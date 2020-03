Klopapier, Nudeln, Milch - Seit Ausbruch des Coronavirus sind die Regale in deutschen Supermärkten teilweise wie leergefegt. In dieser Umfrage äußern sich die Menschen zu den Hamsterkäufen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Notfallplan: Hotels und Hallen werden Corona-Zentren

Das Coronavirus hat drastische Auswirkungen auf Deutschland und die Welt

Mit beispiellosen Einschränkungen des öffentlichen Lebens versuchen Bund und Länder, die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus zu verlangsamen

Schulen, Kitas und Spielplätze werden in allen Bundesländern geschlossen

Auch Geschäfte, die nicht der Versorgung der Bevölkerung dienen, sollen geschlossen bleiben

VW und Daimler stellen einen Großteil ihrer Produktion in Europa ein

CDU-Politiker Friedrich Merz ist mit dem Coronavirus infiziert

Die Reisebusunternehmen Flixbus und Blablabus stellen den Betrieb ein

Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen

Die EU berät am Dienstag über Einreisestopps, laut Macron könnten die Grenzen 30 Tage lang geschlossen bleiben

Am Dienstagnachmittag waren in Deutschland Infektionen bei über 8500 Menschen nachgewiesen. 23 Menschen sind bereits an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben

Weltweit sind inzwischen mehr als 7300 Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben

In Italien, Spanien und Frankreich gelten Ausgangssperren

Berlin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt Europa das „Epizentrum“ der Coronavirus-Pandemie. Zehntausende sind inzwischen mit dem Virus infiziert, Tausende sind bereits gestorben. Auch in Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen: Am Dienstagnachmittag lag sie bereits bei über 8500, 23 Menschen waren an den Folgen der Atemwegserkrankung Covid-19 gestorben.

Die Bundesregierung und die Länder versuchen mit drastischen Maßnahmen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um ein mögliches Zusammenbrechen der Gesundheitsversorgung zu verhindern. Das öffentliche Leben wird auf ein Mindestmaß zurückgefahren.

Immer mehr Industrie-Konzerne fahren die Produktion herunter – die Lieferketten sind wegen der Coronavirus-Pandemie genauso gestört wie die Nachfrage. VW setzt die Produktion aus, genauso Tochter Audi; auch Daimler stellt einen Großteil der Produktion in Europa ein.

Dienstag, 17. März: Coronavirus-Infektionen – Berlin plant eigenes Krankenhaus für Patienten

18.12 Uhr: Bund und Länder wollen im Kampf gegen das Coronavirus die Zahl der Intensivbetten verdoppeln. Die Länder sollten mit den Kliniken nun Pläne erarbeiten, „um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn(CDU) gibt es derzeit in Deutschland 28.000 Intensivbetten, von denen 25.000 Beatmungsmöglichkeiten haben.

18.09 Uhr: Bund und Länder haben am Dienstag im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus einen Notfallplan für die Krankenhäuser in Deutschland beschlossen. In dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss heißt es, durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden“. Zuerst hatte „Der Spiegel“ über den Plan berichtet.

17.13 Uhr: Der Autobauer Daimler stoppt wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Großteil seiner Produktion in Europa. Die Maßnahme beginne noch in dieser Woche und dauere zunächst zwei Wochen, teilte der Konzern mit.

17.07 Uhr: Touristen dürfen Schleswig-Holstein ab Mittwoch nicht mehr betreten. Das habe die Landesregierung beschlossen, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP).

17.04 Uhr: Die French Open der Tennisprofis in Paris werden wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Das Grand-Slam-Turnier wird nach Angaben der Veranstalter von Mitte Mai auf den Zeitraum 20. September bis 4. Oktober 2020 verlegt.

Coronavirus: WHO rät von Einnahme von Ibuprofen ohne ärztlichen Rat ab

17.01 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion von der Einnahme von Ibuprofen ohne ärztlichen Rat ab. Die WHO-Experten prüften derzeit die Auswirkungen des entzündungshemmenden Medikaments, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier vor Journalisten in Genf. „In der Zwischenzeit raten wir, eher Paracetamol als Ibuprofen zu nehmen.“ Dies gelte jedoch nur für die Einnahme ohne ärztlichen Rat, betonte er.

Am Wochenende hatte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran via Twitter gewarnt, entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen könnten die Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 verschlimmern. Er riet stattdessen zur Einnahme von Paracetamol. Zuvor hatte die medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ einen Beitrag veröffentlicht, wonach Entzündungshemmer den Krankheitsverlauf von Covid-19 verschlimmern könnten.

16.35 Uhr: Warum die Todesrate unter Coronavirus-Infizierten in Deutschland deutlich tiefer als in den meisten anderen Ländern ist, wissen die Experten zurzeit nicht. Das ist die Antwort der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der in der WHO-Region Europa für das Management ansteckender Krankheiten zuständige Arzt Richard Pebody sagte, es könne etwa daran liegen, dass die einzelnen Staaten der Erde die Fälle mehr oder weniger genau zählen oder tatsächlich an der Qualität der Behandlung. „Wir müssen natürlich untersuchen, ob diese Unterschiede real sind“, sagte Pebody.

16.33 Uhr: Bosnien-Herzegowina hat zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie den Ausnahmezustand verhängt. Das Kabinett von Ministerpräsident Zoran Tegeltija entschied dies auf Grundlage des geltenden Katastrophenschutzgesetzes.

15.43 Uhr: Die Europäische Fußball-Union hat im Zuge der Corona-Krise alle Spiele für Vereine und Nationalmannschaften „bis auf Weiteres“ ausgesetzt. Entscheidungen zu neuen Terminen beispielsweise für Partien der Champions League und Europa League sollen „zu gegebener Zeit“ getroffen und mitgeteilt werden, wie die UEFA nach mehreren Krisensitzungen mitteilte.

15.14 Uhr: Die Europäische Fußball-Union hat die EM 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr in den Sommer 2021 verschoben. Die Entscheidung traf das UEFA-Exekutivkomitee nach mehreren Krisensitzungen.

Coronavirus-Pandemie: Schauspieler wollen, dass Filmproduktionen gestoppt werden

15.10 Uhr: Schauspieler Jonas Nay (29, „Deutschland 86“) fordert, Filmproduktionen aufgrund der Corona-Epidemie zu stoppen. „Ich stehe heute für eine von öffentlichen Geldern finanzierte Filmproduktion vor der Kamera und muss dafür von Schleswig-Holstein nach NRW und zurück pendeln, um einer Vertragsstrafe zu entgehen“, schrieb Nay bei Instagram.

„Dies soll so weitergehen, bis ein bestätigter Coronafall im Team nachgewiesen wird... Kann mir das jemand erklären?“. Am Ende des Eintrags nutzte Nay den Hashtag „stopfilming“. Der Schauspieler, der nicht näher auf die angesprochene Produktion einging, postete dazu den Beitrag seiner Kollegin Nikola Kastner („Nightlife“).

Darin heißt es: „Es ist unmöglich, die Sicherheitsvorgaben an einem Filmset zu gewährleisten. Weder im Maskenmobil, noch im Kostüm.“ Sie fordere die sofortige Pause aller laufenden Produktionen. „Aus Solidarität denen gegenüber, die zur Risikogruppe gehören.“

15.07 Uhr: Berlin soll ein eigenes Krankenhaus für Covid-19-Patienten bekommen. Es soll auf dem Gelände der Messe Berlin Platz für bis zu 1000 Patienten bieten und in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr entstehen, wie die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) mitteilte.

14.55 Uhr: In Griechenland werden alle Flüchtlingslager vorläufig für Besucher geschlossen. „Besuche von Einzelpersonen und Organisationen werden für mindestens 14 Tage ausgesetzt“, erklärte das Einwanderungsministerium. Damit soll eine Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

Zutritt erhalte nur noch das Personal. Neu eingetroffene Migranten müssen sich den Angaben zufolge nach ihrer Ankunft einer Temperaturkontrolle unterziehen. Außerdem fordert das Ministerium die Migranten in den Lagern auf, ihre Bewegungen innerhalb und außerhalb der Einrichtungen einzuschränken.

Coronavirus – Julia Klöckner: „Supermärkte bleiben offen.“

14.50 Uhr: Die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland ist nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewährleistet. „Die Lebensmittelversorgung ist gesichert“, sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

„Ich will klar sagen: Die Supermärkte bleiben offen.“ Alles andere seien Falschmeldungen. Einerseits sei Deutschland mit heimischen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Getreide, Käse oder Schweinefleisch gut versorgt, andererseits gehe es bei Beschränkungen im Grenzverkehr nicht um Warentransporte. Auch die Versorgung von Tieren sei gesichert, sagte Klöckner.

14.45 Uhr: Im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Iran sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden weitere 135 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 988, wie die Behörden in Teheran mitteilten.

Mehr als 1170 Neuinfektionen wurden demnach registriert, insgesamt haben sich damit 16.169 Menschen im Iran mit dem Virus infiziert. Nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums ist rund ein Drittel der Betroffenen inzwischen wieder gesund.

14.28 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas rechnet mit 30 bis 40 Rückholflügen für Urlauber, die wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind. „Es ist eine unglaublich große Aktion, die aber auch nötig ist“, sagte Maas in einem „Bild“-Interview.

„Faktisch hat das tatsächlich jetzt mit einer Luftbrücke zu tun, ohne dass das an historische Vergleiche anknüpfen soll.“ Mit dem Begriff Luftbrücke verbindet man vor allem die Berliner Luftbrücke 1948/49, als die Westalliierten den durch eine sowjetische Blockade abgeschnittenen Westteil Berlins fast elf Monate lang aus der Luft versorgten. Lesen Sie hier: Coronavirus: Rückholaktion für Deutsche im Ausland

Versorgung mit Bargeld ist in Coronavirus-Krise gesichert

14.20 Uhr: Die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld ist nach Angaben der Deutschen Bundesbank gesichert. „Das Bargeld wird in Deutschland nicht ausgehen, unsere Tresore sind prall gefüllt, die Logistik stimmt“, sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann in Frankfurt.

Das gelte auch für den Fall, dass sich das Virus weiter ausbreite und zusätzliche Maßnahmen deswegen getroffen würden. Beermann betonte zugleich, von Scheinen und Münzen gehe kein besonderes Ansteckungsrisiko aus.

14.15 Uhr: Angesichts der Corona-Pandemie schließt die berühmte katholische Wallfahrtsstätte von Lourdes im Südwesten Frankreichs erstmals in ihrer Geschichte ihre Pforten. Das Heiligtum werde umgehend geschlossen, erklärte am Rektor Olivier Ribadeau Duma auf Twitter.

Coronavirus-Infektion: CDU-Politiker Friedrich Merz positiv getestet

14.06 Uhr: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Jens Schlueter / AFP

13.58 Uhr: Restaurants sollen in Nordrhein-Westfalen zur Eindämmung der Corona-Pandemie täglich schon um 15 Uhr schließen. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf an.

Flixbus stellt Betrieb in Deutschland ein

13.40 Uhr: Der Fernbusanbieter Flixbus stellt den Betrieb bis auf weiteres wegen der Coronavirus-Krise ab Mitternacht ein. FlixBus werde alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland um 24 Uhr aussetzen, teilte das Unternehmen in München mit. Betroffene Fahrgäste würden über die Busausfälle informiert „und erhalten einen Gutschein über den gesamten Ticketpreis ohne Stornierungsgebühr an die bei der Buchung angegebene Email Adresse“.

Auch das Fernbusunternehmen Blablabus stellt den Betrieb ein – ab Mittwochmorgen. „Blablabus setzt aufgrund der aktuellen Situation alle innerdeutschen und internationalen Linien mit Wirkung ab dem 18. März um 7 Uhr aus“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Danach wird bis auf Weiteres kein Blablabus mehr verkehren.“

Wegen Coronavirus soll Fußball-EM um ein Jahr verschoben werden

13.35 Uhr: Die Fußball-EM 2020 soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den Sommer 2021 verlegt werden. Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union haben die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete.

In einer weiteren Videokonferenz müssen die 55 UEFA-Mitgliedsverbände die Verlegung aufgrund der Coronavirus-Pandemie absegnen, ehe das UEFA-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen kann. Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden.

Deutschland wäre mit München einer von zwölf Gastgebern für die 51 Spiele der 24 Teilnehmer gewesen. Inwieweit die UEFA die historische Endrunde im Sommer 2021 unter gleichen Voraussetzungen ausrichten will und kann, blieb zunächst offen.

Coronavirus: In Polen ist die gesamte Regierung in Quarantäne

13.15 Uhr: In Sachsen müssen wegen der Coronavirus-Pandemie Bars, Kinos, öffentliche Einrichtungen und zahlreiche Geschäfte schließen. Die Allgemeinverfügung gelte von Donnerstag an bis zunächst zum 20. April, teilte die Regierung am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit. Damit folgt Sachsen einer Empfehlung, auf die sich Bund und Länder zuvor verständigt hatten.

Auch Sachsen-Anhalt hat diese Maßnahmen angekündigt. „Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs ist gesichert“, teilte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg mit.

12.43 Uhr: In Polen ist die gesamte Regierung wegen einer Coronavirus-Infektion bei einem Minister unter Quarantäne gestellt worden. Alle Regierungsmitglieder, die an der letzten Kabinettssitzung teilnahmen, hätten am Montagabend einen Coronavirus-Test vornehmen lassen, teilte Michal Dworczyk, der Bürochef von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, am Dienstag im staatlichen Radio weiter mit.

Die Ergebnisse würden noch im Laufe des Tages erwartet. Grund für die Maßnahme ist ein positiver Coronavirus-Test beim Umweltminister des Landes. Polen hat bisher 205 Infektionsfälle und fünf Corona-Tote gemeldet. Das Land hat seine Grenzen für Ausländer sowie unter anderem Schulen und Universitäten geschlossen.

12.30 Uhr: Die Bayreuther Festspiele sollen trotz der Ausbreitung des Coronavirus stattfinden. „Wir sind voller Optimismus, dass sich die Situation bessert“, teilte das Pressebüro der Festspiele am Dienstag mit. Eine Absage wäre ein „Supergau“. Der Online-Sofortkauf der Tickets werde aber sicherheitshalber von Ende März auf Ende Mai verschoben.

Die szenischen Proben für die Festspiele beginnen regulär im Mai, die technischen Proben kurz zuvor. Das Festspielhaus solle dafür öfter gereinigt und desinfiziert werden. „Es gibt keinen Grund zur Panik“, erklärte das Pressebüro.

Lufthansa plant Warenversorgung per Luftbrücke

11.56 Uhr: Laut Informationen der „Bild“-Zeitung plant die Lufthansa eine Luftbrücke zur Warenversorgung für Deutschland. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte der Zeitung: „Die Krisenstäbe von Lufthansa und Bundesregierung schalten sich jetzt zusammen und planen konkrete Sonderflüge für Passagiere. Parallel werden die Crews eingeteilt und über ihre Sondereinsatzpläne informiert. Die 747-Flotte und LH Cargo spielen Szenarien durch, wie und wo unsere Jumbos für Frachtflüge eingesetzt werden können. Auch hier läuft Crewplanung parallel.“

Spohr weiter: „Lufthansa wird alles dafür tun, um auch die Lieferketten für die Versorgung der deutschen Bevölkerung aus der Luft aufrechtzuerhalten. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Luftbrücke für ganz Deutschland.“

11.46 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Krise appelliert die Anwaltschaft an die Gerichte, alle nicht eilbedürftigen Termine zu verschieben. „Wir alle sind aktuell mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, die uns viel abverlangt“, erklärte der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrich Wessels, am Dienstag in Berlin.

Er bat deshalb auch darum, Fristen möglichst großzügig zu setzen und Anträge zur Verlängerung von Fristen wohlwollend zu behandeln. Dies diene vor allem der Sicherung und Wahrung von Mandanteninteressen. Einige Gerichte und Justizministerien haben schon reagiert. So sagte der Bundesgerichtshof (BGH) zahlreiche für diese Woche angesetzte Verhandlungen ab.

Verbraucherzentrale: keine Infizierung über Lebensmittel oder Trinkwasser

11.23 Uhr: In Italien rechnen viele Experten bei der Lungenkrankheit Covid-19 bald mit einem Höhepunkt der Ansteckungswelle. Auch nach einem sogenannten „Peak“ wird die Gesamtzahl der Infizierten zwar weiter steigen, aber nicht mehr so schnell. „Wir erwarten, dass es sich in den kommenden Tagen, bis Sonntag, zeigt, ob sich die Entwicklung verlangsamt“, sagte der für die Lombardei zuständige Koordinator Giulio Gallera am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa für seine Region.

11.22 Uhr: Bisher gibt es nach Angaben der Verbraucherzentrale keine nachgewiesenen Fälle einer Übertragung des Coronavirus über Lebensmittel oder importierte Produkte. „Wie überall spielen auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln die Hygieneregeln eine entscheidende Rolle“, betonte die Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung am Dienstag in Kiel. Diese seien streng einzuhalten, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Nach derzeitigem Wissensstand sei eine Übertragung des Virus über Lebensmittel oder importierte Produkte unwahrscheinlich.

Das gelte laut Umweltbundesamt auch für eine Übertragung durch Trinkwasser. Um sich selbst und andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen, seien die allgemeinen Hygieneregeln wie häufiges, gründliches Händewaschen sowie Husten oder Niesen in die Armbeuge besonders wichtig. Auf Hygiene kommt es auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln an. Da die Viren hitzeempfindlich seien, könne das Risiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln gesenkt werden.

Spieler von Hertha BSC positiv auf das Coronavirus getestet worden

11.16 Uhr: Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist ein erster Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mannschaft, Trainer und Funktionsteam seien daraufhin unter eine zweiwöchige häusliche Quarantäne gestellt worden, teilte der Berliner Verein am Dienstag mit.

10.39 Uhr: Laut der neuen Einschätzung des Robert-Koch-Instituts ist das Risiko für die Bevölkerung durch das neuartige Coronavirus nun „hoch“. Als Begründung dafür führte RKI-Präsident Lothar Wieler die große Dynamik der Pandemie und den starken Anstieg der Fallzahlen.

10.17 Uhr: Die Industrie- und Handelskammern in Deutschland sagen bis zum 24. April fast alle Prüfungen für Lehrlinge und angehende Meister ab. Das teilte der Spitzenverband DIHK am Dienstag mit. „Unter den gegebenen Umständen ist es damit ausgeschlossen, die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen.“ Diese Regelung gelte ab sofort.

Bei dringenden Engpässen, die beispielsweise systemrelevante Unternehmen betreffen, kann es im Einzelfall Ausnahmen geben. Wann die Prüfungen nachgeholt werden können, ist offen.

9.35 Uhr: Die russische Hauptstadt Moskau baut im Eiltempo ein Krankenhaus für die Behandlung von Patienten mit dem Coronavirus. Derzeit seien mehr als 2000 Arbeiter auf der Baustelle am Stadtrand im Einsatz, sagte der für Stadtplanung zuständige Vize-Bürgermeister Andrej Botschkarjow der Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“ (Dienstag). In dem künftigen Zentrum für Infektionskrankheiten sollen demnach bis zu 500 Menschen behandelt werden können.

Wann die aus zwölf Gebäuden bestehende Klinik in Betrieb gehen soll, war zunächst unklar. „Unsere Aufgabe ist es, so schnell wie möglich das Krankenhaus zu bauen“, sagte Botschkarjow. „Wir zählen jede Sekunde.“ In Russland gibt es derzeit offiziell mehr als 90 nachgewiesene Corona-Fälle. Experten rechnen aber mit höheren Zahlen.

38 Corona-Patienten in Afghanistan aus Quarantäne ausgebrochen

9.15 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine Rückholaktion für tausende Deutsche gestartet, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Er kündigte am Dienstag in Berlin an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen.

Außerdem hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen, wie Maas bekanntgab. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

9.10 Uhr: Im Westen Afghanistans sind 38 Menschen aus ihrer Corona-Quarantäne ausgebrochen. Die Patienten mit Verdacht auf Covid-19 kamen aus dem Iran, bei einer Person wurde das Virus bereits nachgewiesen, sagte ein Sprecher der Provinzregierung Herats. Sieben von ihnen seien inzwischen wieder in das Krankenhaus zurückgebracht worden.

Die Patienten hätten Fenster zerbrochen und Ärzte geschlagen, sagte Wahidullah Mayar, Sprecher im Gesundheitsministerium. Ihre Freunde und Familien hätten ihnen bei der Flucht aus der Isolation geholfen. „Das medizinische Personal steht in der ersten Reihe, um das Coronavirus zu bekämpfen, aber leider werden sie von Rüpeln bedroht und geschlagen“, sagte Mayar.

In den sozialen Medien beschwerten sich Menschen in Videos über die Krankenhauszustände in Herat. Sie äußerten Sorge, sich in den überfüllten Isolationsräumen erst recht anzustecken. Die Echtheit der Videos war zum aktuellen Zeitpunkt nicht unabhängig überprüfbar.

Inzwischen stieg die Zahl der mit Covid-19 Infizierten in Afghanistan auf 22, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher liegen.

VW-Konzern will Produktion in zahleichen Werken stoppen

8.54 Uhr: Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es am Dienstag aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

8.04 Uhr: Das Projekt „Olympia“, die nach eigenen Angaben größte Bürgerversammlung Deutschlands, steht auf der Kippe. Wie die Organisatoren bekannt gaben, sei die Austragung der Veranstaltung aufgrund der Coronavirus-Krise noch unklar.

Das Projekt war von den Gründern des Berliner Start-ups „Einhorn“ ins Leben gerufen worden. Die Idee ist, dass die Unterstützer Petitionen aus mehreren, aktuell relevanten Themenbereichen auswählen sollen, um sie direkt in den Bundestag einzubringen.

5.11 Uhr: Die UEFA berät am Dienstag über die Fußball-Europameisterschaft 2020, die eigentlich ab dem 12. Juni in zwölf europäischen Städten ausgespielt werden soll. Experten gehen davon aus, dass die EM nicht in der bisher geplanten Form stattfinden wird. Wahrscheinlich ist eine Verschiebung in den Herbst/Winter 2020, beziehungsweise den Sommer 2021.

EU berät über Einreisestopp und Schließung der Außengrenzen

4.52 Uhr: In Brüssel wird am Dienstag der geplante weitgehende Einreisestopp in die Europäische Union die EU-Staats- und Regierungschefs beschäftigen. Die Videokonferenz zur Coronavirus-Krise ist für 17 Uhr vorgesehen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Reisebeschränkungen am Montag vorgeschlagen und hofft auf Zustimmung der 27 EU-Staaten.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zufolge sollen Einreisen in die EU schon von Dienstagmittag an deutlich eingeschränkt werden. Darauf hätten sich die Mitgliedstaaten bereits geeinigt, sagte Macron in einer Fernsehansprache am Montagabend. Nach Angaben des französischen Präsidenten Macron will die EU ihre gesamten Außengrenzen für 30 Tage schließen.

4.33 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will sich am Dienstagmorgen um 9 Uhr zu „aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise“ äußern. Dabei dürfte es um die Rückholung Tausender Deutscher gehen, die wegen massiver Reisebeschränkungen in der Corona-Krise in zahlreichen Ländern festsitzen.

Allein in Marokko soll es um eine höhere vierstellige Zahl gehen. Aber auch für Deutsche in der Türkei, auf den Philippinen, in Malta, Zypern, auf den Malediven oder in der Dominikanischen Republik gestaltet sich die Rückreise schwierig. Die deutschen Reiseveranstalter hatten bereits am Montag erklärt, dass sie Pauschalurlauber zusammen mit dem Auswärtigen Amt zurückholen wollten, hatten aber noch keine Details genannt.

Nordrhein-Westfalen berät über weitere Einschränkungen

4.13 Uhr: Nachdem die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea zuletzt zurückgegangen war, stieg sie am Montag wieder leicht an. Am Montag seien 84 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen stieg auf 8320. Die Zahl der Todesfälle kletterte um sechs auf 81.

Als einen Grund für den erneuten Anstieg nannten die Behörden eine neue Häufung von Fällen in einer protestantischen Gemeindekirche in der südlich von Seoul liegenden Stadt Seongnam. Dort habe sich das Virus wegen einer „Massenzusammenkunft“ unter den Kirchenmitgliedern schneller verbreitet, sagte Vize-Gesundheitsminister Kim Gang Lip.

3.31 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will am Dienstag über weitere drastische Einschränkungen in der Coronavirus-Krise beraten, nachdem Bund und Länder bereits am Montag Maßnahmen beschlossen hatten.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Montag eindringlich an die Bürger appelliert, die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ernst zu nehmen. „Bleiben Sie soweit es geht zuhause und vermeiden Sie soziale Kontakte, die nicht notwendig sind“, mahnte Laschet in einer Videobotschaft. „So sehr diese Situation für viele Menschen Opfer und Einschränkungen bedeutet, so wichtig sind diese Schritte für unsere Gemeinschaft.“ Er sprach von einer „noch nie da gewesenen Ausnahmesituation“.

Das NRW-Justizministerium berät sich zudem am Dienstag mit Vertretern der Gerichte, wie die Justiz auf die Ausbreitung des Virus reagieren soll. Ziel aller Maßnahmen müsse die Aufrechterhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze bei gleichzeitiger Minimierung der Ansteckungsgefahr sein, erklärte ein Sprecher. Einzelheiten will das Ministerium nach dem Treffen in Düsseldorf mitteilen.

Weltweiter Konjunktureinbruch infolge des Coronavirus erwartet

1 Uhr: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt vor einem weltweiten Konjunktureinbruch infolge des Coronavirus. „Es steht uns wohl die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Finanzkrise 2008/2009 bevor. Die Weltwirtschaft befindet sich in einer sehr schwierigen Situation“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier unserer Redaktion. „Es ist zu befürchten, dass das ohnehin niedrige Wachstumstempo in der globalen Wirtschaft deutlich zurückgehen wird.“

Selbst wenn die Krise durch das Coronavirus bereits heute verarbeitet wäre, würde die europäische Wirtschaft nach DIHK-Schätzung rund einen Prozentpunkt weniger wachsen. „Aber das wäre fast schon ein optimistisches Szenario.“ Insbesondere die rückläufige Konjunktur in China mache deutschen Firmen zu schaffen.

„Wenn in den nächsten Wochen die Daten über den deutsch-chinesischen Handel auf dem Tisch liegen, werden wir ein böses Erwachen erleben“, so Treier. Der DIHK rechne mit „zweistelligen Rückgängen“ im Vergleich zum Vorjahr. „Nun kommt es vordringlich darauf an, dass die deutschen Unternehmen über die schwierigen Wochen gebracht werden, ohne vom Markt zu verschwinden“, sagte Treier.

Der Schlüssel sei aktuell die Versorgung mit Liquidität. Die Bundesregierung habe mit den Beschlüssen zu Kurzarbeitergeld, Steuerstundung und Ausfallgarantien für die Geschäftsbanken der Firmen „wichtige Unterstützungssignale“ gegeben. „Was noch fehlt, wäre zum Beispiel, auch Solo-Selbstständige zusätzlich zu unterstützen.“

Kommunen sagen Versorgung von Menschen in Quarantäne zu

0.30 Uhr: Nach der weitgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens in Deutschland hat der Städte- und Gemeindebund die Versorgung von Menschen in Quarantäne zugesagt. „Die Kommunen werden vor Ort ihren Teil dazu beitragen, dass gerade diejenigen, die in häuslicher Quarantäne sind, auch versorgt werden, wenn dies anders nicht möglich ist“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion.

Die Krise sei eine große Chance für mehr Sachlichkeit und Solidarität in Deutschland. Die von Bundesregierung und Ländern vereinbarten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus seien „richtig“, sagte Landsberg. „Jetzt ist die Gesellschaft gefordert zusammenzuhalten, nicht nur Bund, Länder und Kommunen, sondern auch die Menschen vor Ort.“

0.15 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet damit, dass sich die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken in den nächsten Tagen verdreifachen wird: „Wenn wir Ende der Woche 20.000 bestätigte Infektionsfälle in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass dann auch bis zu 1500 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt werden müssen“, sagte DKG-Präsident Gerald Gaß unserer Redaktion.

Zurzeit liegen laut DKG rund 500 Menschen mit einer Corona-Infektion in den deutschen Kliniken. Die Krankenhäuser seien für eine solche Zahl von Fällen vorbereitet. „Das würde sie nicht überfordern.“

Montag, 16. März: Coronavirus – Bund und Länder einigen sich auf weitreichende Verbote

21.21 Uhr: Die EU-Staaten wollen sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie stemmen. „Wir werden unsere Bürger und unsere Währung unter allen Umständen und mit allem schützen, was wir haben“, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Montagabend nach einer Videokonferenz 27 EU-Finanzminister.

„Wir werden alles tun, was notwendig ist und noch mehr, um das Vertrauen wieder herzustellen.“ Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nannte die Krise eine riesige Herausforderung: Europa sei entschlossen, ihr Stand zu halten.

21.21 Uhr: Die US-Börsen haben wegen der Coronavirus-Pandemie erneut einen schwarzen Tag erlebt. An der New Yorker Wall Street brach der Leitindex Dow Jones am Montag um knapp 13 Prozent ein und endete bei rund 20.188 Punkten. Das war der stärkste Rückgang seit dem schwarzen Montag vom Oktober 1987. Der Technologie-Index Nasdaq verlor mehr als zwölf Prozent.

Bei den Anlegern macht sich große Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise breit. Der Deutsche Aktienindex (Dax) an der Frankfurter Börse schloss am Montag beim Stand von 8742 Punkten und lag damit 5,31 Prozent im Minus.

Coronavirus-Infektionen fordern weltweit mehr als 7000 Tote

20.59 Uhr: Weltweit sind inzwischen nachgewiesenermaßen mehr als 7000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das geht aus der Statistik der US-Universität Johns Hopkins hervor. Die Statistik gilt als die umfassendste und aktuellste zu den weltweiten Daten der Coronavirus-Infektionen.

20.43 Uhr: Die Einschränkungen in Frankreich sollen von Dienstagmittag an gelten und für mindestens 15 Tage aufrechterhalten werden. Zuvor hatten bereits Italien und Spanien eine Ausgangssperre verhängt, auch in Österreich ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt worden.

Frankreich hatte bereits ab Sonntag alle Restaurants und Bars geschlossen. Auch Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken bleiben derzeit zu. Macron rief die Bürger auf, sich verantwortungsvoll zu verhalten. „Selbst wenn Sie keine Symptome haben, können Sie infiziert sein und andere anstecken.“ Es drohten Strafen, falls gegen die neuen Regeln verstoßen werde.

20.20 Uhr: Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus schränkt Frankreich die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark ein. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache. „Wir sind im Krieg“, sagte er.

Coronavirus-Kampf in der EU: Einreisestopp in der Diskussion

20.15 Uhr: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Dienstag über ihr weiteres Vorgehen bei der Eindämmung des Coronavirus. Sie halten dazu am Nachmittag wie schon vor einer Woche eine Video-Konferenz ab. Die EU-Kommission hat am Montag vorgeschlagen, wegen der rasanten Ausbreitung der Epidemie einen vorübergehenden Einreisestopp in die EU zu verhängen. Dem müssten die EU-Regierungen zustimmen.

EU-Ratspräsident Charles Michel nannte als wichtige Ziele der Beratungen auch eine ausreichende Versorgung mit medizinischer Ausrüstung und die Förderung der Forschung. Zudem gehe es um „die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen“ der Epidemie.

Coronavirus: Idris Elba infiziert – das sagt der Filmstar auf Twitter

19.46 Uhr: Der britische Kino- und TV-Star Idris Elba hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der 47-Jährige auf Twitter mit. Er habe allerdings keine Symptome, es gehe ihm gut, sagte Elba. Er sei zu Hause isoliert

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

19.12 Uhr: Das deutsche Pharmaunternehmen CureVac soll von der EU Kredite von „bis zu 80 Millionen Euro“ erhalten, um die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu beschleunigen. Wie die EU-Kommission am Montag weiter mitteilte, soll die finanzielle Unterstützung über ein per EU-Garantie abgesichertes Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) erfolgen. Den Angaben zufolge hat CureVac bereits ein laufendes Entwicklungsprogramm für einen Impfstoff gegen Covid-19 und will klinische Tests im Juni starten.

18.55 Uhr: In den USA haben erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Wie die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) am Montag mitteilte, bekam ein erster Versuchsteilnehmer am Montag den neu entwickelten Impfstoff. Insgesamt solle der Test über rund sechs Wochen an 45 gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren laufen.

G7-Staaten wollen in Coronavirus-Krise „tun, was immer nötig ist“

18.43 Uhr: Die G7-Staaten haben im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ein entschlossenes gemeinsames Vorgehen angekündigt. „Wir verpflichten uns zu tun, was immer nötig ist, um eine starke globale Antwort sicherzustellen“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen. Die „Stabilität der Weltwirtschaft“ müsse bewahrt werden. Nötig seien „eine engere Kooperation und eine verstärkte Koordination unserer Bemühungen“.

Daneben könnten auch „nationale Notfallmaßnahmen“ erforderlich sein, heißt es in der Erklärung weiter. Die G7-Staats- und Regierungschefs bezeichneten die Pandemie nach einer Videokonferenz als „menschliche Tragödie und weltweite Gesundheitskrise“, die auch „große Risiken“ für die Weltwirtschaft mit sich bringe.

Coronavirus-Pandemie: Merkel kündigt „einschneidende Maßnahmen“ an

18.41 Uhr: Um das Coronavirus einzudämmen, sollen die Deutschen keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr unternehmen. Kanzlerin Angela Merkel kündigte am Montagabend in Berlin an, es solle keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr für Touristen geben. „Das beinhaltet und bringt mit sich auch, dass es keine Urlaubsreise ins In- und auch keine ins Ausland geben soll.“

Die Maßnahme ist nur ein Teil eines großen Maßnahmenkataloges, um soziale Kontakte erheblich einzuschränken. Vorgesehen ist, eine Vielzahl von Geschäften zu schließen. Gottesdienste sowie Treffen in Vereinen sollen verboten und Spielplätze gesperrt werden. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben. Lesen Sie hier, wie weit die Einschränkungen reichen, auf die Bund und Länder sich geeinigt haben: Geschäfte, Spielplätze, Kirchen dicht – Das sind die Pläne.

Merkel- Wir brauchen einschneidende Maßnahmen

Merkel appellierte an die Bürger, sich an die Auflagen und Regeln zu halten – desto besser könne es gelingen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. „Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat“, sagte sie nach der Sitzung mehrerer Gremien, die sich mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie befasst hatten.

18.17 Uhr: Wir starten an dieser Stelle unseren neuen Newsblog zur weltweiten Coronavirus-Krise. Vorherige Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus finden sie in unserem alten Newsblog.

(fmg/dpa/afp)