Debatte zum Weihnachtsmarkt in Nordhausen: Vereine fühlen sich im Abseits

Die Stadt Nordhausen will daran festhalten, den Weihnachtsmarkt in Eigenregie vor dem Rathaus und der Bibliothek zu organisieren.

Insgesamt habe der jüngste Weihnachtsmarkt mehr Besucher gehabt als der vorangegangene, „trotz sehr viel schlechten Wetters“, zeigt sich Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) in der jüngsten Kulturausschusssitzung zufrieden. Die Resonanz der Besucher sei positiv gewesen, sie hätten den Markt gegenüber Mitarbeitern vom Kulturamt als „atmosphärisch, gemütlich und einladend“ charakterisiert. Auch die Händler seien zufriedener als im Vorjahr gewesen, hätten „bessere Ergebnisse“ erzielt.

Die Angebote im Hexenhaus auf dem Lutherplatz seien von Woche zu Woche besser angenommen worden, bewährt habe sich das Kulturprogramm auf der Bühne vorm Rathaus. Für den nächsten Markt, schlägt Ausschussmitglied Christian Lautenbach (CDU) vor, solle sich die Stadt um eine Eisbahn bemühen. „Eine Stadt wie Sondershausen bekommt es doch auch hin.“

Selbstkritisch zeigt sich Jutta Krauth ob der geringen Resonanz auf das Angebot des Vereinsweihnachtsmarkts auf dem Nikolaiplatz. „Wir werden dafür sorgen, dass sich die Sichtachsen verbessern zwischen den beiden Marktteilen“, verspricht sie und räumt ein, dass das nachträgliche Stellen eines Standes ebendiese versperrt hat.

Vom angedachten Adventskalender-Türchenöffnen auf der Rückseite des Alten Rathauses gegenüber der Bibliothek verspricht sich Jutta Krauth ebenso eine Belebung des Vereinsmarktes. Nicht zuletzt sollen die Stände der Vereine anders angeordnet werden.

Doch das beruhigt nicht alle beteiligten Vereine: „Wir nehmen wahrscheinlich nicht mehr teil, ist der Vereinsweihnachtsmarkt wieder auf dem Nikolaiplatz vor der Bibliothek“, sagt Ulrich Ebert. Der Präsident des Nordhäuser Lions-Clubs verweist auf Einnahmen von knapp 5000 Euro, „sonst war es etwa doppelt so viel“. Die Bühne sei gut gemeint gewesen, doch zu wenig bespielt worden. Aus seiner Sicht wäre es optimal, die Vereine könnten wie die Händler vorm Rathaus ihre Stände haben. Ein gangbarer Kompromiss könnte aus Sicht von Ulrich Ebert sein, den Vereinsmarkt direkt hinters Alte Rathaus zu verlegen – die lange und nicht ganz ungefährliche Treppe wäre dann kein Hindernis mehr.

Der Theater-Förderverein hatte 2019 noch seinen angestammten Platz am Theater, muss wegen dessen Sanierung diesen nun aber verlassen: „Ob wir auf den Nikolaiplatz ziehen würden, muss der Vorstand noch entscheiden. Das Treiben dort war ja eher träge. Und für uns muss es sich lohnen“, sagt Vereinschefin Barbara Rinke.

Hannelore Haase, Vorsitzende vom Park-Hohenrode-Förderverein, hält den Standort für gut. Nur sollten die Buden nicht mehr so gestellt werden, dass von unten nur deren Rückwände zu sehen sind. „So fühlten wir uns abgekoppelt.“

Kulturausschussmitglied Wolf-Detlev Höpker (FDP) erinnerte in der Sitzung schließlich an den gestohlenen Strahler im Wert von mehreren 1000 Euro. Dem Täter sei man nicht auf die Spur gekommen, so Krauth. Mehr Wachdienst soll es gleichwohl nicht auf dem Weihnachtsmarkt geben. Vielmehr gelte es für die Stadt, sich noch besser gegen solche Taten zu versichern.

Kommentar von Kristin Müller zur Nordhäuser Markt-Debatte:

„Dass Nordhausen im heraufziehenden Frühjahr über Weihnachten redet, ist normal. Zu oft zog der Weihnachtsmarkt in der Vergangenheit um, zu strittig war die Frage, ob ein Unternehmer oder die Stadt den am besten organisiert. Nach dem jüngsten Markt können zufriedene Besucher und Händler die Stadtverwaltung zu Recht sagen lassen, dass man am Konzept festhalten will, das Kulturamt also auch für 2020 einen Markt vorm Rathaus auf die Beine stellen wird. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte: Die Vereine, die die wenigen Stände vor der Bibliothek bezogen, fühlten sich außen vor, durch die große Treppe vom bunten Markttreiben getrennt. Da rettete auch kein Weihnachtsbaum, kein schmiedeeiserner Schwibbogen, keine nur sporadisch bespielte Bühne die Situation. Dennoch sollte die Standortfrage nicht erneut stehen. Die Rathausspitze tut gut daran, sich eher an der Frage abzuarbeiten, wie beide Marktteile besser zu verbinden sind. Und einige Monate bleibt ja auch noch Zeit, die Ortsbezeichnung Nikolaiplatz in die Köpfe der Nordhäuser zu bringen.“