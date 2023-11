Deutsche Bahn: ICE entgleist nach Unfall mit Regionalbahn

München Zwischen München und Ingolstadt ist es zu einem Unfall gekommen. Es gibt Verletzte und Sperrungen, die Züge wurden evakuiert.

Auf der Bahnstrecke zwischen München und Ingolstadt ist es am Freitagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Züge gekommen. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern. Die Rede war von einem sogenannten „Flankenunfall“. Demnach hätten sich am Bahnhof Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen) ein ICE und eine Regionalbahn „gestreift“. Dabei sei der ICE entgleist. Derzeit gehe die Polizei nicht von einem schweren Zugunglück aus, es lägen aber Meldungen über Leichtverletzte vor. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt.

Laut Augenzeugen, die sich zum Zeitpunkt des Beinahe-Unglücks in dem ICE befanden, habe der Zug stark abgebremst und dann gewackelt. Passagiere stünden nun „auf der Strecke“, wie die Zeitung weiter schreibt. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass es fast zu einem „Frontalzusammenstoß“ gekommen sei. Inzwischen steht laut Polizei fest, dass beide Züge in Richtung München unterwegs waren. Einsatzkräfte von Polizei und Bundespolizei sind nun an der betroffenen Stelle im Einsatz. Die beiden Züge wurden evakuiert.

Die Deutsche Bahn meldete, dass derzeit die Strecke zwischen München und Ingolstadt gesperrt ist. Dadurch komme es zu Verspätungen im Fernverkehr. ICE-Züge zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg werden umgeleitet, der Halt am Hauptbahnhof von Ingolstadt entfällt. ICE-Züge zwischen München und Nürnberg mit planmäßigem Weg über Augsburg seien davon nicht betroffen.