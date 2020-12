Seit dem Frühjahr ist in der Wiedigsburgklause die Corona-Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet.

Corona-Tests: Auch das Gesundheitsamt in Nordhausen ist in der Pflicht

Nicht sämtliche Corona-Tests sind kassenärztliche Leistungen. Darauf hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) jetzt hingewiesen und damit auf eine gegenteilige Aussage aus dem Landratsamt reagiert. „Abstriche bei Kontaktpersonen sind Aufgabe des Gesundheitsamtes“, erklärt KVT-Sprecher Veit Malolepsy. Zwar würden diese Tests in vielen Fällen von Vertragsärzten gemacht – entweder in der Arztpraxis oder in einem Abstrichstützpunkt. Der Kostenträger sei jedoch nicht die Gesetzliche Krankenversicherung.

Viele weitere Tests würden zu Lasten des Bundesamtes für Soziale Sicherheit abgerechnet oder – im Falle von vorsorglichen Tests bei Lehrern und Erziehern – zu Lasten des Thüringer Bildungsministeriums. Die regionalen Abstrichstützpunkte würden immer wieder benötigt, wenn Abstriche an anderen Orten wie Arztpraxen, Schulen oder Kindergärten aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich oder sinnvoll sind, erklärt Malolepsy.