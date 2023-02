Berlin Die Deutsche Bahn bietet immer mehr vegane Gerichte an. Was die einen erfreut, erzürnt andere. Auf Twitter gibt es heftige Reaktionen.

Das Bordrestaurant der Deutschen Bahn war für Vegetarierer und Veganer lange eine No-Go-Zone. Aus der Bordküche roch es nach Wiener Würstchen, Buletten und Chili con Carne. Vegetarier und Veganer konnten sich da nur die Nase zu halten, oder sie machten von Vornherein einen großen Bogen um das Gastro-Abteil.

Drei vegane Gerichte bei der Bahn dauerhaft im Angebot

Diese Zeiten scheinen aber nun ein für allemal vorbei zu sein. Die Deutsche Bahn hat ihr gastronomisches Angebot in den vergangen Monaten sukzessive erweitert und wirbt nun offensiv um Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Seit dem letzten Jahr bietet die Bahn nun zum Beispiel Hafermilch als Milchalternative an.

Im Januar beteiligte sich die Deutsche Bahn erstmals am "Veganuary", einer Aktion der gemeinnützigen Organisation gleichen Namens, an der sich 2022 426 Unternehmen beteiligt hatten, auch große Firmen wie Aldi, Rewe und Edeka. Die Nachfrage nach veganen Gerichten war offenbar groß, denn nun hat sich die Bahn entschlossen die drei veganen Angebote des "Veganuary" ab März dauerhaft anzubieten, nämlich Chili sin Carne, veganen Flammkuchen und vegane . Die Fleischvarianten der Gerichte würden auch weiterhin angeboten, teilte die Bahn via Twitter mit.

Soziale Medien: Meinungen zur veganen Currywurst gespalten

Gerade die vegane Currywurst erhitzt nun aber die Gemüter. Bei vielen Fleischessern liegen offenbar die Nerven blank, wie ein Blick auf die Kommentare unter der Ankündigung zeigt. "Totaler Mist. Wenn es überhaupt mal etwas gibt, wäre es schön nicht nur für Minderheiten. Außerdem ist ein chemisches Mistzeug", ärgert sich ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Es gibt keine vegane Currywurst. Ebenso wenig, wie es bei Pferden keinen schwarzen Schimmel gibt. Currywurst enthält Fleisch von Tieren und ist damit nie vegan."

Foto: Deutsche Bahn

Und dann gibt es noch Meinungen wie diese: "Das ist diskriminierend, was ist mit den Fahrgästen, die eine echte Currywurst wünschen?" Die gibt es natürlich weiterhin, wie die Bahn in ihrem Post klargestellt hat.

Das sind Deutschlands schlechteste Bahnhöfe Das sind Deutschlands schlechteste Bahnhöfe

Allerdings gibt es auch positive Reaktionen in den sozialen Medien. "Alle drei veganen Gerichten haben mich geschmacklich überzeugt", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kann sich dagegen eine gute Portion Galgenhumor nicht verkneifen. "Es ist völlig egal, was sie im Bordbistro verkaufen, bei meinen letzten Fahrten war es sowieso immer geschlossen." (tok)