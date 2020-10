Der verschollene Himmel ist wieder da

Die Resonanz überraschte den Kirchenältesten Otmar Ellinger, Heimatforscher Frank Störzner und Restauratorin Sina Junker sichtlich. Am Samstag wie am Sonntag war die Kirche St. Philippus und Jakobus sehr gut besucht. Einige, die dachten, dem Samstagsansturm, da wurde auch noch Dorffest gefeiert, durch ein Ausweichen auf den nächsten Tag zu entgehen, hatten sich getäuscht. Dass es am

Blick in die Ollendorfer Kirche St. Philippus und Jakobus mit Kanzelaltar und Himmel. Foto: Jens König

Eingang Schlange stehen hieß, war aber den Corona-Einschränkungen geschuldet. Die Kontaktdaten mussten erfasst werden. Otmar Ellinger musste deshalb seine Grußformel aktualisieren. „Eigentlich hatte ich nur ,liebe Ollendorfer’ sagen wollen“, erklärte er. Nun galt es aber auch Gäste u.a. aus Hamburg oder Eisenach zu berücksichtigen. Den dreigeteilten Vortrag zu Geschichte (Störzner), Bildsprache (Ellinger) und Restaurierung (Junker) des beeindruckend barock ausgemalten Ollendorfer Kirchenhimmels hätten die Protagonisten eigentlich schon im Mai halten wollen. Vielleicht hat das Warten das Interesse gesteigert?