische Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Allerdings werde man ab Montag zumindest Kitas, Grundschulen und Sonderschulen wieder öffnen.

Italien wird wieder in Corona-Zonen eingeteilt

17.51 Uhr: Italien soll ab kommender Woche wieder in unterschiedliche Corona-Zonen eingeteilt werden. Damit gelten in den Regionen unterschiedliche Regeln, je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen dort entwickelt.

Danach fallen die nördlichen Regionen Emilia Romagna, die Lombardei und Venetien sowie Sizilien und Kalabrien im Süden ab Montag in die orangefarbene Zone. In ihnen greifen dann strengere Maßnahmen.

Aida Cruises unterbricht Kreuzfahrtsaison weiter

17.19 Uhr: Wegen der Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen verlängert die Rostocker Reederei Aida Cruises ihre Kreuzfahrt-Pause.

Man hoffe, die Saison „nach einer deutlichen Entspannung des Infektionsgeschehens in Deutschland“ ab 6. März fortsetzen zu können, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ursprünglich sollten Schiffe schon Mitte Januar wieder rund um die Kanarischen Inseln kreuzen.

Wieder Andrang in Wintersportgebieten befürchtet

16.47 Uhr: Mit weiteren Einschränkungen und Kontrollen wollen die Behörden einen erneuten Ansturm auf Wintersportgebiete in Deutschland am Wochenende verhindern.

Erneut appellierten Landespolitiker und Kommunen an die Bürger, auf solche Ausflüge zu verzichten. Neben Betretungsverboten und Sperrungen in Skigebieten rücken zunehmend auch Rodelhänge in den Fokus.

Londons Bürgermeister ruft wegen Corona Großlage aus

16.14 Uhr: Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat angesichts beispiellos hoher Infektionszahlen in der britischen Hauptstadt eine Großlage (major incident) ausgerufen.

Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt. „Wenn wir nicht unverzüglich handeln, könnte unser NHS (Gesundheitsdienst) überwältigt werden und mehr Menschen werden sterben“, sagte Khan in einer Mitteilung.

Die Straßen in London sind menschenleer. Der britische Premierminister Johnson hat einen neuen landesweiten Lockdown für England angeordnet. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Scholz zur Corona-Politik der Bundesregierung

15.43 Uhr: Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen in Deutschland auf weitere mögliche Änderungen in der Corona-Politik der Bundesregierung eingestimmt.

Niemand könne an dieser Stelle sagen, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch zu tun sei, um diese Pandemie zu bekämpfen, sagte Scholz am Rande einer Fraktionsklausur am Freitag in Berlin.

Scholz appellierte für eine offene Kommunikationskultur - und zwar dauerhaft. Jeder sei von den Einschränkungen betroffen, daher sei eine ständige Diskussion zwischen allen wichtig.

Drosten äußert sich zur Rolle der Schulen bei Virusverbreitung

15.28 Uhr: Christian Drosten, Chef-Virologe der Berliner Charité, hat sich auf Twitter zur Rolle der Schulen in der Pandemie geäußert. Der Wissenschaftler bezieht sich dabei auf Corona-Infektionszahlen nach Altersgruppen vor und nach Weihnachten in Großbritannien.

Im Gegensatz zu vorher sinke die Prävalenz nach den Feiertagen bei den Schülern und steige bei den Erwachsenen. "Bestehen immer noch Zweifel an der Rolle des Schulbetriebs bei der Verbreitung von SARS-CoV-2?", schrieb Drosten weiter.

So ist es nach den Feiertagen. Bei Schülern sinkt die Prävalenz, bei Erwachsenen steigt sie (beachte: 35-49=Eltern). Bestehen immer noch Zweifel an der Rolle des Schulbetriebs bei der Verbreitung von SARS-CoV-2? https://t.co/ifK45QAqv9 pic.twitter.com/OANT4GMnjP — Christian Drosten (@c_drosten) January 8, 2021

Niedrigste Zahl illegaler Grenzübertritte seit 2013

14.46 Uhr: Die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die Europäische Union ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit 2013 gefallen. Wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Freitag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr rund 124.000 unerlaubte Einreisen über die EU-Außengrenzen registriert.

Dieser Rückgang um 13 Prozent gegenüber 2019 hänge mit den wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen zusammen, erklärte die in Warschau angesiedelte Behörde.

Moderna-Impfstoff wird am Dienstag geliefert

14.21 Uhr: Die Corona-Impfungen mit dem zweiten in Europa zugelassenen Impfstoff können in der kommenden Woche in Deutschland beginnen. Die Länder sollen die erste Lieferung des Moderna-Vakzins am Dienstag erhalten, teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die EU-Kommission hatte den Impfstoff des US-Herstellers Moderna am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Im ersten Quartal sollen wegen der zunächst begrenzten Produktionskapazitäten nur knapp zwei Millionen Moderna-Dosen nach Deutschland kommen.

Die EU-Kommission hatte den Moderna-Impfstoff am Mittwoch zugelassen. Foto: JOEL SAGET / dpa

Über 4000 Corona-Todesfälle in den USA

13.53 Uhr: In den USA hat die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle erstmals die Marke von 4000 überschritten. Lesen Sie mehr dazu hier: Neuer Corona-Schock in den USA: 4085 Todesfälle an einem Tag

China riegelt zwei Millionenstädte wegen Corona ab

13.29 Uhr: Im Kampf gegen einen neuen Anstieg der Corona-Zahlen hat China zwei Millionenstädte komplett von der Außenwelt abgeriegelt.

Alle Transportverbindungen in die südlich von Peking gelegenen Metropolen Shijiazhuang und Xingtai wurden am Freitag unterbrochen. Den insgesamt rund 18 Millionen Einwohnern wurde das Verlassen ihrer Städte per Anordnung der Behörden verboten.

Bundesregierung fordert Umsetzung der Corona-Maßnahmen

13.15 Uhr: Die Bundesregierung hat dazu aufgerufen, die mit den Bundesländern gemeinsam getroffenen Corona-Beschlüsse zur Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns auch umzusetzen.

„In der derzeitigen Situation ist aus unserer Sicht eine konsequente Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse auch mit Blick auf die noch ansteckendere Virusvariante (...) unerlässlich und das gilt auch für die Beschlüsse zu den Schulen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

EMA erlaubt sechs statt fünf Impfdosen pro Kanüle

13.01 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat der Entnahme von sechs Impfdosen pro Kanüle des Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech in der EU zugestimmt.

Bisher waren nur fünf Dosen pro Kanüle erlaubt. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Damit könnten kurzfristig etwa 20 Prozent mehr Menschen geimpft werden.

Twitter-Debatte über fehlendes Recht auf Homeoffice

12.44 Uhr: Auch nach den neuen Corona-Beschlüssen gibt es kein Recht auf das Homeoffice. Die Bundesregierung belässt es lediglich bei einer Empfehlung, Großraumbüros zu schließen.

Unter #MachtBuerosZu teilen Twitter-Nutzer ihre Erfahrungen in Büros und berichten unter anderem von fehlendem Infektionsschutz. Lesen Sie hier mehr.

Und geht man dann mit einer Panikattacke aus einer Besprechung mit Leuten ohne Maske, gibt es eine Abmahnung. Gerade live durchlebt🙄 — Torsten Radtke - The Wooden Chair Silverpreneur (@ElkRavenhouse) January 6, 2021

Schweden verabschiedet Pandemiegesetz

12.30 Uhr: Die schwedische Regierung hat sich mit einem neuen Pandemiegesetz die Möglichkeit für weitreichendere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesichert. Der Reichstag in Stockholm stimmte heute für das Gesetz. Es tritt am Sonntag in Kraft und bedeutet, dass die Regierung umfassendere Corona-Maßnahmen als bisher erlassen kann, wenn sie dies für notwendig erachtet. Bislang sind die Schweden in der Corona-Krise einen vielbeachteten Sonderweg gegangen.

Die schwedische Strategie hatte bisher auf verhältnismäßig freizügige Empfehlungen sowie Appelle an die Vernunft der Bürger gesetzt. Durch das Pandemiegesetz ist es nun möglich, zum Beispiel Geschäfte, Einkaufszentren, Fitnessstudios oder andere Einrichtungen zu schließen oder es Menschen zu verbieten, sich in größeren Gruppen zu versammeln. Das Gesetz gilt vorläufig bis September 2021.

12.15 Uhr: Die neue Variante des Coronavirus ist nicht nur ansteckender, auch Kinder infizieren sich wohl häufiger. Lesen Sie dazu: Corona - Das bedeutet die Virus-Mutation für Kinder

Corona-Reisewarnung für portugiesische Urlaubsinsel Madeira

12.00 Uhr: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung nun auch die portugiesische Urlaubsinsel Madeira ab Samstag als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen. Auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts (RKI) stehen dann auch wieder die französische Insel Korsika und die nordfranzösische Region Bretagne.

Damit gilt wieder für den gesamten europäischen Teil Frankreichs eine Reisewarnung, nur einige Überseegebiete sind noch davon ausgenommen. Madeira ist eines der letzten Winter-Reiseziele im Süden Europas, für das bisher noch keine Corona-Reisewarnung galt. Jetzt bleiben nur noch einige griechischen Inseln übrig.

Camara de Lobos auf Madeira. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung nun auch die portugiesische Urlaubsinsel Madeira ab Samstag als Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen.

Deutscher Biologika-Impfstoff erfüllt Erwartungen nicht

11.45 Uhr: Der von dem Unternehmen IDT Biologika GmbH und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickelte potenzielle Corona-Impfstoff hat die in ihn gesetzten Erwartungen in einer ersten klinischen Prüfung nicht erfüllt. Die Immunreaktionen lägen „in den vorläufigen Ergebnissen unter den Erwartungen“, teilte das an der Entwicklung beteiligte Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) am Freitag mit. Die klinische Erprobung des Wirkstoffs werde ausgesetzt, um die Ursachen dafür zu finden.

Iran untersagt Einfuhr von britischen und US-Impfstoffen

11.30 Uhr: Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat die Einfuhr der von Biontech/Pfizer und von Astrazeneca entwickelten Impfstoffe untersagt. Der Import amerikanischer und britischer Impfstoffe sei verboten, sagte Chamenei in einer im Fernsehen übertragenen Rede und verwies auf die steigende Zahl der Corona-Todesopfer in den beiden Staaten. "Wenn die Amerikaner in der Lage wären, einen Impfstoff zu entwickeln, dann hätten sie kein solches Fiasko in ihrem Land."Er vertraue den USA und Großbritannien nicht, erklärte er. Sie wollten ihre Impfstoffe manchmal an anderen Ländern testen.

Chamenei genehmigte aber die Einfuhr von Impfstoffen von anderen, wie er sagte, sicheren Orten, und unterstützt weiter die Bemühungen, einen Impfstoff im Iran herzustellen.

Spahn fordert auch Genesene zur Corona-Impfung auf

11.00 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert dafür, dass sich auch Genesene nach einer Corona-Infektion impfen lassen. Die Immunität durch eine Impfung sei nach Erkenntnissen der Wissenschaft deutlich höher als nach einer überstandenen Erkrankung, sagt er dem SWR. "Insofern macht es auch für Genese Sinn, sich impfen zu lassen", fügt er hinzu. Allerdings müssten sich diese Personen vielleicht nicht sofort impfen lassen.

Geruchssinn häufiger bei mildem Covid-Verlauf eingeschränkt

10.45 Uhr: Ein gestörter Geruchssinn oder gar dessen vollständiger Verlust gehört zu den häufigsten Symptomen einer Infektion mit Sars-CoV-2. Besonders oft betroffen sind offenbar Patienten mit mildem Erkrankungsverlauf, so das Fazit einer europäischen, im Fachblatt „Journal of Internal Medicine“ vorgestellten Studie.

Während die meisten Erkrankten nach durchschnittlich drei Wochen wieder riechen können, berichten einige noch Monate später von gestörten Sinneswahrnehmungen. In die Untersuchung der Wissenschaftler um den Mediziner Jerome Lechien von der Universität Paris-Saclay gingen Daten von 2581 Covid-19-Patienten aus 18 europäischen Krankenhäusern ein, die von März bis Juni 2020 erhoben wurden.

EU kauft weitere 300 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech-Pfizer

10.17 Uhr: Der Impfstoff-Hersteller Biontech-Pfizer wird doppelt so viel Corona-Impfstoff an Deutschland und die anderen EU-Staaten liefern als bisher geplant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte am Freitag in Brüssel mit, mit Biontech-Pfizer habe die Kommission den Kauf von weiteren 300 Millionen Impfdosen durch die EU vertraglich vereinbart worden - zusätzlich zu den bereits bestellten 300 Millionen Einheiten. Von dem Vakzin würden nun im zweiten Quartal insgesamt 75 Millionen Dosen in der EU verfügbar sein, der Rest werde bis Ende des Jahres geliefert.

Nach dem bisher geltenden Schlüssel entfällt etwa ein Fünftel der Liefermenge auf Deutschland. Wenn man den beim US-Hersteller Moderna bestellten Impfstoff hinzurechne, habe die EU von diesen beiden zugelassenen Vakzinen jetzt so viel geordert, dass 380 Millionen EU-Bürger versorgt werden könnten - 80 Prozent der Bevölkerung. "Europa wird mehr als genug Impfstoff haben", sagte von der Leyen. Die Kommissionspräsidentin reagierte mit der Ankündigung offenbar auf die anhaltende Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die EU. Es sei richtig gewesen, auf ein "breites Portfolio" zu setzen, sagte von der Leyen. "Wer wusste schon im Sommer, welcher Impfstoff der erfolgreichste sein würde."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mitgeteilt, dass sich die EU weitere 300 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech-Pfizer gesichert hat.

Erstmals Corona-Mutation in Australien nachgewiesen

10.05 Uhr: In Australien ist erstmals die Corona-Mutation aus England nachgewiesen worden. Als Sofortreaktion geht die Millionenstadt Brisbane im Bundesstaat Queensland in einen dreitägigen Lockdown. Von Freitagabend bis Montagabend dürfen die Einwohner nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen, etwa zum Einkaufen oder für die Fahrt zur Arbeit.

Bis zum 15. Februar sollen auf Anordnung der Regierung in Canberra zudem viele internationale Flugverbindungen um 50 Prozent eingeschränkt werden. Australien ist dank strikter Maßnahmen bisher vergleichsweise sehr glimpflich durch die Krise gekommen. Insgesamt wurden bisher nur etwa 28 500 Fälle verzeichnet, rund 900 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19.

Scholz fordert Ausweitung der Impfstoffproduktion

9.30 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert größere Anstrengungen bei der Impfstoffproduktion. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Impfstoffproduktion zunimmt, dass wir soviel Impfstoff wie möglich bekommen, damit wir die Bevölkerung so schnell wie möglich schützen", sagt der SPD-Kanzlerkandidat vor einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion.

Gleichzeitig verteidigte Scholz den verschärften Lockdown. Angesichts der hohen Infektions- und Todeszahlen "war es richtig und ist es richtig, dass wir jetzt noch mal mit stärkeren Maßnahmen versuchen, das Pandemiegeschehen zu bekämpfen".

Deutsche Exporte wachsen - bleiben aber unter Vorkrisenniveau

9.10 Uhr: Die deutsche Exporte sind im November ungeachtet der zweiten Corona-Welle bei vielen Handelspartnern bereits den siebten Monat in Folge gewachsen. Sie stiegen um unerwartet kräftige 2,2 Prozent zum Vormonat. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Experten hatten mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nach einer Zunahme von 0,9 Prozent im Oktober.

Trotz schrittweiser Erholung zeichnet sich aber ein deutlicher Rückgang der deutschen Exporte im gesamten Corona-Jahr 2020 ab. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres sanken die Exporte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,3 Prozent auf 1103,9 Milliarden Euro. Der Branchenverband BGA rechnete zuletzt mit einem Exportrückgang von mindestens zwölf Prozent im Gesamtjahr.

Corona: Unbekannte randalieren am Impfzentrum Rostock

8.06 Uhr: Unbekannte haben am Impfzentrum in Rostock randaliert und Schäden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden nach einer ersten Übersicht unter anderem mehrere mobile Heizgeräte umgeworfen. Da diese wohl nicht mit Kraftstoff befüllt waren, sei zum Glück kein Feuer ausgebrochen. Die Geräte standen in einem Zelt, was vor den festen Räumen des Impfzentrums in den Messeräumen aufgebaut ist.

„Harry-Potter“-Star Jessie Cave - Baby wegen Corona im Krankenhaus

8.00 Uhr: Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus hat der jüngste Sohn von Schauspielerin Jessie Cave (33, „Harry Potter“) mehrere Tage im Krankenhaus verbringen müssen. „Mein Baby ist jetzt Zuhause“, schrieb die Britin am Donnerstag auf Instagram. Zwei Tage zuvor hatte sie mitgeteilt, dass ihr elf Wochen alter Sohn Abraham Benjamin positiv auf die „neue Variante“ des Virus getestet wurde. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich und ihrem Sohn in einem isolierten Krankenhauszimmer.

Wegen Corona-Mutation - Australien beschränkt Einreisen

7.30 Uhr: Australien schränkt die Zahl Menschen, die per Flieger ins Land kommen dürfen, um fast die Hälfte ein. Mit der Maßnahme will die Regierung die Ausbreitung der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante verhindern, die zuerst in Großbritannien identifiziert und nun erstmals im australischen Bundesstaat Queensland nachgewiesen wurde.

Der australische Premierminister Scott Morrison erklärte, die Bundesstaaten hätten zugestimmt, internationale Ankünfte in New South Wales, Western Australia und Queensland bis zum 15. Februar zu halbieren. Im Bundesstaat Victoria war die Zahl der Ankünfte bereits gering, sie sollte zunächst nicht verändert werden. Nachgewiesen wurde der erste örtliche Fall der Corona-Mutante bei einer Reinigungskraft in einem Hotel, das ausländische Besucher während der Quarantäne beherbergt.

Corona: Patientenschützer beklagen schwere Versäumnisse

7.15 Uhr: Patientenschützer haben schwere Versäumnisse bei der regulären Patientenversorgung jenseits der Covid-19-Fälle beklagt: Die Fehler vom Anfang der Pandemie dürften nicht wiederholt werden, sagte der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, unserer Redaktion. Bereits in der ersten Pandemiewelle seien mehr Operationen und planbare Eingriffe als nötig verschoben worden.

„Hinzu kam eine tiefe Vertrauenskrise der Patienten. Aus Angst vor einer Ansteckung trauten sich viele gar nicht mehr ins Krankenhaus“, so Brysch. Die Folgen dieser Entwicklung seien noch gar nicht abzusehen. Wichtig seien nun regionale Kooperationen der Krankenhäuser bei der Patientenversorgung. Brysch forderte zudem mehr finanzielle Transparenz der Kliniken mit Blick auf die staatlich gewährten Freihaltepauschalen zur Bereitstellung von Bettenkapazitäten für Covid-Patienten.

Ein Krankenpfleger läuft über einen Flur auf der Intensivstation. Patientenschützer haben schwere Versäumnisse bei der regulären Patientenversorgung jenseits der Covid-19-Fälle beklagt Foto: Frank Molter / dpa

Bundesländer erhalten neue Corona-Impfdosen

6.56 Uhr: Die Bundesländer bekommen heute eine neue Lieferung des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech, insgesamt fast 668.000 Dosen. Sie sollen direkt von Biontech an die 27 Anlieferzentren der Länder gehen. Den größten Anteil erhält das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 141.375 Impfdosen. Den kleinsten Anteil bekommt Bremen mit 4875 Dosen. In diesen Größenordnungen war die Lieferung auch angekündigt worden.

Erstmals über 4000 Corona-Tote an einem Tag in den USA

6.30 Uhr: In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle erstmals über die Marke von 4000 gestiegen. Dies geht aus Daten des Covid Tracking Projects hervor. Demnach starben am Donnerstag 4033 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Zudem wurden 266.197 Neuinfektionen verzeichnet.

Das Covid Tracking Project wurde im vergangenen Frühjahr beim Magazin „The Atlantic“ begonnen und sammelt Daten zur Corona-Pandemie in den USA. Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore für den Donnerstag lagen am Freitagmorgen (MEZ) zunächst noch nicht vor. Für Mittwoch hatte die JHU 3865 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, der bis dahin höchste Wert innerhalb von 24 Stunden. Der bislang höchste Wert an Neuinfektionen war laut JHU am Samstag mit 297.491 binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 21,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 365 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet liegt rund ein Dutzend Länder höher als die USA.

Biontech-Impfstoff gegen neue Virus-Mutationen wirksam

6.00 Uhr: Der Impfstoff der Partner BioNTech und Pfizer scheint laut einer vom US-Arzneimittelhersteller durchgeführten Studie gegen die in Großbritannien und Südafrika entdeckten Virus-Varianten zu wirken. "Wir haben jetzt 16 verschiedene Mutationen getestet, von denen keine wirklich signifikante Auswirkungen hatte. Das sind die guten Nachrichten", sagt einer der führenden Wissenschaftler für virale Impfstoffe bei Pfizer.

"Das heißt aber nicht, dass die 17. keine Auswirkungen haben wird." Die noch nicht von Fachleuten begutachtete Studie von Pfizer und Wissenschaftlern der medizinischen Abteilung der Universität Texas zeigt, dass der Impfstoff das Virus auch bei einer Veränderung am sogenannten Spike-Protein wirksam neutralisiere.

Bei Einreise nach Großbritannien negativer Corona-Test nötig

5.00 Uhr: Die britische Regierung schreibt ab der kommenden Woche für alle Einreisenden einen negativen Corona-Test vor. Dieser müsse binnen 72 Stunden vor der Abreise vorgenommen werden, hieß es in der Nacht aus London. Es gebe Ausnahmen, etwa für Kinder unter elf Jahren, Lastwagenfahrer und Airline-Besatzungen. Viele Gesundheitsexperten hatten die Londoner Regierung schon seit längerem zu dieser Maßnahme gedrängt, um Fälle eingeschleppter Infektionen zu verringern.

Die britische Regierung schreibt ab der kommenden Woche für alle Einreisenden einen negativen Corona-Test vor.

Schärfere Corona-Regeln in Hamburg in Kraft getreten

4.30 Uhr Uhr: Als erstes Bundesland hat Hamburg um Mitternacht eine verschärfte Corona-Verordnung in Kraft gesetzt. Die Gesundheitsbehörde veröffentlichte die geänderten Regeln am Abend im Internet. Demnach müssen die Hamburger ab heute ihre Kontakte weiter einschränken. So dürfen Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts zusammentreffen. Bisher waren Kontakte auf fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Für Kinder gibt es anders als bisher keine Ausnahme mehr. Im benachbarten Niedersachsen soll die Kontaktbeschränkung auf zwei Personen erst ab Sonntag, in Schleswig-Holstein ab Montag gelten.

7. Januar: Göring-Eckardt - "Großraumbüros sind Risikogebiete"

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat eindringlich an die Bundesregierung appelliert, mehr zur Verhinderung von Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu unternehmen.

appelliert, mehr zur Verhinderung von Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu unternehmen. Weil die Verschärfung des Corona-Lockdowns eine große Belastung für Familien ist, wollen Nordrhein-Westfalens (NRW) Familienminister Joachim Stamp (FDP) und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) die Kita-Beiträge für den Monat Januar erstatten.

Lesen Sie hier: Corona - Kitas und Schulen bleiben noch länger geschlossen

Die offizielle Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Spanien überschritt am Donnerstag die Schwelle von zwei Millionen. Mit mehr als 42.000 Neuinfektionen binnen 48 Stunden stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf mehr als 2,02 Millionen.

von zwei Millionen. Mit mehr als 42.000 Neuinfektionen binnen 48 Stunden stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf mehr als 2,02 Millionen. Großbritannien will bei schwer an Covid-19 erkrankten Patienten neue Medikamente anwenden. Man werde ab sofort die „lebensrettenden“ Medikamente Tocilizumab and Sarilumab einsetzen, kündigte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag an.

and Sarilumab einsetzen, kündigte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag an. Wegen der mutierten Variante des Coronavirus bleibt Frankreichs Grenze zu Großbritannien für Reisende auf Weiteres geschlossen. Diejenigen, die reisen dürfen, müssten einen Test vorlegen, wenn sie Frankreich betreten, sagte Premier Jean Castex am Donnerstag.

für Reisende auf Weiteres geschlossen. Diejenigen, die reisen dürfen, müssten einen Test vorlegen, wenn sie Frankreich betreten, sagte Premier Jean Castex am Donnerstag. In Sachsen ist erstmals die neue Variante des Coronavirus aus Großbritannien nachgewiesen worden. Das teilte am Donnerstag das Gesundheitsministerium mit.

des Coronavirus aus Großbritannien nachgewiesen worden. Das teilte am Donnerstag das Gesundheitsministerium mit. Die Bereitschaft zur Impfung gegen das Coronavirus hat laut einer Umfrage in Deutschland zugenommen. In einer Befragung von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend gaben 54 Prozent an, sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen.

in Deutschland zugenommen. In einer Befragung von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend gaben 54 Prozent an, sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die Antragspflicht für Insolvenzen weiter aussetzen. Dies soll für Firmen gelten, bei denen die Auszahlung der seit November vorgesehenen Corona-Staatshilfen noch aussteht.

(SPD) will die Antragspflicht für Insolvenzen weiter aussetzen. Dies soll für Firmen gelten, bei denen die Auszahlung der seit November vorgesehenen Corona-Staatshilfen noch aussteht. Die Bundesländer sollen an diesem Freitag insgesamt 667.875 Corona-Impfdosen des Herstellers Biontech erhalten.

erhalten. Die Pandemie bringt Hartz-IV-Empfänger in finanzielle Bedrängnis. Deshalb fordern verschiedene Stellen nun erneut einen Corona-Zuschlag. Lesen Sie hier mehr dazu.

in finanzielle Bedrängnis. Deshalb fordern verschiedene Stellen nun erneut einen Corona-Zuschlag. Lesen Sie hier mehr dazu. China erlebt den größten Ausbruch des Coronavirus seit Monaten. Nachdem das Land das Virus seit dem Sommer weitgehend im Griff und nur noch vereinzelt Infektionen gezählt hatte, sind die Zahlen in der Provinz Hebei in nur fünf Tagen auf mehr als 230 gestiegen. Die Behörden riefen „den Kriegszustand“ im Kampf gegen das Virus aus.

seit Monaten. Nachdem das Land das Virus seit dem Sommer weitgehend im Griff und nur noch vereinzelt Infektionen gezählt hatte, sind die Zahlen in der Provinz Hebei in nur fünf Tagen auf mehr als 230 gestiegen. Die Behörden riefen „den Kriegszustand“ im Kampf gegen das Virus aus. Angesichts der neuen Variante des Corona-Erregers in Europa hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Alarm geschlagen. Die Variante sei bereits in 22 von 53 Ländern der Region Europa entdeckt worden, warnte WHO-Direktor Hans Kluge während einer Videokonferenz in Kopenhagen.

Die Corona-Krise hat den Flugverkehr in und über Deutschland auf das Niveau der 80er Jahre reduziert: Die Deutsche Flugsicherung (DFS) zählte im vergangenen Jahr nur 1,46 Millionen Starts, Landungen und Überflüge – damit habe sich das Flugverkehrsaufkommen mehr als halbiert.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, will Großbritannien neue Maßnahmen an seinen Grenzen einführen.

An den deutschen Hochschulen wird es nach Einschätzung des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, wegen des Infektionsgeschehens aktuell kaum Prüfungen im Präsenzformat geben

Den zweiten Tage in Folge haben die USA mit 3865 einen Höchstwert bei Corona-Todesfällen binnen 24 Stunden verzeichnet

Wegen der neuen Lockdowns in Irland, Großbritannien und einigen anderen EU-Staaten streicht Europas größter Billigflieger Ryanair sein Flugangebot ab 21. Januar drastisch zusammen.

Wenige Monate vor den geplanten Olympischen Spielen in Tokio ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der japanischen Hauptstadt auf einen Rekord gestiegen. Erstmals wurden binnen eines Tages mehr als 2000 Fälle registriert.

Deutschlands Kinderärzte fordern schnellstmögliche Corona-Impfungen für Kinder, damit Kitas und Schule wieder geöffnet werden können.

Die knapp 330.000 Alleinerziehenden minderjähriger Kinder in NRW befürchten erhebliche Lasten durch die neuen Corona-Einschränkungen in Schulen und Kitas. Sie fordern schnell Klarheit über die geplanten Kinderkrankentage zur Sicherung der Betreuung.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht sich wegen der Corona-Krise in der Forderung nach einem zentralen Bundessicherheitsrat bestärkt.

Eine Mehrheit der Deutschen (56 Prozent) lehnt eine Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur ab.

Die SPD legt mit ihrer Kritik an der Beschaffung von Corona-Impfstoffen nach. Kevin Kühnert hält Jens Spahn (CDU) vor, zu zögerlich bei der Bestellung gewesen zu sein.

6. Januar: Curevac und Bayer wollen laut Bericht Impfstoff-Allianz gründen

Das Tübinger Unternehmen Curevac und der Chemiekonzern Bayer wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten

und der Chemiekonzern wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten Geschäfte und Restaurants bleiben bis mindestens Ende Januar dicht. Doch welche Branchen sind noch betroffen und welche dürfen arbeiten? Was bedeutet dies für die Wirtschaft? Erfahren Sie hier mehr.

bleiben bis mindestens Ende Januar dicht. Doch welche Branchen sind noch betroffen und welche dürfen arbeiten? Was bedeutet dies für die Wirtschaft? Erfahren Sie hier mehr. Professor Reinhard Berner war am Montagabend bei der großen Runde dabei, die die strengeren Corona-Regeln vorbereitet hat. Als Einziger in der Expertenrunde hat er sich gegen eine längere Schließung von Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Lesen Sie hier weiter.

war am Montagabend bei der großen Runde dabei, die die strengeren vorbereitet hat. Als Einziger in der Expertenrunde hat er sich gegen eine längere von Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Lesen Sie hier weiter. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist der Meinung, dass die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns wegen des Coronavirus insgesamt richtig ist. Lesen Sie auch: 15-km-Radius: Darum benachteiligt die Hotspot-Regel das Land

des Lockdowns wegen des Coronavirus insgesamt richtig ist. 15-km-Radius: Darum benachteiligt die Hotspot-Regel das Land Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung des Moderna-Impfstoffes empfohlen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) abberufen. Sie soll durch Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) ersetzt werden

Für Kinder und Teenager gelten neue Regeln. Waren unter 14-Jährige bisher von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen, so gilt das seit dem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 5. Januar nicht mehr. Lesen Sie dazu : Corona-Regeln: Strenge Kontaktbeschränkungen auch für Kinder

: Corona-Regeln: Strenge Kontaktbeschränkungen auch für Kinder China verzögert weiter die Einreise von Experten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ursprünge des Coronavirus erkunden sollen

Als letztes Land der EU haben auch die Niederlande mit dem Impfen begonnen

5. Januar: Bund und Länder einigen sich auf Verlängerung des Corona-Lockdowns

Die Regeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten im Ausland werden verschärft. Ab dem 11. Januar müssen sie nicht nur für zehn Tage in Quarantäne, sondern sich auch 48 Stunden vor oder nach Einreise auf das Virus testen lassen

Wegen weiter hoher Corona-Infektionszahlen wird der Lockdown an Schulen und Kitas bis Ende Januar verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Dienstag verständigt.

Die Kontaktbeschränkungen werden wegen der weiter hohen Infektionszahlen verschärft. Private Zusammenkünfte sind nur noch im Kreis des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren Person gestattet

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen, sofern kein triftiger Grund vorliegt

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird wegen weiter hoher Infektionszahlen bis zum 31. Januar verlängert

Seit 16. Dezember sind die Friseure in Deutschland geschlossen. Doch wie kommt man jetzt an einen Haarschnitt? Wir beantworten im Überblick die wichtigsten Fragen rund um Dauerwelle und Co

Englands neue Abriegelung wird bis März andauern und einige Einschränkungen werden sogar noch länger in Kraft bleiben, sagte Vize-Premierminister Michael Gove

4. Januar: Bericht: Grüne fordern Corona-Schnelltests für Heimgebrauch

Die Grünen im Bundestag wollen einem Medienbericht zufolge, dass die Bundesbürger sich künftig selbst auf das Coronavirus testen können

im Bundestag wollen einem Medienbericht zufolge, dass die Bundesbürger sich künftig selbst auf das Coronavirus testen können Der Premierminister des Vereinigten Königreichs Boris Johnson hat in einer Fernsehansprache einen landesweiten Lockdown angekündigt

Die EU-Wettbewerbshüter haben deutsche Staatshilfen bis zu 1,25 Milliarden Euro für den schwer von der Corona-Krise getroffenen Reisekonzern Tui genehmigt. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.

Im Homeoffice tragen viele gerade lieber eine Jogginghose statt dem Business-Outfit. Doch das könnte die Arbeitsleistung schwächen. Lesen Sie dazu : Studie - Schlechtere Leistung durch Jogginghose im Homeoffice

: Studie - Schlechtere Leistung durch Jogginghose im Homeoffice Der Corona-Lockdown geht wohl in die Verlängerung. Doch was ist mit Schulen und Kitas? Wann sollen sie öffnen? Ein Pro und Contra unserer Kollegen Diana Zinkler und Jörg Quoos: Pro und Contra - Sollen Schulen und Kitas wieder öffnen?

Das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Institutionen in Deutschland ist in der Corona-Krise stark gewachsen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn prüft eine Beschleunigung der Impfungen. So könne der Abstand zwischen der ersten und der nötigen zweiten Impfung vergrößert werde, heißt es in einem Ministeriumspapier

In England ist der erste Brite mit dem heimischem Impfstoff der Uni Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca geimpft worden

3. Januar: Neue Corona-Variante in Griechenland und Zypern nachgewiesen

Die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante hat auch Griechenland und Zypern erreicht

Angesicht der Verdreifachung der Infektionszahlen ändern die Briten die Impfstrategie. Das könnte den Impfschutz an sich gefährden. Lesen Sie hier: So soll nun in Großbritannien geimpft werden

So soll nun in Großbritannien geimpft werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält angesichts der noch immer hohen Infektionswerte eine Verschärfung der Thüringer Corona-Regeln für nötig

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt zur Lösung der Probleme bei den Corona-Impfungen auf eine schnelle Zulassung des Impfstoffs des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca

Die auch als Corona-Impf-Hotline genutzte Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist teilweise schwer erreichbar. Lesen Sie mehr dazu hier: Bericht: Corona-Impf-Hotline überlastet - lange Wartezeiten

genutzte Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist teilweise schwer erreichbar. Lesen Sie mehr dazu hier: Bericht: Corona-Impf-Hotline überlastet - lange Wartezeiten Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten , erwartet in der Corona-Krise für 2021 herausfordernde erste sechs Monate. Mehr dazu: Drosten erwartet "komplizierte erste Jahreshälfte"

, erwartet in der Corona-Krise für 2021 herausfordernde erste sechs Monate. Drosten erwartet "komplizierte erste Jahreshälfte" In den USA hat die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Fälle einen neuen Höchststand erreicht. Am Samstag meldeten die Behörden 299.087, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Sonntagmorgen (MEZ) hervorging

2. Januar: Röttgen kritisiert "Systemversagen" bei der Digitalisierung der Schulen

Vor der Corona-Schalte der Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag hat CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen in scharfen Worten mangelnde Fortschritte bei der Digitalisierung der Schulen beklagt. Lesen Sie hier das ganze Interview: Corona: Röttgen geißelt "Systemversagen" bei den Schulen

der Regierungschefs von Bund und Ländern am Dienstag hat CDU-Vorsitzkandidat in scharfen Worten mangelnde Fortschritte bei der Digitalisierung der Schulen beklagt. Lesen Sie hier das ganze Interview: Corona: Röttgen geißelt "Systemversagen" bei den Schulen In der Debatte über eine Verlängerung des bundesweiten Lockdowns sprach sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 8CDU) für eine Beibehaltung der Maßnahmen über den 10.Januar hinaus aus

Italiens Wintersportgebiete dürfen nach einer langen Corona-Sperre ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen

dürfen nach einer langen ihre Ski-Lifte ab dem 18. Januar wieder für Freizeitsportler öffnen Erneut haben sich auch im Sauerland und im Harz viele Ausflügler auf den Weg in die Ski- und Rodelgebiete gemacht - trotz wiederholter Bitten, darauf im Lockdown zu verzichten. Lesen Sie dazu: Chaos in Skigebieten - Ansturm im Harz und im Sauerland

auf den Weg in die gemacht - trotz wiederholter Bitten, darauf im Lockdown zu verzichten. Chaos in Skigebieten - Ansturm im Harz und im Sauerland Laut Regierungsangaben hat Indien den von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung freigegeben

den von und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff per Notfallzulassung freigegeben Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet im ersten Quartal sehr hohe Ansteckungs- und Totenzahlen, zeigt sich aber zuversichtlich, dass 2021 insgesamt deutlich besser wird als 2020

erwartet im ersten Quartal sehr hohe Ansteckungs- und Totenzahlen, zeigt sich aber zuversichtlich, dass 2021 insgesamt deutlich besser wird als 2020 Eine illegale Silvesterparty mit rund 2500 Teilnehmern im Westen Frankreichs hat erst am Samstagmorgen begonnen sich aufzulösen. Lesen Sie hier: Silvester-Party mit 2500 Menschen in Frankreich eskaliert

1. Januar: Irland beendet den Einreisestopp für Briten

Irland will das Verbot für Einreisen aus Großbritannien am 6. Januar aufhebenIn London sollen nun doch auch sämtliche Grundschulen in den kommenden zwei Wochen geschlossen bleiben, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen

sollen nun doch auch sämtliche Grundschulen in den kommenden zwei Wochen geschlossen bleiben, um eine Ausbreitung des einzudämmen Britische Medizinerverbände haben angesichts der extrem angespannten Corona-Situation in Großbritannien vor einer Überlastung des Krankenhauspersonals gewarnt

In einem belgischen Seniorenwohnheim sind 26 Bewohner mit oder an Covid-19 gestorben. Auslöser war der Besuch eines Nikolaus-Imitators. Lesen Sie dazu: Nach Besuch vom Nikolaus - 26 Corona-Tote in Altenheim

Vor dem nächsten Corona-Krisengipfel mahnt die Politik die Bürger zu Geduld. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderten auch mehrere Ministerpräsidenten in ihren Neujahrsansprachen die Menschen trotz Impfstart zum Durchhalten auf

in ihren Neujahrsansprachen die Menschen trotz Impfstart zum Durchhalten auf Weniger als zwei Wochen nach dem Beginn einer Impfkampagne im Rekord-Tempo hat Israel schon fast eine Million seiner Bürger geimpft

31. Dezember: Gericht in NRW kippt Demonstrationsverbot

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat ein vom Land verhängtes Demonstrationsverbot für Silvester und den Neujahrstag kurzfristig aufgehoben

Angesichts eines Anstiegs der Ansteckungen mit der neuartigen Corona-Mutation hat England am Donnerstag die Wiedereröffnung seiner Notfall-Lazarette vorbereitet

vorbereitet In Norwegen muss man sich bei der Einreise ab dem 2. Januar verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen

muss man sich bei der Einreise ab dem 2. Januar verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen Staatshilfen und andere Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise könnten Bund und Länder im Jahr 2020 bis zu 1,3 Billionen Euro gekostet haben

gekostet haben Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Neujahrsansprache weiter zu Zusammenhalt im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen und den Mensch 231242544 en gedankt. Was Merkel Corona-Leugnern vorwirft und in ihrer wohl letzten Neujahrsansprache sonst noch sagen wird, lesen Sie hier

hat in ihrer Neujahrsansprache weiter zu Zusammenhalt im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen und den Mensch 231242544 en gedankt. Was Merkel Corona-Leugnern vorwirft und in ihrer wohl letzten Neujahrsansprache sonst noch sagen wird, lesen Sie hier Mit Sinopharm hat nun auch in China erstmals ein Pharmahersteller eine Zulassung für die breite Anwendung eines Corona-Impfstoffes erhalten

erhalten Die Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie für Bund und Länder belaufen sich allein in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge auf bis zu 1,3 Billionen Euro

für Bund und Länder belaufen sich allein in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge auf bis zu 1,3 Billionen Euro CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Geimpften größere Freiheitsrechte in der Pandemie zu gewähren

30. Dezember: USA: Anhebung der Corona-Direkthilfen kaum noch möglich

Eine Anhebung der Corona-Direkthilfen für US-Bürger auf 2000 Dollar hat wegen einer Blockade im Senat kaum noch Aussicht auf ErfolgNach Großbritannien hat auch Argentinien den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca zugelassen

für US-Bürger auf 2000 Dollar hat wegen einer Blockade im Senat kaum noch Aussicht auf ErfolgNach Großbritannien hat auch den Corona-Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns zugelassen Wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen und der Ausbreitung einer neuen Virusvariante, fährt Irland das öffentliche Leben für mindestens einen Monat herunter

das öffentliche Leben für mindestens einen Monat herunter Im vergangenen Januar steckte sich der erste Deutsche mit dem Coronavirus an. Wie es dem "Patient 1" fast ein Jahr später geht, lesen Sie hier: Coronavirus: Wie geht es Deutschlands "Patient 1" heute?

Die Pharma-Industrie rechnet damit, dass in Deutschland schon bald eine größere Zahl an Dosen mit Corona-Impfstoff zur Verfügung steht

zur Verfügung steht Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im November deutlich gestiegen

