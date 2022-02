Der teileingestürzte Giebel der früheren Porzellanfabrik am Montag.

Dach von Weiss-Kühnert in Gräfenthal weiter eingebrochen

Gräfenthal. Ein Giebel ist auf die Straße gestürzt, die nun komplett gesperrt ist. Derweil bereitet das Landratsamt den vereinbarten Teilabriss vor.

Die ehemalige Porzellanfabrik „Weiss-Kühnert“ kann ihren geplanten Abriss offenbar nicht erwarten: Am Samstag ist der marode Giebel an der östlichen Stirnseite noch weiter zusammengebrochen. Herunterfallende Ziegel beschädigten dabei Bauzäune der Stadt, die die Gefahrenstelle absichern sollen. Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) glaubt nicht an den Sturm als Ursache. „Das Ganze ist einfach absolut marode!“, sagt er.

Bereits Anfang des Monats wäre eine Passantin fast durch herabstürzende Porzellanfiguren getroffen worden, wir berichteten. Infolgedessen sagte die Bauaufsicht des Kreises einen kurzfristigen Teilabriss zu, um Schlimmeres zu verhindern. Am Samstag sei Gräfenthals Feuerwehr mit der Drehleiter angerückt und habe versucht, den Giebel mittels einer Stange nach innen zu drücken, um die Gefahr zu bannen. „Das war aber zu gefährlich und musste abgebrochen werden“, so Wehr. Als Sofortmaßnahme wurde der Lauensteiner Weg ab Beginn des Komplexes komplett gesperrt. „Die Anwohner des letzten Hauses können nun nicht mehr mit dem Auto ran“, sagt Wehr.

„Das Sachgebiet Bauordnung bereitet aktuell die verwaltungsrechtliche Grundlage für den Teilabriss des Objektes vor“, teilt das Landratsamt auf unsere Nachfrage mit. Es handelt sich um ein herrenloses Grundstück, „bei dem der Grundstückseigentümer, auch im Falle der Aufgabe seines Eigentums, durch das Landratsamt herangezogen wird“. Unabhängig davon erfolge die Vorbereitung des Teilabrisses im Rahmen einer Ersatzvornahme.