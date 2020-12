Berlin. „Querdenken“ darf in Bremen nicht demonstrieren. Das RKI meldet am Samstag 23.318 neue Corona-Fälle. Alle Infos in unserem Corona-Blog.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das Verbot einer für diesen Samstag in Bremen geplanten „Querdenker“-Demonstration gegen die Corona-Politik bestätigt

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag 23.318 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle stieg um 483

In den USA wurden binnen eines Tages mehr als 227.000 neue Fälle und 2607 neue Todesfälle registriert

Familienministerin Franziska Giffey warnt im Interview mit unserer Redaktion vor einer möglichen Zunahme von Gewalt gegen Frauen an Weihnachten

Die Novemberhilfen werden wohl frühestens im Januar ausgezahlt. Grund dafür sollen auch Software-Probleme sein

Mehrere Städte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben die Einführung von Ausgangssperren angekündigt

Die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen hat erstmals die Schwelle von 4000 überschritten

Die Sterbefallzahlen Anfang November liegen fünf Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 1.157.500 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 18.570 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Trotz der Lieferschwierigkeiten von Impfstoff durch das US-Pharmaunternehmen Pfizer rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit dem baldigen Beginn der Impfungen in Deutschland. „Gleichwohl wird es, Stand heute, wenn die Zulassung erfolgt, mit dem Jahreswechsel erste Impfungen in Deutschland geben können“, sagte der CDU-Politiker.

Regierungssprecher Steffen Seibert rief dazu auf, verantwortungsvoll mit den beschlossenen Lockerungen zu Weihnachten umzugehen. Die vereinbarten Sonderregeln für die Feiertage seien keine Aufforderung, diese Möglichkeiten komplett auszuschöpfen. Jeder müsse sich überlegen: „Wie verhindern wir, dass aus einem Familienfest, aus einem Weihnachtsfest eine Infektionsquelle wird?“

Corona-News des Tages: RKI meldet 23.318 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) bis zum Samstagmorgen 23.318 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Vor genau einer Woche lag der Wert noch bei 21.695 gemeldeten Neuinfektionen. Mit 483 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden wurde der zweithöchste Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erreicht. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Samstag, 5. Dezember: Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot von „Querdenker“-Demo

11.25 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das Verbot einer für diesen Samstag in Bremen geplanten „Querdenker“-Demonstration gegen die Corona-Politik bestätigt. Das Gericht lehnte am Samstag einen Eilantrag der Veranstalter ab, wie ein Sprecher mitteilte. Damit folgte das Gericht zwei vorangegangenen Beschlüssen des Bremer Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichtes.

Die Vorinstanzen hatten ihre Entscheidungen unter anderem mit der hohen zu erwartenden Teilnehmerzahl und einer Gefährdung für die Öffentlichkeit begründet. Es gebe kein milderes Mittel als das Versammlungsverbot. Bei der Demonstration der Initiative „Querdenken 421“ unter dem Motto „Bundesweites Fest für Frieden und Freiheit“ waren bis zu 20.000 Teilnehmern auf der Bürgerweide am Hauptbahnhof erwartet worden.

Die Polizei bereitete sich auf einen Großeinsatz vor. Sie hatte angekündigt, ausgesprochene Verbote durchzusetzen. An verschiedenen Stellen in Bremen waren am Samstagvormittag Wasserwerfer der Polizei stationiert. Das Bremer Ordnungsamt untersagte am Freitag auch für Samstag angemeldete Ersatzkundgebungen der „Querdenker“ sowie jegliche Eil- und Spontanversammlungen.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte: „Wenn man bedenkt, wie viele Menschen sich in ihren sozialen Kontakten aus Solidarität einschränken und die Abstands- und Hygieneregeln beachten, können wir auf gar keinen Fall dulden, dass diese Maskenverweigerer mit ihrem Verhalten bewusst die Gesundheit anderer gefährden.“

SPD-Fraktionsvize stellt Corona-Lockerungen für Weihnachten infrage

7.20 Uhr: Aus der SPD im Bundestag kommt die Forderung, bei anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten nicht zu lockern. Die für Gesundheit zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas sagte der Deutschen Presse-Agentur:„ Sollten die Zahlen bis zum 20. Dezember auf diesem hohen Niveau bleiben, sollten die Maßnahmen über die Feiertage nicht gelockert werden. Es sollte dann bei den jetzt gültigen Beschränkungen bis in den Januar bleiben.“ Sonst drohten im Januar und Februar noch höhere Infektionszahlen als heute, die weitergehende Beschränkungen nötig machten.

Bas sagte, der „Lockdown-Light“ habe einen weiteren Anstieg der Corona-Neuinfektionen verhindert. „Die Zahlen verharren aber seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau.“ Auch die Zahl der Todesfälle sei gestiegen. Die Belastung der Pflegekräfte auf den Intensivstationen sei enorm hoch, genau wie in den Gesundheitsämtern. Sie brauchen dringend Entlastung.“ Die Infektionszahlen müssten sinken. „Wir müssen die Entwicklung genau beobachten.“

Städte- und Gemeindebund warnt vor pauschalen nächtlichen Ausgangssperren

5.30 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor pauschalen nächtlichen Ausgangssperren gewarnt. „Ausgangssperren sind eine weitere, deutliche Einschränkung für die Menschen. Sie müssen in jedem Fall verhältnismäßig, das bedeutet geeignet und erforderlich, sein“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion: „Das kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Infektionsgeschehen diffus ist und nicht konkreten Quellen, wie etwa einem Altenheim oder einer Fleischproduktion, zugeordnet werden kann.“

Ausgangssperren könnten zwar Kontakte reduzieren und den Bürgern die Gefährlichkeit der Lage verdeutlichen: „Ausgangssperren sind allerdings nicht automatisch ein geeignetes Mittel für alle Gebiete mit besonders hohem Inzidenzwert.“ Lesen Sie dazu:Ausgangssperre für eine Million Bürger: sinnvoll oder nicht?

Gähnende Leere am Abend in der Mannheimer Innenstadt: Seit Freitag gilt in der Stadt eine nächtliche Ausgangssperre. Foto: Christoph Bluethner

Giffey fürchtet Zunahme der Gewalt gegen Frauen an Weihnachten im Corona-Lockdown

5.11 Uhr: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) rechnet an den Weihnachtstagen im Corona-Lockdown mit einer Zunahme an häuslicher Gewalt. In der Zeit des ersten Lockdowns seien die Zahlen „hochgegangen um etwa 25 Prozent gegenüber 2019, auffällig war es an den Osterfeiertagen“, sagte Giffey im Interview mit unserer Redaktion. „Ich fürchte, an Weihnachten erleben wir das wieder.“

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ mache zurzeit „bis zu 480 Beratungen in der Woche zu häuslicher Gewalt – das ist etwas weniger als im Frühling“, berichtete die Ministerin. Sie gehe allerdings davon aus, dass es „ein deutlich größeres Dunkelfeld“ gebe. Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr sind Schulen und Kitas derzeit geöffnet. Lesen Sie hier das ganze Interview mit Franziska Giffey: Giffey: „Wir müssen verhindern, dass Menschen vereinsamen“

Bundesregierung stockt Hilfen für kleine und mittlere Betriebe auf

5.00 Uhr: Die Bundesregierung weitet ihre Hilfen für kleine und mittlere Betriebe aus, die trotz Corona ausbilden. Das bestätigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Ziel ist es, mehr Unternehmen dazu zu bewegen, die Prämien abzurufen. Die Schwelle, ab der Fördergelder bewilligt werden können, soll gesenkt werden. „Wir haben jetzt nochmal nachgesteuert, weil der Zugang zu diesen Hilfen zu eng war,“ sagte Hubertus Heil. Der erleichterte Zugang zu den Ausbildungshilfen ist zwischen den beteiligten Ressorts abgestimmt und soll vom 11. Dezember an in Kraft treten.

USA registrieren zweiten Tag in Folge Höchstwert bei Corona-Neuinfektionen

4.21 Uhr: Die USA haben den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen registriert. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität von Samstagmorgen mehr als 227.000 neue Fälle registriert, rund 10.000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten binnen eines Tages lag bei 2607.

Billie Eilish sagt Welttournee nach Corona-Aufschub ganz ab

4.02 Uhr: Pop-Superstar und Songwriterin Billie Eilish (18) hat ihre im März wegen der Corona-Pandemie verschobene Welttournee nun ganz abgesagt. Sie hätten viele Szenarien für eine Fortsetzung der Tour durchgespielt, aber derzeit sei wirklich nichts möglich, teilte Eilish ihren Fans am Freitag auf Twitter mit. Sie wolle nun lieber die Ausgaben für die Konzertkarten zurückerstatten. Sobald die Lage es zulasse, würden sie die nächste Tour ankündigen.

Sie vermisse es sehr, für ihre Fans auf der Bühne zu stehen, versicherte Eilish. „Ich liebe euch so sehr. Bleibt sicher, trinkt viel Wasser und tragt eine Maske“, schrieb die Sängerin.

Ihre sechsmonatige „Where Do We Go?“-Welttournee hatte Eilish im Herbst 2019 angekündigt. Kurz nach dem Start in den USA im März musste die fünffache Grammy-Gewinnerin die Tour wegen der Corona-Krise abbrechen. Zunächst war angedacht, die ausgefallenen Auftritte nachzuholen. Im Rahmen der geplanten Tour, die durch die USA, Südamerika und Europa führen sollte, standen im Juli auch Konzerte in Berlin und Köln auf dem Programm.

Billie Eilish im Februar bei der Verleihung der Brit Awards 2020. Der Popstar hat nun seine Welttournee wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Foto: Isabel Infantes / dpa

Türkei verschärft Corona-Maßnahmen mit landesweiten Ausgangssperren

3.16 Uhr: Für Menschen in der Türkei gelten nun an Wochenenden coronabedingt landesweite Ausgangssperren. Samstags und sonntags dürfen Menschen nur noch zwischen 10 und 17 Uhr vor die Tür, um etwa im nächstgelegenen Laden einzukaufen, wie es in einer Verfügung des Innenministeriums heißt. Die Ausgangssperre gilt jeweils bis Montagmorgen um 5 Uhr Ortszeit.

Ausgenommen von der Ausgangssperre sind Touristen und Reisende. Andere Regeln gelten für Menschen unter 20 und über 65 Jahre. Sie dürfen während der Ausgangssperre gar nicht vor die Tür. Öffnen dürfen Supermärkte und Lebensmittelläden, Obst- und Gemüsehändler und Metzger. Auch Lieferdienste dürfen zwischen 10 und 17 Uhr ausliefern, Restaurants und Imbisse zwischen 10 und 20 Uhr.

Die Corona-Situation im Land ist laut Ärztevereinigung besorgniserregend. Intensivstationen in Krankenhäusern seien überfüllt und das Gesundheitspersonal sei überlastet. Die Regierung hatte erst vor kurzem begonnen, täglich die vollständige Fallzahl zu veröffentlichen. Demnach gibt es derzeit am Tag etwa 30.000 neue Fälle. Die Ärztevereinigung zweifelt aber auch diese Zahlen an und ging zuletzt von mindestens 50.000 neuen Fällen pro Tag aus.

Freitag, 4. Dezember: Novemberhilfen werden wohl erst im Januar ausgezahlt

22.29 Uhr: Die „Novemberhilfen“ der Bundesregierung werden in voller Höhe wohl frühestens im Januar ausgezahlt. Wie die „Bild“ berichtet, ist nicht einmal das Softwaretool fertig, mit dem die Anträge bearbeitet werden können. Dies gehe aus einer Anfrage der FDP hervor, heißt es in dem Bericht. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann geht davon daraus, dass noch kein einziger Antrag auf Novemberhilfen regulär bearbeitet wurde.

Zuvor hatte bereits die Investitionsbank Brandenburg (ILB) darüber informiert, dass der Bund die Auszahlung der Hilfen erst am 10. Januar auf die Länder übertrage. Erst danach könnten nach der Prüfung von Anträgen die Novemberhilfen weiter ausgezahlt werden. Bisher hatte ein Teil der Antragssteller lediglich Abschlagszahlungen der Corona-Unterstützung erhalten.

Biontech-Gründer hält Eindämmung der Pandemie bis Ende 2021 für möglich

21.05 Uhr: Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci halten eine Eindämmung der Corona-Pandemie bis Ende 2021 für möglich. „Es gibt keine andere Möglichkeit“, sagte der wie seine Mitgründerin und Ehefrau Türeci per Video zugeschaltete Sahin am Freitag in New York bei einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung. „Wir müssen das schaffen und wir werden das schaffen.“ Türeci zeigte sich ebenfalls überzeugt, dieses Ziel zu erreichen. Solange weiterhin weltweit alle für die Impfstoffentwicklung und Impfstoffdistribution Zuständigen mobilisiert werden könnten, dann sei auch sie „sehr optimistisch und auch zuversichtlich“. Lesen Sie dazu:Biontech-Gründer: Dieses Ehepaar macht der Welt Hoffnung

Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci zeigten sich heute vor der UN-Vollversammlung zuversichtlich die Corona-Pandemie bis Ende 2021 eindämmen zu können. Foto: imago / imago/Sämmer

Portugal verlängert Notstand bis 23. Dezember

21.00 Uhr: Die portugiesische Regierung hat den Corona-Notstand bis zum 23. Dezember verlängert. Das Parlament billigte am Freitag in Lissabon einen entsprechenden Antrag von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa. Im Notstandsdekret wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Notstand um weitere zwei Wochen verlängert werden könnte.

Im Rahmen des Ausnahmezustands, der zweithöchsten Notstandsstufe, herrschen seit dem 9. November in weiten Teilen Portugals unter anderem strenge Ausgehbeschränkungen und Sperrstunden, darunter in der Hauptstadt Lissabon und der nördlichen Metropole Porto.

Inzidenz in Spanien sinkt wieder unter 100

20.14 Uhr: Erstmals seit zwei Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im einstigen Corona-Hotspot Spanien wieder unter 100 gesunken. Aktuell betrage die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage 98,56, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit.

Spanien habe inzwischen eine der niedrigsten Inzidenzen Europas, schrieb die Zeitung „El País“. Der Wert konnte innerhalb eines Monats mehr als halbiert werden. Am 4. November betrug er noch 236. Die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Kranken auf Intensivstationen binnen sieben Tagen ging im selben Zeitraum von 382 auf 210 zurück. Am Freitag waren nur noch rund 24 Prozent der Intensivplätze mit Covid-Patienten besetzt, gegenüber gut 29 Prozent Anfang November.

Antonio Zapatero, Stellvertretender Minister für öffentliche Gesundheit in Madrid, informierte am Freitag über die Corona-Lage in Spanien. Foto: M.Fernández / dpa

Junge Corona-Risikopatienten vernetzen sich auf Instagram

19.49 Uhr: Auf Instagram vernetzen sich junge Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Sie sind Teil einer Gruppe, die in der Krise kaum jemand sieht. Wenn es um Risikogruppen geht, werden sie oft vergessen. Auch wenn sie sich schon an ihre Herzkrankheiten gewöhnt haben, bekommen sie diese in der Corona-Krise umso deutlicher zu spüren. Lesen Sie hier:Jung, herzkrank, Risikopatient: „Das Virus kann mich töten“

Bahrain erteilt Notfallgenehmigung für Biontech-Impfstoff

19.17 Uhr: Nach Großbritannien hat auch der arabische Golfstaat Bahrain den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Die zuständige nationale Genehmigungsbehörde habe die Entscheidung gefällt, nachdem alle verfügbaren Daten ausgewertet worden seien, meldete die staatliche bahrainische Nachrichtenagentur BNA. Es handele sich dabei um eine Notfallgenehmigung.

Das Königreich hatte Anfang November bereits für Mitarbeiter des Gesundheitswesens den eingeschränkten Einsatz eines chinesischen Impfstoffs zugelassen. Wie gut diese Impfungen schützen und welche Nebenwirkungen sie haben können, ist derzeit weitgehend offen

Steuerzahlungen können bis Juni gestundet werden

18.27 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die Stundungsmöglichkeiten für Steuerzahler erweitert. Im vereinfachten Verfahren könnten nun Stundungen bis zum 30. Juni 20201 beantragt werden, gab das BMF auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Die entsprechenden Anträge könnten bis zum 31. März eingereicht werden. Weitere Details will das Ministerium im Laufe des Dezember bekannt geben.

Stundungsmöglichkeiten werden verlängert: Steuerpflichtige können #Stundung|en im vereinfachten Verfahren jetzt für die Zeit bis zum 30. Juni 2021 beantragen, Antrag bis 31. März 2021 möglich. Details folgen per BMF-Schreiben im Dezember. #Steuer #Coronahilfen

Mehrere Städte in Rheinland-Pfalz führen Ausgangssperren ein

17.47 Uhr: Die Stadt Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz wird ab dem morgigen Samstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr einführen. Das teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Südwestrundfunk (SWR) mit. Der Entscheidung seien Gespräche mit der Landesregierung vorangegangen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium bestätigte der ARD, dass auch die Städte Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis bis spätestens kommenden Dienstag gleiche Ausgangssperren einführen werden.

Tschechien öffnet Skigebiete

17.43 Uhr: Tschechien öffnet trotz Corona die Skigebiete des Landes am 18. Dezember. Das gab Gesundheitsminister Jan Blatny bekannt. „Wir glauben, dass die meisten Menschen wirklich zum Sport in die Berge fahren und nicht wegen der abendlichen Unterhaltung“, sagte der Mediziner.

Die Regierung wolle sich am Montag mit Einzelheiten zum Hygienekonzept und dem Warteschlangen-Management befassen. werde sich das Kabinett am Montag befassen. Mit einem Zustrom ausländischer Touristen wird derzeit nicht gerechnet. „In Österreich ist das für die Einheimischen gedacht, auch bei uns sollte es nur für unsere Leute sein“, sagte der tschechische Regierungschef Andrej Babis im Sender Radio Zet.

Krankenkassen verzeichnen Defizit von 1,7 Milliarden Euro

17.25 Uhr: Allein in den ersten drei Quartalen des Jahres haben die gesetzlichen Krankenkassen 1,7 Milliarden Euro Verlust gemacht. Die Corona Pandemie wirke sich zunehmend negativ auf Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen aus, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Laut seinem Ministerium stehen den Einnahmen von 194,7 Milliarden Euro Ausgaben von rund 196,3 Milliarden Euro gegenüber.

„Daher werden wir der gesetzlichen Krankenversicherung in diesem und auch im nächsten Jahr durch einen zusätzlichen Bundeszuschuss unter die Arme greifen“, erklärte der CDU-Politiker. So werde man die Lasten fair und leistungsgerecht auf verschiedene Schultern verteilen.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben die gesetzlichen Krankenkassen in den ersten neun Monaten des Jahres einen Milliardenverlust eingefahren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Corona-Pandemie: Skifahren in der Schweiz erlaubt

16.47 Uhr: Die Skigebiete in der Schweiz werden über die Weihnachtsferien offen sein. Das hat die Regierung am Freitag mitgeteilt. Allerdings müssten Hygiene-Maßnahmen befolgt und die Kapazitäten in Zügen oder Kabinenbahnen begrenzt werden.

In der EU gibt es unterschiedliche Regelungen zum Skifahren über Weihnachten und Neujahr. Deutschland konnte sich mit dem Vorschlag, Skifahren bis Ende Januar in der EU zu verbieten, nicht durchsetzen. Trotz Protesten der Liftbetreiber will Bayern als das Bundesland mit den größten Skigebieten in Deutschland Skifahren vorerst nicht zulassen.

Corona-Infektionen: Sachsen bleibt negativer Spitzenreiter

16.21 Uhr: Die Gesundheitsämter in Sachsen haben mehr als 2100 neue Corona-Infektionen sowie 74 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. „Die Neuansteckungen nehmen weiterhin sehr stark zu“, heißt es in der täglichen Übersicht der Sächsischen Staatsregierung.

Im bundesweiten Vergleich ist das Infektionsgeschehen in Sachsen derzeit besonders dramatisch. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Freistaat mit 276 an. Auf Rang zwei rangiert Bayern, wo der Wert mit 171 deutlich niedriger liegt.

Corona-Risikogebiete – Regionen in Griechenland und Irland von Liste gestrichen

16.10 Uhr: Der Status „Risikogebiet“ gilt ab Sonntag nicht mehr für Regionen des griechischen Festlands, Mittelgriechenland und Epirus, sowie Irlands, South-East. Im Gegensatz dazu stuft die Bundesregierung aber weitere Regionen in Finnland und Estland wegen hoher Infektionszahlen als Corona-Risikogebiet ein.

Diese Einstufung ist zwar kein Reiseverbot aber eine Reisewarnung und soll eine möglichst große Abschreckung auf deutsche Touristen haben. Urlauber können in diesem Fall ihre Reise stornieren. Mehr zum Thema:Urlaub 2021: Jetzt schon buchen oder besser noch abwarten?

Corona-Krise – Gewerbevermieter wollen Miete nicht senken

15.41 Uhr: Versuche von Einzelhändlern, ihre Vermieter zu einer Anpassung des Mietvertrags zu bewegen, sind in zwei Dritteln der Fälle gescheitert. Das hat eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) ergeben.

Der HDE kritisierte, große Teile der Vermieter wollten die Risiken der Corona-Krise „ausschließlich bei ihren Mietern abladen“. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will noch in diesem Jahr Änderungen des Mietrechts für Gewerbetreibende durch den Bundestag bringen.

Corona-Hilfskredite: Mehr als 100.000 Anträge

15.07 Uhr: Bei der staatlichen Förderbank KfW sind mehr als 100.000 Anträge für Corona-Hilfskredite eingegangen. Das Volumen beträgt 58,8 Milliarden Euro.

„Bund, KfW und die deutsche Kreditwirtschaft halten die Liquiditätsversorgung der Unternehmen in der Krise offen“, sagte KfW-Chef Günther Bräunig der Deutschen Presse-Agentur. „Vor allem der breite Mittelstand nutzt das Programm, um die Folgen der Krise abzufedern.“

Die Förderbank unterstützt mit ihren Corona-Hilfsprogrammen im Auftrag des Bundes zusammen mit Banken und Sparkassen Unternehmen, die wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Hierfür stellt sie zinsgünstige Kredite für Investitionen und Betriebsmittel bereit.

„Corona geh weg“ – Kinder schreiben Weihnachtsbriefe

15.03 Uhr: In der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) sind bisher schon 100.000 Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann eingetroffen. Letztes Jahr wurde die 100.000-er Marke erst am Nikolaustag, 6. Dezember, geknackt, dieses Jahr schon am 3. Dezember. Die Deutsche Post erklärt sich das mit der besonderen Corona-Situation.

Wunschzettel sollen bis spätestens zum dritten Advent in Himmelpfort eintreffen, dann könne noch rechtzeitig zum Fest eine Antwort losgeschickt werden. Laut Post wünschen sich die Kinder dieses Jahr öfter als sonst Gesundheit für die ganze Familie – und dass „Corona weg geht“. Lesen Sie auch: Weihnachten trotz Corona: Wie Sie sicher feiern können.

Die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) erhält in diesem Jahr auch viele Briefe zum Thema Corona. Foto: Soeren Stache / dpa-tmn

Corona-Lockerungen: Seibert mahnt zu verantwortungsvollem Verhalten

14.49 Uhr: Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sollen für die Feiertage gelockert werden. Dabei bleibt die Bundesregierung. Allerdings mahnte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag zu einem „umsichtigen und verantwortungsvollen Verhalten“.

Die Möglichkeit, sich über Weihnachten wieder mit bis zu zehn Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zu treffen, sei „keine Aufforderung, dies auch zu tun“, betonte Seibert. Jeder solle sich genau überlegen, wie er damit umgehe und „wie wir verhindern, dass aus dem Weihnachtsfest eine Infektionsquelle wird“.

Lesen Sie hier:Weihnachten im Hotel: Diese Bundesländer erlauben es.

Spahn: Erste Corona-Impfungen zum Jahreswechsel

14.29 Uhr: Auch Deutschland ist davon betroffen, dass der Pharmakonzern Pfizer zunächst weniger Corona-Impfstoff ausliefern kann. „Das führt dazu, dass alle, die unter den Erstadressaten der Lieferungen sind, ob das Großbritannien, die USA oder die Europäische Union ist, jetzt mit weniger Impfdosen in den ersten Wochen zu rechnen haben“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

„Gleichwohl wird es, Stand heute, wenn die Zulassung erfolgt, mit dem Jahreswechsel erste Impfungen in Deutschland geben können“, fügte er hinzu. Der US-Konzern Pfizer hat zusammen mit dem deutschen Hersteller Biontech einen Impfstoff entwickelt. Er könnte noch im Dezember in der EU zugelassen werden.

Rund 318 Millionen Euro Novemberhilfen ausgezahlt

14.11 Uhr: Firmen und Selbstständige haben bisher rund 318 Millionen Euro an Novemberhilfen erhalten. Es seien bislang rund 120.000 Anträge eingereicht worden, davon rund 33.000 von Soloselbstständigen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag.

Für die Novemberhilfen rechnet die Bundesregierung früheren Angaben zufolge mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden Euro. Erstattet werden Umsatzausfälle. Wegen der Verlängerung des Teil-Lockdowns gibt es nach demselben Modell auch Dezemberhilfen.

Corona-Patienten – mehr als 4000 auf deutschen Intensivstationen

14.00 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen hat erstmals die Schwelle von 4000 überschritten. Das meldete die Deutsche Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Freitag. Rund 60 Prozent der Patienten werden invasiv beatmet.

Die angegebene Zahl der freien Intensivbetten war in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Sie liegt laut Divi-Bericht ohne Notfallreserve aktuell bei rund 5000. Das könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass einige Kliniken die Zahl ihrer freien Betten zunächst falsch angegeben hatten. Ein weiterer Grund kann laut Divi sein, dass Pflegepersonal etwa krankheitsbedingt ausfalle und die Krankenhäuser daher weniger Patienten aufnehmen können.

Pflegerinnen in Schutzausrüstung betreuen einen Corona-Patienten. Foto: Fabian Strauch / dpa

Übersterblichkeit Anfang November in Deutschland sichtbar

13.54 Uhr: In der ersten Novemberwoche sind in Deutschland fünf Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach starben in der 45. Kalenderwoche (2. bis 8. November 2020) mindestens 18.483 Menschen. Der Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 liegt bei 17.654. Bereits seit Mitte Oktober liegt die Zahl der Todesfälle etwa um diesen Prozentsatz über dem Durchschnitt der Vorjahre.

Parallel zu den steigenden Todesfallzahlen stieg auch die Zahl der Todesfälle von Patienten, die zuvor laborbestätigt an Covid-19 erkrankt waren. In der 45. Kalenderwoche gab es insgesamt 1067 beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Covid-19-Todesfälle.

In den Nachbarländern fällt die sogenannte Übersterblichkeit viel deutlicher aus. Das europäische Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldet derzeit für Anfang November eine extrem hohe Übersterblichkeit für Belgien und die Schweiz. Eine sehr hohe Übersterblichkeit wird für Frankreich, Italien, Slowenien und Spanien gemeldet. In anderen europäischen Ländern stellt das Netzwerk eine mäßige Übersterblichkeit fest.

Corona-Impfung auch in Deutschland kostenlos

13.18 Uhr: Die Bundesregierung hat betont, dass den Bürgern für eine Impfung keine Kosten entstehen sollen. „Die Impfung wird kostenlos sein“, sagt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Dies werde unabhängig von der Art der Versicherung gelten. Regierungssprecher Steffen Seibert macht auf Nachfrage deutlich, dass darüber hinaus keine finanziellen Anreize für eine möglichst große Impfbereitschaft geplant seien. Lesen Sie hier:Corona-Impfstoff – Alles zu Forschungsstand, Impfstrategie, mRNA und Co.

Corona-Selbsttests: Ärzte warnen vor „trügerischer Sicherheit“

12.53 Uhr: Niedergelassene Ärzte wenden sich gegen selbstdurchgeführte Corona-Schnelltests und warnen vor Gefahren. Durch Selbsttests erhöhen sich die Rate an falsch-negativen Tests und die Gefahr von Superspreadern, hieß es in einer Mitteilung des Virchowbundes, der die Interessen der Haus- und Fachärzte vertritt.

Abstriche auf das Coronavirus könnten nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. „Es wäre fatal, wenn Menschen nach einem fehlerhaften Selbstabstrich ein falsch-negatives Ergebnis erhalten und sich dadurch in trügerischer Sicherheit wiegen. Das gefährdet Menschenleben, anstatt sie zu schützen.“

Hintergrund ist eine Debatte über Selbsttests an Schulen und Kitas. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können diese ab jetzt Corona-Schnelltests beziehen und auch selbst nutzen. Grundlage dafür seien eine in Kraft tretende Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung und die kürzlich beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, wodurch der Arztvorbehalt bei Schnelltests entfallen sei. Allerdings müssten die Tests durch entsprechend geschultes Personal erfolgen.

Griechisches Ehepaar bekommt 600 Euro Strafe – wegen Taxi-Fahrt

12.16 Uhr: Die Ausmaße der aktuellen Corona-Maßnahmen hat ein griechisches Ehepaar zu spüren bekommen, das mit dem Taxi zum Flughafen fahren wollte. Bei einer Straßenkontrolle wurden die Athener Eheleute mit je 300 Euro Strafe belegt, weil pro Taxi nur ein Kunde erlaubt ist, das berichtet die „Tagesschau“. Auch dem Taxifahrer wurden demnach 300 Euro aufgebrummt. Dem Sender Antenna gegenüber zeigte sich der Ehemann fassungslos: „Wo ist da die Logik? Das ist doch meine Frau, mit der ich rund um die Uhr zusammen bin! Sollen wir zwei verschiedene Taxis nehmen?“

Während des Lockdowns in Griechenland gibt es für Taxi-Fahrten mit mehreren Personen nur zwei Ausnahmen: Wenn ein Elternteil mit minderjährigen Kindern unterwegs ist oder wenn jemand ins Krankenhaus muss und der Arzt dafür eine Begleitperson verordnet.

Britisches Impfprogramm soll am Dienstag starten

12.12 Uhr: Der britische Gesundheitsdienst NHS will nach dem Eintreffen der ersten Impfdosen im Land am kommenden Dienstag mit dem Impfen beginnen. Das sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson in der BBC. Premierminister Boris Johnson sprach von der größten Massenimpfung in der Geschichte Großbritanniens. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hatte am Mittwoch dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Großbritannien ist damit das erste Land überhaupt, das den Impfstoff zur breiteren Anwendung freigegeben hat.

Bereits in der kommenden Woche wird mit einer Lieferung von 800.000 Impfdosen gerechnet. Millionen weitere sollen bis Jahresende hinzukommen. Als erstes geimpft werden sollen Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie über 80-Jährige und besonders gefährdetes medizinisches Personal. Wegen der komplizierten Lagerung bei minus 70 Grad soll der Impfstoff aber zunächst nur in 50 Kliniken im Land verabreicht werden. Später sollen weitere Zentren hinzukommen.

Virologe Kekulé kritisiert Verlängerung von Teil-Lockdown

11.26 Uhr: Der Virologe Alexander Kekulé hält die Verlängerung des Teil-Lockdowns für nicht sinnvoll. Maßnahmen gegen das Virus wirkten am stärksten, wenn sie gerade beschlossen würden, sagte Kekulé dem MDR. Durch das Aufrechterhalten der gleichen Maßnahme würde man in der Regel keine stärkere Bremsung hinkriegen.

Nach Ansicht Kekulés kam die Entscheidung für die Verlängerung bis zum 10. Januar überraschend. Für ihn hätte es zwei Optionen gegeben: entweder ein Abwarten bis kurz nach Silvester oder ein sofortiges Nachjustieren. „Dann muss man aber jetzt schärfere Maßnahmen ergreifen und nicht bis 11. Januar warten“, sagte er. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf verständigt, den Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen bis zum 10. Januar zu verlängern.

Spahn für verschärfte Corona-Maßnahmen in Hotspots

10.47 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Span (CDU) plädiert für schärfere Kontaktbeschränkungen in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen. Dort wo die Zahlen hoch sind, brauche es „unbedingt“ Schritte, die über die zwischen Bund und Ländern verabredeten Maßnahmen hinausgehen, sagte Spahn im ZDF-„Morgenmagazin“.

Dies sei zum Beispiel in Sachsen und Bayern schon erfolgt. Eine solche Entscheidung müsse sich stets nach dem Infektionsgeschehen vor Ort richten.

Zu geplanten Lockerungen an Weihnachten sagte Spahn, es müsse auch an den Festtagen auf vernünftiges Verhalten geachtet werden, ein großes Familienfest sei nicht angebracht. Nicht alles was erlaubt sei, müsse ausgenutzt werden, betonte er.

Ministerpräsident Conte verteidigt strenge Regeln für Weihnachten

10.35 Uhr: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat die strengen Regeln für die Weihnachtszeit verteidigt. Es gehe jetzt darum, die Gefahr einer dritten Infektionswelle abzuwenden, sagte Conte in Rom. Deshalb seien die von der Regierung beschlossenen Einschränkungen notwendig. Sie sehen vor , dass die Menschen in Italien über Weihnachten und den Jahreswechsel weitgehend zu Hause bleiben sollen. Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar ist es untersagt, die eigene Region zu verlassen. An den Weihnachtstagen und an Neujahr ist sogar das Verlassen des eigenen Wohnorts verboten. Die Skipisten blieben bis zum 6. Januar geschlossen.

Auch der Weihnachtstourismus aus dem Ausland soll unterbunden werden. Wer zum Jahresende als Tourist nach Italien kommt, werde zur Quarantäne verpflichtet, sagte der Ministerpräsident. Die Zahl der Neuinfektionen in Italien gehen derzeit nur langsam zurück. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsministerium über 23.000 neue Fälle. Über 990 Menschen starben innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien, hat die strengen Anti-Corona-Maßnahmen verteidigt. Foto: Mauro Scrobogna / dpa

Spahn lehnt deutschen Alleingang bei Impfstoff-Kauf ab

10.04 Uhr: Deutschland lehne Alleingänge bei der Besorgung von Impfstoffen ab, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Blick auf Großbritannien. „Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das zusammen mit allen 27 (EU-Staaten)“, sagt er im ZDF. Damit sei sichergestellt, dass alle zur selben Zeit die ersten Dosen bekämen. Zudem habe sich Deutschland an internationalen Initiativen beteiligt, um über Europa hinaus solidarisch zu sein.

Darum dauert die Auslieferung des Corona-Impfstoffs länger

9.37 Uhr: Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech hat der US-Pharmakonzern Pfizer ein Corona-Vakzin entwickelt. Jetzt muss der Pharmakonzern jedoch große Erwartungen auf die Impfstoffmenge dämpfen. Lesen Sie hier:Impfstoff: Darum braucht Pfizer bei der Auslieferung länger

9.25 Uhr: In Großbritannien beginnt man schon mit der Corona-Impfung. Warum dauert es in Deutschland noch länger? Es gibt Erklärungsbedarf, meint unser Kommentator Christian Kerl. Lesen Sie den Kommentar:Corona-Impfung: Warum die Briten nicht besser dran sind

Mützenich nennt Söder „theatralisch und selbstverliebt“

7.11 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat dem bayerischen Regierungschef Markus Söder unangemessene Selbstinszenierung in der Corona-Krise vorgeworfen. „Ich bin überrascht, wie theatralisch und selbstverliebt der bayerische Ministerpräsident nach der Ministerpräsidentenkonferenz schon wieder aufgetreten ist“, sagte Mützenich der „Rheinischen Post“.

Er verwies darauf, dass Bayern mit die höchsten Infektionszahlen in Deutschland habe. Söders ständige Forderungen an den Bund und seine Vorschläge in der Corona-Krise änderten nichts daran. „Ich rate ihm sehr, sich mehr um die Dinge in seinem Bundesland zu kümmern, anstatt die gemeinsamen Beschlüsse zu konterkarieren und von bundesweit unausgegorenen Maßnahmen zu fabulieren“, sagte Mützenich.

Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, kritisiert CSU-Chef Markus Söder für dessen Corona-Politik. Foto: Michael Kappeler / dpa

Leitfaden für Besuche in Senioreneinrichtungen soll Corona-Risiko verringern

6.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte gestern in seinem Pressebriefing darauf hingewiesen, dass die Zahl der Infektionen in Alten- und Pflegeheimen wieder besorgniserregend angestiegen ist. Doch besonders in der Vorweihnachtszeit ist in den Einrichtungen mit vermehrten Besuchen zu rechnen. Um das Risiko weiterer Ansteckungen vor und an den Festtagen zu verringern, haben der Pflegebeauftragte der Regierung und das RKI nun einen Leitfaden für coronasichere Besuche in Senioreneinrichtungen vorgelegt. Lesen Sie dazu:Corona: Was man bei Besuchen in Altenheimen beachten sollte

Pfizer senkte Jahresziel für Impfstoff wegen Lieferkettenproblemen

5.05 Uhr: Der Pharmakonzern Pfizer hat das Auslieferungsziel bei seinem Corona-Impfstoff in diesem Jahr nach eigenen Angaben unter anderem wegen Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette halbieren müssen. Der Ausbau dauere länger als angenommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens dem „Wall Street Journal“ am Donnerstag. Außerdem hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als ursprünglich gedacht.

Der Zeitung zufolge hielt Pfizer noch bis Mitte November intern an dem Ziel fest, bis Ende dieses Jahres 100 Millionen Impfdosen auszuliefern. Zuletzt sprach das Unternehmen allerdings schon von 50 Millionen Dosen. Für das kommende Jahr bleibe es bei der ursprünglichen Planung zur Auslieferung von mehr als einer Milliarde Impfstoff-Dosen, schrieb die Zeitung weiter.

Wer sich impfen lässt, braucht zwei Dosen, um geschützt zu sein. Pfizer entwickelte den Impfstoff zusammen mit dem deutschen Hersteller Biontech aus Mainz.

In dem Zeitungsbericht hieß es unter Berufung auf eine an der Impfstoff-Entwicklung beteiligte Person, einige Bestandteile hätten in der frühen Produktion nicht den Standards entsprochen. Auf eine Anfrage nach weiteren Informationen antwortete der Konzern zunächst nicht.

Neuer Höchstwert: USA melden mehr als 210.000 Corona-Infektionen in 24 Stunden

4.20 Uhr: In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden seien landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagabend mit. Die Zahl der Toten erreichte demnach mit 2907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte.

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Wegen der Reisewelle rund um den wichtigsten US-Feiertag Thanksgiving hatten Experten einen erneuten sprunghaften Anstieg der Infektionsfälle befürchtet.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will die Amerikaner bei seiner Amtseinführung dazu aufrufen, zur Eindämmung der Corona-Pandemie 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen. Außerdem werde er anordnen, dass der Mundschutz in Gebäuden von Bundesbehörden sowie in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen getragen werden muss, sagte Biden in einem Interview des TV-Senders CNN. Ein US-Präsident kann das Tragen von Masken nur in bestimmten Situationen anordnen, solche Entscheidungen liegen größtenteils bei den einzelnen Bundesstaaten.

Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen. Biden sagte dem Nachrichtensender CNN am Donnerstag, er habe Fauci in einem Gespräch gebeten, „oberster medizinischer Berater für mich und Teil des Covid-Teams zu sein“.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den renommierten Corona-Experten Anthony Fauci zu seinem obersten medizinischen Berater machen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Giffey: „Kitas sind keine Corona Infektionstreiber“

1.00 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht sich von neuen Corona-Infektionszahlen in der Entscheidung bestärkt, die Kitas offenzuhalten. In der Gruppe von null bis fünf Jahren liege die Zahl der Neuinfektionen „im bundesweiten Durchschnitt bei 59 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen“, sagte die SPD-Politikerin vor der Sitzung des Corona-Kita-Rates an diesem Freitag unserer Redaktion.

Die Tendenz sei rückläufig. In mehr als 90 Prozent der Kitas laufe der Betrieb, berichtete Giffey. Nach den aktuellsten Zahlen seien lediglich 5,8 Prozent der Kitas aufgrund von Infektionen ganz oder teilweise geschlossen gewesen. „Es war richtig, dass wir darauf gesetzt haben, Kitas offenzuhalten“, sagte sie. „Kitas sind keine Infektionstreiber.“

Corona-Ausbrüche in Kitas gingen meist auf Erzieher, Hilfskräfte und Eltern zurück, betonte Giffey. Sie forderte: „Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung sollten als eine der ersten Gruppen die Möglichkeit zur Impfung bekommen.“ In diesem Arbeitsfeld könne sich das Personal am wenigsten schützen. „Sie tragen ja meist auch keinen Mundschutz, weil die Mimik im Umgang mit Kleinkindern so wichtig ist.“ Auch Lehrerinnen und Lehrer sollten zu den ersten gehören, die sich impfen lassen können, fügte die Ministerin hinzu. Lesen Sie auch:Lauterbach fordert Impfung der Deutschen „in Rekordzeit“

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sieht sich von neuen Corona-Infektionszahlen in der Entscheidung bestärkt, die Kitas offenzuhalten. Foto: Christophe Gateau / dpa

Donnerstag, 3. Dezember: Mehr als 1,5 Millionen Corona-Tote weltweit

Weltweit sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Von den bis Donnerstagabend registrierten knapp 65 Millionen Ansteckungen endeten 1.500.038 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

an den Folgen einer gestorben. Von den bis Donnerstagabend registrierten knapp 65 Millionen Ansteckungen endeten 1.500.038 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Italien hat am Donnerstag mit fast tausend Todesfällen die höchste Anzahl an Corona-Toten innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie registriert. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten am Donnerstag 993 Todesfälle binnen 24 Stunden - das sind 24 mehr als am 27. März. Allein in der Region Lombardei, die am stärksten von der Pandemie betroffen ist, wurden den Behörden zufolge 347 Todesfälle gezählt.

innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie registriert. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten am - das sind 24 mehr als am 27. März. Allein in der Region Lombardei, die am stärksten von der Pandemie betroffen ist, wurden den Behörden zufolge 347 Todesfälle gezählt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Corona-Vollbremsung mit stärkeren Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel gebracht. Durch den seit November geltenden Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum gestoppt, sagte er am Donnerstag. Aber das reiche nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im Gegenteil.“ Wenn das so bleibe, sei klar, „dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss“. Lesen Sie hier: Söder für Verschärfung: Kommt die Corona-Vollbremsung?

hat eine Corona-Vollbremsung mit stärkeren Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel gebracht. Durch den seit November geltenden Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum gestoppt, sagte er am Donnerstag. Aber das reiche nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im Gegenteil.“ Wenn das so bleibe, sei klar, „dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss“. Söder für Verschärfung: Kommt die Corona-Vollbremsung? Die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim hat es mit ihrem Erklärstück „Corona geht gerade erst los“ auf den ersten Platz der beliebtesten YouTube-Videos 2020 in Deutschland geschafft. Rund sechseinhalb Millionen Mal wurde der Beitrag seit Anfang April angesehen. Neben der Corona-Pandemie interessierten die Nutzer auch gesellschaftliche Entwicklungen: Auf Platz zwei landete das Moderatorenduo Joko und Klaas mit seinem 15-Minuten-Clip über sexuelle Belästigung von Frauen im Alltag und in sozialen Netzwerken. Lesen Sie mehr dazu: Mai Thi Nguyen-Kim: Von der Hobbyfilmerin zum Verdienstkreuz

hat es mit ihrem Erklärstück „Corona geht gerade erst los“ auf den ersten Platz der beliebtesten YouTube-Videos 2020 in Deutschland geschafft. Rund sechseinhalb Millionen Mal wurde der Beitrag seit Anfang April angesehen. Neben der Corona-Pandemie interessierten die Nutzer auch gesellschaftliche Entwicklungen: Auf Platz zwei landete das Moderatorenduo Joko und Klaas mit seinem 15-Minuten-Clip über sexuelle Belästigung von Frauen im Alltag und in sozialen Netzwerken. Mai Thi Nguyen-Kim: Von der Hobbyfilmerin zum Verdienstkreuz Berlins Kultursenator Klaus Lederer zweifelt an einer Berlinale im gewohnten Rahmen. Das Filmfestival ist für den Februar geplant. „Dass eine normale Berlinale, wie wir sie hatten, nicht kommen wird, wissen wohl alle“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er sei angesichts der Pandemie-Zahlen in der Hauptstadt zurückhaltend, ob im Februar in einem gewissen Maß schon wieder physischer Kulturgenuss möglich sein werde. Die Berlinale ist eine Kultureinrichtung des Bundes und zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Organisatoren hatten betont, es sei nach wie vor ihr Wunsch, die Berlinale als physisches Festival zu organisieren und so „auch 2021 einen Ort des Austauschs und der Begegnung zu bieten“.

zweifelt an einer Berlinale im gewohnten Rahmen. Das Filmfestival ist für den Februar geplant. „Dass eine normale Berlinale, wie wir sie hatten, nicht kommen wird, wissen wohl alle“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er sei angesichts der in der Hauptstadt zurückhaltend, ob im Februar in einem gewissen Maß schon wieder physischer Kulturgenuss möglich sein werde. Die Berlinale ist eine Kultureinrichtung des Bundes und zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die hatten betont, es sei nach wie vor ihr Wunsch, die Berlinale als physisches Festival zu organisieren und so „auch 2021 einen Ort des Austauschs und der Begegnung zu bieten“. In Corona-Hotspots im Südwesten dürfen die Bürger künftig nachts nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. Die baden-württembergische Landesregierung einigte sich am Donnerstag auf die nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. In der US-Bevölkerung gibt es Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus. Die ehemaligen Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton wollen sich vor laufenden Kameras impfen lassen, um die Bürger zu überzeugen. Das berichtete der Fernsehsender CNN. In einer Umfrage Mitte November hatten sich lediglich 58 Prozent zu einer Corona-Impfung bereiterklärt. Der renommierte amerikanische Immunologe Anthony Fauci hatte zuletzt Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Impfstoffe in den USA zulasten von Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt werde.

Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton wollen sich vor laufenden Kameras impfen lassen, um die Bürger zu überzeugen. Das berichtete der Fernsehsender CNN. In einer Umfrage Mitte November hatten sich lediglich 58 Prozent zu einer Corona-Impfung bereiterklärt. Der renommierte amerikanische Immunologe hatte zuletzt Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Impfstoffe in den USA zulasten von Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt werde. Nach einer Überprüfung durch baden-württembergische Behörden darf die Drogeriekette dm einen Antikörpertest regulär verkaufen. Bereits seit Anfang November hatte dm den Antikörpertest im Online-Shop angeboten. Nach Warnungen von Verbraucherschützern und Fachleuten hatte das baden-württembergische Sozialministerium eine Überprüfung des Angebots angekündigt. Denn nach Rechtsauffassung des Ministeriums sei eine Abgabe eines Antikörper-Tests nur an Fachleute erlaubt, sofern er tatsächlich einen diagnostischen Zweck hat. Die zuständige Marktüberwachungsbehörde habe nun „keinen Hinweis auf einen unzulässigen Vertrieb der Probenahme- und Einsendekits“ gefunden, teilte das Tübinger Regierungspräsidium mit. Dm hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe.

dm einen Antikörpertest regulär verkaufen. Bereits seit Anfang November hatte dm den Antikörpertest im Online-Shop angeboten. Nach Warnungen von Verbraucherschützern und Fachleuten hatte das baden-württembergische Sozialministerium eine Überprüfung des Angebots angekündigt. Denn nach Rechtsauffassung des Ministeriums sei eine Abgabe eines Antikörper-Tests nur an erlaubt, sofern er tatsächlich einen diagnostischen Zweck hat. Die zuständige Marktüberwachungsbehörde habe nun „keinen Hinweis auf einen unzulässigen Vertrieb der Probenahme- und Einsendekits“ gefunden, teilte das Tübinger Regierungspräsidium mit. Dm hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe. Die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegsbeschwerden wird noch bis ins Frühjahr hinein möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss die Verlängerung der Sonderregelung um drei Monate bis zum 31. März 2021. Hintergrund seien „die deutschlandweit anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen“, erklärte das Gremium. Die telefonische Krankschreibung kann für bis zu sieben Tage erfolgen und um maximal sieben weitere Tage verlängert werden. Die niedergelassenen Ärzte müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Ziel der Regelung ist es, das Infektionsrisiko in Arztpraxen zu senken und die Ärzte zu entlasten. Mehr dazu lesen Sie hier: Wegen Corona-Zahlen: Telefonische Krankschreibungen bis März.

bei leichten Atemwegsbeschwerden wird noch bis ins Frühjahr hinein möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss die Verlängerung der Sonderregelung um drei Monate bis zum 31. März 2021. Hintergrund seien „die deutschlandweit anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen“, erklärte das Gremium. Die telefonische Krankschreibung kann für bis zu sieben Tage erfolgen und um maximal sieben weitere Tage verlängert werden. Die niedergelassenen müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Ziel der Regelung ist es, das Infektionsrisiko in Arztpraxen zu senken und die Ärzte zu entlasten. Wegen Corona-Zahlen: Telefonische Krankschreibungen bis März. Drei Abende, 74 Infektionen: Eine Studie analysiert Clubabende in Berlin. Eine Gruppe von Menschen war beim Feiern besonders gefährdet. Lesen Sie dazu: Studie – Wie wurde der Club X in Berlin Corona-Drehscheibe?

Studie – Wie wurde der Club X in Berlin Corona-Drehscheibe? Der Fernbus-Anbieter Flixbus bietet ab dem 17. Dezember vorübergehend wieder Verbindungen an. In Deutschland sollen dann 150 Ziele angefahren werden, wie das Unternehmen in München mitteilte. Das Angebot bleibe zunächst bis zum 11. Januar begrenzt. Flixbus hatte seinen Betrieb am 3. November wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Zu den Abfahrts- und Ankunftsorten mit Beginn der Schulferien und an den Feiertagen gehören außer Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln auch zahlreiche kleine Städte, hieß es. Zudem werden Fahrten ins benachbarte Ausland angeboten. Lesen Sie dazu : Flixbus nimmt Betrieb über Feiertage wieder auf – 150 Ziele

bietet ab dem 17. Dezember vorübergehend wieder Verbindungen an. In Deutschland sollen dann 150 Ziele angefahren werden, wie das Unternehmen in München mitteilte. Das Angebot bleibe zunächst bis zum 11. Januar begrenzt. Flixbus hatte seinen Betrieb am 3. November wegen der neuen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Zu den Abfahrts- und Ankunftsorten mit Beginn der Schulferien und an den Feiertagen gehören außer Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln auch zahlreiche kleine Städte, hieß es. Zudem werden Fahrten ins benachbarte Ausland angeboten. : Flixbus nimmt Betrieb über Feiertage wieder auf – 150 Ziele RKI-Präsident Lothar Wieler macht zu Beginn des Pressebriefings klar: „Die Lage bleibt weiterhin sehr angespannt.“ Die Zahlen seien immer noch zu hoch, es gebe immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Er erwarte, dass es noch „viele weitere Tote“ geben wird.

9.50 Uhr:Ältere Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem alten Newsblog.