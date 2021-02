Experten halten eine Wiederöffnung der Schulen in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen für möglich. Die Wissenschaftler nennen unter anderem die Aufteilung der Klassen in Gruppen, das Tragen medizinischer Masken durch Lehrer wie Schüler und das Lüften von Räumen als mögliche Maßnahmen.

Das Robert Koch-Institut hat am Montag aktuelle Corona-Fallzahlen für Deutschland gemeldet

Der Trend der sinkenden Neuinfektionen setzt sich insgesamt fort

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag dennoch leicht gestiegen

Wir zeigen alle wichtigen Zahlen im Überblick

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 4535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das geht aus dem RKI-Bericht vom Montagmorgen hervor.

Zudem wurden 158 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht. Vor einer Woche hatte das RKI 11.192 Neuinfektionen und 399 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

An Sonntagen und Montagen sind die Fallzahlen oft niedriger als an den meisten anderen Wochentagen, da am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.

Corona in Deutschland: Höchstwerte bei Todeszahlen im Januar

Der Höchststand von 1244 binnen 24 Stunden registrierten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei innerhalb eines Tages gemeldeten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Corona-Zahlen des RKI: Sieben-Tage-Inzidenz

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit betrachtet bei 76. Damit ist die Zahl leicht gestiegen - am Sonntag lag die Sieben-Tages-Inzidenz noch bei 75,6.

Der bisherige Höchststand des bundesweiten Inzidenz-Wertes war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken, damit die Gesundheitsämter die Nachverfolgung von Kontakten der Corona-Infizierten leisten können. Immer häufiger ist aber wegen der möglicherweise viel ansteckenderen Corona-Mutationen auch die Rede davon, die Inzidenz noch weiter senken zu wollen, bevor Lockerungen in Kraft treten könnten.

Corona-Fallzahlen des RKI – ein Überblick

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.284.010 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 7. Februar, 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 61.517. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.029.200 an.

Definition: Was ist der R-Wert und wie hoch ist er aktuell?

Der bundesweite R-Wert lag laut Lagebericht des RKI vom Sonntag bei 1,03 (Vortag 0,97 ). Liegt der R-Wert über eins, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Liegt der Wert unter eins, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen langfristig. Das RKI meldet den aktuellen R-Wert in der Regel abends.

Datum 7. Februar 6. Februar 4-Tage-R-Wert 1,03 0,97 7-Tage-R-Wert 0,94 0,95

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht einen sogenannten 7-Tage-R-Wert an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am 7. Februar bei 0,94. Am Vortag hatte er bei 0,95 gelegen. Dieser Wert bildet das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen ab.

Corona-Zahlen: Warum schwanken die RKI-Zahlen häufig?

Die Fallzahlen und die daraus berechnete Sieben-Tage-Inzidenz des RKI können sich stark von den veröffentlichten Zahlen der örtlichen und Landesgesundheitsämter unterscheiden. Das hat diverse Gründe:

Die Uhrzeit, wann die Bundesländer neue Tagesstände übermitteln, variiert von Land zu Land

Unter Umständen gibt es dabei sogar an einem Tag mehrere Schwankungen

Manchmal kommt es auch zu Übertragungsfehlern der Fallzahlen zwischen den einzelnen Meldestellen

Stellt ein Labor einen Fall fest, übermittelt es diesen an die örtliche Gesundheitsbehörde, von dort gehen die Daten an das Landesgesundheitsamt

Dort werden alle Meldungen aus einem Bundesland gebündelt und dann gesammelt an das RKI übertragen

Weil der Ablauf des sogenannten Meldesystems für Infektionskrankheiten noch immer nicht vollständig digitalisiert ist, kann es auch passieren, dass Daten erst einen Tag verspätet beim RKI eintreffen

Für die einzelnen Bundesländer übermittelt das RKI die folgenden Gesamtzahlen (nachgewiesene und gemeldete Infektionen, Datenstand 8. Februar):

Bundesland Infektionszahlen Nordrhein-Westfalen 500.268 Bayern 413.863 Baden-Württemberg 300.693 Sachsen 184.791 Hessen 177.127 Niedersachsen 148.580 Berlin 122.606 Rheinland-Pfalz 95.727 Brandenburg 71.035 Thüringen 68.639 Sachsen-Anhalt 54.782 Hamburg 47.698 Schleswig-Holstein 37.985 Saarland 26.920 Mecklenburg-Vorpommern 21.288 Bremen 16.543

