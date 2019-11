Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Ärzte gehen 2020 auf Tour - Keine Tickets auf Eventim

An diesem Donnerstag (14. November) beginnt der offizielle Verkauf für die Ärzte-Tour 2020. Um 17 Uhr sollen die Tickets auf der offiziellen Seite der Band in den Verkauf gehen. Anders als bei anderen Konzerten werden die Tickets nicht wie gewöhnlich auf Eventim oder anderen Seiten angeboten, sondern direkt und ausschließlich über die Homepage vertrieben.

Dazu müssen sich Fans registrieren. „Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich“, heißt es weiter. Vorsichtig sollten Fans dagegen auf Portalen wie Viagogo oder anderen dubiosen Seiten sein, weil die Karten dort oft viel zu überteuert angeboten werden und Betrüger nur darauf lauern, dass Fans auf sie hereinfallen.

Die letzte Deutschlandtour des Spaßpunk-Trios aus Berlin gab es 2012/13 – parallel zum damals erschienenen Album. „Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!“ – mit dieser Frage kündigte die Band am Montag auf ihrer Seite die Rückkehr an. Der Text ist ein Auszug aus dem Song „Super Drei“ vom Album Planet Punk aus dem Jahr 1995.

In diesem Jahr tourten Die Ärzte zwar durch Europa - aber ohne Auftritte in Deutschland. Hier waren sie im Juni bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ zu sehen. Anfang des Jahres hatten sie mit einem kniffligen Buchstabenrätsel auf ihrer Internetseite Gerüchte um eine Auflösung der 1982 gegründeten Band geschürt. Alle drei Musiker haben seit langem auch Solo-Projekte.

Die Tour „IN THE ä TONIGHT“ zum neuen Album beginnt n fast genau einem Jahr: am 7. November 2020 – und dauert dann bis Ende Dezember. Im Osten stehen Leipzig (10.11.), Erfurt (5.12.), Chemnitz (13.12.) und Berlin (18.12.) auf dem Programm.

Fans von den Ärzten dürfen sich auf neue Musik und neue Auftritte freuen. Foto: Kirsten Neumann / dpa

Das langersehnte neue Album soll im neuen Jahr folgen – und auf den 15 Konzerten der „in the Ä tonight“-Tour präsentiert werden.

Ärzte-Tour 2020 in Berlin und diesen weiteren Städten

Der Vorverkauf der Tickets startet bereits am kommenden Donnerstag, 14. November – um 17 Uhr. Allerdings sind die Tickets lediglich über die Homepage der Band zu erwerben. Auftakt der Tour wird in Hannover sein – am 7. November 2020. Auf das Wiedersehen mit den Ärzten müssen die Fans also nochmal gut ein Jahr lang warten.

Das sind alle Konzerttermine:

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Ein Ticket kostet mindestens 46 Euro. Darin enthalten ist nach Angaben der Band eine Abgabe an die Klimaschutzorganisation „atmosfair“, die sich mit der Kompensation von Treibhausgasen befasst. Dazu, wie hoch die Abgabe ist, machten Die Ärzte keine Angabe.

Zum Online-Ticketkauf ist laut der Website der Band eine Anmeldung beim Ticketshop erforderlich. „Für einen flüssigen Ablauf wird eine frühzeitige Registrierung empfohlen.“

Nach einer sechs Jahre langen Bühnenabstinenz war die Band zuletzt im Sommer wieder bei den Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ aufgetreten – es blieben seither die einzigen längeren Auftritte. Lediglich als Support von den Beatsteaks war die Band für wenige Songs auf der Bühne zu sehen. Die Ärzte gehören zusammen mit der Band „Die Toten Hosen“ zu den erfolgreichsten Rockbands aus Deutschland – Campino coverte kürzlich den Song „Schrei nach Liebe“ in Chemnitz. Lange Zeit hatten sich Die Ärzte Spotify verweigert – inzwischen sind sie auch dort zu hören.

Es wird dringend davon abgeraten, Tickets außerhalb der offiziellen Vorverkaufsstellen zu erwerben. „Insbesondere vor den oftmals betrügerischen und/oder überteuerten Angeboten berüchtigter Wiederverkaufsportale (z.B. Viagogo, ticketbande, Ticketrocket) wird gewarnt.“, heißt es auf der Webseite der Band. Lesen Sie dazu: So läuft das Ticket-Geschäft auf Viagogo.

