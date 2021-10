Mehrere Länder haben die Impfungen mit Moderna teilweise gestoppt. Das RKI meldet die aktuellen Infektionszahlen. Mehr Infos im Blog.

Nach Schweden und Dänemark schränkt nun auch Finnland Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff ein

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet über 11.600 Neuinfektionen, die Inzidenz steigt leicht

Laut dem Institut liegt die Impfquote in Deutschland viel höher als gedacht

Das RKI hat aber auch Angaben zur Wirksamkeit der Corona-Impfungen nach unten korrigiert und erntet dafür Kritik

Das Immunsystem ist wegen Corona-Beschränkungen nicht gut trainiert, Hausärztechef Weigeldt warnt deshalb vor einem Anstieg der Infektionskrankheiten

Heute findet die Trauerfeier für den in einem Streit um die Maskenpflicht erschossenen 20-Jährigen in Idar-Oberstein statt

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland wird unübersichtlicher. Noch steigen die Infektionszahlen nur leicht, doch Experten wie Christian Drosten und Karl Lauterbach warnen vor der vierten Welle im Herbst und Winter.

Trotz der unübersichtlichen Lagen fallen immer mehr Corona-Regeln. In Berlin und Bayern sind seit Montag Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen in Kraft. Doch ähnlich wie bei den 2G- oder 3G-Regeln für Genesene und Geimpfte sind die Maskenregeln an Schulen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Nicht zum ersten Mal in der Pandemie gibt es daher mal wieder einen Corona-Flickenteppich in Deutschland.

Die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen in manchen Bundesländern stößt bei RKI-Chef Lothar Wieler auf Ablehnung. So könnten Corona-Langzeitfolgen auch bei Kindern vorkommen, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).







RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 11.644 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.150 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte das Institut am Donnerstag auf 62,6 beziffert - damit auf etwas mehr als am Mittwoch. Am Vortag hatte der Wert bei 62,3 gelegen, vor einer Woche bei 63,0. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate

Corona-News von Donnerstag, 7. Oktober: Auch Finnland setzt Moderna-Impfungen für junge Männer aus

10.52 Uhr: Nach Schweden und Dänemark schränkt nun auch Finnland Impfungen mit dem Corona-Vakzin des US-Biotechnologiekonzerns Moderna ein. Für Männer unter 30 Jahren werde die Verabreichung des Impfstoffs ausgesetzt, teilt das Institut für Gesundheit und Soziales mit.

Grund seien seltene Nebenwirkungen an Herz und Gefäßen. Schwedische und dänische Gesundheitsbehörden hatten am Mittwoch angekündigt, die Anwendung des Moderna-Impfstoffs für alle jungen Erwachsenen und Kinder auszusetzen. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, das Risiko von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen sei sehr gering, hieß es.

Hausärztechef Weigeldt warnt vor Anstieg der Infektionskrankheiten

9.57 Uhr: Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, beobachtet verstärkt Infektionskrankheiten mit schwerem Verlauf. „Das liegt auch daran, dass die Menschen wegen der Corona-Beschränkungen eineinhalb Jahre kaum Kontakt zu verschiedenen Viren hatten“, sagte Weigeldt der „Passauer Neuen Presse.“ Daher sei das Immunsystem „nicht gut trainiert gegen viele Viren, mit denen wir normalerweise gut fertig werden“.

Noch immer sei Corona das größere Problem, betonte der Verbandschef. „Wir sehen aber mehr und mehr Infektionskrankheiten, gerade bei Kindern, die viele vorher nicht auf dem Radar hatten.“ Die Lockdowns hätten nicht nur Vorteile gebracht. Auch Kinderärzte hatten zuvor von einer Häufung von Atemwegsinfektionen bei Kindern berichtet.

Gleichwohl befürwortet Weigeldt eine Aufhebung der Maskenpflicht zumindest für die jüngeren Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern. „Viele Kinder leiden unter den ständigen Restriktionen.“ Die Erfahrungen zeigten, dass immer wieder Lehrende beziehungsweise Erwachsene die Infektionsquellen seien. Weigeldt sprach sich deshalb für verpflichtende Impfungen für das Lehrpersonal, wie auch für Beschäftigte in anderen sensiblen Berufsgruppen, etwa der Pflege, aus. Der anfängliche Ausschluss jeder Impfpflicht mache es später aber schwer, „sie differenziert dort einzusetzen, wo es sinnvoll wäre“.

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, beobachtet verstärkt Infektionskrankheiten mit schwerem Verlauf. (Symbolbild) Foto: Westend61 / imago images

Moderna plant Impfproduktion in Afrika

8.57 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Moderna plant, rund 500 Millionen Dollar in den Bau einer Fabrik in Afrika zur Herstellung von mRNA-Impfstoffen zu investieren. In der Produktionsstätte sollen jährlich bis zu 500 Millionen Dosen mRNA-Impfstoffe hergestellt werden, darunter auch der Impfstoff gegen COVID-19. Der geplante Standort von Moderna wird auch über Abfüll- und Verpackungsmöglichkeiten verfügen.

Das Unternehmen teilte mit, dass es in Kürze eine Entscheidung über das Land und den Standort treffen werde. Durch die Produktion in Afrika könnte die niedrige Impfrate auf dem Kontinent erhöht werden. Die Weltgesundheitsorganisation appelliert schon lange an die Industrieländer, mehr Impfstoff für ärmere Länder bereitzustellen.

Großraum Sydney lockert Corona-Regeln

7.45 Uhr: Im australischen Bundesstaat New South Wales und in der Millionenstadt Sydney sind inzwischen 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Deshalb hat die Regionalregierung weitreichende Lockerungen der strikten Corona-Beschränkungen angekündigt.

Bereits ab Montag dürfen vollständig Geimpfte - erstmals seit 100 Tagen - wieder in Restaurants essen und ins Fitnessstudio gehen. Zudem können sich wieder zehn statt wie bisher fünf Erwachsene in Privathäusern treffen, im Freien sind Versammlungen von 30 statt wie bisher 20 Menschen erlaubt, wie Regionalpremier Dominic Perrottet am Donnerstag erklärte.

Ab dem 18. Oktober sollen zudem schrittweise die Schulen wieder aufmachen. „Impfungen sind der Schlüssel zur Normalisierung des Lebens, und die Lockerungen werden dazu beitragen, dass Familien und Freunde wieder zusammenkommen, Kinder in die Schulen gehen und Unternehmen schneller ihren Betrieb aufnehmen“, sagte Perrottet. Die Behörden hatten seit Wochen betont, dass die Maßnahmen gelockert würden, sobald eine Impfquote von 70 Prozent erreicht sei. Wenn 80 Prozent der Bürger doppelt geimpft sind, sollen weitere Regeln aufgehoben oder entschärft werden.

Australien, Sydney: Surfer klettern mit ihren Surfbrettern unterm Arm über einen Zaun, um an den Bondi Beach zu gelangen. Foto: Joel Carrett / dpa

Mehr als 140.000 Kinder in den USA verlieren Elternteil in Pandemie

6.55 Uhr: Über 140.000 Kinder in den USA haben einer Analyse zufolge im Zuge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder eine für sie sorgende Betreuungsperson verloren. Diese Hochrechnung gelte allein für den Zeitraum April 2020 bis Juni 2021, berichten Forscher um Susan Hillis von der US-Gesundheitsbehörde CDC im Fachjournal "Pediatrics".

Etwa jedes 500. Kind in den USA sei betroffen. Auf etwa vier Menschen, die in den USA nach einer Corona-Infektion starben, komme jeweils ein Kind jünger als 18 Jahre, das dadurch ein Elternteil, ein es aufziehendes Großelternteil oder eine andere für es sorgende Betreuungsperson verloren habe, schreiben die Wissenschaftler. Das sei eine "versteckte und anhaltende, von der Corona-Pandemie ausgelöste sekundäre Tragödie", um die man sich dringend verstärkt kümmern müsse. Die Wissenschaftler nutzten unter anderem Zensusdaten der US-Bundesstaaten für ihre Hochrechnungen.

Trauerfeier für in Maskenstreit erschossenen Tankstellenmitarbeiter

6.24 Uhr: Die Stadt Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz gedenkt heute Nachmittag in einer öffentlichen Trauerfeier des vor rund drei Wochen wegen eines Streits um die Maskenpflicht erschossenen Tankstellenmitarbeiters. Angehörige und Freunde wollen so Abschied von dem 20-Jährigen nehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie können 650 Menschen an der Veranstaltung in der Messe teilnehmen. Gäste mussten sich online dafür registrieren. Die Trauerfeier wird live über die Homepage der Messe gestreamt.

Ein Graffiti für den an der Tankstelle ermordeten Kassierer ist an einer Wand in Idar-Oberstein zu sehen. Foto: Foto Hosser GmbH & Co. KG / dpa

Corona-News von Mittwoch, 6. Oktober: Auch Dänemark stoppt vorläufig Impfungen mit Moderna für Jüngere

22.34 Uhr: Nach Schweden stoppt auch Dänemark vorerst die Impfungen mit dem Vakzin von Moderna bei Jüngeren. In Dänemark soll der Impfstoff bis zur genaueren Überprüfung von möglichen Nebenwirkungen nicht mehr an Personen unter 18 Jahren verabreicht werden. In Schweden sind es Personen unter 30 Jahren.

Die dänischen Gesundheitsbehörden begrünen ihren Schritt mit den Ergebnissen einer bisher unverföffentlichten nordischen Studie. Demnach könnte ein erhöhtes Risiko für eine Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder Herzbeutels (Perikarditis), mit der Moderna-Impfung zusammenhängen. Insgesamt sei dieses Risiko aber äußerst gering, hieß es zuvor bereits aus Schweden. Die Studie soll nun zunächst zur Prüfung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vorgelegt werden.

Neue RKI-Studie: Impfquote bei Erwachsenen liegt höher als bislang gemeldet

22.01 Uhr: Die Impfquote in der erwachsenen Bevölkerung ist nach neuen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) höher als bislang angenommen. Derzeit könne "von einer Impfquote in der Erwachsenenbevölkerung von bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig Geimpfter ausgegangen werden", heißt es in der jüngsten Auswertung des COVID-19 Impfquoten-Monitorings (COVIMO), die dieser Redaktion vorab vorlag. Die offiziell dem RKI gemeldeten Zahlen dagegen ergeben bei den Erwachsenen aktuell eine Impfquote von 79,1 Prozent für mindestens einmal Geimpfte und 75,4 Prozent für vollständig Geimpfte.

Das Monitoring wird seit Januar 2021 durchgeführt und erhebt regelmäßig mittels telefonischer Befragung Daten zu Impfquoten sowie zur Impfbereitschaft. Der aktuelle 7. Report bezieht sich auf den Erhebungszeitraum 26. Juli bis 18. August, befragt wurden 1005 Erwachsene. Die Ergebnisse aus dem jüngsten Report sowie weiterführende Überlegungen legten nahe, dass die Impfquote nach Meldedaten als Mindest-Impfquote zu verstehen sei und "eine Unterschätzung von bis zu 5 Prozentpunkten für den Anteil mindestens einmal Geimpfter bzw. vollständig Geimpfter angenommen werden kann", heißt es im Report. Ausgehend davon könne derzeit von einer Impfquote unter Erwachsenen von bis zu 84 Prozent einmal und bis zu 80 Prozent vollständig Geimpfter ausgegangen werden.

Auch die Impfbereitschaft der Bevölkerung liegt demnach auf einem hohen Niveau: "Berücksichtigt man die bereits mindestens einmal geimpften Personen mit, ergibt sich ein Anteil von etwa 93 Prozent impfbereiter beziehungsweise bereits geimpfter Personen", so der Report.

Kanadier müssen für Flug- und Bahnreisen künftig geimpft sein

21.09 Uhr: Die meisten Reisenden in Kanada müssen künftig vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Ab dem 30. Oktober gelte die Impfpflicht für alle, die Maschinen von kanadischen Flughäfen nehmen oder mit den öffentlichen Zügen im Land fahren, teilte Ministerpräsident Justin Trudeau am Mittwoch mit. Auch an einer entsprechenden Vorschrift für Reisende auf Kreuzfahrtschiffen werde gearbeitet. Ähnliche Regelungen gibt es auch schon in anderen Ländern - in Deutschland aber bislang nicht.

Die neuen Regeln sind Teil einer Strategie der kanadischen Regierung, die Zahl der Geimpften weiter hochzutreiben. Dazu gehört auch die am Mittwoch ebenfalls verkündete Pflicht für öffentliche Angestellte, darunter auch Polizisten, bis Ende Oktober nachzuweisen, ein Vakzin erhalten zu haben. Ansonsten würden sie ab Mitte November vom Dienst entbunden und nicht mehr bezahlt. Bisher sind 72 Prozent der 38 Millionen Kanadier komplett geimpft. Die verhältnismäßig erfolgreiche Kampagne war zuletzt ins Stocken geraten.

Kanada führt für Flug- und Bahnreisende ab dem 30. Oktober eine Impfpflicht ein. Foto: Bayne Stanley / imago images

Corona-Impf-Reihenfolge - Verfahren gegen Landrat eingestellt

19.57 Uhr: Das Disziplinarverfahren gegen den Landrat Hartmut Handschak wegen Verdachts des Verstoßes gegen die vorgegebene Impfreihenfolge ist eingestellt worden. Der Vorwurf habe sich nicht erwiesen, teilte das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Nähere Angaben machte die Behörde dazu nicht.

Der parteilose Landrat des Saalekreises hatte nach bisherigen Angaben des Kreises am 31. Dezember 2020 eine Spritze erhalten - kurz nach Beginn der bundesweiten Impfkampagne. Zum damaligen Zeitpunkt war der Impfstoff knapp, es galt eine vom Bund festgelegte Priorisierung, vor allem für Ältere. Das Disziplinarverfahren war im Februar dieses Jahres eingeleitet worden.

Der Landrat, Jahrgang 1961, hatte seine Impfung in einem Zeitungsinterview damit begründet, er sei zu einem Beratungstermin in einer Klinik gewesen, die bereits damit begonnen hatte, ihre Beschäftigten zu impfen. Dabei sei eine Dosis übrig geblieben, für die es weder impfwillige Beschäftigte noch geeignete Patienten gegeben habe. Deshalb habe er das "Impfangebot" angenommen. Handschak räumte später ein, er würde so nicht mehr handeln.

Fernsehsender wegen Verbreitung von Fake-News zur Impfung bestraft

19.15 Uhr: Die britische Medienaufsichtsbehörde Office of Communications (Ofcom) hat einen christlichen TV-Sender für die Verbreitung von gefährlichen und irreführenden Meldungen zur Corona-Pandemie bestraft. Der Sender namens Lovecom muss nun eine Strafe von 25.000 Pfund (ca. 29.360 Euro zahlen.

Lovecom hatte unter anderem behaupten, dass der Start von 5G-Netzen die Ursache der Pandemie gewesen sei. Wie der "Guardian" berichtet sei es in Folge dessen zu tätlichen Angriffen auf Mobilfunktechniker gekommen. Zudem hatte Lovecom analog zum damaligen US-Präsidenten Donald Trump behauptet, dass Malaria-Mittel Chloroquin könne Corona heilen. Dafür gibt es bis heute keinerlei Beleg. Experten wie der US-Virologe Anthony Fauci bescheinigen eher Gegenteiliges.

Millionen Impfdosen in Afghanisten vor dem Verfall

18.09 Uhr: In Afghanistan drohen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 1,6 Millionen Corona-Impfdosen demnächst abzulaufen. Sie müssten dringend verabreicht werden, teilte die WHO am Mittwoch über Twitter mit. Seit August werde in Afghanistan deutlich weniger auf das Coronavirus getestet und geimpft. Genauen Zahlen nannte die Organisation nicht. Die WHO arbeite mit Partnern in mindestens 16 Provinzen zusammen, um die Zahl der Tests und Impfungen zu erhöhen.

Neun von 37 Covid-Kliniken mussten nach Informationen der WHO im September schließen. Tausende von Mitarbeitern des Gesundheitswesens im ganzen Land seien monatelang unbezahlt geblieben. Nach Angaben des lokalen Fernsehsenders Tolo-News vom Dienstag haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 151 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 7000 starben.

Mitte August hatten die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Die WHO hatte Ende September mitgeteilt, man sehe das Gesundheitssystem in Afghanistan vor dem Kollaps.

Unternehmen können ab sofort Corona-Hilfen für Rest des Jahres beantragen

17.05 Uhr: Von der Corona-Pandemie belastete Unternehmen können ab sofort die bis Jahresende verlängerte Überbrückungshilfe beantragen - das zentrale Kriseninstrument der Bundesregierung. Konkret geht es um die Überbrückungshilfe III Plus, und zwar für den Förderzeitraum Oktober bis Dezember 2021. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mit.

Die deutsche Wirtschaft habe über den Sommer eine "beeindruckende Aufholjagd" hingelegt, hieß es. Dennoch gebe es weiterhin Bereiche, die unter Corona-bedingten Einschränkungen litten. Diese Firmen könnten die verlängerte Überbrückungshilfe III Plus weiter in Anspruch nehmen. Antragsberechtigt sind wie zuvor Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Bei der Überbrückungshilfe werden fixe Betriebskosten erstattet. Verlängert wird laut Ministerium auch die Neustarthilfe Plus für Soloselbstständige.

Ab sofort können Unternehmen Corona-Überbrückungshilfen für den Rest des Jahres beantragen. Foto: Robert Michael / dpa

Corona-Krise in den Emiraten laut Kronprinz "überwunden"

16.29 Uhr: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Corona-Krise nach eigener Darstellung "überwunden". Abu Dhabis mächtiger Kronprinz Mohammed bin Sajed sagte laut der amtlichen Nachrichtenagentur WAM am Mittwoch in einer Rede: "Wir haben diese Krise überwunden (...) und wir haben viel daraus gelernt." Da die Infektionslage wieder "gut" sei, könnten die Menschen in ihrem Alltagsleben "zur Normalität" zurückkehren. "Vielleicht müssen wir noch ein bisschen unsere Lebensgewohnheiten ändern", fügte der Kronprinz hinzu.

Die sieben Emirate, darunter Dubai sowie die Hauptstadt Abu Dhabi, haben seit Anfang Oktober jeden Tag weniger als 200 neue Infektionsfälle verzeichnet - das ist die niedrigste Zahl seit August vergangenen Jahres. Am Mittwoch wurden 156 neue Infektions- und drei Todesfälle registriert. Trotzdem gelten weiterhin strenge Regeln. Die Menschen müssen etwa überall in der Öffentlichkeit eine Maske tragen - auch im Freien.

Insgesamt haben die Emirate seit Beginn der Pandemie mehr als 737.000 Infektions- und mehr als 2100 Todesfälle verzeichnet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag sind inzwischen 84 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 95 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten.

Pfizer will alle Einwohner über zwölf Jahre in brasilianischer Stadt impfen

15.42 Uhr: Pfizer will alle Einwohner einer Stadt in Brasilien über zwölf Jahre mit seinem Covid-19-Impfstoff impfen, um dessen Wirksamkeit weiter zu untersuchen. Die Studie findet in Toledo, einer Stadt mit 143.000 Einwohnern im Westen des Bundesstaates Parana, in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Impfprogramm Brasiliens, den örtlichen Gesundheitsbehörden, einem Krankenhaus und der staatlichen Universität statt.

Auf diese Weise könne die Entwicklung von Covid-19 unter realen Bedingungen untersucht werden, nachdem die Bevölkerung geimpft worden sei. Es handele sich um die erste Initiative dieser Art zwischen einem Pharmaunternehmen und einem Entwicklungsland, teilt Pfizer mit.

Schweden setzt Moderna-Impfstoff bei Jüngeren aus

14.52 Uhr: Der Impfstoff von Moderna wird in Schweden vorerst keinen Menschen unter 30 Jahren mehr verabreicht. Die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten hat beschlossen, den Einsatz des Präparats des US-Unternehmens für die Jahrgänge 1991 und jünger vorsichtshalber vorläufig bis zum 1. Dezember auszusetzen.

Grund dafür sind Anzeichen eines erhöhten Risikos von Nebenwirkungen wie die Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder Herzbeutels (Perikarditis), wie die Behörde mitteilte. Das Risiko, davon betroffen zu sein, sei jedoch äußerst gering. Die betroffene Altersgruppe sollte stattdessen den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten, empfahl die Behörde.

Der Moderna-Impfstoff in einem Fläschchen. Der Corona-Impfstoff von Moderna wird in Schweden vorerst keinen Menschen unter 30 Jahren mehr verabreicht. Foto: dpa

Richter erklären Ausgangsbeschränkungen für unzulässig

13.31 Uhr: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die Corona-Ausgangsbeschränkungen vom Frühjahr 2020 in Bayern für unzulässig erklärt. Die Richter bemängelten insbesondere, dass damals Einzelpersonen ohne "triftigen" Grund nicht ihre Wohnung verlassen durften. Als "triftiger" Grund waren beispielsweise die Berufsausübung, Einkäufe, Sport im Freien oder das Gassi gehen mit dem Hund definiert.

Dies fanden die Richter unverhältnismäßig, insbesondere weil Bayern über die damaligen Bund-Länder-Beschlüsse nach Ansicht des Senats hinausging. Zwar sei die Ausgangsbeschränkung "grundsätzlich geeignet" gewesen, die Übertragung des Coronavirus zu hemmen. In ihrer konkreten Ausgestaltung sei es aber "keine notwendige Maßnahme" gewesen, heißt es in dem Beschluss, wie der Bayrische Rundfunk berichtet.

Fast 200.000 Corona-Selbsttests in den USA zurückgerufen

12.54 Uhr: Die australische Medizintechnik-Firma Ellume hat nach eigenen Angaben fast 200.000 Corona-Selbsttests in den USA zurückgerufen, weil sie zu viele falsch-positive Ergebnisse lieferten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte am Dienstag eine Warnung wegen möglicher falsch-positiver Ergebnisse in einigen Chargen der Antigen-Tests von Ellume herausgegeben. Als Grund gab sie Fehler bei der Herstellung der Tests an.

Wie ein Unternehmenssprecher sagte, sind 195.000 der 3,5 Millionen Schnelltests betroffen, die Ellume in die USA geliefert hat. Firmengründer Sean Parsons entschuldigte sich bei den Nutzern, die trotz des positiven Testergebnisses nicht infiziert waren.

Erstmals mehr als 900 Corona-Tote pro Tag in Russland

12.10 Uhr: Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie hat Russland mehr als 900 Todesfälle innerhalb eines Tages verzeichnet. Der offiziellen Statistik zufolge starben 929 Menschen innerhalb eines Tages mit dem Virus. Zuletzt ist die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich gestiegen - heute auf 25.100 innerhalb eines Tages.

Seit Tagen verzeichnet das flächenmäßig größte Land mit rund 146 Millionen Einwohnern steigende Todeszahlen. Der Kreml machte dafür die nur schleppend verlaufende Impfkampagne verantwortlich. Nach Angaben der Behörden sind derzeit 42,2 Millionen Menschen komplett geimpft. Das sind knapp 30 Prozent der Bevölkerung.

Eine medizinische Mitarbeiterin impft einen Mann in einem Impfzentrum in Moskau gegen Corona. Foto: Evgeny Sinitsyn/XinHua/dpa

Maskenpflicht an Schulen soll in NRW ab 2. November entfallen

11.51 Uhr: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen ab dem 2. November in Aussicht gestellt. Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens sei es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen, heißt es in einer Mail des Schulministeriums.

Kritik an RKI für Zahlen zu Impfwirksamkeit

11.11 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Angaben zur Wirksamkeit der Corona-Impfungen nach unten korrigiert und erntet nun Kritik. Die oberste deutsche Gesundheitsbehörde weist sie wöchentlich aus. Kleinere Schwankungen sind dabei normal. Doch im letzten Bericht war die Veränderung gegenüber der Vorwoche besonders auffällig.

Um bis zu sechs Prozentpunkte sank die angegebene Wirksamkeit. Bei den über 60-Jährigen war zuvor davon die Rede, dass die Vakzinen das Risiko von schweren Verläufen um 95 Prozent reduzieren, jetzt liegt der Wert bei 89 Prozent. Der Schutz vor tödlichen Verläufen sank bei den Älteren von 93 auf 88 Prozent. Woran liegt das?

Für die Berechnung muss man für jeden symptomatisch Infizierten wissen, ob er oder sie geimpft war oder nicht. Das Problem: Nicht immer ist der Impfstatus bekannt. Das RKI hat die Fälle mit unbekanntem Impfstatus deshalb so behandelt, als wären sie ausschließlich bei Ungeimpften aufgetreten. Die Zahl der Fälle bei Ungeimpften fiel dadurch höher, die Zahl der Impfdurchbrüche zu klein aus.

Im Ergebnis führte das zu einer Überschätzung des Impfeffekts. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisiert dies bei Twitter. RKI-Chef Wieler zum Thema: „Es ist eine konservative Schätzung, die uns sinnvoller erschien als eine andere Art der Schätzung“, sagt Wieler.

Die Impfwirksamkeit ist hoch genug, um jedem die Impfung uneingeschränkt empfehlen zu können. Insbesondere vor schwerer Krankheit und Tod ist der Schutz fantastisch hoch. Daher sind Rechenfehler mit Übertreibung der Wirkung hier unangenehm unnötig. https://t.co/1mCmbnmF3A — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 5, 2021

Wieler und Spahn rufen zum Impfen gegen Corona und Grippe auf

10.35 Uhr: Für wie real halten die Experten die Gefahr, dass das Gesundheitssystem in den nächsten Monaten durch schwere Wellen von Corona und Grippe überlastet wird? "Das ist schwer einzuschätzen", antwortet Spahn und verweist auf unterschiedlich starke Influenza-Wellen in der Vergangenheit.

Ziel sei aber, es wie in 2020 zu gestalten - dabei helfe die Impfung gegen Influenza. "Deshalb werben wir auch dafür, sich und andere damit zu schützen. Allein das Risiko, dass es dazu kommen könnte, ist aber Grund genug, aufzupassen - so kann man viel Leid und Tod vermeiden." "Mit diesen Impfungen rettet man doch Leben, das ist der Punkt", ergänzt Wieler. "Ich bin daran interessiert, dass möglichst wenige Menschen erkranken."

10.25 Uhr: Jetzt spricht der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (StiKo), Thomas Mertens: "Es gilt für mich heute deutlich zu sagen, dass es beim Impfen nicht nur um Covid-19 geht, sondern auch um andere Krankheiten." Gerade bei Kindern seien Impfungen im Laufe der Pandemie zurückgegangen, weil Eltern teilweise eine Scheu gegen Impfungen allgemein entwickelt hätten. Das sei ein Problem.

Gemessen an internationalen Empfehlungen habe Deutschland eine zu geringe Impfquote. Deshalb ruft auch Mertens nochmals zum Impfen auf.

10.17 Uhr: Nun spricht RKI-Chef Lothar Wieler. "Ich bin froh, dass wir heute über Grippe sprechen", sagt er und betont, dass sie genau wie Corona eine Atemwegserkrankung sei, bei denen schwere Verläufe im Krankenhaus enden können. "Wenn sie es noch nicht getan haben: Bitte lassen sie sich gegen Covid-19 impfen", fordert er auf. Doch auch die Grippeimpfung sei insbesondere für Risikogruppen sehr wichtig.

Dann kommt er auf Kinder und Jugendliche zu sprechen, die "stärker betroffen sind, als im letzten Jahr". Das habe auch damit zu tun, dass es für sie zum Teil noch keine Impfung gebe. "Bitte nehmen sie Rücksicht und lassen sie sich auch zum Wohl der Kinder impfen."

10.09 Uhr: Jens Spahn spricht als erstes und betont, wie wichtig die Corona-Impfungen sind. "Ich bin dankbar für alle Bürger, die sich bereits impfen lassen haben", sagt der Bundesgesundheitsminister. "Man stelle sich vor, wir hätten eine Inzidenz wie jetzt - ohne Impfungen."

Dann macht Spahn auf die Grippe-Impfungen aufmerksam. "Das ist kein harmloses Fieber", so der Minister. Im letzten Jahr hätten sich mit 22 Millionen Menschen so viele Deutsche gegen Grippe impfen lassen wie nie zuvor. "Eine ähnliche Zahl wollen wir auch in diesem Jahr wieder erreichen", sagt Spahn. Es gebe dazu ausreichend Impfstoff. Spahn selbst habe sich kürzlich gegen die Grippe impfen lassen.

Corona und Grippe - Spahn und Wieler bereiten auf Herbst vor

10.00 Uhr: Die Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Chef Lothar Wieler und dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, beginnt.

8.12 Uhr: Der befürchtete Anstieg an Corona- und Grippe-Infektionen im Herbst und Winter ist heute Thema bei der Bundespressekonferenz um 10 Uhr in Berlin. Dazu treten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, gemeinsam vor die Öffentlichkeit. Im Zentrum soll das Thema Impfen stehen. Mit dabei ist auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens.

Das RKI hatte in seinem jüngsten Wochenbericht eine Zunahme bei den Corona-Zahlen vorhergesagt. Als Gründe nannte das RKI, dass es noch immer eine große Zahl ungeimpfter Menschen gebe und Kontakte in Innenräumen im Herbst zunähmen. Zudem fürchten Ärzte eine Grippewelle.

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, beantworten während einer Pressekonferenz Fragen. Foto: dpa

Landkreistag fordert Bund-Länder-Vereinbarung zum Ausstieg aus Maßnahmen

6.26 Uhr: Die deutschen Landkreise dringen auf eine neue Corona-Runde der Regierungschefs, um ein Ende der Schutzmaßnahmen zu vereinbaren. "Bund und Länder sollten einen Ausstiegspfad verabreden, der uns aus den pandemiebedingten Einschränkungen herausführt", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fand am 10. August statt.

Sager forderte auch, den Umfang der Kontaktnachverfolgung zu verringern und auf größere Ausbruchsgeschehen in Pflegeheimen oder Unternehmen zu beschränken. "Die Gesundheitsämter sollten nicht jeder Neuinfektion hinterherlaufen müssen", sagte der Landrat des Landkreises Ostholstein.

Zugleich rief Sager dazu auf, die Impfquote weiter zu steigern. "Sollte es große Impflücken bei bestimmten Berufsgruppen wie Erziehern, Lehrerinnen und Pflegekräften geben, muss über eine Impfpflicht für diese Tätigkeiten nachgedacht werden", verlangte er.

Stiko-Experte rechnet nicht mit allgemeiner Impfempfehlung für Kinder unter zwölf

3.01 Uhr: In der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt es große Zweifel an einer allgemeinen Empfehlung für Corona-Impfungen bei Kindern unter 12 Jahren. Wenn der Impfstoff von Biontech/Pfizer durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA zugelassen sei, werde die Stiko nach Prüfung der Studiendaten über eine Empfehlung beraten. "Eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder unter 12 Jahre halte ich aktuell angesichts der nur geringen Erkrankungsrate für schwer begründbar", sagte Stiko-Mitglied Fred Zepp unserer Redaktion. Er rechne allerdings damit, dass die Stiko eine Empfehlung für vorerkrankte Kinder mit erhöhtem Risiko abgeben werde, so der Mainzer Pädiater und Immunologe.

Bei der Prüfung durch die Stiko gehe es gerade bei Kindern immer um eine Güterabwägung, so Zepp. Die durch eine Impfung erreichbaren gesundheitlichen Vorteile sollten mögliche Nachteile der Impfung, z.B. durch Nebenwirkungen, immer überwiegen. Eine Datengrundlage mit rund 2500 Kindern in der Studie reiche zwar aus, um die immunologische Impfantwort zu ermitteln, die Teilnehmerzahl sei aber zu klein, um auch die Sicherheit in der Altersgruppe zu beurteilen. Hinzu komme, dass die Krankheitslast bei den jüngeren Kindern noch geringer sei als bei den über 12-Jährigen. "Zudem ist es fraglich, ob die pandemische Lage am Ende des Jahres, wenn die Zulassung erwartet wird, überhaupt noch so angespannt ist, dass eine besondere Dringlichkeit besteht", gab Zepp zu Bedenken.

Der Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer hatte angekündigt, die Zulassung für einen Corona-Impfstoff für unter Zwölfjährige in Kürze bei der EMA beantragen zu wollen.

Für die Kinderimpfung gegen Covid-19 gibt es nach wie vor keine generelle Empfehlung. Foto: Laci Perenyi / picture alliance / Laci Perenyi

Corona-News von Dienstag, 5. Oktober: EMA könnte Prüfung von Corona-Medikament von Merck starten

Corona-News von Montag, 4. Oktober: Auswertung: Corona-Todesfälle auf niedrigsten Wert seit Herbst 2020 gesunken

Corona-News von Sonntag, 3. Oktober: Drei Schweizer Gardisten nach Impfweigerung ausgeschieden

Drei Mitglieder der Schweizer Garde des Vatikan, die sich trotz einer Anordnung des Heiligen Stuhls nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten, sind in die Schweiz zurückgekehrt. Leutnant Urs Breitenmoser sagte der Nachrichtenagentur AP, die drei Gardisten seien freiwillig ausgeschieden. Sie seien gebeten worden, sich impfen zu lassen, "um ihre Gesundheit und die anderer zu schützen, die bei ihrem Dienst mit ihnen in Kontakt kommen". Sie hätten sich dagegen entschieden.

impfen lassen wollten, sind in die Schweiz zurückgekehrt. Leutnant Urs Breitenmoser sagte der Nachrichtenagentur AP, die drei Gardisten seien freiwillig ausgeschieden. Sie seien gebeten worden, sich impfen zu lassen, "um ihre Gesundheit und die anderer zu schützen, die bei ihrem Dienst mit ihnen in Kontakt kommen". Sie hätten sich dagegen entschieden. In Russland spitzt sich die Corona-Lage zu. Heute meldeten die Behörden mit 890 Todesopfern innerhalb von 24 Stunden einen Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren. Schon seit Tagen weist die Statistik Negativrekorde jenseits der 800-Marke bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus auf. Größere Corona-Beschränkungen gibt es in Russland derzeit nicht.

spitzt sich die Corona-Lage zu. Heute meldeten die Behörden mit 890 Todesopfern innerhalb von 24 Stunden einen Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren. Schon seit Tagen weist die Statistik Negativrekorde jenseits der 800-Marke bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem auf. Größere Corona-Beschränkungen gibt es in Russland derzeit nicht. Aufatmen im Ferienparadies Mallorca: Im Hochsommer gehörte die Mittelmeerinsel genauso wie das spanische Festland noch zu den europäischen Corona-Hotspots. Jetzt, vor den Herbstferien, glänzt ganz Spanien mit einer der niedrigsten Infektionsraten Europas. Lesen Sie hier : Mallorcas Corona-Enstpannung - die Normalität kehrt zurück

: Mallorcas Corona-Enstpannung - die Normalität kehrt zurück In Deutschland laufen die "Booster-Impfungen." Eine neue Umfrage aus den USA zeigt, wie die Nebenwirkungen nach dem dritten Corona-Piks ausfallen können. Lesen Sie dazu : Dritte Corona-Impfung - Das sind die Nebenwirkungen

: Dritte Corona-Impfung - Das sind die Nebenwirkungen Die Corona-Impfstoffe müssen Biontech-Gründer Ugur Sahin zufolge 2022 womöglich an neue Virusvarianten angepasst werden. Im laufenden Jahr sei dies unnötig, denn die Impfstoffe wirkten auch gegen die bisherigen Varianten, auch wenn diese ansteckender seien, sagt Sahin der "Financial Times". "Aber Mitte nächsten Jahres könnte die Situation schon anders aussehen", fügt er hinzu. Gegenwärtig schienen Auffrischungsimpfungen in der Lage zu sein, die Hauptvarianten zu bekämpfen.

angepasst werden. Im laufenden Jahr sei dies unnötig, denn die Impfstoffe wirkten auch gegen die bisherigen Varianten, auch wenn diese ansteckender seien, sagt Sahin der "Financial Times". "Aber Mitte nächsten Jahres könnte die Situation schon anders aussehen", fügt er hinzu. Gegenwärtig schienen Auffrischungsimpfungen in der Lage zu sein, die Hauptvarianten zu bekämpfen. Ab kommendem Montag gelten in Teilen Neuseelands wieder striktere Corona-Maßnahmen, nachdem drei neue Corona-Infektionsfälle aufgetreten sind. Premierministerin Jacinda Ardern erklärte am Sonntag, die drei Fälle seien außerhalb der Millionenstadt Auckland auf der Nordinsel registriert worden. Die verschärften Regeln in den betroffenen Gebieten sollen nun mindestens fünf Tage andauern. Bildungseinrichtungen müssen schließen, sofern sie wegen der Schulferien nicht ohnehin zu sind, Unternehmen müssen auf kontaktlosen Handel umsteigen.

erklärte am Sonntag, die drei Fälle seien außerhalb der Millionenstadt Auckland auf der Nordinsel registriert worden. Die verschärften Regeln in den betroffenen Gebieten sollen nun mindestens fünf Tage andauern. Bildungseinrichtungen müssen schließen, sofern sie wegen der Schulferien nicht ohnehin zu sind, Unternehmen müssen auf kontaktlosen Handel umsteigen. Der Städte- und Gemeindebund hat vor einer Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen gewarnt. Schülerinnen und Schüler seien eine besonders gefährdete Gruppe, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Deswegen ist es weiterhin wichtig, dass Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet werden und insbesondere in Gebieten, wo die Inzidenzzahlen vergleichsweise hoch sind, auch an der Maskenpflicht festgehalten wird", bekräftigte er.

In einem Chemnitzer Supermarkt ist ein 20 Jahre alter Mann ausgerastet, nachdem ein Mitarbeiter ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, warf der Maskenverweigerer zunächst mit einer Bierflasche nach dem 24-jährigen Mitarbeiter und traf ihn am Rücken.

ist ein 20 Jahre alter Mann ausgerastet, nachdem ein Mitarbeiter ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, warf der Maskenverweigerer zunächst mit einer Bierflasche nach dem 24-jährigen Mitarbeiter und traf ihn am Rücken. Die Deutsche Lufthansa hält eine Corona-Impfpflicht für ihr Flugpersonal für nötig. Ein stabiler, weltweiter Flugbetrieb ist nach Angaben der Airline vom Sonntag künftig nicht darstellbar. Einzelne Länder verlangten die Impfung für Piloten, Pilotinnen, Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen bereits, weitere würden folgen. "Als weltweit operierende Airline befürworten wir eine verpflichtende Impfung für unsere Crews und brauchen darüber hinaus eine Möglichkeit zur Erfassung der Impfdaten", betonte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser in der "Bild am Sonntag".

hält eine für ihr Flugpersonal für nötig. Ein stabiler, weltweiter Flugbetrieb ist nach Angaben der Airline vom Sonntag künftig nicht darstellbar. Einzelne Länder verlangten die Impfung für Piloten, Pilotinnen, Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen bereits, weitere würden folgen. "Als weltweit operierende Airline befürworten wir eine verpflichtende Impfung für unsere Crews und brauchen darüber hinaus eine Möglichkeit zur Erfassung der Impfdaten", betonte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser in der "Bild am Sonntag". Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, lehnt die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen zu einem jetzt schon festgesetzten Datum ab. Es sei allerdings "richtig, dass wir jetzt eine Debatte darüber führen, wann wir zur Normalität zurückkehren können", sagte Reinhardt den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (Samstag). "Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht in einer Infektionsangstneurose einrichten." Dies heiße im Umkehrschluss aber nicht, "dass wir jetzt alles in Laissez-faire-Manier laufen lassen". Infektionen zu verhindern müsse der ärztliche Anspruch sein.

aller zu einem jetzt schon festgesetzten Datum ab. Es sei allerdings "richtig, dass wir jetzt eine Debatte darüber führen, wann wir zur Normalität zurückkehren können", sagte Reinhardt den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (Samstag). "Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht in einer Infektionsangstneurose einrichten." Dies heiße im Umkehrschluss aber nicht, "dass wir jetzt alles in Laissez-faire-Manier laufen lassen". Infektionen zu verhindern müsse der ärztliche Anspruch sein. Israels Regierung erhöht wegen steigender Corona-Zahlen den Druck auf zweifach Geimpfte: Ab Sonntag sollte der Grüne Pass , der in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens vorgezeigt werden muss, nur noch bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gelten. Danach ist eine dritte Spritze als Auffrischung notwendig, um den Pass zu verlängern. Wegen technischer Probleme bei der Erneuerung des Grünen Passes teilte das Gesundheitsministerium allerdings am Sonntag mit, die Gültigkeit des alten Passes doch noch um einige Tage zu verlängern.

, der in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens vorgezeigt werden muss, nur noch bis zu nach der zweiten Impfdosis gelten. Danach ist eine dritte Spritze als Auffrischung notwendig, um den Pass zu verlängern. Wegen technischer Probleme bei der Erneuerung des Grünen Passes teilte das Gesundheitsministerium allerdings am Sonntag mit, die Gültigkeit des alten Passes doch noch um einige Tage zu verlängern. Laufende Nase, Husten und Fieber: Auffallend viele Kinder machen seit einigen Wochen Atemwegsinfekte durch, die eigentlich erst in den Wintermonaten zu erwarten wären. Betroffen seien vor allem unter Sechsjährige, sagte Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, der Deutschen Presse-Agentur. Aufgrund von Kita-Schließungen und anderen Corona-Maßnahmen im vergangenen Winter und Frühjahr seien sie bisher nicht in Kontakt mit bestimmten Erregern gekommen. „Die Infekte werden jetzt nachgeholt.“

durch, die eigentlich erst in den zu erwarten wären. Betroffen seien vor allem unter Sechsjährige, sagte Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, der Deutschen Presse-Agentur. Aufgrund von Kita-Schließungen und anderen Corona-Maßnahmen im vergangenen Winter und Frühjahr seien sie bisher nicht in Kontakt mit bestimmten Erregern gekommen. „Die Infekte werden jetzt nachgeholt.“ Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht auf 64,2 zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter meldete, wurden binnen eines Tages 6164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und neun weitere Todesfälle registriert.

bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht auf 64,2 zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter meldete, wurden binnen eines Tages 6164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und neun weitere Todesfälle registriert. Die Amtsärzte in Deutschland sprechen sich dafür aus, dass die Gesundheitsbehörden den Corona-Impfstatus von positiv getesteten Personen mitgeteilt bekommen. "Hilfreich wäre es, wenn die knapp besetzten Gesundheitsämter informiert würden, wer von den positiv Getesteten geimpft ist", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, unserer Redaktion.

Corona-News von Samstag, 2. Oktober: Brasiliens Gesundheitsminister nach UN-Besuch erneut Corona-positiv

Der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga ist nach einer Dienstreise mit Staatspräsident Jair Bolsonaro in New York erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. So könne er an diesem Tag nicht nach Brasilien zurückkehren, schrieb Queiroga am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter. Er habe keine Symptome und werde bald zurück sein.

auf das Coronavirus getestet worden. So könne er an diesem Tag nicht nach Brasilien zurückkehren, schrieb Queiroga am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter. Er habe keine Symptome und werde bald zurück sein. Ein Arzt aus Bayern soll laut Bayrischem Rundfunk (BR) falsche Impfausweise ausgestellt haben. Dem Bericht zufolge werde derzeit geprüft, ob die Zertifikate auf Verlangen der Patienten ausgestellt wurden und ob der Arzt für die Ausstellung bezahlt wurde.

ausgestellt haben. Dem Bericht zufolge werde derzeit geprüft, ob die Zertifikate auf Verlangen der Patienten ausgestellt wurden und ob der Arzt für die Ausstellung bezahlt wurde. Vollständig geimpfte Reisende aus aller Welt können wieder Urlaub im thailändischen Ferienparadies Phuket buchen. Wie das Tourismus-Ministerium in Bangkok am Freitagabend mitteilte, wird die bestehende Regelung für kontrolliertes Einreisen nach Phuket aus bislang rund 80 Ländern ausgeweitet wird. „Das bedeutet, dass Thailand nun Reisende aus allen Ländern der Welt für das Sandkastenprogramm willkommen heißt.“ Lesen Sie dazu auch: In welchen Ländern man trotz Corona im Herbst Urlaub machen kann

buchen. Wie das Tourismus-Ministerium in Bangkok am Freitagabend mitteilte, wird die bestehende Regelung für kontrolliertes Einreisen nach Phuket aus bislang rund 80 Ländern ausgeweitet wird. „Das bedeutet, dass nun Reisende aus allen Ländern der Welt für das Sandkastenprogramm willkommen heißt.“ In welchen Ländern man trotz Corona im Herbst Urlaub machen kann Vize-Europameister England muss einem Bericht zufolge wegen der Impf-Unwilligkeit einiger Stars um seine Chancen bei der Fußball-WM bangen. Mindestens fünf Nationalspieler im Kader von Trainer Gareth Southgate haben dem Boulevardblatt "The Sun" zufolge bislang eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert. Den Profis, von denen drei zum Stammpersonal gehören sollen, droht demnach der Ausschluss von der Weltmeisterschaft in Katar, wenn die Gastgeber eine Impfpflicht auch für Spieler verfügen. Über entsprechende Pläne des WM -Ausrichters war zuletzt mehrfach berichtet worden.

einiger Stars um seine Chancen bei der Fußball-WM bangen. Mindestens fünf Nationalspieler im Kader von Trainer Gareth Southgate haben dem Boulevardblatt "The Sun" zufolge bislang eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert. Den Profis, von denen drei zum Stammpersonal gehören sollen, droht demnach der Ausschluss von der Weltmeisterschaft in Katar, wenn die Gastgeber eine Impfpflicht auch für Spieler verfügen. Über entsprechende Pläne des -Ausrichters war zuletzt mehrfach berichtet worden. Deutschland hat inzwischen mehr als 17 Millionen Corona-Impfdosen für andere Staaten abgegeben. Davon wurden zehn Millionen Dosen des Präparats von Astrazeneca über die internationale Initiative Covax verteilt, wie aus einer neuen Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Gut sieben Millionen Dosen gingen direkt an Länder mit akutem Bedarf - nämlich an die Ukraine, Namibia, Vietnam, Ägypten und Ghana. Außerdem steht demnach noch eine direkte Auslieferung nach Thailand an.

für andere Staaten abgegeben. Davon wurden zehn Millionen Dosen des Präparats von Astrazeneca über die internationale Initiative Covax verteilt, wie aus einer neuen Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Gut sieben Millionen Dosen gingen direkt an Länder mit akutem Bedarf - nämlich an die Ukraine, Namibia, Vietnam, Ägypten und Ghana. Außerdem steht demnach noch eine direkte Auslieferung nach Thailand an. Die Virologin Melanie Brinkmann hat den Forderungen von Kinder- und Jugendärzten nach der Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen deutlich widersprochen. "Wenn man etwas abschaffen möchte, dessen Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist und das fast nichts kostet, kann man das machen. Die Frage ist nur, ob es klug ist", sagte Brinkmann der "Rheinischen Post".

hat den Forderungen von Kinder- und Jugendärzten nach der Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen deutlich widersprochen. "Wenn man etwas abschaffen möchte, dessen Nutzen wissenschaftlich erwiesen ist und das fast nichts kostet, kann man das machen. Die Frage ist nur, ob es klug ist", sagte Brinkmann der "Rheinischen Post". In der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki sind die Intensivbetten für Covid-Patienten zu 100 Prozent belegt. Das berichtete am Samstag die griechische Tageszeitung "Kathimerini". In der umliegenden Region Zentralmakedonien seien nur noch vier Betten frei. Seit Freitag gilt für die Millionenstadt Thessaloniki ein nächtlicher "Mini-Lockdown", weil die Zahl der Neuinfektionen dort zuletzt stark angestiegen war. Die Gesundheitsbehörde meldete am Freitagabend für das ganze Land mit seinen elf Millionen Einwohnern 2636 Neuinfektionen, davon knapp 400 in Thessaloniki.

Kinder- und Jugendärzte in Deutschland befürworten das Vorhaben mehrerer Bundesländer, in der Corona-Pandemie auf eine flächendeckende Maskenpflicht an Schulen zu verzichten. "Ich halte eine generelle Fortsetzung einer Maskenpflicht in Schulen für unangemessen", sagte Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, unserer Redaktion. Er sehe etwa keinen Grund, warum Grundschüler im Unterricht grundsätzlich weiterhin Maske tragen sollten, zumal sie erheblich weniger zum Infektionsgeschehen beitrügen als Jugendliche und Erwachsene. Die Entscheidung müsse sich jeweils an den Inzidenzwerten und am Lebensalter der Kinder ausrichten.

Corona-News von Freitag, 1. Oktober: Herbstferien: Diese Regeln gelten in den Urlaubsländern

Die Herbstferien stehen vor der Tür und viele Familie wollen die freien Tage nutzen, um zu verreisen. Welche Corona-Regeln in den beliebtesten Urlaubsländern gelten, lesen Sie hier.

Der US-Bundesstaat Kalifornien will für alle Schulkinder Corona-Impfungen vorschreiben, sobald der Impfstoff für diese Altersgruppen vollständig zugelassen ist. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte dies am Freitag an.

Der US-Bundesstaat Kalifornien will für alle vorschreiben, sobald der Impfstoff für diese Altersgruppen vollständig zugelassen ist. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte dies am Freitag an. Wer in der Schweiz Freunde, Arbeitskollegen oder Verwandte vom Impfen gegen das Coronavirus überzeugt, soll künftig einen Gutschein erhalten. Mit der Maßnahme soll das Impftempo erhöht werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vorschlug.

erhöht werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vorschlug. Deutsche Virologen gehen von einer längeren Schutzdauer nach durchgemachter Corona-Infektion aus als bisher angenommen. "Die nachgewiesene Dauer des Schutzes nach durchgemachter Sars-CoV-2-Infektion beträgt mindestens ein Jahr", heißt es in einer Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie.

In den Schadenersatz-Prozessen um Corona-Infektionen im Skiort Ischgl haben die Rechtsvertreter Österreichs erstmals ein mögliches Zugeständnis in Aussicht gestellt.

im Skiort Ischgl haben die Rechtsvertreter Österreichs erstmals ein mögliches Zugeständnis in Aussicht gestellt. Ein neues Corona-Medikament des US-Pharmakonzerns Merck reduziert bei Risiko-Patienten einer klinischen Studie zufolge deutlich die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe.

reduziert bei Risiko-Patienten einer klinischen Studie zufolge deutlich die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe. In der Debatte über die Maskenpflicht an Schulen befürwortet der Grundschulverband ein Ende der Tragepflicht für die Jüngsten. Aus pädagogischen Gründen sei man sehr dafür, sagte der Verbandsvorsitzende und ehemalige Grundschulleiter Edgar Bohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Das Kennenlernen unserer Erstklässler mit Maske ist schwierig. Wenn Kinder nur die Augen sehen, fehlen viele Ausdrucksmöglichkeiten."

In englischen Pflegeheimen könnten einer Analyse zufolge bald Zehntausende Beschäftigte ihren Job verlieren, weil sie nicht vollständig gegen Corona geimpft sind. Der Auswertung des Nachrichtenportals "National World" auf Basis von Daten des englischen Gesundheitsdienstes NHS zufolge könnte England wegen neuer Vorgaben mehr als 40.000 Pflegekräfte verlieren.

Pflegeheimen könnten einer Analyse zufolge bald Zehntausende Beschäftigte ihren Job verlieren, weil sie nicht vollständig gegen Corona geimpft sind. Der Auswertung des Nachrichtenportals "National World" auf Basis von Daten des englischen Gesundheitsdienstes NHS zufolge könnte England wegen neuer Vorgaben mehr als 40.000 Pflegekräfte verlieren. Volle Kinosäle, Tanzen in Clubs und Restaurantbesuche ohne Maske und ohne Abstand: All das ist seit Freitag im Saarland wieder möglich. Nach einer neuen Verordnung der Landesregierung fallen praktisch alle Einschränkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) weg.

wieder möglich. Nach einer neuen Verordnung der Landesregierung fallen praktisch alle Einschränkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) weg. Ein knappes halbes Jahr nach dem von der indischen Regierung verfügten Exportstopp will der weltweit größte Impfstoffhersteller ab diesem Monat wieder Corona-Vakzine an arme Länder liefern.

an arme Länder liefern. Ein weltweites Netzwerk von Hilfsorganisationen hat sich gegen eine Auszeichnung des Mainzer Corona-Impfstoffentwicklers Biontech mit dem Medizin-Nobelpreis ausgesprochen.

mit dem Medizin-Nobelpreis ausgesprochen. Eine zweifache Impfung mit dem russischen Impfstoff Sputnik V berechtigt nicht zu einem deutschen Impfzertifikat. Es fehlen die Zulassung in Deutschland und eine entsprechende Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, wie der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einem am Freitag bekanntgegebenen Eilbeschluss entschied.

berechtigt nicht zu einem deutschen Impfzertifikat. Es fehlen die Zulassung in Deutschland und eine entsprechende Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, wie der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel in einem am Freitag bekanntgegebenen Eilbeschluss entschied. Mit härteren Regeln für Ungeimpfte will Pakistan die Impfrate erhöhen. Erwachsene ohne Corona-Schutzimpfung dürfen von diesem Freitag an keine Inlandsflüge oder Züge nehmen. Auch der Besuch von Einkaufszentren und Restaurants ist ihnen untersagt. Ausgenommen von diesen Regeln sind Kinder und Jugendliche.

will Pakistan die Impfrate erhöhen. Erwachsene ohne Corona-Schutzimpfung dürfen von diesem Freitag an keine Inlandsflüge oder Züge nehmen. Auch der Besuch von Einkaufszentren und Restaurants ist ihnen untersagt. Ausgenommen von diesen Regeln sind Kinder und Jugendliche. Mit Rumänien und Litauen stuft die Bundesregierung ab Sonntag zwei weitere EU-Länder als Corona-Hochrisikogebiete ein. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit.

ein. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Deutschland will auf zukünftige Pandemien besser vorbereitet sein. Beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) soll dazu ein Zentrum für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika entstehen.

entstehen. Für Fahrgäste in Fernzügen kommen vorerst keine neuen Nachweispflichten als zusätzlicher Corona-Schutz. Die Bundesregierung erklärte am Freitag, dass die Einführung einer 3G-Regel in ICE und Intercity beim jetzigen Stand der Pandemie derzeit nicht weiter verfolgt werde.

in ICE und Intercity beim jetzigen Stand der Pandemie derzeit nicht weiter verfolgt werde. Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (72) hat Impfgegner als "erbärmlich" kritisiert. Er verstehe solche Menschen überhaupt nicht, sagte Taylor der britischen Nachrichtenagentur PA. Der Musiker nannte Impfpässe bei Großveranstaltungen eine "großartige Idee".

(72) hat Impfgegner als "erbärmlich" kritisiert. Er verstehe solche Menschen überhaupt nicht, sagte Taylor der britischen Nachrichtenagentur PA. Der Musiker nannte Impfpässe bei Großveranstaltungen eine "großartige Idee". Die in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffe schützen vor Covid-19 - insbesondere vor einem schweren Krankheitsverlauf mit Hospitalisierung. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht schätzt, beträgt dieser Schutz für alle zugelassenen Impfstoffe für die Kalenderwochen 35 bis 38 etwa 93 Prozent bei den 18- bis 59-Jährigen und 89 Prozent in der Altersgruppe ab 60 Jahren.

(RKI) in seinem Wochenbericht schätzt, beträgt dieser Schutz für alle zugelassenen Impfstoffe für die Kalenderwochen 35 bis 38 etwa 93 Prozent bei den 18- bis 59-Jährigen und 89 Prozent in der Altersgruppe ab 60 Jahren. Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lehnen Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen in mehreren Bundesländern ab. "Der Verzicht auf Testungen und die zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht sowie die zu starke Reduzierung von Quarantänemaßnahmen erhöht die Gefahr, dass die Schule zur Black Box wird, was eine Kontrolle von Infektionen nicht mehr zulässt", sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag).

in mehreren Bundesländern ab. "Der Verzicht auf Testungen und die zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht sowie die zu starke Reduzierung von Quarantänemaßnahmen erhöht die Gefahr, dass die Schule zur Black Box wird, was eine Kontrolle von Infektionen nicht mehr zulässt", sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). Australien wird im November erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder seine internationalen Grenzen öffnen. Vollständig geimpfte Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz dürfen dann wieder ins Ausland reisen. Grund für die von vielen lang ersehnte Lockerung sei, dass dann in den meisten Regionen des Landes eine Impfquote von mehr als 80 Prozent erreicht sei.

Die deutschen Amtsärzte fordern mit Blick auf den Herbst eine Ausweitung der 3G-Regel sowie Corona-Informationspflichten in der Berufswelt.

Corona-News von Donnerstag, 30. September: RKI warnt vor steigenden Infektionszahlen im Herbst

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) erwartet für Herbst und Winter wieder einen Anstieg der Infektionszahlen . Im RKI-Wochenbericht werden als Gründe insbesondere eine "noch immer große Zahl" ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen angeführt.

. Im RKI-Wochenbericht werden als Gründe insbesondere eine "noch immer große Zahl" ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen angeführt. Beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt oder anderen Anlässen gilt in Nordrhein-Westfalen ab diesem Freitag im Freien generell keine Maskenpflicht mehr. In Fußballstadien, Konzerten und bei anderen Großveranstaltungen ist wieder mehr Publikum zugelassen.

ab diesem Freitag im Freien generell keine Maskenpflicht mehr. In Fußballstadien, Konzerten und bei anderen Großveranstaltungen ist wieder mehr Publikum zugelassen. Angehörige und Freunde wollen in der kommenden Woche bei einer öffentlichen Trauerfeier in Idar-Oberstein Abschied von dem nach einem Streit um die Maskenpflicht erschossenen Tankstellen-Mitarbeiter nehmen. Bis zu 650 Menschen könnten am kommenden Donnerstag, 7. Oktober, an der Gedenkveranstaltung auf dem Messegelände teilnehmen, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Abschied von dem nach einem Streit um die Maskenpflicht erschossenen Tankstellen-Mitarbeiter nehmen. Bis zu 650 Menschen könnten am kommenden Donnerstag, 7. Oktober, an der auf dem Messegelände teilnehmen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt angesichts von teils nicht ausreichenden Impfquoten vor einer verschlechterten Corona-Lage in Europa in diesem Herbst. .

warnt angesichts von teils nicht ausreichenden Impfquoten vor einer verschlechterten Corona-Lage in Europa in diesem Herbst. . Das mangelnde Tempo bei den Corona-Impfungen in ärmeren Ländern liegt an fehlendem Impfstoff, und dies ist nach Auffassung eines ranghohen Vertreters der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Marktmanipulationen zurückzuführen.

Nach einer langen Corona-Pause hat Bayern nun auch Volksfeste und andere öffentliche Festivitäten wieder erlaubt. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz gilt die 3G-Regel, wonach nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Das teilte die Staatskanzlei nach einem Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren mit.

und andere öffentliche Festivitäten wieder erlaubt. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz gilt die 3G-Regel, wonach nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben. Das teilte die Staatskanzlei nach einem Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren mit. Kunden von Lufthansa, Ryanair, Eurowings und 13 weiteren Fluggesellschaften können künftig einfacher Erstattungen für zu Beginn der Corona-Pandemie annullierte Flüge bekommen. Zudem wollen die Airlines ihre Gäste besser über ihre Rechte informieren.

und 13 weiteren Fluggesellschaften können künftig einfacher für zu Beginn der Corona-Pandemie annullierte Flüge bekommen. Zudem wollen die Airlines ihre Gäste besser über ihre Rechte informieren. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht hat die Lockerungen bei der Maskenpflicht an den Schulen in mehreren Bundesländern begrüßt. "Das freut mich für die Schülerinnen und Schüler sehr", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

hat die Lockerungen bei der Maskenpflicht an den Schulen in mehreren Bundesländern begrüßt. "Das freut mich für die Schülerinnen und Schüler sehr", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Unter dem Hashtag #allesaufdentisch sorgt eine Video-Aktion im Netz für Aufsehen, die unter anderem die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert. Mit dabei sind etwa auch die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring, die bereits bei der Aktion #allesdichtmachen mitgemacht hatten.

sorgt eine Video-Aktion im Netz für Aufsehen, die unter anderem die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert. Mit dabei sind etwa auch die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring, die bereits bei der Aktion #allesdichtmachen mitgemacht hatten. Drei Viertel der Erwachsenen und ein gutes Drittel der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag inzwischen 75,0 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren bekommen - und 34,1 Prozent derer zwischen 12 und 17 Jahren.

geimpft. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag inzwischen 75,0 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren bekommen - und 34,1 Prozent derer zwischen 12 und 17 Jahren. Eine mögliche I mpfempfehlung für Kinder unter 12 Jahren wird aus Sicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch schwieriger als die für 12- bis 17-Jährige. Kein Kind unter 17 sei in Deutschland ausschließlich an Covid-19 gestorben, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens der "Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Der Stiko-Chef erwartet zugleich erneut eine "Welle des politischen Drucks" mit Blick auf die Impfung jüngerer Kinder.

wird aus Sicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch schwieriger als die für 12- bis 17-Jährige. Kein Kind unter 17 sei in Deutschland ausschließlich an Covid-19 gestorben, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens der "Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Der Stiko-Chef erwartet zugleich erneut eine "Welle des politischen Drucks" mit Blick auf die Impfung jüngerer Kinder. In Frankreich gelten die 3G-Regeln und die Gesundheitspass-Pflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie von Donnerstag an bereits für Kinder ab 12 Jahren und zwei Monaten.

im Kampf gegen die Corona-Pandemie von Donnerstag an bereits für Kinder ab 12 Jahren und zwei Monaten. Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hat erneut einen massiven Anstieg der Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Nachdem bereits am Mittwoch ein Rekordwert von 950 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden war, kletterte die Zahl am Donnerstag auf 1438.

verzeichnet. Nachdem bereits am Mittwoch ein Rekordwert von 950 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden war, kletterte die Zahl am Donnerstag auf 1438. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat davor gewarnt, in der aktuellen Phase der Regierungsbildung die Pandemie-Bekämpfung zu vernachlässigen. Stattdessen könne und müsse die Politik mehr tun, um bislang ungeimpfte Menschen von einer Impfungen zu überzeugen, sagte Lauterbach unserer Redaktion. Zudem setzt er nach eigenen Worten darauf, "dass sich 2G im Herbst stärker durchsetzen wird". Leider gebe es hier keine einheitliche Lösung für alle Bundesländer, sagte er.

Corona-News von Mittwoch, 29. September: YouTube verschärft Maßnahmen gegen Falschinformationen zu Impfungen

Corona-News von Dienstag, 28. September: Virologe Drosten: Corona-Herbstwelle deutet sich mancherorts an

Der Virologe Christian Drosten hält die derzeitige Beruhigung der bundesweiten Corona-Infektionszahlen für ein vorübergehendes Phänomen. Es sei bereits zu sehen, dass in ostdeutschen Bundesländern die Inzidenz offenbar unabhängig vom Ferienende wieder Fahrt aufnehme. "Ich denke, da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im Oktober wohl wieder sehen werden", sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstagabend in einem Auszug aus dem Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info.

die Inzidenz offenbar unabhängig vom Ferienende wieder Fahrt aufnehme. "Ich denke, da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im wohl wieder sehen werden", sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstagabend in einem Auszug aus dem Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. Vor knapp einem Jahr waren in Dänemark Millionen Nerze wegen des Coronavirus gekeult worden - nun wird die Zucht der Tiere ein weiteres Jahr ausgesetzt. Das Zuchtverbot gelte auch 2022, sagte Landwirtschaftsminister Rasmus Prehn am Dienstag vor Reportern. Nur so könnten die Bürger von einer Tier-zu-Mensch-Übertragung des Coronavirus geschützt werden.

des Coronavirus geschützt werden. Russland hat am Dienstag die bislang höchste Zahl an Corona-Toten binnen eines Tages gemeldet. Nach Angaben der Regierung starben innerhalb von 24 Stunden 852 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie in Russland mehr als 205.500 Menschen - das ist die höchste Zahl in Europa.

an den Folgen der Virus-Erkrankung. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie in Russland mehr als 205.500 Menschen - das ist die höchste Zahl in Europa. Raucher haben Studien zufolge ein höheres Risiko für schwere Verläufe von Covid-19. Das bestätigen nun weitere Analysen, die britische Forschende in der Fachzeitschrift "Thorax" vorstellen. Demnach liegt der Anteil der Infizierten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden oder sogar sterben, bei Rauchern merklich höher als bei Nichtrauchern. Die Wahrscheinlichkeit, wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, könnte den Ergebnissen zufolge bei Menschen, die aktuell Raucher sind, fast doppelt so groß sein wie bei lebenslangen Nichtrauchern.

haben Studien zufolge ein höheres Risiko für schwere Verläufe von Covid-19. Das bestätigen nun weitere Analysen, die britische Forschende in der Fachzeitschrift "Thorax" vorstellen. Demnach liegt der Anteil der Infizierten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden oder sogar sterben, bei Rauchern merklich höher als bei Nichtrauchern. Die Wahrscheinlichkeit, wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, könnte den Ergebnissen zufolge bei Menschen, die aktuell Raucher sind, fast doppelt so groß sein wie bei lebenslangen Nichtrauchern. In Russland hat es so viele Corona-Tote innerhalb eines Tages gegeben wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor gut eineinhalb Jahren. 852 infizierte Menschen seien binnen 24 Stunden gestorben, teilten die Behörden am Dienstag mit. Schon seit Monaten verzeichnet das flächenmäßig größte Land der Erde mit rund 146 Millionen Einwohnern hohe tägliche Todeszahlen, in den vergangenen Tagen stiegen so noch weiter an. Laut offizieller Corona-Statistik starben insgesamt mehr als 205.500 Patienten mit dem Virus. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

hat es so viele Corona-Tote innerhalb eines Tages gegeben wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor gut eineinhalb Jahren. 852 infizierte Menschen seien binnen 24 Stunden gestorben, teilten die Behörden am Dienstag mit. Schon seit Monaten verzeichnet das flächenmäßig größte Land der Erde mit rund 146 Millionen Einwohnern hohe tägliche Todeszahlen, in den vergangenen Tagen stiegen so noch weiter an. Laut offizieller Corona-Statistik starben insgesamt mehr als 205.500 Patienten mit dem Virus. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Italiens Fußballstadien dürften bald zu Dreivierteln mit Zuschauern gefüllt werden. Die Corona-Expertenkommission in Rom sprach sich dafür aus, die Kapazitäten in den Arenen von 50 auf 75 Prozent zu erhöhen. Dies hatte zuvor die Regierung vorgeschlagen. Voraussetzung für die Öffnung war die Ausweitung des sogenannten "Grünen Passes": In die Stadien dürfen also nur Zuschauer rein, die eine Impfung, Genesung oder einen aktuellen Corona-Test vorweisen können. In Sporthallen dürfen die Ränge zu 50 Prozent belegt werden.

dürften bald zu Dreivierteln mit Zuschauern gefüllt werden. Die Corona-Expertenkommission in Rom sprach sich dafür aus, die Kapazitäten in den Arenen von 50 auf 75 Prozent zu erhöhen. Dies hatte zuvor die Regierung vorgeschlagen. Voraussetzung für die Öffnung war die Ausweitung des sogenannten "Grünen Passes": In die Stadien dürfen also nur Zuschauer rein, die eine Impfung, Genesung oder einen aktuellen Corona-Test vorweisen können. In Sporthallen dürfen die Ränge zu 50 Prozent belegt werden. Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss will Kabinenpersonal kündigen, das sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt. Das teilte die Swiss in Zürich am Dienstag auf Anfrage mit. Vorher hatten die Tamedia-Zeitungen darüber berichtet. Die Fluggesellschaft hatte im August die Impfpflicht für Besatzungen eingeführt. Bis 1. Dezember müssen alle vollständig geimpft sein. Hintergrund ist, dass viele Länder fliegendes Personal nur geimpft ins Land lassen wollen. Mehr als die Hälfte des Personals sei bereits geimpft, hieß es.

will Kabinenpersonal kündigen, das sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt. Das teilte die Swiss in Zürich am Dienstag auf Anfrage mit. Vorher hatten die Tamedia-Zeitungen darüber berichtet. Die Fluggesellschaft hatte im August die Impfpflicht für Besatzungen eingeführt. Bis 1. Dezember müssen alle vollständig geimpft sein. Hintergrund ist, dass viele Länder fliegendes Personal nur geimpft ins Land lassen wollen. Mehr als die Hälfte des Personals sei bereits geimpft, hieß es. Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sind nun fast drei Viertel der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren vollständig geimpft. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag inzwischen 74,7 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren bekommen - und 33,2 Prozent derjenigen von 12 bis 17 Jahren. Mindestens eine erste Impfung haben demnach 78,6 Prozent der Erwachsenen und 41 Prozent der 12- bis 17-Jährigen erhalten.

in Deutschland sind nun fast drei Viertel der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren vollständig geimpft. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag inzwischen 74,7 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren bekommen - und 33,2 Prozent derjenigen von 12 bis 17 Jahren. Mindestens eine erste Impfung haben demnach 78,6 Prozent der Erwachsenen und 41 Prozent der 12- bis 17-Jährigen erhalten. Vollständig geimpfte ausländische Touristen dürfen ab November wieder in den Iran einreisen. Die Visa erhalten die Touristen bei der Einreise ins Land, wie das Tourismusministerium laut Nachrichtenagentur Ilna am Dienstag mitteilte. Der Iran hatte im April 2020 die Einreise ausländischer Touristen wegen der Corona-Pandemie verboten.

einreisen. Die Visa erhalten die Touristen bei der Einreise ins Land, wie das Tourismusministerium laut Nachrichtenagentur Ilna am Dienstag mitteilte. Der Iran hatte im April 2020 die Einreise ausländischer Touristen wegen der Corona-Pandemie verboten. Experten haben in Höhlen in Laos in Fledermäusen drei Coronaviren entdeckt - diese sollen Sars-CoV-2 so ähnlich sein wie bislang kein anderes Virus. Das Erbgut der drei Spezies von Hufeisennasen sollen zu mehr als 95 Prozent mit Sars-CoV-2 übereinstimmen.

Japan wird den Corona-Notstand zum Monatsende aufheben. Das kündigte der scheidende Ministerpräsident Yoshihide Suga am Dienstag an. Nach dem planmäßigen Ende der Maßnahmen am 30. September steht erstmals seit Anfang April keine Region des Inselreiches mehr unter Notstand oder Quasi-Notstand. Die Zahl der Neuinfektionen sowie der Patienten mit schweren Symptomen habe dramatisch abgenommen, sagte Suga im Parlament.

wird den Corona-Notstand zum Monatsende aufheben. Das kündigte der scheidende Ministerpräsident Yoshihide Suga am Dienstag an. Nach dem planmäßigen Ende der Maßnahmen am 30. September steht erstmals seit Anfang April keine Region des Inselreiches mehr unter Notstand oder Quasi-Notstand. Die Zahl der Neuinfektionen sowie der Patienten mit schweren Symptomen habe dramatisch abgenommen, sagte Suga im Parlament. Hochdosis-Impfstoff für mehr Schutz heißt es in diesem Jahr für Menschen ab 60 Jahren, die sich gegen Grippe impfen lassen. Dieser spezielle Impfstoff unterscheidet sich durch bestimmte Wirkverstärker oder eine höhere Menge von enthaltenen Antigenen von den normalen Influenza-Impfstoffen..

unterscheidet sich durch bestimmte Wirkverstärker oder eine höhere Menge von enthaltenen Antigenen von den normalen Influenza-Impfstoffen.. Malaysia denkt über eine vorsichtige Öffnung seiner Grenzen für Geschäftsreisende und Urlauber nach. Die Regierung werde voraussichtlich noch in dieser Woche entscheiden, ob und wann vollständig geimpfte Malaysier wieder ins Ausland und Ausländer nach Malaysia reisen dürfen, berichtete die Zeitung "The Star" am Dienstag unter Berufung auf den Vorsitzenden des "National Recovery Council" (Rat für die nationale Wiederbelebung), Muhyiddin Yassin.

Thailand bekommt seine bisher schwerste Corona-Welle immer besser in den Griff. Am Dienstag meldeten die Behörden in Bangkok rund 9400 Neuinfektionen - so wenige, wie seit Mitte Juli nicht mehr. Die höchste jemals in dem südostasiatischen Land verzeichnete Zahl waren 23 400 neue Fällen innerhalb von 24 Stunden am 13. August. Bislang ist jedoch nur etwa ein Viertel der rund 70 Millionen Einwohner vollständig geimpft. Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Wo es die Deutschen in den Urlaub hinzieht

Corona-Pandemie: Wo es die Deutschen in den Urlaub hinzieht Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat eine Corona-Impfpflicht für Erzieherinnen, Lehrkräfte sowie Beschäftigte in Gesundheitsberufen und der Pflege ins Gespräch gebracht. "Wenn viele Beschäftigte in Kitas, Schulen und Kliniken Impfungen weiter verweigern, sollte der Gesetzgeber ernsthaft über eine Impfpflicht in diesen sensiblen Bereichen nachdenken", sagte Fischbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag).

(fmg/dpa/afp/epd)

