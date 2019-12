DDR-Grenzposten grüßte bei Glasehausen westdeutschen Spaziergänger

Entlang der Ortsdurchfahrtsstraße in Glasehausen standen am Sonntag Gläser mit brennenden Kerzen. Am Ortsausgang nach Beienrode hatten sich am Nachmittag viele Menschen versammelt, denn Glasehausen hatte etwas zu feiern. Vor genau 30 Jahren fiel hier am heutigen Grenzverlauf zu Niedersachsen der eiserne Vorhang. Dort wo einst der Stacheldrahtzaun verlief, steht heute ein Grenzstein mit dem Wappen der Glasehäuser, dem Drachen. Dort begrüßte der Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Glasehausen, Marcel Janik, die Gäste und erinnerte an die Montagsdemos, die es in der ehemaligen DDR nicht nur in den großen Städten, sondern auch im Eichsfeld gab.

Der Glasehäuser schaute auch auf die Tage nach dem Fall der Mauer und die Ereignisse in seinem Heimatort. „Eigentlich sollte es an den Weihnachtsfeiertagen 1989 losgehen. Die Bürger sollten ungehindert von Ost nach West und umgekehrt gelangen können. Am Silvestertag war es dann endlich so weit. Der Fußgänger-Grenzübergang Beienrode-Glasehausen wurde eröffnet“, blickte Janik, der damals 13 Jahre alt war, zurück. „Ich hoffe, dass wir aus der Geschichte lernen und nicht Neid und Unzufriedenheit diese Gesellschaft gefährden“, so der Ortsbrandmeister. Anschließend ergriff Pfarrer Heinrich-Josef Brodmann das Wort. Menschen könne man nur gewinnen, indem man ihnen Freiheit gebe und sie sich frei entfalten lasse.

„Menschen kann man nicht festhalten und einsperren. Das hat die Geschichte zur Genüge bewiesen.“ Der Geistliche sprach auch von der Achtung und Anerkennung eines Jeden und von Frieden, einem der höchsten Güter der Menschheit. „Frieden ist auch von einem hilflosen ohnmächtigen Kind in der Krippe ausgegangen“, meinte der Pfarrer. Schließlich erteilte Brodmann den Anwesenden den Segen. Ortsbürgermeister Jörg Krebs schaute auf den Dezember 1989 und auf die Tage, bevor es den Glasehäusern möglich gewesen war, zu Fuß in die benachbarten Orte in Niedersachsen zu gehen.

„Nachdem durch die Massenproteste in der DDR die Regierung in die Knie gezwungen worden war und die Mauer fiel, waren auch hier in kurzer Zeit Baumaßnahmen nötig, um einen Fußgängerübergang nach Niedersachsen zu schaffen. Dank der Hilfe der niedersächsischen Bürger konnte in kurzer Zeit eine Straße geschaffen werden, die es den Bürgern ermöglichte, ungehindert die Grenze zu überqueren“, so Krebs. Landrat Werner Henning gab zu bedenken, dass im Jahr 1989 noch nicht klar war, dass es eine deutsche Wiedervereinigung geben sollte. Vorerst sei nur ein geregelteres Verhältnis zwischen zwei deutschen Staaten angedacht gewesen. Man sei davon ausgegangen, dass eventuell ein paar Grenzübergänge mehr als die vorhandenen geschaffen werden sollten.

„Wir haben uns dann Schritt für Schritt nach vorne gewagt. Wir dachten: Wann wird jemand kommen und dem Treiben einen Riegel vorschieben? Aber es kam niemand. Wir standen hier mit Kerzen vor dem noch geschlossenen Zaun. Und wir merkten auch, dass ein Widerstand von staatlicher Ebene nicht mehr da war“, so Henning. Anschließend gingen die Glasehäuser und ihre Gäste, angeführt von Kindern der freiwilligen Feuerwehr, die Fackeln trugen, zum Dorfsaal. Dort richteten der CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund und der CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König einige Worte an die Anwesenden. Bei einer Video- und Bilderpräsentation blickten die Gäste auf die ereignisreichen Tage im Dezember 1989 zurück.

Herbert Becker aus Reinhausen, der 1989 in Niedersachsen Gemeindedirektor der Verwaltungsgemeinschaft Gleichen war, erinnerte sich an seine Kinder-und Jugendtage. „Fast 40 Jahre hat es den Eisernen Vorhang gegeben. Ich weiß noch, als ich acht war. Da war ich über die noch nicht voll abgeschottete Grenze in die Ostzone gegangen. Ich habe zu meinem Freund Rudi später gesagt, dass ich in Glasehausen war“, sprach Becker tief gerührt von Erlebnissen aus den 1950er-Jahren und fügte hinzu: „Immer wenn die Soldaten an der Grenze in kurzer Entfernung an mir vorbei gingen, hat mich einer der DDR-Grenzposten gegrüßt.“