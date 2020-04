Dachstuhl für St. Peter und Paul in Tunzenhausen saniert

Nachdem das einsturzgefährdete Kirchturmdach im November demontiert und abgenommen wurde, ist der sanierte Dachstuhl des Turms der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche in Tunzenhausen nun fertiggestellt worden. Die alte Holzkonstruktion war in großen Teilen so stark beschädigt, dass viele Neuanfertigungen nötig waren. Die Restaurierung der Tragwerksteile sowie der Abbund der Dachkonstruktion erfolgte in der Werkstatt der BSR Ritschel GmbH in Gotha. Zimmermeister Christian Schade und Zimmermann Tom Preising machen den Kirchturm mit Planen wetterfest (Foto), bis der Sömmerdaer Dachdeckermeister Lars Tukai mit seinen Mitarbeitern den Turm verschiefert. Krönen Knopf und Wetterfahne die Turmhaube, wird das Gerüst abgebaut.