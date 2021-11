Die Ständige Impfkommission (Stiko) will schon bald allen Erwachsenen in Deutschland eine Corona-Auffrischungsimpfung empfehlen.

Pandemie So streng sollen die Corona-Regeln am Arbeitsplatz werden

Berlin. Ampel-Partner wollen 3G und Homeoffice-Pflicht für Beschäftigte und Betriebe. Das Vorhaben könnte am Streit mit der Union scheitern.

Es ist ein Tag der Entscheidungen. Endlich, würden vermutlich einige hinzufügen. Denn die Pandemielage wird immer kritischer. Kanzlerin Merkel nannte die Situation „dramatisch“. Die vierte Welle treffe das Land „mit voller Wucht“.

Am Donnerstag könnten nun die Weichen für den Corona-Winter gestellt werden. Am Nachmittag beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Angela Merkel. Bereits am Vormittag tagt der Bundestag, um das neue, überarbeitete Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zu beschließen.

Die Novelle sieht einige nie da gewesene Verschärfungen vor. Es ist der neue Instrumentenkasten, der geöffnet werden kann, sobald am 25. November die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite ausläuft – zumindest juristisch. Doch schon jetzt wackelt das erste große Gesetzesvorhaben der Ampel: Die unionsgeführten Bundesländer machten am Mittwoch klar, dass sie am Freitag mit ihrer Mehrheit im Bundesrat die Novelle blockieren könnten.

CDU kritisiert Corona-Pläne von Scholz

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), erklärte in einem Brief an den geschäftsführenden Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), die Pläne seien in der jetzigen Fassung nicht zustimmungsfähig. Angesichts des „sprunghaften und dynamischen Infektionsgeschehens mit absoluten Höchstzahlen an Neuinfektionen“ sei das von den Ampel-Partnern geplante Auslaufen des Sonderstatus der epidemischen Lage „unverantwortlich“. Das Bund-Länder-Treffen dürfte also auch der Kompromisssuche dienen.

Das geplante Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien sieht auch eine Reihe von Verschärfungen besonders in der Arbeitswelt vor. Was genau ist geplant?

Nur mit Maske, Abstand und Hygiene: Das ist für die Monteurinnen und Monteure in der Automobilindustrie längst selbstverständlich. Foto: Felix Kästle / picture alliance/dpa

3G-Nachweis am Arbeitsplatz

Bundesweit sollen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber einen Impfnachweis oder Genesenennachweis vorlegen müssen. Sind die Beschäftigten weder geimpft noch genesen, müssen sie täglich vor Zutritt zum Arbeitsplatz einen aktuellen Corona-Test vorlegen. PCR-Tests dürfen maximal 48 Stunden alt sein, Antigen-Schnelltests 24 Stunden.

Arbeitgebern droht ein Bußgeld, wenn sie den Status der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kon­trollieren. Sie müssen die Abfrage zudem dokumentieren. Bislang war es Arbeitgebern nur eingeschränkt möglich, den Corona-Impfstatus abzufragen.

Wenn sich Beschäftigte der 3G-Regel entziehen, muss der Arbeitgeber versuchen, ein Arbeiten ohne direkten Kontakt zu anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Ist das nicht möglich, droht den Betroffenen die Freistellung mit Lohnverlust für jene Zeit. Perspektivisch kann es auch zu Kündigungen kommen.

Die Betriebsärzte in Deutschland sehen die 3G-Regelung kritisch. Sie werde im Alltag für viele Betriebe „zu einer logistischen Herausforderung“, sagte die Vizepräsidentin des Verbands der Betriebs- und Werksärzte, Anette Wahl-Wachendorf, unserer Redaktion. Das betreffe weniger die großen Firmen, die die Nachweise beim Einlass etwa am Werkstor prüfen könnten. Aber für kleinere Unternehmen werde es ein zusätzlicher Aufwand, so die Vizeverbandschefin.

3G im Nah- und Fernverkehr

Wer in Bus, Bahn oder auf die Fähre steigt, muss künftig grundsätzlich einen 3G-Nachweis vorweisen können. Das gilt für alle Fahrgäste, auch für Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Auch bei der Nutzung des Flugzeugs – auf dienstlichen wie touristischen Flügen – soll 3G vorgeschrieben sein. Ausgenommen sind nach Angaben der Ampel-Partner Taxis. Zudem sollen Kleinkinder sowie Schüler im öffentlichen Personenverkehr keine 3G-Nachweise vorlegen müssen, da sie ohnehin regelmäßig getestet werden.

Die Überprüfung der 3G-Nachweise wollen SPD, Grüne und FDP im Fernverkehr der Bundespolizei überlassen, im Nahverkehr den Fahrscheinkontrolleuren. Die Landkreise, die bundesweit den Nahverkehr mitorganisieren, haben erhebliche Bedenken. „Wir halten das für eine sehr schwer umsetzbare Maßnahme“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, unserer Redaktion. Denn er bezweifle, dass hierdurch „ein ausreichender Kontrolldruck“ entstehe.

Homeoffice-Pflicht

Die zum 1. Juli aufgehobene Homeoffice-Pflicht soll wieder aktiviert werden. Wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen, müssen Arbeitgeber im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten ihren Beschäftigten Arbeit im Homeoffice anbieten. Die Beschäftigten wiederum müssen das Angebot annehmen, wenn keine Gründe entgegenstehen.

Scharfe Kritik an dieser Maßnahme kommt aus der Wirtschaft. Eine generelle Homeoffice-Pflicht für alle Unternehmen sei „realitätsfern und überflüssig“, sagte der Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Markus Jerger, unserer Redaktion. „Beschäftigte, die 3G erfüllen, müssen auch weiterhin im Betrieb arbeiten können und dürfen“, forderte er.