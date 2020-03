Der Tod geht um im Nationalpark Harz

„Apocalypse now!“ schrieb jemand den Harzer Schmalspurbahnen nach einer Fahrt durch den Harzwald. „Allee der toten Bäume“ sollen manche schon die B 4 im Nationalpark genannt haben.

Im Harz, besonders im Nationalpark, breiten sich riesige braune Flächen aus: Wälder, in denen der Borkenkäfer aus Fichten graubraune Gerippe gemacht hat. Schon bis Mitte 2018 hatten sich die Flächen des Fichtensterbens im 25.000 Hektar großen Nationalpark auf rund 2500 Hektar summiert – wie viel es inzwischen nach einem weiteren trockenen Hitzesommer sind, vermag Andreas Pusch angesichts noch ausstehender Luftbildauswertungen aus dem Vorjahr nur zu schätzen: „Es sind auf jeden Fall über 5000 Hektar stehendes Totholz“, meint der Leiter des Nationalparks Harz.

Borkenkäfer gibt es seit jeher – das Schadensausmaß aber ist neu. Waren es 2018 nur über 60 Jahre alte Fichten, die dem Käfer nicht mehr standhielten, macht sich der Kupferstecher nun auch infolge von Hitze und Trockenheit ebenso an jüngeren Bäumen erfolgreich zu schaffen.

Auf dem Brocken ist die Jahresdurchschnittstemperatur gegenüber 1848 fast drei Grad Celsius höher.

Auf dem Großteil der Fläche wird der Borkenkäfer nicht bekämpft

Dass sich der Wald wandelt, ist Ziel im Nationalpark. „Entdecke die Wildnis“ lautet der PR-Slogan. Allerdings: „Der Turbo durch den Klimawandel steht nicht im Nationalpark-Plan“, gesteht dessen Sprecher Friedhart Knolle ein.

Der Nationalparkwald soll sich selbst überlassen bleiben, zumindest auf 60 Prozent der Fläche: In dieser Naturdynamikzone wird kein Baum gefällt, keiner nachgepflanzt, wird nichts gegen den Borkenkäfer unternommen.

Davon abzurücken, sieht Andreas Pusch keinen Anlass: „Die Naturverjüngung kommt hinterher.“ Er ist voller Vorfreude auf mehr Mischwälder, in denen zunehmend auch Ebereschen, Weiden und Birken wachsen – trockenresistentere Baumarten also. „Der Harzer“, ergänzt sein Kollege Knolle, „liebt die Fichtenwälder und glaubt, das ist Natur. Aber das ist falsch.“

Ohne den Eingriff des Menschen würden bis in eine Höhenlage von 700 Metern Buchenwälder wachsen, in den folgenden 100 Höhenmetern Buchen-Fichten-Wälder und erst oberhalb von 800 Metern die Bergfichte. Der Nationalpark umfasst Flächen zwischen 230 und 1141 Höhenmetern, zwei Drittel der Bestände also müssten Laubbäume sein, ein Drittel Nadelbäume.

„Tatsächlich aber haben wir einen Nadelbaumanteil von 80 Prozent“, so Knolle. Dieser wird nun dezimiert – die riesigen Totholzflächen künden davon.

Der Tourismus im Harz ist nach wie vor im Aufwind

Ist dieser Wald geschäftsschädigend? Heide Baumgärtner von den Harzer Schmalspurbahnen verneint: „Fahrgasteinbußen haben wir nicht. Die Gäste fragen allerdings vermehrt kritisch nach.“ Vom Harzer Tourismusverband (HTV) ist Ähnliches zu hören. „2019 war ein super Jahr“, verweist Geschäftsführerin Carola Schmidt auf ein etwa fünfprozentiges Plus im Gastgewerbe gegenüber dem Vorjahr.

Sie weiß allerdings auch, dass manch einer erst dann reagiert, wenn er das Schadensausmaß mit eigenen Augen gesehen hat. Sprich: Voriges Jahr kam er noch in den Harz, nach den Erlebnissen aber könnte er einen weiteren Urlaub hier vorerst meiden.

Der Harzer Tourismusverband geht das Problem offensiv an, hat die Initiative „Der Wald ruft!“ mit Partnern ins Leben gerufen. Das Ziel: durch Aufklärung Verständnis erzeugen. In Reisekatalogen und Flyern wie auch auf einer eigens erstellten Website wird die Situation im Wald thematisiert. Bis zum Sommer sollen Instagram-Points an neuralgischen Punkten geschaffen werden: „Schilder mit einem Loch sorgen für die immer gleiche Perspektive beim Fotografieren. Wir hoffen, so den Entwicklungsprozess des Waldes zeigen und damit Hoffnung vermitteln zu können, dass der Wald eben nicht einfach tot ist“, sagt die HTV-Chefin.

Der Nationalpark – eine Brutstätte für den Borkenkäfer mit Folgen für den Südharz?

Wird der Harz derzeit immer grauer, so ist man sich in der Nationalparkverwaltung sicher, dass er auch wieder ergrünen wird. Die passenden Bilder hat er parat: Auf dem Bruchberg westlich von Torfhaus, wo vor 15 Jahren nur kahle silbergraue Fichten standen, ist es längst wieder grün, stehen über fünf Meter hohe Bäume. Auf diesen Vorher-Nachher-Effekt setzt die Nationalparkverwaltung und wirbt für Geduld.

Geduld, die ein Besitzer eines Wirtschaftswaldes freilich nicht hat, soll der Holzverkauf dort doch Einnahmen generieren. Also holt er das Borkenkäferholz so schnell wie möglich aus dem Wald. Und manch einer schaut argwöhnisch auf den Nationalpark: Ist der die große Käfer-Brutstätte, schwärmten und schwärmen diese Insekten aus der Naturdynamikzone in andere Wälder? Andreas Pusch meint, Borkenkäfer könnten zwar viele 100 Meter weit fliegen, doch würden sie dies nicht weiter als nötig tun. Und zum Nationalpark gehört rund um diesen ein 500 Meter breiter Waldstreifen, in dem befallene Bäume konsequent herausgeholt werden. Quasi eine Pufferzone.

Genügt das? Die Forstschutzexpertin bei Thüringen-Forst empfehle einen Sicherheitsabstand zwischen befallenen und gesunden Fichten von 800 Metern, sagt der Südharzer Forstamtsleiter Gerd Thomsen. Durch Wind und Thermik könnten die Käfer aber auch über mehrere Kilometer transportiert werden. Wobei diese Windverfrachtung noch wenig erforscht sei.

Thomsen resümiert für den Südharz: „Dass der Nationalpark an der aktuellen Borkenkäfer-Kalamität schuld ist, wage ich zu bezweifeln, weil wir auch in anderen Teilen des Landes ohne Nationalpark in der Nähe ähnliche Probleme haben.“ Angesichts dessen, dass ein Käfer bei drei Generationen inklusive Geschwisterbruten über 160.000 Nachfahren in einem Jahr hervorbringen kann, brauche es keine „Borkenkäfermigration“ für das Schadensausmaß in hiesigen Wäldern.

Nationalparkchef sieht Gefahr von Waldbränden nur „etwas erhöht“

Wie gefährlich aber ist es, das Totholz im Wald zu lassen? In Kombination mit Vergrasungen und den trocken fallenden Mooren sei dieses optimales Brennmaterial, erklärte jüngst die Göttinger Forstwissenschaftlerin Bettina Kietz. Andreas Pusch entgegnet, größere Probleme gebe es in Wäldern mit zwar grünen, aber ausgedörrten Kiefern. Im Nationalpark sieht er nur eine „etwas erhöhte“ Waldbrandgefahr. Denn Totholz – auch stehendes – sei wegen seiner Feuchte relativ schwer entflammbar.

Die 20 Brände des Vorjahrs seien allesamt Bodenfeuer gewesen, ausgelöst nicht selten von unachtsamen Waldbesuchern. Gleichwohl arbeite man daran, Löschwasserstellen zu ertüchtigen und Wege für die Fahrzeugnutzung zu verbessern. Um Brände genau lokalisieren zu können, könnte eine Drohne zum Einsatz kommen.

Auch im Nationalpark kann Wanderurlaub zum Bildungsurlaub werden

Dass Totholz im Kern des Nationalparks komplett im Wald bleibt, Fällungen allein an Wegen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht erfolgen, ist kein bloßes Prinzip um seiner selbst willen. Längst ist klar, dass Totholz für viel Leben im Wald sorgt: Die Stämme am Boden sind feucht und enthalten Nährstoffe, sind insofern beste Grundlage für die Naturverjüngung.

„Im Ökogarten nennt man es Hochbeet“, veranschaulicht es Friedhart Knolle. Die Wurzelteller von im Sturm entwurzelten Bäumen würden jungen Hasen zum Beispiel Windschutz geben. „Außerdem ist ein liegender Wald ein natürlicher Verbissschutz.“ Auch das Wild kommt im „Durcheinander“ schwerer vorwärts. In der Zusammenbruchphase eines Waldes ist die Artenvielfalt bei Vögeln so hoch wie in keiner anderen Phase.

Den Blick für dynamische Prozesse in der Natur zu schärfen, über Handlungsstrategien im Wirtschafts- wie im Nationalparkwald zu informieren, um Verständnis für unterschiedliche Prioritätensetzungen zu werben, hat sich der HTV zur Aufgabe gemacht. Ein neuer Erklärfilm soll nächste Woche veröffentlicht werden, und in der künftig neu gestalteten Ausstellung im „Haus der Natur“ in Bad Harzburg werde der Waldwandel ebenso eine Rolle spielen, informiert Carola Schmidt. Nicht zu vergessen sind Pflanzaktionen und Info-Wanderungen gemeinsam mit Förstern. Auch Puschs Kollegen bieten solche immer wieder an, machen den Wanderurlaub so auch zum Bildungsurlaub.

„Der Nationalpark“, meint Friedhart Knolle, sei natürlich keine „heile Welt“ – „aber für viele ein Hoffnungsprojekt, dass es die Natur schafft, sich selbst zu regulieren“.

Der Harzer Tourismusverband hat zum Thema eine Website erstellt: https://www.harzinfo.de/natur-pur/initiative-der-wald-ruft.html