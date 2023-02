Ab dem 1. März gelten neue Regeln für den Zugang zur DB Lounge. BahnBonus-Kunden und Bahncard-Inhaber brauchen dann auch ein Ticket.

Die DB Lounge der Deutschen Bahn ist ein Zufluchtsort für gestresste Bahngäste. Hier lässt es sich gut bei einem Kaffee oder Croissant entspannen. Wartezeiten müssen nicht auf dem überfüllten und kalten Bahnsteig verbracht werden. Bisher hatten hier BahnBonus-Statuskunden, BahnCard-100-Inhaber und Reisende mit einem Ticket für die 1. Klasse Zutritt. Doch ab dem 1. März gelten neue Zugangsbedingungen für die DB Lounges. Welche das sind, lesen Sie hier.

BahnBonus-Kunden: Zugang nur noch mit gültigen Ticket

Bisher hatten BahnBonus-Kunden der Stufen Silber, Gold und Platin auch ohne ein aktuelles Ticket jederzeit Zutritt in den Comfort-Bereich der DB Lounge. Ab dem 1. März müssen auch sie einen gültigen Fernverkehrsfahrschein der 1. oder 2. Klasse vorweisen. Dazu gehören auch Tickets im Spar- und Super-Sparpreis.

Fahrkarteninhaber, die keine BahnBonus-Kunden oder ähnliches sind, müssen weiterhin ein Flex-Preis-Ticket für die 1. Klasse erwerben, wenn sie die DB Lounge nutzen wollen.

Auch für den Premium-Bereich, in dem kostenlose Snacks und Getränke angeboten werden, soll es neue Regeln geben. Begleitpersonen haben hier keinen Zutritt mehr. In den Comfort-Bereich können Bahnbonus-Kunden und BahnCard-100-Kunden trotzdem weiterhin eine Begleitperson mitbringen.

Die DB-Lounges waren zu voll

Die Gründe für die Änderungen hat die Deutsche Bahn bisher nicht konkreter ausgeführt. Ein Sprecher verweist auf die hohe Auslastung der Lounges. Darunter würden die Atmosphäre, die Sitzplatzverfügbarkeit und der Service leiden.

Von den Regelungen ausgenommen sind Kinder und Reisende mit Schwerbehindertenausweis. Sie können den Zugangsberechtigten sowohl in Comfort- als auch in Premium-Bereich begleiten.

Die Premium-Bereiche der DB-Lounges gibt es erst in wenigen deutschen Städten wie , München, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln. Für Platin-BahnBonus-Kunden und BahnCard-100-Besitzer mit 1. Klasse Ticket sind sie ein noch exklusiverer Rückzugsraum am Bahnhof. (osk/dpa)