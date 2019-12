Den Südharz verschenken: Lokale Tipps für Spätentschlossene

Die Zeit ist knapp, das Angebot riesig: Die Suche nach einzigartigen und unvergesslichen Geschenken für die Liebsten unterm Weihnachtsbaum gerät mitunter zur hektischen Tour de Force, teils mit verzweifelten Abstechern in die Weiten des Internets. Dabei reicht mitunter ein Blick in den heimischen Südharz, um noch auf den letzten Drücker die schönsten Präsente zu ergattern. Die TA hat einige dieser lokalen Geschenkideen zusammengetragen.

Für Musikliebhaber

Ein ganzes Theaterabonnement muss es gar nicht sein, aber vielleicht zwei Karten für das Musical „Vom Geist der Weihnacht“ mit Stefanie Hertel in einer der Hauptrollen. Auch die Oper „Hänsel und Gretel“ oder das Musical „Cabaret“ stehen dieser Tage auf dem Spielplan des Kulturhauses. Wer Musiktheater nicht mag, dem sei die Konzertsparte des Loh-Orchesters ans Herz gelegt. Eines der hiesigen Höhepunkte: Das 3. Kammerkonzert „Zeitreise“ am 28. Februar im Heringer Schloss. Modernen Pop verspricht dagegen ein Konzert am 27. Juni mit Tim Bendzko im Gehege. Tickets gibt es unter anderem im Badehaus.

Wer fürchtet, bei den Terminen falsch zu liegen, kann natürlich CDs verschenken. In der Nordhäuser Stadtinformation lässt sich selbst am 23. Dezember noch bis 18 Uhr eine Vertonung von Erika Schirmers Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ ergattern. Moderne Synthesizer-Piano-Klänge verspricht die Single „Dreamless“, die der Urbacher Alexander John seit Freitag bei allen bekannten Streaming-Anbietern zum Kauf bereitgestellt hat.

Mit den Knirpsen unterm Christbaum puzzlen – was kann es Schöneres geben? Das Heringer Schloss in 100 kleinen Teilen vertreibt seit Kurzem der Shop des neuen Museums. Wer es mit den Jüngsten aktiver mag, der kann sie auch mittels Gutschein nach Niedersachswerfen auf den rund 3000 Quadratmeter großen Indoorspielplatz „Happylino“ einladen. Eine Reise wert ist für die Knirpse außerdem ein Besuch im Elektro-Kart-Center in Niedergebra. Auch die kleine Rennstrecke bietet Gutscheine im Internet, ebenso wie es das Badehaus in der Nordhäuser Grimmelallee tut.

Schlemmermäuler sind in der Nordhäuser Stadtinfo an der richtigen Adresse. Seit diesem Jahr biete man eine Kiste mit Spezialitäten der Region, lädt Leiterin Birgit Adam zu geröstetem Kaffee aus dem Tabakspeicher, Südharzer Honig oder Hochprozentigem aus dem Hause Nordbrand. Deren Kornmuseum und Genießertreffpunkt, die Traditionsbrennerei, bietet übrigens 13 Liköre und Spirituosen, wie es sie nur hier gibt, weiß Brennereichef Thomas Müller.

Eine weniger bekannte Spirituosen-Manufaktur in Nordhausen betreibt übrigens der Destillateurmeister Thomas Schneider, der sich nach 25-jähriger Tätigkeit in der industriellen Brennerei mit seinem Gin „Der Luchs“ einen Traum erfüllt hat. Vertrieben wird der unter anderem vom Genussladen Aschenbrenner und Sänger. Den Auleber Holunderwein indes findet, wer zuvor im Heringer Museum das Puzzle erstanden hat.

Und wer von all dem Hochprozentigem Hunger bekommen hat, darf sich im besten Falle über einen Präsentkorb mit Leckereien eines Südharzer Direktvermarkters freuen. Eine ganz neue Adresse für Produkte aus Hirsch, Reh oder Wildschwein ist der Wildhandel Bauer am Sundhäuser Scheunenhof. Ein Klassiker im Südharz ist zudem Ziegenkäse von der Alm in Sophienhof. Mit einem kleinen Spaziergang zum Braugasthof „Brauner Hirsch“ ist auch eine selbst gebraute Flasche Indian Pale Ale im Korb.

Für Leseratten

Das ganze Jahr bestens über den Südharz und den Rest der Welt informiert, das verspricht die Thüringer Allgemeine. Auch am 23. Dezember ist das Nordhäuser Pressehaus in der Bahnhofstraße 33 noch bis 17 Uhr geöffnet und berät über Abonnements zum Verschenken. Die Nordhäuser Filiale bietet zudem zahlreiche Kalender, heimatliterarische Erscheinungen und Tickets.

Ganz neu auf dem Markt in Sachen Historie der Region ist übrigens Peter Kuhlbrodts Buch über die Jahre 1802 bis 1852, als die Rolandstadt preußisch war. Eine Zeitreise in die Anfänge der Farbfotografie und spannende Stadtansichten bietet wiederum Marcus Veits Buch „Als Nordhausen farbig wurde.“ Vergleichende Einblicke in den Wandel der Stadt gewährt darüber hinaus ein neuer Kalender aus dem Verlag Steffen Ifflands. All diese Druck-Erzeugnisse gibt es in den Buchhandlungen Rose und Hartmann.

Nur für E-Reader erschienen ist dagegen ein Krimi des Obergebraers Andreas Hüllenhagen. Unter dem Titel „Tote Freunde“ nimmt der gebürtige Nordhäuser wendungsreich und in eingängigen Sätzen mit in die Geschichte eines Serienmörders.

Für Aktive

Muskelkater und trotzdem Spaß – das verspricht seit etwa zwei Jahren die Lasertag-Arena in Nordhausen. Die jungen Gründer vom Gameplanet in der Neustadtstraße laden zudem in einen Escape-Room im Stil eines DDR-Gefängnisses, dem sich nur mit spielerischer Kombinatorik entfliehen lässt. Auch hierfür gibt es Gutscheine.

Wer lieber in der frischen Luft ist, freut sich sicher über ein Stempelheft der Harzer Wandernadel, das schnell den Ehrgeiz weckt und das nördlichste Mittelgebirge auf malerischen und interessanten Touren neu entdecken lässt. Zu anstrengend für den Beschenkten? Dann versuchen Sie es mit einem Fahrschein mit den Harzer Schmalspurbahnen gen Brocken. Hier lässt sich der Harz in schnaufenden Dampfrössern erleben, wie die Rocky Mountains aus einer Westernbahn.

Für Deko-Fans

Ihnen sind herkömmliche Räuchermännchen zu wenig lokalpatriotisch? Die im Erzgebirge hergestellte Version eines Nordhäuser Schnapsbrenners gibt es standesgemäß in der Traditionsbrennerei. Heimische Gefühle dürften auch die mundgeblasenen und handbemalten Christbaumkugeln aus dem Buchhaus Rose wecken. Sie zieren das Rathaus und das Theater der Stadt. Wunderbare Kerzen und Töpferwaren sowie Holzprodukte wie Vogelhäuschen und Korbwaren finden Dekorationsenthusiasten schließlich im Laden der Nordthüringer Werkstätten. Alle Produkte werden individuell von Menschen mit Behinderung handgefertigt.