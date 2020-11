Corona-Verstöße melden - Bürgerhilfe oder Denunziantentum?

Laut Thüringens Polizeigewerkschaftschef Kai Christ gibt es im Freistaat keine Zunahme von Anzeigen, die auf ein Denunziantentum hinweisen. Zugleich hat der Landesvorsitzende Verständnis für Bürger, die auf Verstöße im Zusammenhang mit der Einhaltung der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie empfindlich reagieren. Es gehe schließlich auch um die persönliche Gesundheit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Christ gesteht allerdings, dass der Grat zwischen Mithilfe und Denunzieren „sehr schmal“ sei. Statt Anzeigen und Anrufen bei der Polizei würde er sich allein wegen der personellen Unterbesetzung in der Behörde wünschen, dass sich die Menschen „gegenseitig und freundlich auf Fehlverhalten hinweisen“ - beispielsweise beim Maskentragen.

Christ spricht sich deshalb auch gegen das Onlineportal der Stadt Essen aus, das Bürger für die Meldung von Verstößen gegen Corona-Regeln nutzen können. Diese „digitale Wache“ könne zu einer gefährlichen Entwicklung führen, in der auch Vertrauen in den Staat verloren gehe. Dieser dürfe nicht zur anonymen Überwachung beitragen. Christ stört sich vor allem daran, wenn eine selbsternannte Fürsorgepflicht bis in den Wohnbereich reichen würde. „Menschen, die am offenen Fenster auf einem Kissen lehnen und mit dem Fernglas in andere Wohnungen schauen, um zu überprüfen, wie viele Personen sich dort aufhalten - das darf nicht sein.“ Das wäre aus seiner Sicht Denunziantentum.

Schutz im Grundgesetz - Polizei darf Wohnung nicht betreten

Eine Sprecherin der Thüringer Polizei weist darauf hin, dass für die Verfolgung der Verstöße gegen Corona-Bestimmungen ohnehin die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig sind. Die Polizei komme nur im Rahmen der Amtshilfe zum Einsatz.

Christ macht klar: „Wir brauchen keine Hilfs-Sheriffs, die kontrollieren.“ Die Polizeibeamten könnten bei einem geforderten Einsatz auch nur klingeln, Hinweise erteilen und die Ordnungswidrigkeit festhalten. Die Wohnung dürften sie nicht betreten. Deren Schutz sei im Grundgesetz festgelegt.

Unverletzlichkeit der Wohnung hochhalten

Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow betont die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. Sie sei eines der „zentralen Leitthemen der Verfassung.“ Einen Anruf bei der Polizei dürfe es nur geben, wenn eine Straftat vorliege, allerdings nicht bei einer Familienfeier. „Wir dürfen nicht anfangen, uns wieder zu wünschen, dass irgendjemand hinter der Tür guckt“, so Ramelow kürzlich im mdr. Juristin Andrea Edenharter ergänzte dort. „Wir sollten aufpassen, dass wir die Unverletzlichkeit der Wohnung, die nach Artikel 13 des Grundgesetzes gesichert ist, hochhalten.“ Man sollte nicht zu Denunziantentum einladen und auffordern.

Das „Anschwärzen“ kann sich bei einer Verlängerung des Lockdowns durchaus weiter ausbreiten. Auch deshalb hofft Kai Christ, dass dieser nicht mehr allzu lange andauert, denn er spüre, dass die Bevölkerung „unruhig und angespannt“ wäre. Er stimmt damit seinem Kollegen in Nordrhein-Westfalen zu. Michael Mertens hatte geäußert: „Wenn die Maßnahmen über den November hinausgehen sollten, werden wir wohl keine friedlichen Weihnachten haben.“ Dann werde man eine zunehmende Frustration und damit auch mehr Gewaltbereitschaft bei manchen Menschen erleben. Das würde sich nicht nur auf der Straße zeigen, sondern könne unter anderem auch zu mehr häuslicher Gewalt führen.

Das könnte Sie auch interessieren: