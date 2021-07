Köln. Das Tiktok-Video ging viral: Bei einer Silberhochzeit lieferte ein DHL-Bote die RInge zum Traualtar. Was hinter der Aktion steckt.

Diese Hochzeit ist außergewöhnlich: Kein Verwandter trägt die Ringe auf einem samtbesetzten Kissen zum Traualtar. Stattdessen betritt ein DHL-Bote in gelb-rotem Arbeitsoutfit die Kirche in Köln-Porz. Mit lässigen Schritten durchschreitet der Zusteller den Kirchgang, liefert die Ringe ab, winkt kurz in die Kamera und verabschiedet sich wieder.

Zu sehen ist das Ganze in einem TiktTok-Video, das gerade viral geht. Der Clip ist mit den Worten "Unser bester DHL-Fahrer, auf ihn ist Verlass" überschrieben. Über eine Million Menschen haben ihn schon gesehen, 300.000 Likes hat das Video.

DHL-Bote kennt den Bräutigam schon lange

Die außergewöhnliche Aktion war offenbar von langer Hand geplant: Kangni Ayika, der Hochzeitsbote, kennt den Ehemann nämlich schon seit Jahren. Fast jeden Tag stellt er ihm Pakete zu. "Er hat mich gefragt, ob ich ihm einen kleinen Gefallen tun könnte", sagte Ayika. "Er wollte seine Frau zur Silberhochzeit überraschen und ein bisschen reinlegen."

Unser #DHL-Bote Kangni Ayika (53) kann nicht nur Pakete zustellen, sondern auch Ringe zur Silberhochzeit 💍🤭💞 So geschehen am Wochenende in Köln-Porz #Liebesbote #DeutschePost #ViralVideo #delivery pic.twitter.com/sW7Sc4Bbbj — DPDHL Pressestelle NRW (@dpdhl_dus) July 7, 2021

Vor dem Altar tat der Bräutigam dann nämlich so, als ob er die Ringe nicht finden könne. Ein Schock für alle Beteiligten - bis Rettung in Form des zuverlässigen DHL-Zustellers nahte. Für seine Aktion wird Ayika nun online wie offline gefeiert. „Meine Kinder haben sofort gesagt: Papa, du bist jetzt ein Star“, wird Ayika er in einer Mitteilung von DHL zitiert.

Twitter: DHL teilte Video ihres Boten

Auch Arbeitgeber DHL ist offenbar begeistert. Der Paketdienst teilte das Video auf Twitter und schrieb dazu: "Unser #DHL-Bote Kangni Ayika (53) kann nicht nur Pakete zustellen, sondern auch Ringe zur Silberhochzeit." (kat)

