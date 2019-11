Das IHK-Schülercollege bietet Projekttage („College on Tour“), AGs (Arbeitsgruppen über einen längeren Zeitraum) und Seminare für Schüler ab der 8. Klasse an. Die Schüler erhalten die Möglichkeit, praxisnah unter fachlicher ...

Der Tipp: Das IHK Schülercollege

Das IHK-Schülercollege bietet Projekttage („College on Tour“), AGs (Arbeitsgruppen über einen längeren Zeitraum) und Seminare für Schüler ab der 8. Klasse an.

Die Schüler erhalten die Möglichkeit, praxisnah unter fachlicher Anleitung Berufsbilder, Branchen und Arbeitsaufgaben kennenzulernen. So können sie herausfinden, welcher Beruf am besten zu ihnen passt und sich auf eine Ausbildung in Ostthüringen vorbereiten. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich.

Die Angebote finden samstags oder in den Ferien in Ostthüringer Unternehmen sowie in der IHK Ostthüringen statt.

Ein Online-Kompetenzcheck vorab bietet Orientierung. Bei regelmäßiger Teilnahme erhalten die Jugendlichen ein Zertifikat als Ergänzung zu den Bewerbungsunterlagen für einen Ausbildungsplatz in Ostthüringen. Alle Informationen auf: www.ihk-schuelercollege.de

