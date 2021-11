Berlin. Ab Sonntag soll Österreich wieder Hochrisikogebiet werden. Das bedeutet neue Regeln bei der Ausreise – vor allem für Ungeimpfte.

Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung am Freitag Tschechien, Ungarn und Österreich zu Hochrisikogebieten erklären. Die Einstufung soll schon ab Sonntag in Kraft treten, wie unsere Redaktion erfuhr. Geimpfte und Genesene können sich von einer Quarantänepflicht befreien. Für Ungeimpfte werden Reisen in diese EU-Länder jedoch beschwerlicher. Nach Rückkehr müssen sie in eine zehntägige Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden darf.

Am dramatischsten ist die Lage – trotz rigider Teststrategie – in der Alpenrepublik. Im Nachbarland beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 711. Der deutliche Aufwärtstrend und die kontinuierliche steigende Hospitalisierungsrate in Österreich bewegten die Bundesregierung dazu, das Land in einer höheren Risikokategorie zu führen. Einzelne Gemeinden werden davon allerdings ausgenommen: Mittelberg, Jungholz, Rißtal, von Vomp sowie Eben am Achensee.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Impfung in Österreich: Harte Regeln lassen Impfquote steigen

Unterdessen hat die deutliche Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte in Österreich dazu geführt, dass die Zahl der Corona-Impfungen spürbar anzieht. In den ersten zehn Tagen nach Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz wurden insgesamt mehr als 420.000 Impfungen verzeichnet, wie aus Zahlen der Ministerien hervorgeht. In den zehn Tagen davor waren es rund 157.000. Seit 8. November gilt obendrein eine 2G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschließt.

Ein Großteil der Impfungen (235.000) entfiel seit 1. November auf Booster-Impfungen. Zum ersten Mal ließen sich 123.000 Menschen gegen das Coronavirus durch die Injektion schützen. Eine zweite Dosis holten sich den Zahlen zufolge 64.000 Bürger. Die Impfquote liegt in Österreich bei aktuell etwa 65 Prozent der Gesamtbevölkerung, das ist etwas schlechter als der deutsche Wert.

Corona in Österreich: Druck auf Ungeimpfte steigt deutlich

Der Druck auf Ungeimpfte wird sich noch erhöhen. Eine Übergangsfrist, in der ungeimpfte Arbeitnehmer ersatzweise ganztags eine FFP2-Maske tragen dürfen, endet am 15. November. Die Arbeitgeber sind aufgerufen, stichprobenartig zu kontrollieren, ob ihre Beschäftigten geimpft, genesen oder getestet sind. Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu 500 Euro für Arbeitnehmer und bis zu 3600 Euro für die Unternehmen. Es steht im Raum, dass ab Mitte des Monats unter den Testangeboten nur noch PCR-Tests als Zutritt-Erlaubnis zum Arbeitsplatz gelten.

Von der 3G-Regel am Arbeitsplatz sind nur Beschäftigte ausgenommen, die praktisch keinen längeren Kontakt zu anderen Menschen haben, wie zum Beispiel Lastwagenfahrer. (fmg/mit dpa)