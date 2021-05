Nach einer klinischen Studie erklärt Moderna seinen Corona-Impfstoff auch bei Kindern und Jugendlichen für wirksam und sicher. Der US-Pharmakonzern will nun eine weltweite Zulassung für diese Altersgruppen beantragen. IMAGES AND SOUNDBITES

Die Sorge vor der Ausbreitung der indischen Mutante wächst. Gute Nachrichten gibt es bei Impfungen für Kinder. Alle Infos im Blog.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt unter den politisch wichtigen Wert von 50

Die Sorge vor der Ausbreitung der indischen Corona-Mutante wächst

Belgien setzt die Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson für unter 41-Jährige aus

Die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche sorgt für Kontroversen

Eine neue Studie belegt die hohe Wirksamkeit von Moderna für Kinder ab zwölf Jahren

Berlin. In Deutschland sorgt eine potentielle Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche für kontroverse Diskussionen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) tendiert Medienberichten zufolge dazu, sich einer möglichen EMA-Zulassung von Corona-Impfungen für Kinder nicht anzuschließen.

Die EMA will am Freitag mitteilen, ob sie den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren zulässt. Ursprünglich war die Zulassungsentscheidung für Juni erwartet worden, das Verfahren wurde jedoch beschleunigt, wie EMA-Chefin Emer Cooke Mitte Mai mitteilte.

Indes scheint sich die Infektionslage in Deutschland weiter zu entspannen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank erstmals seit Oktober wieder unter die wichtige 50er-Grenze. Am Mittwoch lag sie laut Robert Koch-Institut bei 46,8. Über den weiteren Verlauf der Impfkampagne wollen Bund und Länder am Donnerstag auf einem neuerlichen Impfgipfel beraten.





Wie es mit der deutschen Impfkampagne weitergeht, soll am Donnerstag beraten werden. Dann treffen sich Bund und Länder zum Impfgipfel. Einer der Hintergründe ist, dass die Impfpriorisierung bundesweit am 7. Juni fällt. Damit dürfte ein Wettlauf auf die Vakzine entbrennen. Hierzulande haben laut RKI mehr als 33,6 Millionen Menschen mindestens die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

RKI meldet 2626 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2626 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.040 Ansteckungen gelegen. An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 270 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 284 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Mittwoch, 26. Mai: Sorge vor indischer Corona-Variante wächst

16.52 Uhr: Aussagen britischer Wissenschaftler dürften auch hierzulande die Sorgen vor einer Ausbreitung der indischen Corona-Variante B.1.617.2 wachsen lassen. Wie der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College London bekannt gab, könnte sie bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die britische Corona-Mutante. Es gebe dazu aber noch keine belastbaren Daten, so der Wissenschaftler weiter.

Gewiss sei bislang nur, dass die auch als B.1.617.2 bezeichnete Variante einen Vorteil habe. Der könne zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Noch sei daher nicht sicher, ob sich die Mutante als dominant durchsetzen werde – es sei aber wahrscheinlich. Lesen Sie auch: Mallorca: Indische Corona-Mutante auf Urlaubsinsel entdeckt

Wegen der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Variante haben unabhängige Experten in Großbritannien dringend zum Handeln aufgerufen. Die Variante ist wohl eindeutig infektiöser als die britische Mutante. Foto: Peter Byrne / dpa

Thrombose-Verdacht: Belgien stoppt vorerst Impfungen mit Johnson & Johnson für Menschen unter 41

17.16 Uhr: Der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Johnson & Johnson wird in Belgien zunächst nur noch Menschen ab 41 Jahren gespritzt. Das entschied die Regierung am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Hintergrund sei der Tod einer Unter-40-Jährigen, der womöglich mit einer Impfung mit dem Präparat von Johnson & Johnson in Verbindung stehe. Die Europäische Arzneimittelagentur sei um eine Untersuchung gebeten worden.

Die Patientin sei am vergangenen Freitag gestorben. Sie sei mit einer schweren Thrombose und einem Mangel an Blutplättchen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es demnach in einer Behördenmitteilung. Sie sei im Ausland über ihren Arbeitgeber geimpft worden. Die Auswirkungen auf die belgische Impfkampagne sind dem Bericht zufolge gering.

Studie: Corona-Impfstoff von Moderna bei Kindern und Jugendlichen höchst wirksam

14.45 Uhr: Der Impfstoff von Moderna ist bei Kindern ab zwölf Jahren sehr wirksam, wie das US-Pharmaunternehmen bekannt gab. Das Vakzin habe bei einer klinischen Studie mit Teilnehmern im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt. Zudem sei der Impfstoff sicher und die Studienteilnehmer hätten ihn gut vertragen.

In der Altersgruppe seien "keine bedeutsamen Sicherheitsbedenken identifiziert" worden, erklärte Moderna. Das Unternehmen will deswegen Anfang Juni bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und bei Behörden weltweit Anträge für eine Zulassung des Impfstoffs mRNA-1273 für diese Altersgruppe stellen. Das Moderna-Vakzin hat unter anderem in den USA und in der EU bislang eine Notfallzulassung für Erwachsene.

Der Moderna-Impfstoff bietet laut einer Studie eine hohen Schutz für Kinder. (Symbolbild) Foto: imago images/Laci Perenyi

Lambrecht: Es wird keine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben

13.42 Uhr: Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bekräftigt, dass es auch für Kinder und Jugendliche keine Pflicht geben werde, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Unsere Zusage gilt: Es wird keine Impfpflicht gegen Corona geben - nicht für Erwachsene und auch nicht für Kinder und Jugendliche", sagte Lambrecht am Mittwoch.

Wichtig sei, dass Eltern und Kinder umfassende Informationen erhielten, damit sie "eine verantwortungsbewusste, freiwillige Entscheidung treffen können", sagte Lambrecht weiter.

Die Teilnahme am regulären Schulunterricht dürfe nicht davon abhängig gemacht werden, ob eine Schülerin oder ein Schüler geimpft sei. Niemand dürfe wegen nicht erfolgter Impfung vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden, erklärte die Bundesfamilienministerin.

Vorwürfe gegen Cummings: Boris Johnson verteidigt Corona-Politik

13.02 Uhr: Nach schweren Vorwürfen seines einst wichtigsten Beraters hat der britische Premierminister Boris Johnson seine Corona-Politik verteidigt. "Wir haben in jeder Phase versucht, den Verlust von Menschenleben zu minimieren", sagte Johnson am Mittwoch im Parlament in London. Der Umgang mit der Pandemie sei "entsetzlich schwierig". Johnson betonte: "Keine der Entscheidungen war einfach. Es ist für jede Region traumatisch, in einen Lockdown zu gehen."

Ex-Regierungsberater Dominic Cummings hatte zuvor gesagt, Johnson sei planlos und unvorbereitet in die Pandemie gestartet und habe das Virus unterschätzt. Die Regierung habe versagt. Dabei griff Cummings vor allem Johnson sowie Gesundheitsminister Matt Hancock scharf an. Sie hätten nicht die Kompetenz, die Regierungsgeschäfte zu führen.

Britische Corona-Politik: Johnsons Ex-Berater Cummings hat der britischen Regierung schwere Vorwürfe gemacht. Foto: AFP

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)