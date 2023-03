Berlin. Eine traurige Nachricht für alle Fans von David Hasselhoff. Er muss seine Tournee im März/April absagen. Auch das Konzert in Berlin.

Schlechte Nachricht für alle Fans von David Hasselhoff (70): Der Sänger, Schauspieler und Entertainer muss seine Tournee "Party Your Hasselhoff" durch Deutschland, Österreich und der Schweiz absagen.

Wie es in einer Mitteilung heißt, macht Hasselhoff eine Augenentzündung zu schaffen, die bis zu Beginn der Tour nicht abgeklungen sein wird. Von der Absage betroffen ist auch das in Berlin geplante Konzert am 17. März. Es sollte in der Verti Music Hall stattfinden.

David Hasselhoff: "Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen"

In der Mitteilung richtet sich Hasselhoff direkt an seine Anhängerinnen und Anhänger: "Liebe Fans, ich habe mich so darauf gefreut, in zwei Wochen mit euch Party your Hasselhoff zu feiern. Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden – etwas, das wichtiger denn je geworden ist. Wir hatten eine schöne Show auf die Beine gestellt, die alle begeistert hätte. Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt. Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen."

Hasselhoff wollte neben dem Konzert in der deutschen Hauptstadt noch in Hamburg (23. März), Hannover (18. März), Düsseldorf (19. März), München (31. März), Wien (29. März), Zürich (1. April), Graz (30. März) und Schladming (25. März) auftreten. Der Tour-Beginn war in zwei Wochen in Regensburg (15. März) geplant.

Bereits bezahlte Tickets könnten sich die Fans zurückerstatten lassen. Das veröffentlichte Statement beendete der vor allem durch das Lied "Looking for Freedom" (1989) und die Fernseh-Serie "Knight Rider" bekannte Künstler mit einem P.S.: "Ich komme wieder." (dw)